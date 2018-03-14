 Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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В мероприятии, которое проходило у памятника Воину-добровольцу на Троещине (пр. В. Маяковского, 2- А), приняли участие представители власти, участники АТО, жители столицы.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В мероприятии, которое проходило у памятника Воину-добровольцу на Троещине (пр. В. Маяковского, 2- А), приняли участие представители власти, участники АТО, жители столицы.
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Именно благодаря добровольцам удалось остановить оккупанта в первые месяцы войны. Это дало время вооружить и мобилизовать армию. В военном конфликте на Донбассе в целом участвовали почти 40 добробатов. Большинство из них впоследствии вошли в состав силовых структур Украины - ВСУ и МВД, но есть и такие, что продолжают оставаться вполне независимыми формированиями и не подчиняются ни одному силовому ведомству (Добровольческий украинский корпус ДУК, ОУН).
Спасибо вам ребята, низкий поклон вам за ваш подвиг. И Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Родину-за Украину.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! СМЕРТЬ ВРАГАМ!