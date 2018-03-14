 Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

В мероприятии, которое проходило у памятника Воину-добровольцу на Троещине (пр. В. Маяковского, 2- А), приняли участие представители власти, участники АТО, жители столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря вашей отваге удалось выиграть время, чтобы создать мощную армию и восстановить оборонно-промышленный комплекс, - Турчинов поздравил воинов-добровольцев

































































































