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 Киевские новости, Общество
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 Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве в среду, 14 марта, состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Воину-добровольцу и митинг по случаю Дня украинского добровольца.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В мероприятии, которое проходило у памятника Воину-добровольцу на Троещине (пр. В. Маяковского, 2- А), приняли участие представители власти, участники АТО, жители столицы. 

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Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 01
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 02
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 03
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 04
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 05
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 06
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 07
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 08
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 09
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 10
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 11
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 12
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 13
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 14
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 15
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 16
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 17
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 18
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 19
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 20
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 21
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 22
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 23
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 24
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 25
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 26
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 27
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 28
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 29
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 30
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 31
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 32
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 33
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 34
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 35
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 36
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 37
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 38
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 39
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 40
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 41
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 42
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 43
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 44
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 45
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 46
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 47
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 48
Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу 49

Источник: https://censor.net.ua/p3055477
 
 
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У Лолиты с торговыми партнерами твердая договоренность: Дальше отдельных районов Донбасса и Крыма Путин не пойдет. Так что те добровольцы что есть, что нету. От них ровным счетом ничего не зависит.
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Константин Гризодубо - пойдет если будет возможность..., но в чем вы правы так это в том, что узнаваемые лица от власти на такие мероприятия уже не ходят.... Чуждо это им..., да и народа боятся...
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Когда я читал статью, я где-то подспудно понимал, что под статьей будет твой коммент, с упоминанием Лолиты. И я не ошибся. Тупая москальская тварь, гореть тебе вечно в аду.
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Лолита москальская тварь? Ты правда так думаешь, кацапчик?
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если бы не они то и порошенко бы выступал в совете федерации
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Хороший памятник, вечная память героям добровольцам защитникам, которые сохранили Украину.
PS та еще на одной из фотографий, дом моих родителей gjgfk
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Низький уклін,вам добровольці,ви врятували нашу землю...загиблиг,Боже,прими в Свої обійми...
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ. Сегодня в Украине День добровольца.
Именно благодаря добровольцам удалось остановить оккупанта в первые месяцы войны. Это дало время вооружить и мобилизовать армию. В военном конфликте на Донбассе в целом участвовали почти 40 добробатов. Большинство из них впоследствии вошли в состав силовых структур Украины - ВСУ и МВД, но есть и такие, что продолжают оставаться вполне независимыми формированиями и не подчиняются ни одному силовому ведомству (Добровольческий украинский корпус ДУК, ОУН).
Спасибо вам ребята, низкий поклон вам за ваш подвиг. И Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Родину-за Украину.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! СМЕРТЬ ВРАГАМ!
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиУчастники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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