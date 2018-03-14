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Все про:Нацполиция (7056) УПА (546) Харьков (3787) вандализм (357)

 Неизвестные нарисовали свастику на памятном знаке воинам УПА в Харькове, - Нацполиция. ФОТО

Очередной акт вандализма по отношению к памятному знаку воинам Украинской повстанческой армии произошел в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.

Информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции Харькова 13 марта в 19:00.

Неизвестные нарисовали свастику на памятном знаке воинам УПА в Харькове, - Нацполиция 01

"Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации данного происшествия", - говорится в сообщении.

Неизвестные нарисовали свастику на памятном знаке воинам УПА в Харькове, - Нацполиция 02

Напоминаем, это третий случай надругательства над памятным знаком за последнее время. В ночь на 13 февраля неизвестные нарисовали на памятном знаке полосы белого и красного цвета, наподобие польского флага, а 5 марта его облили красной краской.

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Памятный знак УПА в Харькове был установлен в Молодежном парке в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от Киевского райотдела полиции.

Источник: https://censor.net.ua/p3055475
 
 
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Я не удивлён. Не везде в Украине хорошее отношение к УПА, поэтому такие провокации будут постоянно.
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якщо у Харкові руйнують пам'ятник в 30 метрах від управління МВС, то нічого дивного.
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І раніше в Харкові вати було повно. Майже половина трольні було звідти.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные нарисовали свастику на памятном знаке воинам УПА в Харькове, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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