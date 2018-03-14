 Нацбанк представил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Чеканка мелких монет прекращается. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий.
"Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналом 1,2,5 и 25 коп. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов", - отметил он.
Как сообщалось ранее, НБУ разработал новые монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят бумажные банкноты.
"Бумажные деньги номиналом 1,2,5 и 10 грн будут в обращении параллельно с монетами (соответствующих номиналов – ИФ) до последней бумажной гривни. Изымать из обращения банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн НБУ не будет, но перестанет печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежное обращение", - уточнил Смолий.
По его словам, замена банкнот низких номиналом на монеты соответствует практике стран ЕС, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.
В НБУ представили новые монеты. Вводиться в обращение новые оборотные монеты будут поэтапно: первый этап - 27 апреля 2018 будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны; второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривны будут вводиться в обращение в 2019 - 2020 годах (точную дату Национальный банк сообщит дополнительно).
с нашими зарплатами - нет.
А степень буквальности восприятия говорит об уровне интеллектуального развития
Так что попейте водички и успокойтесь.....у вас сейчас в кошельке максимум по две-три купюры номиналом 1,2 ,5 и 10 грн......вот ровно столько будет и монет
Вопрос..сколько у тебя сейчас в кармане лежит банкнот такого номинала..??
...
3. Для спрощення розрахунків встановлюватимуться правила заокруглення загальної суми покупки:
- сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в сторону зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок; - сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в сторону збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
Это с сайта НБУ.
Остаются монеты в 10 и 50 копеек.
Даречі, що до ремарки НБУ про номінали Євро. В Європі поряд із металевими Євро ходять і 1,2,5,10 Євроцентів і ніхто їх не збирається припиняти чеканити - це і називається стабільність і відсутність "реформаторських-реформ".
Лучше бы 1000грн купюру выпустили, а не вот это вот.
Негайна відставка шпигуну. Дострокові президентські.