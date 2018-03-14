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 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
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Все про:деньги (725) монеты (74) НБУ (4334)

 Нацбанк представил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Чеканка мелких монет прекращается. ФОТО

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов: 1, 2, 5 и 25 коп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий.

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"Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналом 1,2,5 и 25 коп. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов", - отметил он.

Как сообщалось ранее, НБУ разработал новые монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят бумажные банкноты.

"Бумажные деньги номиналом 1,2,5 и 10 грн будут в обращении параллельно с монетами (соответствующих номиналов – ИФ) до последней бумажной гривни. Изымать из обращения банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн НБУ не будет, но перестанет печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежное обращение", - уточнил Смолий.

По его словам, замена банкнот низких номиналом на монеты соответствует практике стран ЕС, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.

В НБУ представили новые монеты. Вводиться в обращение новые оборотные монеты будут поэтапно: первый этап - 27 апреля 2018 будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны; второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривны будут вводиться в обращение в 2019 - 2020 годах (точную дату Национальный банк сообщит дополнительно).

 Нацбанк представил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Чеканка мелких монет прекращается 01
Нацбанк представил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Чеканка мелких монет прекращается 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3055468
 
 
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можно легко, вместо гривни, ввести 10 лярдов налички евро и не надо ни нгу. ни инфляций .ни роста цен на товари...
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Пора і по 1000 грн. випускати. 3-4 отримав і досить.
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Давно пора. В украинской валюте по ходу самый легкий вес у самой крупной купюры среди всех валют мира. Пачками уже эти деньги носишь. Даже американцы, которые панически боятся наличного расчета и то имеют купюру в эквиваленте 2600 грн.
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С нашими ценами - да,
с нашими зарплатами - нет.
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обычные граждане тоже, кроме бумажников еще и кучу монет теперь в карманах носить.. очередная "реформа".. спасибо однотуровыс лохам
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У меня племянница - юный нумизмат. Собрала 1000 грн металлическими 1 грн ... я как поднял эту торбочку, чуть рука не отвалилась....
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Да ты шо..?? Такой немощный что от 6,8 килограмма рука чуть не отвалилась..??
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Экспрессивные выражения - почитай на досуге

А степень буквальности восприятия говорит об уровне интеллектуального развития
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Ясно....товаришЧ измученный нарзаном.....
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А вы сейчас носите в кошельке 1000 грн...купюрами по 1 гривне..???
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Такую сумму даже купюрами по 10 грн сейчас никто не носит......
Так что попейте водички и успокойтесь.....у вас сейчас в кошельке максимум по две-три купюры номиналом 1,2 ,5 и 10 грн......вот ровно столько будет и монет
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Ось власне тому їх і немає в обігу бо є гривнева купюра. А за навяності грошей двох орднакових номіналів, гірші гроші , тобто папір, витісняюють, дорожчі, тобто метал..А метал народ приберігає в скарбничках і банках..
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А ты пачки гривневых и двугривневых купюр носишь ? Где ты их берешь ? Лично у меня, в кармане сейчас две купюры по двести гривен и две двадцатки. Остальное на картах.
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1, 2, 5 и 10 грн...вот такие номиналы будут....
Вопрос..сколько у тебя сейчас в кармане лежит банкнот такого номинала..??
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утром зайдешь в маршрутку и дашь 200 грн, или попробуй кофе купить
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Да-да, огромнейшая сумма 200 гривен ))). Аж пять бутылок нормального пива ))).
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Почему они лохи? Им как раз сейчас жизнь в кайф. Лохи ето те кто за них голосовал.
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то есть 10 копеек по прежнему будут чеканить?
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Дык для них это неизвестный номинал денег, не тот уровень жизни.
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Национальный банк Украины с июля прекратит чеканку монет 1, 2, 5 и 25 коп. и перейдет на округление сумм покупок
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10 будут. 25 разменять нечем. а 10, как размен 50-ти.
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Під час презентації нових обігових монет в. о. Голови Національного банку України Яків Смолій також оголосив, що у рамках продовження політики оптимізації готівкового обігу з 01 липня 2018 року в Україні застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум готівкових розрахунків.

...
3. Для спрощення розрахунків встановлюватимуться правила заокруглення загальної суми покупки:
- сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в сторону зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок; - сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в сторону збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Это с сайта НБУ.
Остаются монеты в 10 и 50 копеек.
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Правила округления копеек до ближайших 10 вводятся с 1 июля 2018 года.
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Бородаті Князі аля Московити. Давно доказано Київські Князі не носили борід
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На жаль Україна до сих пір забруднена московським лайном , влада в першу чергу...
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Святослав да не носил . а остальные вроде носили . в принципе в бороде нет ничего предосудительного просто она у нас почему то ассоциируется именно с москалями Нацбанк представив нові монети номіналом 1, 2, 5 і 10 грн. Карбування дрібних монет припиняється - Цензор.НЕТ 1453
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Полностью согласен. Страна должна знать своих героев. Надеюсь на купюре в 1000 гривен будет именно Степан Андреевич Бандера.
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Та ти що???!!! Ви хочете, щоб хабарів не брали? У нас чомусь більшість хабарників Степана Андрійовича мовчки не люблять. Говорити про це бояться, або встидаються, але не люблять.
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а после следующей дэноминации на профилях хто будэ: пэдро чи путин?
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2 евро-одной монетой более 60 грн-а вы тут на нацбанк гоните
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Та я вообще предлагаю чеканить всего две монеты: на одной написать "Зарплата", а на другой "Пенсия".
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а я предлагаю ниче не печатать...перевести всех нах...рен на биткойны и сосите все лапу: и дэпутаты и бомжи.
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Зимбабве все ближе. Жыты по новому шагает по стране семимильными шагами
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Я как нумизмат куплю монеты с изображением " Баржи с арбузами " , " Рюкзаковича " а вишенькой будет " Рыгосоевая банда "
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Купи рулон бумаги туалетной, нищеброд, зарабатывающиий высерами в нете. Нацбанк представил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Чеканка мелких монет прекращается - Цензор.НЕТ 7373
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купи мозгов. Хрен ти моржовий а не нумизмат.. нумизмат бы обсуждал дизайн, номиналы, состав, тираж и пр а не баржу с арбузами..
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Судячи з твого коменту, ти такий нумізмат, як я балерина.
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Зрадогниды и в этой нейтральной новости зраду откопали ))).
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а ты, петух, всегда найдешь повод жопы вылизать
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Вы, неуважаемый, судя по всему, не знакомы с творчеством М.А.Булгакова. Так что, смело можете отправляться в эротическое путешествие на мужской половой орган. Или в женский. Тут уж, как вам будет угодно.
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Булгаков был имперцем до мозга костей и ненавидел украинцев люто.
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Кацапы говорят первым "зрадофилом" был Тарас Григорович Шевченко
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Замість того, щоб зайнятись стабілізацією курсу гривні і повернути її курс відностно долара в до "реформаторський період" (принаймі 15 грн/1 у.о.) НБУ запускає станок не лишень друкарський, а ще й "чеканський". "Дибіли мля" (с).
Даречі, що до ремарки НБУ про номінали Євро. В Європі поряд із металевими Євро ходять і 1,2,5,10 Євроцентів і ніхто їх не збирається припиняти чеканити - це і називається стабільність і відсутність "реформаторських-реформ".
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М-да. так розраховував на біметал і на тобі. Реверс - гівняний бо взятий з набридлої гривневої монети. аверс - зачьот. Але найбільша тупість то чекати ще 2 роки до остаточного введення в обіг 5 і 10 гр монет . Вони конче потрібні потрібні вже зараз. Не думав що НБУ так лоханеться..
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Ну какое-то количество 10-гривневых сувенирных монет уже в обороте. Только "киборгов" миллион отчеканили. Сейчас еще миллион "добровольцев" отчеканят.
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Так, але всі вони залишаться в кубишках. В обігу будуть випадкові "заблуди". По-перше, 1 лимон це все одно не тираж для вільного масового обігу для 45-мільйонної країни. По-друге, є 10 гривнева купюра. А закон Грешема ніхто не відміняв: Bad money drives out good if they exchange for the same price. Тобто буде ходити папір а не більш дорогий метал.
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Уже представляю, как мне с сотки дают сдачу монетами по 2-5грн... Ох и веселье с этим номиналом будет.
Лучше бы 1000грн купюру выпустили, а не вот это вот.
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Вот гривня превращается в копейки и этого следовало ожидать, в ближайшее время нас ждет такая инфляция, что мы еще с упоением будем вспоминать 90-е!
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Кто первый выпустит ведерко на лямках в виде рюкзака, тот заработает денег
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Раньше мелочью были 1-2 копейки, теперь мелочью будут 1-2-5-10 грн. неплохо.
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теперь вместо портмоне нужно будет мешочек с монетами на поясе носить как на диком западе
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Будучи неоднократно в Польше....людей с мешочками на поясе не наблюдал...а там купюр номиналом 1,2 и 5 злотых нет с 1995-го года....только монеты этого номинала....
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С такой инфляцией пора не то что вводить 1000, 5000, 10000. А пора переходить на свободный обиход бакса/евро и других мировых валют, параллельно с фантиками
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Вот когда научишся делать конкурентный товар который будет пользоваться на мировом рынке спросом,вот тогда и гривна перестанет быть фантиками.
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Итоги реформ - гривны сравняли с копейками
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Бедные маршрутчики...пора шить мешки))))))
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можно начинать выбрасывать автоматы в Харьковском метрополитене по продаже билетов на проезд, установленные несколько лет назад, они принимают купюры 1,2,5 и 10 грн максимум.
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ща мошенники попрут менять пенсионерам новые деньги на старые ....
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Свято для нумізматов, сені подобається, папір то папір, а монети дізайн файний.
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выдворили Саакашвили теперь рехформы забили ключем ...уххх заживем теперь
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Під час Дебальцево Гонтарева випустила облігації держзайму на 400млрд. гр. і рефінансувала липові банки. Ті вийшли на міжбанк, скупили долар, вивели його в офшори і зникли. І гривня впала втричі. Ось, для чого треба був Дебальцевський "неказан"
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Коли будете брати в руку ці монети, нехай вони вам печуть руки. Бо це душі хлопців, що не повернулись з Дебальцево.
Негайна відставка шпигуну. Дострокові президентські.
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Вам вже в мінстеці платять металевими гривнями, чи ще паперовими?
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А где монета с изображением Турчинова? Как самого долго живущего у власти.Два социальных строя пережил,пять президентов.
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Ех народ...ваш би срач да перенести в 1895 рік коли по території царської росії в обіг ввелися золоті монети (реформа Вітте) і ходили нарівні з паперовими грошима.Але люди теж скиглили і не хотіли золото в торбах ,гаманцях чи карманах носити. Бо важке. І надавали перевагу паперовим грошам. Нацбанк представив нові монети номіналом 1, 2, 5 і 10 грн. Карбування дрібних монет припиняється - Цензор.НЕТ 6370
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помню...с такого же "дэноминирования" начался 3.14здец ссср....
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Монета с изображением Лолиты Липецкой самое то Нацбанк представив нові монети номіналом 1, 2, 5 і 10 грн. Карбування дрібних монет припиняється - Цензор.НЕТ 7157
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНацбанк представил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Чеканка мелких монет прекращается. ФОТО
 
 
 
 
 
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