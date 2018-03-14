 Нацбанк представил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Чеканка мелких монет прекращается. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий.

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"Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналом 1,2,5 и 25 коп. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов", - отметил он.

Как сообщалось ранее, НБУ разработал новые монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят бумажные банкноты.

"Бумажные деньги номиналом 1,2,5 и 10 грн будут в обращении параллельно с монетами (соответствующих номиналов – ИФ) до последней бумажной гривни. Изымать из обращения банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн НБУ не будет, но перестанет печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежное обращение", - уточнил Смолий.

По его словам, замена банкнот низких номиналом на монеты соответствует практике стран ЕС, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.

В НБУ представили новые монеты. Вводиться в обращение новые оборотные монеты будут поэтапно: первый этап - 27 апреля 2018 будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны; второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривны будут вводиться в обращение в 2019 - 2020 годах (точную дату Национальный банк сообщит дополнительно).





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