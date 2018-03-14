 Канал поставки в Украину психотропов блокирован в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Гражданин одной из ближневосточных стран, временно проживающий в Одессе, организовал переправку наркотиков из-за рубежа через почтовые сервисы. Для сокрытия происхождения "товара" международные отправления транзитом через различные страны ЕС направлялись в Украину. Посылки с психотропами забирали сообщники наркодельца. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона.

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Правоохранители задержали организатора наркотрафика согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередного почтового "отправления", в котором было полсотни таблеток экстази. Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет почти 200 тысяч гривен.





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Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию наркотрафика.