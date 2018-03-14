 Террористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки. ФОТОрепортаж

Об этом в своем аккаунте в Твиттере сообщил блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Пшеничный Алексей Германович "Мелкий" (Горловка, 01/09/97) убит снайпером 12/03/18 в Зайцево", - рассказал он.
Стоит отметить, что 12 февраля было обнародованно видео ликвидации террориста украинским снайпером.
Проект Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях
Хорошо начинается день.
где шахты есть - дров не недо....
Кто то ещё верит в воссоединение, кроме тех, что с ними торгуют ?
(прости Господи)