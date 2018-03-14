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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:ликвидация (352) Донбасс (15694) наемники РФ (365)

 Террористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки. ФОТОрепортаж

Наемник РФ Алексей Пшеничный был уничтожен снайпером в районе Зайцево 12 февраля.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере сообщил блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Пшеничный Алексей Германович "Мелкий" (Горловка, 01/09/97) убит снайпером 12/03/18 в Зайцево", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Видео ликвидации террориста: Благодаря мобильной камере снайперы могут следить за оккупантами через планшет

Стоит отметить, что 12 февраля было обнародованно видео ликвидации террориста украинским снайпером.

Террористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки 01
Террористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки 02
Террористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки 03
Террористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки 04
Террористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки 05
Террористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки 06

Источник: https://censor.net.ua/p3055437
 
 
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Так тепер не можна снайперам стріляти в терористів, закон про деокупацію Донбасу забороняє використання зброї без усного попередження та попереджувального пострілу вгору!
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Закон про деокупацію Донбасу вимагає застосовувати зброю проти терористів виключно у відповідності з діючим українським законодавством, а саме згідно закону про поліцію! Закон про поліцію не дозволяє використовувати снайперську зброю проти громадян України без усного попередження та попереджувального пострілу вгору! Взагалі закон "про деокупацію Донбасу", забороняє вести бойові дії!
Проект Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях
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ты шо, пресс-секретарем к путену записался?
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Підітри собі сраку статтею цього закону. Закон для украінця має бути один - стріляти без попередження і щоб з гарантією.
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снайпер це не клоун) він пбо стріляє або ні і нікого не попереджує пострілом вгору)
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Ты понимаешь смысл слова "проект" и смысл слова "закон"? Это как в туалете проектировал снять штаны, а потом ходил и вонял.
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"Мелкий"? Значит повезло кацапам, закапывать его легко будет
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Ну і позивні у кацапів! Терористом, якого знищив український снайпер, є найманець РФ Пшеничний із Горлівки - Цензор.НЕТ 7451 Одні кликухи кримінальні. А "мєлким" він був швидше всього не через дрібні габарити, а через місце в ієрархії - подай-піднеси. Щось на кшалт "мєлкая сошка".
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а мог бы с девками в кабаках тусить, но нет же, горловской независимости захотел!
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Треба визнати, що у послідовності відстоювання своїх поглядів він досяг повної незалежності від здорового глузду. Терористом, якого знищив український снайпер, є найманець РФ Пшеничний із Горлівки - Цензор.НЕТ 9514
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Был полудурок, и нет полудурка. И воздух чище стал и полудурков меньше на одного стало. Уничтоженным украинским снайпером террористом является наемник РФ Пшеничный из Горловки - Цензор.НЕТ 3837
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Вот за что мы любим интернет - с утра приходишь на работу, смотришь за первой чашкой чая видео ликвидации сепаратиста. А когда заедаешь печенькой - уже появляется полная информация с ФИО российского ватника - с фотками, страницами соцсетей, сопливой "скорбью" его напарников (которые скоро займут его место в таких же будущих новостях) и так далее.

Хорошо начинается день.
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дров на такую массу скотов там уже не хватает Терористом, якого знищив український снайпер, є найманець РФ Пшеничний із Горлівки - Цензор.НЕТ 3402
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этот тот который пописать удачно сходил?
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Дали отлить, а потом зашкварили, все таки добрые в Украине люди.
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Красиво зашкварили попочленца с использованием высоких технологий.
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земля стекловатой и вечная неупокоенность этой горловской мрази
Терористом, якого знищив український снайпер, є найманець РФ Пшеничний із Горлівки - Цензор.НЕТ 8918

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Недавно убили хлопчика с Полтавы 1997 года рождения ,так тот хоть свою Родину защищал ,а этот интересы россии на украинской земле,убивая украинцев Лучше бы убить того ,кто сагитировал его ,подпалить собственную хату
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Не видно "патриота", который любит скорбить за ватой😂
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А номер у "в контакті" 066...,водафон Україна, ось для чого так піклувалися щоб скпарам зв'язок був.
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А когда эта х.йня начиналась, этому мелкому было 16....подросло поколение тех, кто вырос на ненависти к Украине.
Кто то ещё верит в воссоединение, кроме тех, что с ними торгуют ?
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А номер у "в контакті" водафон Україна 066...., ось для чого так піклувалися щоб сепарам зв'язок був з Україною.
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Мелкое свиноруское гавно. Гори в аду.
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Цензор.НЕТФотоОбществоТеррористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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