 Террористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки. ФОТОрепортаж

Об этом в своем аккаунте в Твиттере сообщил блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Пшеничный Алексей Германович "Мелкий" (Горловка, 01/09/97) убит снайпером 12/03/18 в Зайцево", - рассказал он.

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Стоит отметить, что 12 февраля было обнародованно видео ликвидации террориста украинским снайпером.











