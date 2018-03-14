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 Происшествия
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Все про:кладбище (145) Львов (3137)

 Неизвестные бросили взрывоопасный предмет на Лычковском кладбище Львова возле мемориала польских орлят. ФОТО

13 марта, во вторник вечером неизвестные бросили взрывоопасный предмет территорию Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Улица Мечникова у Лычаковского кладбища, по словам свидетелей - взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, пока на месте полиция, пожарная и взрывотехники", - сообщил Зинкевич.

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Неизвестные бросили взрывоопасный предмет на Лычковском кладбище Львова возле мемориала польских орлят 01

То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердили и на сайте Львовского городского совета. Как утверждается, никто не пострадал.

"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы ", - цитирует сайт директора ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.

Источник: https://censor.net.ua/p3055417
 
 
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Англия накажет россиян.

Накажет жестко и болезненно.

И не столько за то, что они отравили русского шпиона на чужой территории.

Англия это сделает, потому что впервые простым англичанам стало страшно за свою жизнь.

Им дали отчетливо понять, что они не могут быть в безопасности даже сидя в пиццерии или на лавочке торгового центра.

Им дали понять, что в их родной стране можно достаточно легко быть отравленным или убитым в общественном месте, и силовые структуры не смогут это никак предотвратить.

Их не защитит ни Скотленд Ярд, ни Ми-6, ни Букингемский Дворец.

Для власти и силовых структур Королевства теперь дело чести восстановить доверие людей к основам национальной безопасности и наказать террористов бросивших им вызов.
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Накажуть , це точно. Стурбованість буде шалена. Крім того, цей страх використають та зароблять баблішка. Так, що всім від того теракту добре. Крім покійників.
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Ні, не всі. Але це явна москальська провокація. Не перша, і не остання ...
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Далі черга за пам'ятником Міцкевичу в самому центрі Львова. І немає жодного значення, хто це зробить...
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Англичане вдруг прозрели, что террористами является не какая-то религиозная группировка или бандитский синдикат, а целая огромная страна.

Думали, они просто воры, а оказывается они ещё и убийцы.

4 года мы на всех возможных международных площадках говорим, что рядом с нами находится страна-террорист и вот через столько лет до них это начинает вдруг доходить
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Російські фашисти сплюндрували пам'ятник УПА в Харкові, залишивши на ньому свій знак (фото, відео).

Російські фашисти знущаються над харківською поліцією. Вчергове (втретє за три тижні) під вікнами Київського районного відділу МВС скоїли акт вандалізму - намалювали свастику на пам'ятному знаку загиблим воїнам УПА. Поліціянтка, котра передзвонила, запитала: "Какой краской в етот раз?"





Нагадаємо, що 5 березня та 14 лютого цього року вандали також скоювали подібні злочини. Головне управління Національної поліції в Харківській області повідомляло, що порушено кримінальне провадження та відбуваться пошук винуватців.

http://snip.net.ua/20180313/rosijski-fashysty-splyundruvaly-pam-yatnyk-upa-v-harkovi-zalyshyvshy-na-nomu-svij-znak/
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Сразу видно что журналист не был на западе Украины.
Все говорят" Лычаковском ". А в названии это принципиально
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знов сини расєї.
Добре, шо хоч не ампулу з зоманом у метро.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные бросили взрывоопасный предмет на Лычковском кладбище Львова возле мемориала польских орлят. ФОТО
 
 
 
 
 
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