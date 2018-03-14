 Неизвестные бросили взрывоопасный предмет на Лычковском кладбище Львова возле мемориала польских орлят. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Улица Мечникова у Лычаковского кладбища, по словам свидетелей - взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, пока на месте полиция, пожарная и взрывотехники", - сообщил Зинкевич.

Также читайте: МИД Польши обеспокоен антипольскими лозунгами на шествии националистов во Львове

То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердили и на сайте Львовского городского совета. Как утверждается, никто не пострадал.

"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы ", - цитирует сайт директора ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.