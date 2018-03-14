 Неизвестные бросили взрывоопасный предмет на Лычковском кладбище Львова возле мемориала польских орлят. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
"Улица Мечникова у Лычаковского кладбища, по словам свидетелей - взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, пока на месте полиция, пожарная и взрывотехники", - сообщил Зинкевич.
То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердили и на сайте Львовского городского совета. Как утверждается, никто не пострадал.
"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы ", - цитирует сайт директора ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.
Накажет жестко и болезненно.
И не столько за то, что они отравили русского шпиона на чужой территории.
Англия это сделает, потому что впервые простым англичанам стало страшно за свою жизнь.
Им дали отчетливо понять, что они не могут быть в безопасности даже сидя в пиццерии или на лавочке торгового центра.
Им дали понять, что в их родной стране можно достаточно легко быть отравленным или убитым в общественном месте, и силовые структуры не смогут это никак предотвратить.
Их не защитит ни Скотленд Ярд, ни Ми-6, ни Букингемский Дворец.
Для власти и силовых структур Королевства теперь дело чести восстановить доверие людей к основам национальной безопасности и наказать террористов бросивших им вызов.
Думали, они просто воры, а оказывается они ещё и убийцы.
4 года мы на всех возможных международных площадках говорим, что рядом с нами находится страна-террорист и вот через столько лет до них это начинает вдруг доходить
Російські фашисти знущаються над харківською поліцією. Вчергове (втретє за три тижні) під вікнами Київського районного відділу МВС скоїли акт вандалізму - намалювали свастику на пам'ятному знаку загиблим воїнам УПА. Поліціянтка, котра передзвонила, запитала: "Какой краской в етот раз?"
Нагадаємо, що 5 березня та 14 лютого цього року вандали також скоювали подібні злочини. Головне управління Національної поліції в Харківській області повідомляло, що порушено кримінальне провадження та відбуваться пошук винуватців.
http://snip.net.ua/20180313/rosijski-fashysty-splyundruvaly-pam-yatnyk-upa-v-harkovi-zalyshyvshy-na-nomu-svij-znak/
Все говорят" Лычаковском ". А в названии это принципиально
Добре, шо хоч не ампулу з зоманом у метро.