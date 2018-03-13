 На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
13 марта 2014 на мирном митинге в Донецке произошло жестокое насилие над патриотами Украины, и впервые был убит человек - Дмитрий Чернявский.
Ежегодно вечером 13 марта на Майдане Независимости украинцы Донетчины и Луганщины чтят память погибших земляков, отдавших жизнь, защищая нашу страну от российской агрессии.
Украинский народный Совет Донецкой и Луганской провел вечером 13 марта Вечер памяти, посвященный четвертой годовщине этих трагических событий.
Фото - Олег Богачук
А Небесная Сотня, то что не люди были, по их мнению.