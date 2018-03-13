 На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

13 марта 2014 на мирном митинге в Донецке произошло жестокое насилие над патриотами Украины, и впервые был убит человек - Дмитрий Чернявский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Круг подозреваемых расширился до 8 человек": новые подробности убийства активиста Чернявского в Донецке в 2014 году. ФОТОрепортаж

Ежегодно вечером 13 марта на Майдане Независимости украинцы Донетчины и Луганщины чтят память погибших земляков, отдавших жизнь, защищая нашу страну от российской агрессии.

Украинский народный Совет Донецкой и Луганской провел вечером 13 марта Вечер памяти, посвященный четвертой годовщине этих трагических событий.

























Фото - Олег Богачук