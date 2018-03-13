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Все про:майдан (3787) память (720) Богачук Олег (508) Чернявский_Дмитрий (1)

 На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году. ФОТОрепортаж

13 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция памяти, приуроченная четвертой годовщине убийства в Донецке украинского активиста Дмитрия Чернявского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

13 марта 2014 на мирном митинге в Донецке произошло жестокое насилие над патриотами Украины, и впервые был убит человек - Дмитрий Чернявский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Круг подозреваемых расширился до 8 человек": новые подробности убийства активиста Чернявского в Донецке в 2014 году. ФОТОрепортаж

Ежегодно вечером 13 марта на Майдане Независимости украинцы Донетчины и Луганщины чтят память погибших земляков, отдавших жизнь, защищая нашу страну от российской агрессии.

Украинский народный Совет Донецкой и Луганской провел вечером 13 марта Вечер памяти, посвященный четвертой годовщине этих трагических событий.

На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 01
На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 02
На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 03
На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 04
На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 05
На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 06
На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 07
На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 08
На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 09
На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 10
На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 11
На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году 12

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3055395
 
 
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А в это время вЛуганске Новая почта помогает ТЕРРОРИЗМ ФИНАНСИРОВАТЬ ((((( https://www.olx.ua/obyavlenie/novaya-pochta-lugansk-IDytgAS.html
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Ведь ЗАРАБАТЫВАЕТ - НА КРОВИ!!!! НАЛОГИ идут террористам, которые измываются над гражданами Украины!!!
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LUSi - а в то время, когда раскачивали Донецк и убивали патриотов, турчинов с юлькой портфели делили...
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до цього часу портфелі були вже поділені - просто "нова" влада була стурбована геть іншими речами , а ніж захист України .
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к этому времени уже поделили. они власть когда русня напала на крысм делили и вона и пластер шлаюг и виталька педалька, и гэбнявый наливайнер и конечно же лолита.
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13 марта 2014 на мирном митинге в Донецке произошло жестокое насилие над патриотами Украины, и впервые был убит человек - Дмитрий Чернявский.Источник: https://censor.net.ua/p3055395

А Небесная Сотня, то что не люди были, по их мнению.
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Может ты и прав, просто им надо иногда правильно писать.
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когда умирают герои, к власти приходят проходимцы.
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Был добровольцем в самообороне, которая охраняла участников митинга за единство Украины в Донецке.
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В тот день нашего соседа тоже чуть не убили на площади. Прибежал в покромсаном ножом пуховике. Но на теле только царапины. Повезло пацану. Признался в тот вечер, что до этого не думал что настолько серъезно. О смерти Димы узнали на следующий день. И это было только начало...
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на фото - 29 квітня , до цього часу Аваков вже зробив ВСЕ , аби не допустити патріотів на захист Донецька !
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понятно. значит иная мордовская свинособака.
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В тот день нашего соседа тоже чуть не убили на площади. Прибежал в покромсаном ножом пуховике. Но на теле только царапины. Повезло пацану. Признался в тот вечер, что до этого не думал что настолько серъезно. О смерти Димы узнали на следующий день. И это было только начало...
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а мальдівським злодіям на все наплювати окрім хабарів
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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