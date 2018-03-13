 Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в оккупированном Крыму. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Это было бы критически важным для нас получить ваше твердую заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму ", - заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с послами Большой семерки (G7) США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии , Канады.

"Мы очень ценим вашу твердую предварительную позицию", - добавил Петр Порошенко.

Глава государства также обратился к присутствующему на встрече Главы Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли и поблагодарил его и вице-президента Еврокомиссии за вчерашнюю сильную позицию Европейского Союза. "Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там", - подчеркнул Президент, добавив, что речь идет, в частности о представителях Франции, Австрии и Финляндии.

"Это может разрушить политику" единого голоса "по выборам в Крыму", - подчеркнул Петр Порошенко.

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