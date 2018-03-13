 Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в оккупированном Крыму. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Это было бы критически важным для нас получить ваше твердую заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму ", - заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с послами Большой семерки (G7) США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии , Канады.
"Мы очень ценим вашу твердую предварительную позицию", - добавил Петр Порошенко.
Глава государства также обратился к присутствующему на встрече Главы Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли и поблагодарил его и вице-президента Еврокомиссии за вчерашнюю сильную позицию Европейского Союза. "Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там", - подчеркнул Президент, добавив, что речь идет, в частности о представителях Франции, Австрии и Финляндии.
"Это может разрушить политику" единого голоса "по выборам в Крыму", - подчеркнул Петр Порошенко.
Отмечается, что охранять дипучреждения станут бойцы Национальной гвардии. Также вблизи будут дежурить полицейские подразделения.
Общее количество личного состава, который будет привлекаться для охраны, пока не определено.
Пэтя, ты уж как то определись.
А от других стран еще что-то требуешь!
А во-вторых - при чем тут к выборам "собачьи будки" или только в "собачьих будках" рассийские выборы и надо проводить?
А по друге, що - агресія та захоплення теріторії України, вже не достатьня підстава?
"В реках и плохих правительствах наверху плавает самое легковесное." (с)
"Управлять одним человеком иной раз труднее, чем целым народом." (с)
"Как в человеке, так и в государстве тяжелее всего болезнь, начинающаяся с головы." (с)
"Высокая должность избавляет иногда от необходимости иметь еще и дарования." (с)
"Государство нуждается в очень суровом воспитании со стороны народа." (с)
"Когда народ много знает, им трудно управлять." (с)
"Власть одного человека над другим губит прежде всего властвующего." (с)
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еще цитат?
Это исключительно "добрая воля" той страны: разрешить или запретить.
1. Воровал, ворую и буду воровать.
2. Дайте денех.
поршенка уже давно самого нужно призвать к ответственности...
Ліквідація спрощеної системи оподаткування для 3 групи "єдиного податку" через законопроект №8089 - це не просто чергова авантюра, це удар по ініціативі та гаманцю підприємців, які вже не перший рік працюють не завдяки, а всупереч рішення влади.
Тюбетейка с ушами @tubeteika_s_ush 10 ч.10 часов назад
Ансамбль балалаечников "Разянская гармонь"???? Без кокса такое понять сложно )))
Этот шоколадный хитрожоп - требует(просит?) у европейцев признать незаконным то, чем он занимается вполне "законно"(торговля с Крымом и ОРДЛО) и ничуть не краснеет от своего гремучего вранья!!!
Схаменись (Астанавись(с)), дурочидло! Сначала закрой кацапам дырки проникновения в Украину, а потом уже будешь шо-то просить у зарубежных стран, сволота.
Одной рукой письмо строчить, а другой рукой х..й дрочить - щас на такой разводняк не покупаются, шоколадный вор.
Фас , ольгинці 😂
Ты лучше призови своих прихвостней воровать поменьше и доходы людям подними .
Не одному тебе на Мальдивы хочется , а ездишь почему-то ты один .
Да ещё и под другой фамилией .
Надо не признавать выборы в роSSии из-за того, что они проходили в оккупированном Крыму.