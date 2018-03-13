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 Политика Украины
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Все про:G7 (186) выборы (20137) Крым (19638)

 Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в оккупированном Крыму. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами стран Большой Семерки призвал не признавать результаты выборов в оккупированном Крыму.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

"Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Это было бы критически важным для нас получить ваше твердую заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму ", - заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с послами Большой семерки (G7) США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии , Канады.

"Мы очень ценим вашу твердую предварительную позицию", - добавил Петр Порошенко.

Глава государства также обратился к присутствующему на встрече Главы Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли и поблагодарил его и вице-президента Еврокомиссии за вчерашнюю сильную позицию Европейского Союза. "Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там", - подчеркнул Президент, добавив, что речь идет, в частности о представителях Франции, Австрии и Финляндии.

"Это может разрушить политику" единого голоса "по выборам в Крыму", - подчеркнул Петр Порошенко.

Также читайте: Председательство Канады в G7 - уникальная возможность заострить внимание к агрессии России против Украины, - Даниил Лубкивский

Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в оккупированном Крыму 01

 

Источник: https://censor.net.ua/p3055384
 
 
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Порошенко должен уйти!
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Всё правильно--вор должен сидеть в тюрьме, а не выборы проводить и тем более вякать на эту тему. Будущему зеку это не позволительно.
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А слабо самому не признать и призвать остальных не признавать выборы вообще а не только в Крыму.
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И ничего. Народ настолько разуверился ныне, что следующие выборы будут －выборами за гречку.
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а куда это он их?куда то на юго-запад...видать в сирию.или иран
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Полиция 18 марта, в день выборов президента РФ, усилит охрану российских дипломатических учреждений, расположенных в Украине. Об этом во вторник, 13 марта, сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины, пишет УНН.
Отмечается, что охранять дипучреждения станут бойцы Национальной гвардии. Также вблизи будут дежурить полицейские подразделения.
Общее количество личного состава, который будет привлекаться для охраны, пока не определено.
Пэтя, ты уж как то определись. Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3319 Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3319
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І вірно зробить- аби різні дурні не заважали СБУ проводити перепис кацапів.
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ну если СБУ надо для "переписи" ждать "выборов" Хуйла... то к лешему такое СБУ.
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нет,климкин украинец .а какая у него национальность-даже в украинских паспортах нет такой графы. Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6477
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ПОРОХ! Что же ты Рассийские "выборы" НЕ ЗАПРЕТИЛ на территории Украины?
А от других стран еще что-то требуешь!
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Во-первых - ПОСТРОИЛ.
А во-вторых - при чем тут к выборам "собачьи будки" или только в "собачьих будках" рассийские выборы и надо проводить?
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Тобто ти заявляєш, що кримсампішов і іхтамнєт на Домбасі, Сашок?
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Це ти таке питаєш- я інше запитав. То де відповідь?
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На підставі того, Сашок, що Росія начeбто країна-окупант. Чи ні?
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По перше, для цього не потрібно ніяких підстав.
А по друге, що - агресія та захоплення теріторії України, вже не достатьня підстава?
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"Каждая кухарка должна научиться управлять государством" (с)
"В реках и плохих правительствах наверху плавает самое легковесное." (с)

"Управлять одним человеком иной раз труднее, чем целым народом." (с)

"Как в человеке, так и в государстве тяжелее всего болезнь, начинающаяся с головы." (с)
"Высокая должность избавляет иногда от необходимости иметь еще и дарования." (с)

"Государство нуждается в очень суровом воспитании со стороны народа." (с)

"Когда народ много знает, им трудно управлять." (с)
"Власть одного человека над другим губит прежде всего властвующего." (с)

...
еще цитат?
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Дай відповідь на моє питання і цитуй далі скільки влізе.
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Читать учись: Для этого НЕ НУЖНО НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ.
Это исключительно "добрая воля" той страны: разрешить или запретить.
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Шо вони там записують? Запомнить не могут его многочисленные мысли? Их всего две.
1. Воровал, ворую и буду воровать.
2. Дайте денех.
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Порошенко призвал
поршенка уже давно самого нужно призвать к ответственности...
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Петя ты марионетка и хамелион, говоришь одно, в черной твоей душе другое.
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Це ти його слова обговорюєш? Чи що саме ?
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І яке це має відношення до новини? Ніякого! Це флуд.
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Тут нет новости. Воно ляпа язиком як завжди. шо тут нового?
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это просто. в Украине выборы будут проходить в представительствах московии в областных центрах: Киеве, Одессе, Харькове и Львове
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Ось і все обговорення на цьому форумі складного міжнародного політичного питанн- на рівні "юмору" 95-кварталу, тобто нижче попереку.
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А в цей час
Ліквідація спрощеної системи оподаткування для 3 групи "єдиного податку" через законопроект №8089 - це не просто чергова авантюра, це удар по ініціативі та гаманцю підприємців, які вже не перший рік працюють не завдяки, а всупереч рішення влади.

Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7423
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мля,каждый день тому мордору удивляешься Порошенко закликав країни G7 засудити та не визнавати російські вибори в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5387

Тюбетейка с ушами‏ @tubeteika_s_ush 10 ч.10 часов назад

Ансамбль балалаечников "Разянская гармонь"???? Без кокса такое понять сложно )))

Порошенко закликав країни G7 засудити та не визнавати російські вибори в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8823
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Сосать или не сосать--так даже вопрос уже не стоит.
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Трындык!
Этот шоколадный хитрожоп - требует(просит?) у европейцев признать незаконным то, чем он занимается вполне "законно"(торговля с Крымом и ОРДЛО) и ничуть не краснеет от своего гремучего вранья!!!
Схаменись (Астанавись(с)), дурочидло! Сначала закрой кацапам дырки проникновения в Украину, а потом уже будешь шо-то просить у зарубежных стран, сволота.
Одной рукой письмо строчить, а другой рукой х..й дрочить - щас на такой разводняк не покупаются, шоколадный вор.
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Петя, молодец, шо пытаешься, но шансы, сам понимаешь, мизер.
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А в материковой Украине значит можно выборы хуйла проводить?
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Печерський районний суд міста Київа поновив Рекса Тіллерсона на посаді.
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Петя правильно делает...главное не давать послам открыть рот про коррупцию и реформы рассыпался в благодарностях и прошелся по пунктам из требований... Имидж всё, результат ничто!
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Президент не вимає від країн G7 , а засудити і не признавати вибори ху** ла в анексовану Криму ! Потрібно , тролики , вміти читати і розуміти прочитане !
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За все правление Порошенко я понял одно, то что он говорит, надо думать все наоборот, короче то что он хочет, значит он этого не хочет.
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Та до дупи що він говорить і що ви говорите про нього. Критерії оцінки на наступних виборах будуть зовсім інші, а семе, всі хто вважає що ворог в москві будуть голосувати за Пороха. А ті для кого ворог в Києві будуть мати 25 кандидатів - агентів кремля, корисних ідіотів і відвертих фріків. Програмами, промовами, та ішими брошюрками від кандидатів вже зараз можна підтертися . Я в ту макулатуру навіть не загляну. Ставлення ворога до тебе і як ти ставишся до нього ось що буде вирішальним , чи принаймні має бути, на цих виборах. Решта не буде мати значення.
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Что пуйло, что лолита, это одна банда, они для меня оба враги, один внешний, один внутренний.
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Пишаюся своїм Президентом !!
Фас , ольгинці 😂
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Та пышайся сколько хочешь, главное мозоли на ладонях не сотри.
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Инкогнито !
Ты лучше призови своих прихвостней воровать поменьше и доходы людям подними .
Не одному тебе на Мальдивы хочется , а ездишь почему-то ты один .
Да ещё и под другой фамилией .
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Не в Крыму надо выборы не признавать.
Надо не признавать выборы в роSSии из-за того, что они проходили в оккупированном Крыму.
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В раші ніяких виборів ніколи не було і не буде ! Там призначають !
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в оккупированном Крыму. ФОТО
 
 
 
 
 
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