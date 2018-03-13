 "Круг подозреваемых расширился до 8 человек": новые подробности убийства активиста Чернявского в Донецке в 2014 году. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

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Он, как и несколько тысяч других местных жителей, пришли в этот день на митинг, чтобы поддержать единство. Но этих усилий оказалось недостаточно - боевые действия не прекращаются уже четвертый год, Донецк вне зоны доступа для сотен тысяч переселенцев. Убийца или группа киллеров Дмитрия до сих пор не наказаны.

"Новости Донбасса" уточнили у своих источников в правоохранительных органах, на какой стадии находится расследование. Выяснилось, что сейчас круг подозреваемых расширился до 8 человек. В полиции уверены, что убийство было умышленным. Уголовное производство открыто по части 2 статьи 249 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки, которые привели к гибели человека).

Чернявского ударили ножом во время одного из прорывов пророссийских митингующих через кордон милиции к автобусам возле "Макдональдса". Тогда участники пророссийского митинга набросились на группу активистов за единую Украину. Вечером 13 марта 2014 года в больницы за помощью обратились 22 пострадавших.

Уже на следующий день новоназначенный министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подозреваемый в убийстве – человек по прозвищу "Палач".

Через год нардеп Антон Геращенко сообщит те же данные, но добавит имя подозреваемого - Виталий Кикоть. Сейчас он по-прежнему входит в круг подозреваемых, но он уже не главный фигурант. В апреле 2014 года милиция Донецкой области указала на еще одного подозреваемого в убийстве Дмитрия. Правоохранители руководствовались видеозаписью, на которой увидели, как от упавшего Чернявского с ножом отходит мужчина в черной шапке. Его по-прежнему разыскивают по фотографии. Личность мужчины не установлена.

Тогда же 13 человек получили от полиции подозрения об участии в массовых беспорядках в рамках уголовного дела об убийстве Дмитрия Чернявского.

Константин Пожидаев, который тогда был главой областного управления МВД, рассказал, что один человек был арестован, еще восьмеро остались под домашним арестом. Остальные были отпущены под личное обязательство. Что произошло со всеми этими людьми во время захвата города – неизвестно. Вероятно, большинство из них скрылись от следствия.



"Новости Донбасса" выяснили список тех, кого полиция Донецкой области подозревает в участии в массовых беспорядках, которые привели к гибели Дмитрия Чернявского. Подчеркнем, что их подозревают не непосредственно в умышленном убийстве, а в организации беспорядков, которые привели к гибели активиста.



Упомянутый Виталий Кикоть – уроженец Донецка. Ему 28 лет. Разыскивается Покровским отделом полиции. По данным источника НД, имеет два паспорта. Второй его паспорт выдан на имя Виталия Радевича. В конце 2015 года сепаратистский канал "Первый республиканский" общался с ним как с "заместителем министра транспорта ДНР" и членом жюри конкурса "Леди Донецкой народной республики".





Уроженец Донецкой области Леонид Денисенко. Ему 28 лет. Подозревается в массовых беспорядках. Разыскивается Селидовским отделом полиции. В 2014 году участвовал в пророссийских митингах в Донецке. Его данные есть в базе "Миротворца". Ведет страницу в социальной сети. Глядя на его фото, можно сделать вывод, что он бывает в России.

Уроженец Макеевки Дмитрий Луговской, которому 33 года. По данным полиции, он сейчас состоит в рядах боевиков "ДНР".

Дончанин Олег Галан, которому 40 лет. По данным источника, сейчас служит дальномерщиком-оператором в военной части №08805 "ДНР". Судя по фото в социальных сетях, бывает в России.





Дончанин Иван Шестопал, которому 29 лет. Есть дочь. Судя по фото в сети, бывает в России.





Есть в списке подозреваемых те, о ком в публичном доступе нет информации. Это 24-летний Антон Павлюченко и 42-летний Сергей Бабенко из Донецка, а также 31-летний уроженец Димитрова Артем Христенко. Последний, по данным источника, сегодня воюет в рядах боевиков "ДНР".

Полиция сегодня установила 183 человека, которые четыре года назад участвовали в захвате здания Донецкой областной администрации 5 марта и пророссийских митингах 8-16 марта. Из них 68 человек сейчас воюют в рядах незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Что же касается митинга 13 марта 2014 года, то кроме 8 основных подозреваемых, еще 16 человек получили заочные подозрения. Они объявлены в розыск: Константин Артеменко, Сергей Кушпита, Данил Смолянинов, Александр Орлов, Валерий Скороходов, Роберт Доня, Анатолий Уваров, Алексей Шевченко, Александр Гурба, Вячеслав Бельский, Михаил Чумаченко.



Среди разыскиваемых есть и довольно известные активисты, которых в самой "ДНР" уже не считают своими сторонниками: коммунист Борис Литвинов, глава "избиркома" Роман Лягин, глава местной общественной организации Александр Хряков, экс-председатель "народного совета ДНР" Андрей Пургин, севатольский активист Геннадий Басов.



За четыре года получили подозрения 2888 человек за участие в незаконных вооруженных формированиях и пособничестве им.

Всего в структуре группировки "ДНР" сегодня насчитывается более 20 тысяч человек. Из них более более 5 тысяч представляют собой так называемую власть: это и силовые органы, и чиновники, и разведка. Около 6 тысяч человек входят в ряды боевиков "ДНР".