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Все про:взятка (3621) Кропивницкий (Кировоград) (338) колония (256) пенитенциарная служба (140)

 На взятке 11 тысяч задержан руководитель пенитенциарного учреждения в Кропивницком, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Кропивницком на взятке исполняющего обязанности начальника одного из учреждений по вопросам исполнения наказаний.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что майор внутренней службы требовал одиннадцать тысяч гривен от местного жителя за прием передач для задержанных, которые содержали запрещенные предметы.

Сотрудники СБ Украины задержали чиновника в служебном кабинете после получения третьей части неправомерной выгоды в размере три тысячи семьсот гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления. Продолжаются первоочередные следственные действия". 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководство исправительной колонии на Хмельнитчине задержано за получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

На взятке 11 тысяч задержан руководитель пенитенциарного учреждения в Кропивницком, - СБУ 01
На взятке 11 тысяч задержан руководитель пенитенциарного учреждения в Кропивницком, - СБУ 02
На взятке 11 тысяч задержан руководитель пенитенциарного учреждения в Кропивницком, - СБУ 03
На взятке 11 тысяч задержан руководитель пенитенциарного учреждения в Кропивницком, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3055373
 
 
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мыши плакали кололись но ели кактус
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Уже в "потенциарных" заведения бабки берут. Какая такса уважаемые, и какие звезды номеров?
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Всегда брали. Даже при СССРе.
Брали, берут, и брать будут. Пэте можно, а другим шо нельзя? Все на Мальдивы хотят.
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Может быть уважаемый. Но я так понял, что эти места на несколько лет.
Слава богу не пришлось. А вообще случаи разные бывают.
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Брильянтовые , янтарные , вертолетные где вы ?
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Надо обязать оплатить 500 грн залога, объявить выговор и повысить в должности, что бы больше не позорил пенитенциарную систему и миеистерство юстиции такими мизерными взятками.
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Рехформа, що ви хотіли...коли посівнок сабакова рюкзаки продає для МВС потім зливає гроші в казіно, а тут майор теж хоче родину годувати...Суддя отримуває 200 тищ. а вертухай 10 т. може і менше...Скільки отримують радники сабакова антоніна, шкуряк (звози манду в Такманду), скільки горошей отримувала сіська МВДєєва та інші потвори)))) Зверху починайте і буде порядок..
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Не смешите людей, 11000 грн это не взятка, а мелкий сувенир. Нужно законодательно установить нижний порог взятки, например эквивалент 1000 еур.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке 11 тысяч задержан руководитель пенитенциарного учреждения в Кропивницком, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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