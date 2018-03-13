 На взятке 11 тысяч задержан руководитель пенитенциарного учреждения в Кропивницком, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что майор внутренней службы требовал одиннадцать тысяч гривен от местного жителя за прием передач для задержанных, которые содержали запрещенные предметы.
Сотрудники СБ Украины задержали чиновника в служебном кабинете после получения третьей части неправомерной выгоды в размере три тысячи семьсот гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления. Продолжаются первоочередные следственные действия".
Брали, берут, и брать будут. Пэте можно, а другим шо нельзя? Все на Мальдивы хотят.
Слава богу не пришлось. А вообще случаи разные бывают.