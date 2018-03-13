 Новые пикантные увлечения "оппоблоковца" Долженкова, продвижение имиджа "радикала" Силантьева, - день работы ВР 13 марта. ФОТОрепортаж

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал основные моменты парламентского вторника.

Нардепы занимают места в зале

Народные избранники почтили минутой молчания память активиста Дмитрия Чернявского, который был убит 13 марта 2014 года во время митинга за единую Украину в Донецке

Антон Геращенко общается с депутатом от БПП Карпунцовым

На рабочем месте внефракционного Василия Гуляева царит творческий беспорядок





"Радикал" Силантьев принес папку Вадиму Новинскому





"Оппоблоковец" Новинский выглядит задумчивым, изучая "Порядок проведения и этапы разворачивания политической кампании продвижения имиджа Дениса Силантьева"

Глава фракции БПП Артур Герасимов и его предшественник на этом посту Игорь Грынив







"Оппоблоковец" Долженков снова в поисках приключений





Голосовавший за "диктаторские законы" нардеп Геллер и замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук о чем-то договорились

"Радикал" Игорь Мосийчук

Мужской разговор

Представитель Президента в ВР Ирина Луценко и нардеп от БПП Домбровский

Автор скандальной поправки "радикал" Андрей Лозовой и Александр Грановский из БПП

У депутата от "Батькивщины" Андрея Кожемякина состоялся разговор с "оппоблоковцем" Киваловым





Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин. Сегодня он представлял в ВР ряд законопроектов о Государственном бюро расследований

"Оппоблоковец" Александр Вилкул беседует с коллегой по партии Гальченко

Депутат от "Возрождения" Климов и внефракционный Александр Фельдман

Татьяна Чорновол напоминает о связи главного "радикала" Ляшко с беглым олигархом Фирташем