 Новые пикантные увлечения "оппоблоковца" Долженкова, продвижение имиджа "радикала" Силантьева, - день работы ВР 13 марта. ФОТОрепортаж

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал основные моменты парламентского вторника.
Нардепы занимают места в зале
Народные избранники почтили минутой молчания память активиста Дмитрия Чернявского, который был убит 13 марта 2014 года во время митинга за единую Украину в Донецке
Антон Геращенко общается с депутатом от БПП Карпунцовым
На рабочем месте внефракционного Василия Гуляева царит творческий беспорядок
"Радикал" Силантьев принес папку Вадиму Новинскому
"Оппоблоковец" Новинский выглядит задумчивым, изучая "Порядок проведения и этапы разворачивания политической кампании продвижения имиджа Дениса Силантьева"
Глава фракции БПП Артур Герасимов и его предшественник на этом посту Игорь Грынив
"Оппоблоковец" Долженков снова в поисках приключений
Голосовавший за "диктаторские законы" нардеп Геллер и замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук о чем-то договорились
"Радикал" Игорь Мосийчук
Мужской разговор
Представитель Президента в ВР Ирина Луценко и нардеп от БПП Домбровский
Автор скандальной поправки "радикал" Андрей Лозовой и Александр Грановский из БПП
У депутата от "Батькивщины" Андрея Кожемякина состоялся разговор с "оппоблоковцем" Киваловым
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин. Сегодня он представлял в ВР ряд законопроектов о Государственном бюро расследований
"Оппоблоковец" Александр Вилкул беседует с коллегой по партии Гальченко
Депутат от "Возрождения" Климов и внефракционный Александр Фельдман
Татьяна Чорновол напоминает о связи главного "радикала" Ляшко с беглым олигархом Фирташем
Банка с пауками.
буде приймати участь в президентських виборах.
привітаймо самого ефективного міського голову.
ці дебіли явно без дна. чи ми самі дебіли.
ШО ни рожа..то гидотний товстий масний пис*к!