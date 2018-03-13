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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Новые пикантные увлечения "оппоблоковца" Долженкова, продвижение имиджа "радикала" Силантьева, - день работы ВР 13 марта. ФОТОрепортаж

Сегодня Верховная Рада отправила на доработку законопроекты о Госбюро расследований, оставила прежним порядок внесения изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также запланировала на четверг рассмотрение представления на снятие неприкосновенности с "оппоблоковца" Бакулина.

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал основные моменты парламентского вторника.

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 01

Нардепы занимают места в зале

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 02

Народные избранники почтили минутой молчания память активиста Дмитрия Чернявского, который был убит 13 марта 2014 года во время митинга за единую Украину в Донецке

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 03

Антон Геращенко общается с депутатом от БПП Карпунцовым

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 04

На рабочем месте внефракционного Василия Гуляева царит творческий беспорядок

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 05

"Радикал" Силантьев принес папку Вадиму Новинскому

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 06
Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 07

"Оппоблоковец" Новинский выглядит задумчивым, изучая "Порядок проведения и этапы разворачивания политической кампании продвижения имиджа Дениса Силантьева"

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 08

Глава фракции БПП Артур Герасимов и его предшественник на этом посту Игорь Грынив

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 09
Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 10

"Оппоблоковец" Долженков снова в поисках приключений

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 11
Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 12

Голосовавший за "диктаторские законы" нардеп Геллер и замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук о чем-то договорились

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 13

"Радикал" Игорь Мосийчук

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 14

Мужской разговор

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 15

Представитель Президента в ВР Ирина Луценко и нардеп от БПП Домбровский

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 16

Автор скандальной поправки "радикал" Андрей Лозовой и Александр Грановский из БПП

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 17

У депутата от "Батькивщины" Андрея Кожемякина состоялся разговор с "оппоблоковцем" Киваловым

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 18

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин. Сегодня он представлял в ВР ряд законопроектов о Государственном бюро расследований

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 19

"Оппоблоковец" Александр Вилкул беседует с коллегой по партии Гальченко 

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 20

Депутат от "Возрождения" Климов и внефракционный Александр Фельдман

Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 21Новые пикантные увлечения оппоблоковца Долженкова, продвижение имиджа радикала Силантьева, - день работы ВР 13 марта 22

Татьяна Чорновол напоминает о связи главного "радикала" Ляшко с беглым олигархом Фирташем

Источник: https://censor.net.ua/p3055358
 
 
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Договорняки-передоговорняки.
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Фельдман у ВР в кіпі ходить. Хтось у Кнессеті носить вишиванку? )))
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Эт точно! Им бы еще кольцо в нос, чтобы говно не рыли.
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Скоты вонючие. Банда вонючих скотов.
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Еще чуток и эта шобла свиней, начнут между собой трахаться прямо в зале. Новые пикантные увлечения "оппоблоковца" Долженкова, продвижение имиджа "радикала" Силантьева, - день работы ВР 13 марта - Цензор.НЕТ 8193
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В Новом Уренгое тоже есть какое-то количество зрадофилов и шатунов...
Новые пикантные увлечения "оппоблоковца" Долженкова, продвижение имиджа "радикала" Силантьева, - день работы ВР 13 марта - Цензор.НЕТ 8741
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Там украинская диаспора у которой уже нет возможности вернуться домой
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Во блин! А я забыл, что сегодня шоу довгоносыкив. Вфоообще-то если бы была драка, то уже знали все. Но они сегодня после долгой разлуки пол дня целовались.
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Можливо буде цікаво. Кличко. в народі. віталька педалька.
буде приймати участь в президентських виборах.
привітаймо самого ефективного міського голову.
ці дебіли явно без дна. чи ми самі дебіли.
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А де це Народні депутати з Донецька Соболев та Семенченко, і чому не видно Вови Парасюка з Надьою Савченко?
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Головне, що є твої кумири: Новінський, Танька Чорновіл, Олексій Порошенко, Ківалов, Пашинський, Вілкул
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какие гармоничніе,интелектуальніе,естетичного вида лица у наших избранников... Новые пикантные увлечения "оппоблоковца" Долженкова, продвижение имиджа "радикала" Силантьева, - день работы ВР 13 марта - Цензор.НЕТ 6069
ШО ни рожа..то гидотний товстий масний пис*к!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНовые пикантные увлечения "оппоблоковца" Долженкова, продвижение имиджа "радикала" Силантьева, - день работы ВР 13 марта. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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