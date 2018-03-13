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 Двое черновицких хакеров нанесли более 1,5 млн евро ущерба клиентам мирового сервиса логистики, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок на более 1,5 миллионов евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В рамках проведения международной операции оперативники установили, преступная группа с 2013-го по 2016 год противоправно получала цифровые пакетные марки известного сервиса логистики. Они получали доступ к учетным записям клиентов немецкой почты с помощью заранее похищенных авторизационных персональных данных (в том числе идентификаторов, паролей, номеров банковских платежных карточек, сроков их действительности). Имея такой объем информации, злоумышленники использовали ее для заказов цифровых пакетных марок. После этого они продавали их со скидкой в ​​более 50%", - говорится в сообщении.

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В МВД уточняют, что всего правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок на более 1,5 миллионов евро.

Двое черновицких хакеров нанесли более 1,5 млн евро ущерба клиентам мирового сервиса логистики, - Нацполиция 01

По информации пресс-службы Нацполиции, в ходе совместной операции с органами Федеративной Республики Германия работники отдела противодействия киберпреступности в Черновицкой области и областного следственного управления установили украинских участников группы компьютерных воров.

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"Работники киберполиции Черновицкой области совместно с немецкими коллегами установили причастность к совершению данного правонарушения двух черновчан - 28-летней женщины и 22-летнего мужчины. По адресам проживания сообщников правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых выявлена и изъята компьютерная техника и носители информации. По словам злоумышленников, именно их они использовали для достижения своей преступной цели. Все изъятое направлено на проведение соответствующих компьютерно-технических экспертиз", - уведомляют правоохранители.

В ведомстве уточняют, что злоумышленники заказывали цифровые пакетные марки DHL lables, клиентов находили через рекламу в сети Интернет. Полученные преступным путем денежные средства немедленно переводились в наличные через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании.

Двое черновицких хакеров нанесли более 1,5 млн евро ущерба клиентам мирового сервиса логистики, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3055354
 
 
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"Работники киберполиции Черновицкой области совместно с немецкими коллегами установили"
эх как то написали, ну скромняги, да при чем тут немецкие коллеги, просто Работники киберполиции Черновицкой области установили......пасьянс на ПК.
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Тут хоть мозги нужны, но раз споймали то сядут.
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талантливая молодёжь ,это тебе не шапки тырить......
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ех ..блина,не туды ребяты таланты приложили... Двое черновицких хакеров нанесли более 1,5 млн евро ущерба клиентам мирового сервиса логистики, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8810
нужно было у касабов пощипать...еще б и Народного героя Украины получили...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое черновицких хакеров нанесли более 1,5 млн евро ущерба клиентам мирового сервиса логистики, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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