 Волонтеры People's Project просят украинцев помочь в приобретении тепловизионной камеры для разведки морпехов в зоне АТО. ФОТО

Об этом говорится в сообщении на сайте People's Project, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, вы прекрасно помните: один из последних разведывательных БПЛА, который People's Project передал на фронт в рамках проекта "Семь коптеров РС-1" и который отправился к морпехам. Мы воспользовались случаем, и пока морские пехотинцы готовились к выходу на новые позиции, оплатили изготовление самого коптера, а также провели ряд тренировок для аероразведчика морпехов. Что ж, подразделение Вадима Сухаревского вышло на новые позиции, морпехи уверенно держат оборону, наш замечательный коптер РС-1 угрожающе парит над вражескими позициями и раскрывает тайны террористов. И морпехи просят об еще одной небольшой услуге (если просьбу защитников к гражданам, которых они защищают, можно так назвать). Дело в том, что на данный момент коптер морпехов оборудован камерой высокой разрешающей способности. Хотя она и обеспечивает прекрасный обзор и крайне четкую картинку, но в сумерках или темноте она все же бессильна - законы физики не преодолеть даже нам", - сказано в сообщении.

"Вот такую ​​качественную картинку на значительном расстоянии дает обычная оптическая камера коптера", - подписали фото волонтеры.

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"Именно поэтому морпехи просят дооборудовать их коптер дополнительной опцией, которая предусмотрена конструкцией БПЛА - тепловизионной камерой. Отметим, что эта камера равнодушна к времени суток, видя тепловое излучение отдельных тел и окружения. Так что если какой-то российский диверсант, террорист или убийца будет следовать к нашим позициям, надеясь скрыться в темноте, то все его надежды окажутся тщетными и сделать свое черное дело ему быстренько помешают", - отмечают волонтеры.

"Да. Камера стоит значительных средств: это сумма более 180 тыс. гривен. Однако вот просто представьте, сколько человеческих жизней эта камера может спасти, сколько оперативных и тактических преимуществ этот прибор может дать подразделению, который держит оборону на одном из важнейших направлений - то цена кажется уже не такой и высокой. Поэтому, конечно же, мы в очередной раз обращаемся за помощью именно к вам. Каждый по возможности, по силе, по несколько гривен, или просто распространить информацию - чтобы видели те, кто может помочь, и, уверены, в скором времени морские пехотинцы будут иметь новое средство, чтобы насыпать террористам перца под хвост. Друзья, объединяемся, обязательно помогаем - морпехи же нас с вами от смерти и рабства защищают, а не просто играют в войну", - резюмировали волонтеры.

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Помочь волонтерам People's Project можно по ссылке. Или на сайте организации.



