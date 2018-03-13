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 Общество, Фоторепортаж
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 Волонтеры People's Project просят украинцев помочь в приобретении тепловизионной камеры для разведки морпехов в зоне АТО. ФОТО

Волонтеры People's Project передали украинским морпехам, которые несут службу в зоне АТО, коптер РС-1. Украинские воины попросили волонтеров дооборудовать коптер дополнительной опцией, которая предусмотрена конструкцией БПЛА - тепловизионной камерой.

Об этом говорится в сообщении на сайте People's Project, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, вы прекрасно помните: один из последних разведывательных БПЛА, который People's Project передал на фронт в рамках проекта "Семь коптеров РС-1" и который отправился к морпехам. Мы воспользовались случаем, и пока морские пехотинцы готовились к выходу на новые позиции, оплатили изготовление самого коптера, а также провели ряд тренировок для аероразведчика морпехов. Что ж, подразделение Вадима Сухаревского вышло на новые позиции, морпехи уверенно держат оборону, наш замечательный коптер РС-1 угрожающе парит над вражескими позициями и раскрывает тайны террористов. И морпехи просят об еще одной небольшой услуге (если просьбу защитников к гражданам, которых они защищают, можно так назвать). Дело в том, что на данный момент коптер морпехов оборудован камерой высокой разрешающей способности. Хотя она и обеспечивает прекрасный обзор и крайне четкую картинку, но в сумерках или темноте она все же бессильна - законы физики не преодолеть даже нам", - сказано в сообщении.

Волонтеры Peoples Project просят украинцев помочь в приобретении тепловизионной камеры для разведки морпехов в зоне АТО 01

"Вот такую ​​качественную картинку на значительном расстоянии дает обычная оптическая камера коптера", - подписали фото волонтеры.

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Волонтеры Peoples Project просят украинцев помочь в приобретении тепловизионной камеры для разведки морпехов в зоне АТО 02

"Именно поэтому морпехи просят дооборудовать их коптер дополнительной опцией, которая предусмотрена конструкцией БПЛА - тепловизионной камерой. Отметим, что эта камера равнодушна к времени суток, видя тепловое излучение отдельных тел и окружения. Так что если какой-то российский диверсант, террорист или убийца будет следовать к нашим позициям, надеясь скрыться в темноте, то все его надежды окажутся тщетными и сделать свое черное дело ему быстренько помешают", - отмечают волонтеры. 

"Да. Камера стоит значительных средств: это сумма более 180 тыс. гривен. Однако вот просто представьте, сколько человеческих жизней эта камера может спасти, сколько оперативных и тактических преимуществ этот прибор может дать подразделению, который держит оборону на одном из важнейших направлений - то цена кажется уже не такой и высокой. Поэтому, конечно же, мы в очередной раз обращаемся за помощью именно к вам. Каждый по возможности, по силе, по несколько гривен, или просто распространить информацию - чтобы видели те, кто может помочь, и, уверены, в скором времени морские пехотинцы будут иметь новое средство, чтобы насыпать террористам перца под хвост. Друзья, объединяемся, обязательно помогаем - морпехи же нас с вами от смерти и рабства защищают, а не просто играют в войну", - резюмировали волонтеры.

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Помочь волонтерам People's Project можно по ссылке. Или на сайте организации.

Волонтеры Peoples Project просят украинцев помочь в приобретении тепловизионной камеры для разведки морпехов в зоне АТО 03
Волонтеры Peoples Project просят украинцев помочь в приобретении тепловизионной камеры для разведки морпехов в зоне АТО 04

Источник: https://censor.net.ua/p3055297
 
 
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У нас самая сильная армия в Европе - зачем помощь людей - это все мошеники(
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Тут одна ду-ра заявила, что порох за свой счет восстановил ПВО Киева.
Пусть к нему обращаются, после ПВО и Мальдив - камера это копейки.
Кстати, тут США будут списывать боевые дроны, надо шоколадному сообщить - может прикупит пару десятков, оптом дешевле....
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ПРО Козин, Конча Заспа??? Так Янукович тоже на дамбе, Киевском море установил ПВО для защиты Межигорья........
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А можно фотки...
Ну что бы чисто поржать?
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Напомните пожалуйста бюджет министерства обороны Украины.
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Порядка 150 млрд грн на оборонні потреби , уточни на офсайті, з них чисто на ЗСУ 50% інші на рюкзачне міністерство, "нацистів" і погранців. З тх що залишається у міноборони, лише 1,5% на військову медицину (це при веденні бойових дій!).
Всі дані можна отримати на офсайті бюджету України на 2017рік.
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Порядка 150 млрд грн на оборонні потреби , уточни на офсайті, з них чисто на ЗСУ 50% інші на рюкзачне міністерство, "нацистів" і погранців. З тх що залишається у міноборони, лише 1,5% на військову медицину (це при веденні бойових дій!).
Всі дані можна отримати на офсайті бюджету України на 2017рік.
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блогеры пишуть что петралексеич под чужим аватаром читаеть в инете...!!1
может прохоботы те блогеры шо с петралексеичем видались...
АУ! пеця! камеры-то Є!
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у главного спеца по 4Gпопросите - он столько бабла добыл!!
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Ой, підкажіть нам, будь ласка, форму звернення та адресу - а то п'ятий рік війни, а ми ще не всі пороги оббили, намагаючь армію забезпечити.
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здание на Банковой, он ещё шоколадом торгует по всему миру- может слышал?
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А Хаммер набитый шлюхами морпехи случайно не просили подогнать???
Нех по ночам летать, пусть днем летают)))
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Главком на мальдивах просцал пол лимона баксов за неделю а тепловизоры должны волонтёры прикупить - ЛОГИЧНО !!!
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Идите к Барыге просите. Он миллиарды на мусоров выделяет. Каждый месяц мусорам партию новеньких иномарок присылает. А армия нам по всей видимости не нужна.
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Просто реально...у них враг не путлер, это так для отмазки и вони на ТВ...враг как обычно собственный народ с которым как обычно "не повезло"...Ну не понимаем мы всю "Хениальность" главноворующего!
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Знаєте, п'ятий рік війни, а ми ще не всі пороги оббили, намагаючь армію забезпечити. Чи ви справді думаєте, що ніхто не намагається впровадити нормальне забезпечення бойових підрозділів армії на найвищому рівні?
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Звісно намагаються! У нас в бригаді кусок на таврії їздив, а коли, через рік, вийшли з секторів у нього 2 "сараї" нісан і хюндай. Спитаєш яка бригада? Та в любу пальцем ткни не помилишся.
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Идёт 5-ый год войны...Волонтёры всё волонтёрят.......А кто то руки обещал рубать, хотя свои же подельники бы уже инвалидами были...как же бабло пересчитывать. Ауу....порохоботы, кто там армию зробыв?
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А ты сколько налогов в месяц платишь? На твои 3 копейки что купить можно? Сходи к пацанам на передок и расскажи им про барыгу, пока они пойдут впечатленные твоим рассказом в Киев ты на передке в окопе посидишь, теми же рассказами про барыгу и голой жопой будешь кацапов развлекать мудак.
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а я тебе скажу сколько, как бы не секрет - за ноябрь 5500 подоходного и 300 военного, за декабрь -5800 и 320 соответственно и работающих всё-таки миллионы
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То есть 200 долларов! За твои 200 долларов надо выплатить пенсию твоим двум родителям, воевать с кацапами и долги платить которые 25 лет плодили. Может напряжешься и станешь больше зарабатывать и меньше по интернатам шататься и рассказывать кто кому что должен? Люди там твою шкуру спасают, а ты если денег дать не способен хоть молчи и не позорься.
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написал бы честно, барыга их жизнями спасает свою шкуру
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и работаю я на гос. предприятии, или ты желаешь, что бы все обеспечивающие государство кинули его и поехали зарабатывать больше? так кто зрадник? может быть ты, чудак на букву м
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германский "патриот"! почему ни на " передке"???? и что за напасть - чем дальше от фронта, тем громче голоса дюссельдорфских "патриотов"!
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"мы приобрели бы эту камеру и без волонтёров но нам было бы тогда труднее с нашими отпусками" (С)
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Почитала коменти... Тьху... Та мені до одного місця барига з Мальдівами і все решта. Я хочу, щоб втрати були якнайменшими, а поранені мали максимум шансів на одужання, а тому гроші перерахувала.
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Дякуємо за розуміння! Доки впровадження високотехнологічного озброєння йде повільно, ми закриваємо найбільш нагальні потреби армії. Краще знайти кошти на сто тепловізорів, аніж на один поховальний вінок((
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бла-бла-бла. ты об этом с блогерами поговори, которые ходили на тайную встречу с вашим главнокомандующим
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До таких наших, як і до ваших. З ким говорити, вирішимо самі, дякуємо за пораду.
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Дякуємо уклінно! Навіть найменша допомога краща за велику бездіяльність!
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Вірно, прапори, тиловики, різного роду нужденні будуть вдячні. В армії як повелось з 15 року, коли нормально почали платити зарплату: "треба? гроші отримуєш? купи!" От і купують самі, біноклі, планшети з gps(щоб знати де ти, і виміряти відстань до закритої цілі...) трактористи-танкісти, арта, водії купують набори ключів і іншого інструмента, дрібних комплектуючих... На щось більш дороге скидуються підрзділами... десь така ситуація і не треба розповідати з дивану що там відбувається.
В 14 -15-му так, волонтери дуже допомогли! Хлопці були дуже вдячні, в ноги, як то кажуть, волонтерам кланятися треба. Зараз в багатьох частинах навіть не пам'ятають їх приїзду.
Пам'ятаю тут на цензорі, якісь волонтери просили гроші на кирки та лопати. Ми в позаминулому році при переїзді перевантажували барахло саперів. Саперний взвод складався з 5 машин, та трьох калік. Скільки ми в них "віджали" , вже іражавих пил, сокир, лопат... Все що нам потрібно було. У нас були декілька, як ми їх називали "бомжі", хазяйновиті хлопці. Волонтери People's Project просять українців допомогти в придбанні тепловізійної камери для розвідки морпіхів у зоні АТО - Цензор.НЕТ 936 Як переїжджати так вони і шустрять, де тільки можна, такого барахла було стільки, що як би не транспорт на руках не внесли. Потім роздавали, кому потрібно, або залишали тим хто нас міняв.
Потрясти Конче заспу надоть та засіки тилових крис і ГШ, хай поділеться награбованим.
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давайте всё-таки честно. шустрят - да, но не за свой счёт, волонтёрство в нашей стране это далеко не альтруизм, а бизнес
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А не пошли бы эти волонтеры в ж...пу, минобороны Украины продаёт оплоты за границу, так что денег на тепловизор в минобороны навалом.
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так в том то и дело, что просит не минобороны, а обнищавшие волонтёры
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Міноборони продає, а до дупи пішли волонтери. Л - логіка!))
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Ну согласитесь, на пятом году войны ходить с шапкой по кругу на на элементарные вещи для армейцев, в то время как "главнокомандующий" на мальдивах за пару дней просажует пол лимона, как то не логично!? Обратитесь к президенту или генпрокурора - они Вам не откажутся.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтеры People's Project просят украинцев помочь в приобретении тепловизионной камеры для разведки морпехов в зоне АТО. ФОТО
 
 
 
 
 
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