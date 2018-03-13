 Волонтеры People's Project просят украинцев помочь в приобретении тепловизионной камеры для разведки морпехов в зоне АТО. ФОТО

Об этом говорится в сообщении на сайте People's Project, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, вы прекрасно помните: один из последних разведывательных БПЛА, который People's Project передал на фронт в рамках проекта "Семь коптеров РС-1" и который отправился к морпехам. Мы воспользовались случаем, и пока морские пехотинцы готовились к выходу на новые позиции, оплатили изготовление самого коптера, а также провели ряд тренировок для аероразведчика морпехов. Что ж, подразделение Вадима Сухаревского вышло на новые позиции, морпехи уверенно держат оборону, наш замечательный коптер РС-1 угрожающе парит над вражескими позициями и раскрывает тайны террористов. И морпехи просят об еще одной небольшой услуге (если просьбу защитников к гражданам, которых они защищают, можно так назвать). Дело в том, что на данный момент коптер морпехов оборудован камерой высокой разрешающей способности. Хотя она и обеспечивает прекрасный обзор и крайне четкую картинку, но в сумерках или темноте она все же бессильна - законы физики не преодолеть даже нам", - сказано в сообщении.
"Вот такую качественную картинку на значительном расстоянии дает обычная оптическая камера коптера", - подписали фото волонтеры.
"Именно поэтому морпехи просят дооборудовать их коптер дополнительной опцией, которая предусмотрена конструкцией БПЛА - тепловизионной камерой. Отметим, что эта камера равнодушна к времени суток, видя тепловое излучение отдельных тел и окружения. Так что если какой-то российский диверсант, террорист или убийца будет следовать к нашим позициям, надеясь скрыться в темноте, то все его надежды окажутся тщетными и сделать свое черное дело ему быстренько помешают", - отмечают волонтеры.
"Да. Камера стоит значительных средств: это сумма более 180 тыс. гривен. Однако вот просто представьте, сколько человеческих жизней эта камера может спасти, сколько оперативных и тактических преимуществ этот прибор может дать подразделению, который держит оборону на одном из важнейших направлений - то цена кажется уже не такой и высокой. Поэтому, конечно же, мы в очередной раз обращаемся за помощью именно к вам. Каждый по возможности, по силе, по несколько гривен, или просто распространить информацию - чтобы видели те, кто может помочь, и, уверены, в скором времени морские пехотинцы будут иметь новое средство, чтобы насыпать террористам перца под хвост. Друзья, объединяемся, обязательно помогаем - морпехи же нас с вами от смерти и рабства защищают, а не просто играют в войну", - резюмировали волонтеры.
Помочь волонтерам People's Project можно по ссылке. Или на сайте организации.
Пусть к нему обращаются, после ПВО и Мальдив - камера это копейки.
Кстати, тут США будут списывать боевые дроны, надо шоколадному сообщить - может прикупит пару десятков, оптом дешевле....
Ну что бы чисто поржать?
Всі дані можна отримати на офсайті бюджету України на 2017рік.
Всі дані можна отримати на офсайті бюджету України на 2017рік.
может прохоботы те блогеры шо с петралексеичем видались...
АУ! пеця! камеры-то Є!
Нех по ночам летать, пусть днем летают)))
В 14 -15-му так, волонтери дуже допомогли! Хлопці були дуже вдячні, в ноги, як то кажуть, волонтерам кланятися треба. Зараз в багатьох частинах навіть не пам'ятають їх приїзду.
Пам'ятаю тут на цензорі, якісь волонтери просили гроші на кирки та лопати. Ми в позаминулому році при переїзді перевантажували барахло саперів. Саперний взвод складався з 5 машин, та трьох калік. Скільки ми в них "віджали" , вже іражавих пил, сокир, лопат... Все що нам потрібно було. У нас були декілька, як ми їх називали "бомжі", хазяйновиті хлопці. Як переїжджати так вони і шустрять, де тільки можна, такого барахла було стільки, що як би не транспорт на руках не внесли. Потім роздавали, кому потрібно, або залишали тим хто нас міняв.
Потрясти Конче заспу надоть та засіки тилових крис і ГШ, хай поділеться награбованим.