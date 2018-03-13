 Воры, наркоманы, насильники: OSINT-журналисты выяснили, кого берут в ЧВК "Вагнера". ФОТОрепортаж

Об этом говорится в статье "Криминальное чтиво ЧВК "Вагнера": убийцы, наркоманы и насильники на службе Путина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, по словам журналистов, часть наемников "попались на мелких кражах, разбое или ограблении, судимы за нанесение побоев, за разжигание межнациональной розни и избиение иностранцев. Но за некоторыми числятся и более серьезные преступления: изготовление и сбыт наркотиков, финансовые махинации на миллионы рублей, изнасилования, похищения и убийства людей".

Калнынь Валентин Александрович

Дата рождения: 20.01.1982 года. Должность наемника: командир 3 отделения 2 взвода 3 разведштурмовой роты (РШР) ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-0754.

Проходил службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ (в/ч 55433).

В 2012 году осужден за изготовление, хранение, употребление и сбыт наркотиков. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора (архив): 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Кавалер "ордена Мужества", имеет и другие, в том числе вагнеровские, награды.

Янинов Алексей Сергеевич

Дата рождения: 08.10.1988. Должность наемника: наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера". Личный номер М-1555.

Неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (источник, источник). Кроме того, в 2016 году на Янинова подан иск ПАО "Сбербанк России" на принудительное взыскание денег по кредитному договору. Архивы VK, OK.

Яндемиров Юрий Сергеевич

Дата рождения: 10.06.1986 года. Должность наемника: водитель отделения огневой поддержки 1 разведывательно-штурмового взвода 2 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-2156.

Проходил военную службу в ВС России с 2003 года, в 2008 году на офицерской должности в воинской части 29483. Также проходил службу на должности командира взвода воинской части 66431 (4-я оккупационная военная база РФ в Грузии).

Был осужден за мошенничество и подделку документов воинской части.

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Умралиев Анис Каримович

Дата рождения: 09.07.1977 года. Должность наемника: разведчик-водитель 2 отделение 1 взвода 1 разведштурмовой роты (РШР) ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-0610.



Проходил службу в в/ч 6688 (12 ОБр ВВ МВД РФ).

В 2014 году осужден за дезертирство. Приговорен к лишению свободы в колонии-поселении.

Родин Дмитрий Владимирович

Дата рождения: 26.07.1972 года. Должность наемника: командир отделения БПЛА взвода технических средств разведки ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-1978.

Проходил службу в звании майора ВС РФ в подмосковном поселке Заря на должности инженера комплекса автоматизированных средств управления центра автоматизированных систем управления Центрального командного пункта ВВС и ПВО ВС РФ.

Был уволен с воинской службы по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Имеет вагнеровскую награду. Предположительно, управлял секретными российскими БПЛА, сбитым на Донбассе. Подобная модификация БПЛА также была сбита в Турции.

Вероятно, ЧВК "Вагнера" используют эти модификации БПЛА при выполнении совместных задач с ВС РФ в Украине и Сирии.

Отаев Евгений Викторович

Дата рождения: 12.12.1982 года. Должность наемника: командир отделения управления батареи Д-30 ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-0910.

Проходил службу в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республик Калмыкия. Был соучастником дела о пытках и издевательствах над заключенными. Его отец также является наемником ЧВК "Вагнера".

Отаев Виктор Сангаджиевич

Дата рождения: 27.03.1959 года. Должность наемника: водитель инженерно-саперного взвода ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-2188.



На архивном фото отец и сын Отаевы

Малолетний Артем Николаевич

Дата рождения: 07.02.1989 года. Должность наемника: командир расчета 122-мм гаубицы Д-30 управления разведывательной роты ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-2266.

В 2011 году осужден по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на 3 года лишения свободы. А в 2015 году по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

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Ладик Константин Анатольевич

Дата рождения: 28.09.1989 года. Должность наемника: разведчик-гранатометчик 1 отделения 2 разведывательно-штурмового взвода 4 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-0544.

Был осужден по статье ст.158 ч.3 п. "а" УК РФ (кража с незаконным проникновением). Исходя из материалов уголовного дела и решения суда известно, что уголовное преступление было совершено не впервые.

Кузнецов Александр Сергеевич

Дата рождения: 10.08.1977 года. Должность наемника: командир 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-0271.

По данным издания "Фонтанка", в 2008 году Александр Кузнецов в звании майора служил в спецназе, был арестован по подозрению в похищении человека и грабеже, а в 2010 году осужден и отбывал срок в колонии в Нижегородской области. Постановлением Борского горсуда ему снизили срок наказания и в апреле 2013 года он был освобожден условно-досрочно. Через год он уже принял под свое командование первую разведывательно-штурмовую роту в группе ЧВК "Вагнера".



На фото с награждения Александр Кузнецов справа от президента РФ Владимира Путина и слева от того самого Дмитрия Уткина (позывной Вагнер)

Кошель Федор Владимирович

Дата рождения: 13.04.1976 года. Должность наемника: заместитель командира – старшина фильтрационного взвода ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-1521.

13.04.2010 назначен на должность заведующего вещевым складом вещевого и продовольственного отделения отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту Военного комиссариата Краснодарского края.

19.10.2010 проходил по делу о причинении материального ущерба Военному комиссариату Краснодарского края в сумме 594 856 рублей.

Коригов Тимур Шабзгиреевич

Дата рождения: 26.02.1977 года. Должность наемника: командир отделения управления минометной батареи ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-1285.

В 2011 году осужден по ст. 222 ч.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Касумов Заур Фираилович

Дата рождения: 15.07.1989 года. Должность наемника: наводчик расчета БМ-21 ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-2218.

Был пойман на взяточничестве и отстранен от службы на срок до 3 лет.

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Жидаев Виктор Феликсович

Дата рождения: 09.08.1976 года. Должность наемника: старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-1233.

Осужден по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков).

Есалиев Мурат Хайдарович

Дата рождения: 09.02.1989 года. Должность наемника: наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-2234.

В нескольких решениях суда по состоянию на 2015 и 2016 год проходит как военнослужащий ВС РФ. Участвовал в операции по захвату Крыма.

Ворончихин Руслан Рафисович

Дата рождения: 25.05.1980 года. Должность наемника: разведчик-снайпер 1 отделения 2 РШВ УРШР ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-0692.

Служил в военной разведке. В 2010 создал подставную фирму и за 2 года взял крупные кредиты в банках и у бизнесменов общей суммой 125 372 291,23 руб и 637 835 892,89 руб, которые не вернул. Несмотря на свыше 30 судебных исков ему пока удавалось избежать заключения. Продолжаются судебные тяжбы. Несмотря на финансовые махинации в 2017 году Ворончихин выдвигался кандидатом в депутаты Можговского горсовета от местного отделения ЛДПР.

Бобомуродов Максим Абдуллович

Дата рождения: 13.03.1983 года. Должность наемника: гранатометчик расчета АГС-17 1-го разведывательно-штурмового взвода управления разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-0828.

Судим за угон автомобиля и нанесение телесных повреждений.

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Бахтигараев Тахир Минигаянович

Дата рождения: 18.04.1980 года. Должность наемника: механик-водитель 4 разведывательно-штурмовой роты (позывной "Фартовый") ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-0483.

Совершал мелкие кражи.

Воевал на Донбассе.

Байкин Ришат Мухамедвалиевич

Дата рождения: 04.01.1984 года. Должность наемника: радведчик-водитель 1 взвода 3 РШР ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-1112.

В 2009 году был осужден по ст. 131 ч.1 УК РФ (изнасилование).

Аслибекян Давид Павлович

Дата рождения: 14.11.1981 года. Должность наемника: разведчик, помощник гранатометчика 1 отделения 1 разведывательно-штурмового взвода 3 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-0658.



Бывший военнослужащий 17 ОМСБр (в/ч 65384). Был судим за уклонение от выполнения служебных обязанностей.

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Амоев Княз Расул-Оглы

Дата рождения: 15.03.1982 года. Должность наемника: водитель взвода продовольственного и вещевого обеспечения в ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-2084.

Судим по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Избил супругу.

Гандамагомедов Денис Магомедович

Дата рождения: 14.07.1985 года. Должность наемника: командир 3 отделения 2 взвода 3 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-1753.

В 2009-2014 годах проходил военную службу на должности заместителя командира взвода в/ч 74814 (г. Будённовск). 26.06.2014 осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Абдрашитов Ришат Рамзилович

Дата рождения: 01.07.1984 года. Должность наемника: гранатометчик расчета АГС-17 1 взвода 4 РШР ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-1586.

В 2008 году старший оперуполномоченый органов МВД РФ Абдрашитов Р.В. Осужден за злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Иконников Леонид Геннадьевич





Дата рождения: 29.10.1985 года. Должность наемника: номер расчета 12,7-мм пулемета "Корд" 2 разведывательно-штурмового взвода 2 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнера". Личный номер: М-0769.

Был осужден сразу по нескольким статьям на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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После заключения Иконникова Леонида, место главного нациста Красноярска занял его младший брат – Иконников Александр, организатор "Русских маршей" — "Русские идут!", "Красноярск – русский город!", "России – русскую власть".

Брат также воевал на Донбассе, также вагнеровец, причем оба брата составляют расчет пулемета "Корд", у них даже вагнеровские номера идут попорядку.

Иконников Александр Геннадьевич, 25.06.1989 г.р., г. Красноярск, личный номер М-0770, пулеметчик 12,7-мм пулемета "Корд" 2 разведывательно-штурмового взвода 2 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнера".