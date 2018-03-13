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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Конфликт в магазине на Подоле закончился стрельбой. Проходящая мимо женщина с ранением бедра доставлена в больницу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во вторник, 13 марта, в Подольском районе Киева произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина. Ее с ранением бедра доставили в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины.

"Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Конфликт в магазине на Подоле закончился стрельбой. Проходящая мимо женщина с ранением бедра доставлена в больницу, - Нацполиция 01

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, конфликт произошел между кассиром и покупателями: "Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. Скорая доставила ее в больницу".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": 20-летний парень открыл стрельбу по жителям Броваров, есть раненые, - Нацполиция. ФОТО

Конфликт в магазине на Подоле закончился стрельбой. Проходящая мимо женщина с ранением бедра доставлена в больницу, - Нацполиция 02

Отмечается, что стрелок был задержан правоохранителями. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.

Конфликт в магазине на Подоле закончился стрельбой. Проходящая мимо женщина с ранением бедра доставлена в больницу, - Нацполиция 03

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Конфликт в магазине на Подоле закончился стрельбой. Проходящая мимо женщина с ранением бедра доставлена в больницу, - Нацполиция 04
Конфликт в магазине на Подоле закончился стрельбой. Проходящая мимо женщина с ранением бедра доставлена в больницу, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3055268
 
 
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Украину от коллапса спасет одно из двух:
1. Или всеобщее право иметь и носить оружие.
2. Или смертная казнь за ношение и хранение оружия.
Если оставить все так, как есть на сегодня, то превратимся в Сомали - многочисленные банды будут терроризировать законопослушных граждан.
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Можно еще "силовиков" подсократить до уровня цивилизованных стран - тогда эти банды не такими многочисленными будут... Конфликт в магазине на Подоле закончился стрельбой. Проходящая мимо женщина с ранением бедра доставлена в больницу, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7898
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по п.1 - в Украине китайцы будут жить быстрее чем на Москве
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может, хватит нести этот бред?
1. В Украине УЖЕ есть право носить оружие. Травматическое. Вполне достаточно, чтобы убить выстрелом в упор (в глаз с 2 метров и в грудную клетку - с 1 метра, уже есть за прошлый год две смерти от травмата при ссорах на улице, и это лишь только в Киеве).
2. Смертная казнь есть во многих странах, но это не отражается на количестве вооруженных нападений.
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Достаточно зубочистки чтобы убить человека. В глаз в упор и продавить в головной мозг...
Вы не задумывались что есть Конституция, Законы? Когда будет Закон, ограничивающий Ваше право, тогда можно и говорить о наказании за нарушение Закона...
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всеобщего права на травмат и сегодня нет! Конфлікт у магазині на Подолі закінчився стріляниною. Жінку, що проходила повз, із пораненням стегна доставлено ​​в лікарню, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6969 господин лейтенант!
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аха))) пока не в Европпе можно и смертную казнь,вой подымется))) круговая порука--откупиться можно,суды карманные,оружия до....утра.Вывод--пока чистят суды,народ валят.
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Что за супермаркет? Какого .... вывеску замазывать?
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Судя по форме и цвету (жёлтые стойки) - Фуршет.
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ул. Петропавловская перекресток с ул. Захаревская?
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- Жизнь человеческая вообще так сложна, что жизнь отдельного человека, осмелюсь доложить, господин поручик, ни черта не стоит,- резюмировал Швейк
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Если стрелявший - бывший атошник, то все нормально, расходимся!
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На короткий хрен разрешение получишь, по любому не зарегистрированный, и какое тут нах хулиганство???
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Небольшой маркет на перекрестке Петропавловской и Заххаровской , недалеко от Куреневского парка.
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Раз хулиганство, значит не оружие вообще.
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Блииин...
И как назло сявченко в стране нету, шоб этого долбоОЙба "напаруки" взять...
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Нагадує ситуацію в США. Коли 15-тирічна дочка одного футболіста зайшла в магазин купити морозива. А двоє ковбоїв зіштовхнулися в дверях і вирішували хто кого має пропустити. Дівчинка так з морозивом в руках і померла, від кулі в голову.
Даєш легалізацію короткоствола!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонфликт в магазине на Подоле закончился стрельбой. Проходящая мимо женщина с ранением бедра доставлена в больницу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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