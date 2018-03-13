 Конфликт в магазине на Подоле закончился стрельбой. Проходящая мимо женщина с ранением бедра доставлена в больницу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины.
"Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.
Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, конфликт произошел между кассиром и покупателями: "Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. Скорая доставила ее в больницу".
Отмечается, что стрелок был задержан правоохранителями. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
1. Или всеобщее право иметь и носить оружие.
2. Или смертная казнь за ношение и хранение оружия.
Если оставить все так, как есть на сегодня, то превратимся в Сомали - многочисленные банды будут терроризировать законопослушных граждан.
1. В Украине УЖЕ есть право носить оружие. Травматическое. Вполне достаточно, чтобы убить выстрелом в упор (в глаз с 2 метров и в грудную клетку - с 1 метра, уже есть за прошлый год две смерти от травмата при ссорах на улице, и это лишь только в Киеве).
2. Смертная казнь есть во многих странах, но это не отражается на количестве вооруженных нападений.
Вы не задумывались что есть Конституция, Законы? Когда будет Закон, ограничивающий Ваше право, тогда можно и говорить о наказании за нарушение Закона...
И как назло сявченко в стране нету, шоб этого долбоОЙба "напаруки" взять...
Даєш легалізацію короткоствола!