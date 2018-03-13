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Все про:Днепропетровщина (1145) налоговая милиция (1170) ГФС (2490)

 Налоговики в Днепропетровской области ликвидировали два подпольных цеха по производству горюче-смазочных материалов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области остановили работу двух подпольных цехов по незаконному производству горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 УК Украины установлено руководителей двух предприятий, которые организовали в г. Кривой Рог работу подпольных цехов, где изготавливали фальсифицированный бензин и дизельное топливо путем смешивания абсорбента газового концентрата, лигроин-газойлевой фракции с компонентами автомобильного топлива и присадками.

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Готовую продукцию реализовывали за наличные по заниженным ценам на одной из АЗС города, а также поставляли на одну из АЗС Херсонской области.

Правоохранителями проведены 5 обысков по адресам расположения подпольных цехов, АЗС и в автомобилях, которыми осуществлялись незаконные перевозки фальсификата. По результатам обысков изъяты и переданы на ответственное хранение фальсифицированных подакцизных товарах стоимостью почти 10,9 млн грн и оборудование для незаконного изготовления ГСМ на сумму около 4 млн грн.

Налоговики в Днепропетровской области ликвидировали два подпольных цеха по производству горюче-смазочных материалов 01
Налоговики в Днепропетровской области ликвидировали два подпольных цеха по производству горюче-смазочных материалов 02
Налоговики в Днепропетровской области ликвидировали два подпольных цеха по производству горюче-смазочных материалов 03
Налоговики в Днепропетровской области ликвидировали два подпольных цеха по производству горюче-смазочных материалов 04
Налоговики в Днепропетровской области ликвидировали два подпольных цеха по производству горюче-смазочных материалов 05

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3055217
 
 
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Повеселило. Налоговики в Днепропетровской области ликвидировали два подпольных цеха по производству горюче-смазочных материалов - Цензор.НЕТ 8915 "ліквідували два цехи.." - звучить зловісно. І йди, гадай, чи вони їх спалили, чи підірвали. Налоговики в Днепропетровской области ликвидировали два подпольных цеха по производству горюче-смазочных материалов - Цензор.НЕТ 8915 Як на мене, краще писати "ліквідували / припинили незаконне виробництво ..."
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То шо на фото - это "подпольное" ? Интересно, какой суммой баксов было то "маскируещее поле" скрывавшее эти заводики от глаз налоговиков ДО проведения "операции"?
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новые рабочие места от петра офшоренка
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А интересно,откуда они брали сырье и как оно попадало в Украину,почему то силовики об этом умалкивают.
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сырье с Полтавской, Сумской, Харьковской областей.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Днепропетровской области ликвидировали два подпольных цеха по производству горюче-смазочных материалов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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