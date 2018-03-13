 Налоговики в Днепропетровской области ликвидировали два подпольных цеха по производству горюче-смазочных материалов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 УК Украины установлено руководителей двух предприятий, которые организовали в г. Кривой Рог работу подпольных цехов, где изготавливали фальсифицированный бензин и дизельное топливо путем смешивания абсорбента газового концентрата, лигроин-газойлевой фракции с компонентами автомобильного топлива и присадками.

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Готовую продукцию реализовывали за наличные по заниженным ценам на одной из АЗС города, а также поставляли на одну из АЗС Херсонской области.

Правоохранителями проведены 5 обысков по адресам расположения подпольных цехов, АЗС и в автомобилях, которыми осуществлялись незаконные перевозки фальсификата. По результатам обысков изъяты и переданы на ответственное хранение фальсифицированных подакцизных товарах стоимостью почти 10,9 млн грн и оборудование для незаконного изготовления ГСМ на сумму около 4 млн грн.











Продолжаются следственные действия.