 Депутат Сумского горсовета требовал $4,5 тыс. за продление срока аренды земельного участка, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что депутат горсовета требовал от частного предпринимателя 4,5 тысячи долларов США за содействие в продлении срока аренды земельного участка.
Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от посредника всей суммы взятки на одной из центральных улиц Сум.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, депутату сообщено о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются следственные действия.
- за ґратами
Просто чел понял, что его разводят и написал заявление. "Контора" четко получив санкции в прокуратуре у дежурного следака хлопнула взяточника. Все.
геть бариг!
прі янукєвічє такого біспрідєла нє било!
Ви трошкі банально тупі. Ваш коментар не тягне на сарказм.
Может это попробовать?