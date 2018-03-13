 Депутат Сумского горсовета требовал $4,5 тыс. за продление срока аренды земельного участка, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

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Оперативники спецслужбы установили, что депутат горсовета требовал от частного предпринимателя 4,5 тысячи долларов США за содействие в продлении срока аренды земельного участка.

Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от посредника всей суммы взятки на одной из центральных улиц Сум.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, депутату сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия.

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