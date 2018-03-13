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Все про:взятка (3621) горсовет (375) прокуратура (3014) СБУ (12230) Сумы (546)

 Депутат Сумского горсовета требовал $4,5 тыс. за продление срока аренды земельного участка, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке председателя одной из постоянных комиссий Сумского городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

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Оперативники спецслужбы установили, что депутат горсовета требовал от частного предпринимателя 4,5 тысячи долларов США за содействие в продлении срока аренды земельного участка.

Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от посредника всей суммы взятки на одной из центральных улиц Сум.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, депутату сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия.

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 Депутат Сумского горсовета требовал $4,5 тыс. за продление срока аренды земельного участка, - СБУ 01
Депутат Сумского горсовета требовал $4,5 тыс. за продление срока аренды земельного участка, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3055214
 
 
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Константин вы меня удивляете.
Просто чел понял, что его разводят и написал заявление. "Контора" четко получив санкции в прокуратуре у дежурного следака хлопнула взяточника. Все.
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то барижна влада винна
геть бариг!
прі янукєвічє такого біспрідєла нє било!
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Вы несколько неадекватны.
Ви трошкі банально тупі. Ваш коментар не тягне на сарказм.
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Нужно взяточников подвешивать ,если суды отказываются садить,а потом и судьям нужно поменять позу для различия Депутат Сумської міськради вимагав $4,5 тис. за продовження терміну оренди земельної ділянки, - СБУ - Цензор.НЕТ 3628
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не може бути в европейській країні такого. цікаво що люблять хабарники росію, але беруть в буржуйських долларах США та евро.
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Просто Россия любит предателей,а любой коррупционер это потенциальный предатель.
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Нужно коррупционеров лишать гражданства и выдавать временное гражданство ,кому нужны предатели?
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Пока суды будут ломать всю работу оперативных сотрудников по документированию взяток, до сраки уходит работа.
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ну, а как иначе? Ведь, если суды наладят четкую работу с операми, их тоже, рано или поздно возьмут за зад. Страхуются. Эта система им просто выгодна.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДепутат Сумского горсовета требовал $4,5 тыс. за продление срока аренды земельного участка, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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