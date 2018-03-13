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Все про:биатлон (99) Паралимпиада (165) победа (302) спорт (1520)

 Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018. ФОТО

Тернополянин Тарас Радь пополнил четвертой золотой наградой копилку сборной Украины на XII Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

Радь стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Укринформ.

Тарас с чистой стрельбой на четырех огневых рубежах опередил на финише американцев Даниэля Кноссена и Андре Соула, которым достались "серебро" и "бронза" соответственно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Игорь Рептюх завоевал для национальной сборной третье "золото" Паралимпиады-2018: Украина поднялась на третье место в медальном зачете стран-участниц

Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил чемпиона и Украину с победой.

"Невероятно! Поздравляем Тараса, а также Игоря Рептюха, который получил "серебро" и Людмилу Ляшенко с "бронзой". Молодцы!", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое золото на Паралимпиаде-2018 01

В активе сборной Украины уже 12 наград - 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовые. По состоянию на утро вторника сборная Украины занимает третье место в медальном зачете стран-участниц.

В соревнованиях 13 марта серебряную медаль выборол Игорь Рептюх в биатлоне на 12,5 км, а Людмила Ляшенко принесла украинской сборной "бронзу" в гонке на 10 км.

Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое золото на Паралимпиаде-2018 02

Тарас Радь

Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое золото на Паралимпиаде-2018 03

Людмила Ляшенко

Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое золото на Паралимпиаде-2018 04

Игорь Рептюх, который ранее уже принес украинской сборной "золото" и "бронзу" Паралимпиады-2018

Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое золото на Паралимпиаде-2018 05

 

Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое золото на Паралимпиаде-2018 06
Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое золото на Паралимпиаде-2018 07
Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое золото на Паралимпиаде-2018 08

 

Источник: https://censor.net.ua/p3055189
 
 
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Так званим ;здоровим; ;спортсменам; варто повідривати ноги.
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Эти герои нашли цель в жизни.
Их мотивация выше денежных знаков!
А злыдни делают людей злыми и это не про них.
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просто без вад роз'їзджаються по країнам з більшими можливостями, туди де їх належно цінують
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Цензор, найдите сюжет "Умку убили"!
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Украинка Оксана Шишкова стала чемпионкой Паралимпийских игр-2018, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане. 26-летняя уроженка Харькова завоевала "золото" в индивидуальной гонке по биатлону на дистанции 10 км, ставшее для сборной Украины пятым на этой Паралимпиаде.
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Молодцы!
Наши паралимпийцы - лучшие!!!

Спасибо Вам!
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Люди, достойные Уважения! К победе вопреки всему!
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Молодці Параолімпійці!
з"явилась новина, що Олександру Авраменко виплати за золото будуть зроблені за рахунок
миколаївських спорт-організацій!!! Тарас Радь завоював для збірної України четверте "золото" на Паралімпіаді-2018 - Цензор.НЕТ 7977
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Ukraine, I do love you so much!
Te amo mucho , mi Ucrania favorita!
Україна кохана, з тобою моє серце назавжди!
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У нас уже 15 медалей и Украина на втором месте в общемедальном зачете.
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Я вот думаю может нам правительство с инвалидов набрать, бо у людей без ограничений смотрю что не совести не комплексов не желания к свершениям
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Цензор.НЕТФотоСпортТарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018. ФОТО
 
 
 
 
 
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