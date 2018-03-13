 Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018. ФОТО

Радь стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Укринформ.
Тарас с чистой стрельбой на четырех огневых рубежах опередил на финише американцев Даниэля Кноссена и Андре Соула, которым достались "серебро" и "бронза" соответственно.
Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил чемпиона и Украину с победой.
"Невероятно! Поздравляем Тараса, а также Игоря Рептюха, который получил "серебро" и Людмилу Ляшенко с "бронзой". Молодцы!", – написал глава государства на своей странице в Facebook.
В активе сборной Украины уже 12 наград - 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовые. По состоянию на утро вторника сборная Украины занимает третье место в медальном зачете стран-участниц.
В соревнованиях 13 марта серебряную медаль выборол Игорь Рептюх в биатлоне на 12,5 км, а Людмила Ляшенко принесла украинской сборной "бронзу" в гонке на 10 км.
Тарас Радь
Людмила Ляшенко
Игорь Рептюх, который ранее уже принес украинской сборной "золото" и "бронзу" Паралимпиады-2018
Их мотивация выше денежных знаков!
А злыдни делают людей злыми и это не про них.
Наши паралимпийцы - лучшие!!!
Спасибо Вам!
з"явилась новина, що Олександру Авраменко виплати за золото будуть зроблені за рахунок
миколаївських спорт-організацій!!!
Te amo mucho , mi Ucrania favorita!
Україна кохана, з тобою моє серце назавжди!