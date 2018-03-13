 Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018. ФОТО

Радь стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Укринформ.

Тарас с чистой стрельбой на четырех огневых рубежах опередил на финише американцев Даниэля Кноссена и Андре Соула, которым достались "серебро" и "бронза" соответственно.

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Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил чемпиона и Украину с победой.

"Невероятно! Поздравляем Тараса, а также Игоря Рептюха, который получил "серебро" и Людмилу Ляшенко с "бронзой". Молодцы!", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

В активе сборной Украины уже 12 наград - 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовые. По состоянию на утро вторника сборная Украины занимает третье место в медальном зачете стран-участниц.

В соревнованиях 13 марта серебряную медаль выборол Игорь Рептюх в биатлоне на 12,5 км, а Людмила Ляшенко принесла украинской сборной "бронзу" в гонке на 10 км.

Тарас Радь

Людмила Ляшенко

Игорь Рептюх, который ранее уже принес украинской сборной "золото" и "бронзу" Паралимпиады-2018





