 Порошенко - Могерини: "Пришло время для Евросоюза назвать агрессора агрессором". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Обратился к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности госпожа Могерини с предложением отправить уже в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов Комитета по политике и безопасности ЕС.

Для того, чтобы ознакомиться с настоящей ситуацией на Донбассе, а также увидеть воочию как Россия выполняет свою часть минских договоренностей.

Также я твердо убежден, что через четыре года российской агрессии против Украины уже пришло время для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта!"

Также читайте: Могерини: Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры по газу Украина - Еврокомиссия - "Газпром"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым и Донбасс- это Украина, проживающие там люди - украинцы. Россия ответственна за то, что там происходит, - Могерини