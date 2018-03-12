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 Политика Украины, Происшествия
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 Порошенко - Могерини: "Пришло время для Евросоюза назвать агрессора агрессором". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко обратился к еврокомиссару Могерии с предложением отправить на Донбасс вторую миссию послов Комитета по политике и безопасности ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Обратился к  Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности госпожа Могерини с предложением отправить уже в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов Комитета по политике и безопасности ЕС.

Для того, чтобы ознакомиться с настоящей ситуацией на Донбассе, а также увидеть воочию как Россия выполняет свою часть минских договоренностей.

Также я твердо убежден, что через четыре года российской агрессии против Украины уже пришло время для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта!"

Также читайте: Могерини: Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры по газу Украина - Еврокомиссия - "Газпром"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым и Донбасс- это Украина, проживающие там люди - украинцы. Россия ответственна за то, что там происходит, - Могерини

Источник: https://censor.net.ua/p3055157
 
 
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И как же это он так о торговых партнерах...Обидеться ведь могут！
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Порошенко - Могерини: "Пришло время для Евросоюза назвать агрессора агрессором"

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...а хуйла-хуйлом
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то пусть Европа и Америка как лохи санкции вводят.а Педрота пока поторгует. просто потому что барыга.
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таке враження шо наш Порох единий,хто не боїться називати хуйла хуйлом офіційно
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Где и когда ваш порох такое сказал официально?
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да! кстати! когда порохло назвал пуйла пуйлом? и вообще когда он официально обвинил в чем-то именно пуйла? не в общих чертах,а конкретно ..когда четко и официально он сказал "пуйло виноват в том-то и том-то..пуйло-такой-то и такой-то " ?
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В России в ближайшее время намерены начать утилизацию межконтинентальных баллистических ракет Р-36М «Воевода» (SS-18 Satan по классификации НАТО), пишет «РИА Новости».
Заместитель главы Министерства обороны России Юрий Борисов заявил, что «Сатана» устарела, поэтому ее сменят на МБР «Сармат».
«Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету», - сказал он.
В свою очередь главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский заявляет, что Россия отказалось от «Санаты» из-за отсутствия комплектующих, производимых исключительно в Украине.
«Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты. Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными», - считает Мураховский.
При этом он подтверждает, что ракета могла физически устареть. К примеру, герметичные емкости, в которых находится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем прийти в негодность.
inforesist
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Да и окислитель в этих ракетах дрянь редкая . Много заправщиков по умирали от оттека легких вдохнув пары.У нас в шахтах стояло четыре 18ки.
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ТБ потрібно було блюсти. Це не спирт локать з омивателя літака.)))
)) Та як ми кацапню прокинули в самому супер пуперному і святому усєя у усєєГо!
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а в лесах около Франковска тоже такая херь использовалась? если да - то я уже и на велике боюсь туда подъезжать
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Кстати за весь 2014 год сам Собакобудкостроитель ни разу не соединил термины россия и агрессия. А вот других шпынять, то пожалуйста
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Ну не варто ж так на брехні палитися.

Порошенко потребовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Президент Украины Петр Порошенко назвал Россию агрессором и потребовал лишить Москву права вето в Совете Безопасности ООН. В интервью австралийскому телеканалу АВС он высказал мнение, что вооруженный конфликт в Донбассе является следствием неэффективности сложившейся после Второй мировой войны глобальной системы безопасности, в том числе СБ ООН.
"Мы будем осуществлять решительные шаги для защиты суверенитета и территориальной целостности и независимости Украины - с одной стороны, и с другой стороны, на уровне ООН мы должны предложить те изменения, которые вернут историческую миссию или роль ООН (включая СБ ООН), как механизма обеспечения глобальной безопасности", - сказал Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n353696
Ну і картинку добавлю, країни що підтримали ініціативу Порошенка:
Порошенко - Могерини: "Пришло время для Еврросоюза назвать агрессора агрессором" - Цензор.НЕТ 6515
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Из ядерных держав вижу, что только Франция поддержала!
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Обьэктывни все поудаляли, но я повторю. Это не брехня! А порохобот представил малюнок ООН с новостью цензора за 2015-й год, хотя речь шла о 2014-м.
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там и шакалов то нет - блохи их гавкают...
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Это Петро что ли слон? Судя по рейтингу Слон уже ЙУЛЯ! А вот Петро уже на пути к шакалью Порошенко - Федеріка Могеріні: "Прийшов час для Євросоюзу назвати агресора агресором" - Цензор.НЕТ 6396
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А помните как Меркель и Олланд - два клоуна- ездили хула уговаривать? А ему на них насрать . Вот такие политики в ЕС.
Зато США - бойцы с яйцами , им руцький газ не нужен
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Не только США. Ещё Британия. И Даля тоже
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Интересно а у марго симоньян Британский флаг с длинным древком?
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Так ось по яким "якостям" приймають до мінстеця...
Гиг! Скажи, що це не правда!
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Опистинеть!!!!! Это петрусь требует от западников на пятом году войны когда сам под давлением народа и тех же западников удосужился назвать агрессора кацапов только буквально месяц назад?! Нет, ну это редчайший отмороженный подонок!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Для всього є своє місце і свій час під сонцем"
Еклізіаст.
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так говорят в иных случаях. а в данном случае говорят, - мой дом моя крепость. Кто с мечем пришел ко мне, тот от меча и умрет. а так как ты сказал чистая случайность - было время. так говорят когда знают, что духу не хватает дать отпор врагу.
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Скажите,зрадники,.а с Порохом и рядом никто не стоит в ведении дел внешней политики Украины?Такой красавчик.Или у вас есть кандидатуры получше?)
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Внутрішня також непогана. Зріст ВВП. І це в умовах війни. Тільки зрадоботам не показуйте, бо може спаралізувати!
Порошенко - Могерини: "Пришло время для Еврросоюза назвать агрессора агрессором" - Цензор.НЕТ 3487
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Да, но Нидерланды прибавили 2,6% к своему благополучию, а нас сначала разделили на 3,5 раза, а потом вы выросли на 3,2 %. Эта пабеда, адназначна!
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Килька "За родину!" и шпротьі "За родину!" Дни-и-и-ище....
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Зрадникам это не интересно.Даже когда Порох будет флаг над кркмлём вешать украинский,они скажут,что не той стороной.)
вот что общего у зрадника и ватника....первые зраду Пороха в жопе у ослика найдут,а вторые победу куйло...в этой же жопе ослика.
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Цей ріст, після довгого і катастрофічного падіння, одна журналістка назвала "підсткоком дохлої собаки кинутої з дев'ятого поверху"
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Зрадоботы одобряють)
Теперь покажи среднюю зарплату у тех стран, у которых самый маленький процентик вышел, рашка не вчет канеш, пусть порохоботы удавятся )
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Лолка з'їзжає з теми корупції. Як можна допомогти тим, хто сам нічого не робить, а тільки скиглить? Допомогти скиглити??? Шпигун не хоче поцікавитись, що там з вояками у Широкому Лані? Чому їх за публікацію жахливих побутових умов послали непідготовлених збирати нерозірвані снаряди на полігоні? Це справи Європи, чи головнокомандуючого?
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Порошенко - Могерини: "Пришло время для Еврросоюза назвать агрессора агрессором" - Цензор.НЕТ 2412Порохокідзе‏ @pIebeian 24 год.24 години томуБільше
"Євросоюз в жодному випадку не втомився від України, медіаблядь ти тупорила" - відповіла Могеріні журналісту Уніан
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І чому пан головнокомандуючий не хоче спитати свого міністра оборони Полторака, чому він під час Дебальцево втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас. В нас АТО".
Ті тоді так і поїхали до Брюселю з питанням на обличчі
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я б тоже в такой момент послал бы...а ты бы шо сделал?
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Я, Гиг, вже після Іловайська назвав шпигуна Лолу "українською КАТАСТРОФОЮ". Можеш перевірити, я ніка не міняв. І під час Дебальцево теж. Люди вийшли з "неказана" всупереч наказу Муженка(Катафалка). Покійний генерал Воробьов через його голову дав наказ виходити. Інакше це був би потрійний Іловайськ. За це Воробьова, скоріше, і вбили, бо досі не зрозуміло, від чого відносно молода людина померла. Ось, що я робив під час Дебальцево. А вже потім розкривав схему колосального пограбування держави Гонторевої. За лічені дні напруження на фронті вона дала липовим банкам державні забов'язання на 400 млрд. гр.(!), ті на міжбанку скупили на них долари і вивели в офшори, а потім зникли. І гривня впала втричі.
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Эпитафия.
Роли людей приличных покойный не исполнял , сыграть хорошего человека было выше его мастерства , а образы подлецов , собственно и не требовали от него перевоплощения .
Порошенко - Могерини: "Пришло время для Еврросоюза назвать агрессора агрессором" - Цензор.НЕТ 4488
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А не было бы Крыма,так и не узнали бы что человек дерьмо...у нас даже комменты отключили на сайтах,тихая справка -ушёл из жизни.Крым многим поможет разобраться как тест.И украинцы бы жили рядом с этим отребьем и даже не подозревали.Слава Украине!
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Пральна, Петя. Дай Могерини и ЕС еще пару указаний.
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Да,действительно надо,но почему-то ни народ Украины ни Мировое сообщество признание украинским правительством кацапию как страну агрессором не видит и не слышит.Украина кичится тем что выросла торговля из кацапами в то время как мир вводит санкции наши ,,бинзесмены,,занимают освободившиеся ниши что оставили страны поддержущие Украину и исполняющие принятые санкции.
Мир реально действует а украинское правительство только на словах и тебует давать слово от стран которые уже который год придерживаются санкций.
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Потому что признание агрессором это не прерогатива правительства и парламента. Это ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА. Надо лишь выполнить конституцию тогда запустится устав ООН
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Бабы взвоют, яростно и звонко
Осознав, но не признав вину,
И над трупом русского подонка.
Усмехнувшись, я ширинку расстегну...
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На что только шпион Петро не идёт ,но люди уже давно его поняли.
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шо кацапа,шкварчит?отож...то ли еще будет.ото нефиг было крымнашить и рускавую висну впаривать... Порошенко - Федеріка Могеріні: "Прийшов час для Євросоюзу назвати агресора агресором" - Цензор.НЕТ 5194
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вальцман как брехал, так и продолжает брехать..
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Об агрессорах коль зашла речь: в сегодняшний день - только в 1940 году, закончилась война между Финляндией и СССР. Бодрая песня той поры:
«Njet, Molotoff»
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===Пришло время для Еврросоюза назвать агрессора агрессором===
Пришло время для Порошенконазвать своих торговых партнеров агрессорами
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"Еврросоюза"? Пэдро был малость не в себе и порыкивал с сторону Могерини? Порошенко - Могерини: "Пришло время для Еврросоюза назвать агрессора агрессором" - Цензор.НЕТ 7206
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Як Педро Малдівський закрутився, як вуж на пательні. Видно, наступили йому нижче пояса, і попередили, що пєсня його спєта. Догрався, молдавська квота в Україні.
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название "агрессор" это херня...от рошена ...."оккупантом" рашиста называть пришло времья,но вот рошен на торгового партнера такого не скажет
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цинизм высшей степени от пети! а торговать, значит, с агрессором - это нормально! вот же гнилые
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Ой, Петро, так что ж ты не назовёшь войну войной! Ты же сам Россию называя агрессором ведешь АТО! Лицемерная барыжная сущность!
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РФ не визнає факту війни. Так що вибачай, ваші зольдаттен таки терористи.
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При чем тут рф? Нам и не нужно чтоб кацапстан там что-то признавал, ввести военное положение и разорвать дип. отношения, и ВСЁ! Это будет означать что: агрессор назван агрессором!
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Хочеш прямої війни з рф, з танками, авіацією і не виключено що парочкою ядерних бомб?- Ти мій Герой!
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Каких ядерных бомб вася? ты из психушки? с танками и так воюем 4й год, авиация, ну залетай, собьем больше чем Грузия сбила! Если я твой герой, то выпрыгни из окна, такой биомусор как ты мне не нужен! Если ты сам говоришь что россия не признает ФАКТ агрессии, то с чего ей влезать сюда всем металлоломом что у неё есть? война идет на территории Украины, победой для Украины будет выход на границу! Так что ты тут кукарекаешь чепушилкин?
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Васюнька, а ты не сравнивай потенциал Грузии и Укрианы, тогда на Грузию напала группировка в 100 000, ну дава, ждемс, кратные потери 3 к 1 получите кацапки))) и самолетов штук 100 собьем, Грузия 14 сбила из украинских БУКов, так как ракет больше не было, у нас есть, ну так давай, что сцыкотно? в 14 году не посмели, а сейчас подавна!
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Саакашвілі колись теж так думав. Втратив втричі більше ніж було окуповано до того.
А влазити вони вже влазили. Дебальцево те саме.
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Не важно , чего там пи---ит толстый Инкогнито .
Важно , что нидерландские независимые журналисты наконец-то огласили список из семи человек , виновных в гибели почти 300-от человек в сбитом "Боинге" .
Орду ждут печальные времена , и в самом ближайшем будущем .
А они там о ЧМ переживают , недофутболисты кривоногие .
Не о футболе вам думать нужно ...
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Да ты шо. Таки пришёл? Чё так быстро и без предупреждения? Имейте совесть, и двадцати лет не прошло!
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А липецкая кондитерская фабрика тоже агрессор?
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Все верно, но пусть сначала украинское правительство агрессора агрессором назовет, разорвет дипломатические отношения и торговлю на крови украинских граждан. ... Нельзя одновременно требовать миротворцев и оружие, это шизофрения. "Миротворцы" это "гражданская война", если оружие это внешний враг, грубо говоря.
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ГОсдеп: блокировка "Северного потока-2" не изменит поведение РФ
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Порошенко одерживает одну победу за другой, начиная с триумфальной речи в Мюнхене, победа в Стокгольме и фактически заморожен северный поток, получены гарантии вступления в НАТО, возобновлена финансовая поддержка Украины, по требованию Украины усилены санкции агрессору и т.п. А значит не за горами и вступление в ЕС, зрадофилы могут запасать мыло и веревки. И это только успехи на внешнем фронте.
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Как мне кажется , всё это происходило бы и без Инкогнито .
Даже больше , без Инкогнито эти процессы происходили бы гораздо быстрее , его заслуги нет .
Более того , на сегодняшний день Инкогнито Мальдивский подобно Хуйлу токсичен для западного политикума .
Не на столько , как ботоксный сцарь , но - в одном ряду .
И вообще , ему следовало бы не возвращаться с Мальдив - этим бы он оказал огромную услугу и Украине , и её народу .
В идеале , его должна была сожрать акула .
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Цензор не забагато сьогодні парашенки,нудить вже
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко - Могерини: "Пришло время для Евросоюза назвать агрессора агрессором". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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