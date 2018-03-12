 Порошенко - Могерини: "Пришло время для Евросоюза назвать агрессора агрессором". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Обратился к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности госпожа Могерини с предложением отправить уже в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов Комитета по политике и безопасности ЕС.
Для того, чтобы ознакомиться с настоящей ситуацией на Донбассе, а также увидеть воочию как Россия выполняет свою часть минских договоренностей.
Также я твердо убежден, что через четыре года российской агрессии против Украины уже пришло время для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта!"
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...а хуйла-хуйлом
Заместитель главы Министерства обороны России Юрий Борисов заявил, что «Сатана» устарела, поэтому ее сменят на МБР «Сармат».
«Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету», - сказал он.
В свою очередь главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский заявляет, что Россия отказалось от «Санаты» из-за отсутствия комплектующих, производимых исключительно в Украине.
«Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты. Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными», - считает Мураховский.
При этом он подтверждает, что ракета могла физически устареть. К примеру, герметичные емкости, в которых находится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем прийти в негодность.
inforesist
)) Та як ми кацапню прокинули в самому супер пуперному і святому усєя у усєєГо!
Порошенко потребовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Президент Украины Петр Порошенко назвал Россию агрессором и потребовал лишить Москву права вето в Совете Безопасности ООН. В интервью австралийскому телеканалу АВС он высказал мнение, что вооруженный конфликт в Донбассе является следствием неэффективности сложившейся после Второй мировой войны глобальной системы безопасности, в том числе СБ ООН.
"Мы будем осуществлять решительные шаги для защиты суверенитета и территориальной целостности и независимости Украины - с одной стороны, и с другой стороны, на уровне ООН мы должны предложить те изменения, которые вернут историческую миссию или роль ООН (включая СБ ООН), как механизма обеспечения глобальной безопасности", - сказал Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n353696
Ну і картинку добавлю, країни що підтримали ініціативу Порошенка:
Зато США - бойцы с яйцами , им руцький газ не нужен
Гиг! Скажи, що це не правда!
Еклізіаст.
вот что общего у зрадника и ватника....первые зраду Пороха в жопе у ослика найдут,а вторые победу куйло...в этой же жопе ослика.
Теперь покажи среднюю зарплату у тех стран, у которых самый маленький процентик вышел, рашка не вчет канеш, пусть порохоботы удавятся )
"Євросоюз в жодному випадку не втомився від України, медіаблядь ти тупорила" - відповіла Могеріні журналісту Уніан
Ті тоді так і поїхали до Брюселю з питанням на обличчі
Роли людей приличных покойный не исполнял , сыграть хорошего человека было выше его мастерства , а образы подлецов , собственно и не требовали от него перевоплощения .
Мир реально действует а украинское правительство только на словах и тебует давать слово от стран которые уже который год придерживаются санкций.
Осознав, но не признав вину,
И над трупом русского подонка.
Усмехнувшись, я ширинку расстегну...
«Njet, Molotoff»
Пришло время для Порошенконазвать своих торговых партнеров агрессорами
А влазити вони вже влазили. Дебальцево те саме.
Важно , что нидерландские независимые журналисты наконец-то огласили список из семи человек , виновных в гибели почти 300-от человек в сбитом "Боинге" .
Орду ждут печальные времена , и в самом ближайшем будущем .
А они там о ЧМ переживают , недофутболисты кривоногие .
Не о футболе вам думать нужно ...
Даже больше , без Инкогнито эти процессы происходили бы гораздо быстрее , его заслуги нет .
Более того , на сегодняшний день Инкогнито Мальдивский подобно Хуйлу токсичен для западного политикума .
Не на столько , как ботоксный сцарь , но - в одном ряду .
И вообще , ему следовало бы не возвращаться с Мальдив - этим бы он оказал огромную услугу и Украине , и её народу .
В идеале , его должна была сожрать акула .