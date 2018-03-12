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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1429) сигареты (492) ГФС (2484)

 Крупную партию сигарет, изъятых в рамках совместной операции налоговой милиции ГФС и британских налоговиков уничтожили на Одесчине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На одном из специализированных предприятий Одесской области происходит уничтожение 897,5 тыс. пачек сигарет, изъятых в рамках совместной операции налоговой милиции ГФС и Государственной службы Великобритании по таможенным и налоговым сборам.

Как передает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Белан.

Как писал ранее "Цензор.НЕТ", в декабре прошлого года была ликвидирована схема незаконного перемещения табачных изделий из стран Ближнего Востока транзитом через территорию Украины и стран Европы в Великобритании, а также их незаконного сбыта на территории Украины.

По результатам проведенных мероприятий в одном из портов г. Одесса было изъято и наложен арест на 1795 коробов (897,5 тыс. пачек) сигарет без марок акцизного налога с надписями на пачках For Duty Free Sale Only, ориентировочной стоимостью 15 млн. гривен.

"Во время проведения досудебного расследования получено заключение эксперта, в которой говорится о том, что эта партия сигарет не соответствует требованиям украинского законодательства и непригодна к реализации на внутреннем рынке Украины, - написал Сергей Белан. - В феврале Шевченковским районным судом города Киева вынесено решение о разрешении на уничтожение табачных изделий".

Крупную партию сигарет, изъятых в рамках совместной операции налоговой милиции ГФС и британских налоговиков уничтожили на Одесчине 01
Крупную партию сигарет, изъятых в рамках совместной операции налоговой милиции ГФС и британских налоговиков уничтожили на Одесчине 02
Крупную партию сигарет, изъятых в рамках совместной операции налоговой милиции ГФС и британских налоговиков уничтожили на Одесчине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3055154
 
 
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дыбилы...бойцам раздать бэзкоштовно некошерно?
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Раздавать бесплатно, это самый лучший способ убить экономику. Спрос на товар падает, производитель теряет, цены качаются, то вниз то вверх.
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а раздать пули в лоб врагам экономику не разрушит?
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мешки от новой линии маленькие , надо другие брать))
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Если б не английские партнеры, уже б бабки на рынке банчили б
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКрупную партию сигарет, изъятых в рамках совместной операции налоговой милиции ГФС и британских налоговиков уничтожили на Одесчине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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