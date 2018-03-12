 Крупную партию сигарет, изъятых в рамках совместной операции налоговой милиции ГФС и британских налоговиков уничтожили на Одесчине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Белан.

Как писал ранее "Цензор.НЕТ", в декабре прошлого года была ликвидирована схема незаконного перемещения табачных изделий из стран Ближнего Востока транзитом через территорию Украины и стран Европы в Великобритании, а также их незаконного сбыта на территории Украины.

По результатам проведенных мероприятий в одном из портов г. Одесса было изъято и наложен арест на 1795 коробов (897,5 тыс. пачек) сигарет без марок акцизного налога с надписями на пачках For Duty Free Sale Only, ориентировочной стоимостью 15 млн. гривен.

"Во время проведения досудебного расследования получено заключение эксперта, в которой говорится о том, что эта партия сигарет не соответствует требованиям украинского законодательства и непригодна к реализации на внутреннем рынке Украины, - написал Сергей Белан. - В феврале Шевченковским районным судом города Киева вынесено решение о разрешении на уничтожение табачных изделий".





