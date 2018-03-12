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 На взятке $1 тысяча задержана и.о. главы ГФС Деснянского района столицы, - ГПУ. ФОТО

12 марта в Киеве на гривне-долларовой взятке правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя начальника ГНИ в Деснянском районе ГУ ДФС в г.. Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

В сообщении отмечается: "Задержание произошло при процессуальном руководстве военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины следователями Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с оперативными работниками этого же Управления в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновница получила от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 5 тыс. грн. и 1000 долларов США за изменение условий налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставление соответствующего извлечения, а также за выдачу представителю ФЛП справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов.

Сейчас готовятся сообщение ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

Справка: ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды", наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник ГФС задержан в Запорожской области при получении 250 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

На взятке $1 тысяча задержана и.о. главы ГФС Деснянского района столицы, - ГПУ 01
На взятке $1 тысяча задержана и.о. главы ГФС Деснянского района столицы, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3055113
 
 
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а насіров не хоче звільнитись ? ну якось не по європейському...
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Слово " порохобот" , как и ранее слово "титушка", прочно вошло в повседневный обиход и стало именем нарицательным. А это значит что оно отражает некое типовое общественное поведение.
Титушками называют людей, которые за деньги выполняют акции силового устрашения людей в пользу власти и при этом мимикрируют под независимых граждан, свободно выражающих свою гражданскую позицию.

Титушки - это примитив времен Януковича и сейчас власть их услугами почти не пользуется в силу их неэффективности. Последний раз титушек задействовали во время " прорыва Саакашвили", но выглядело это совсем комедийно. Функции титушек на себя забрала Национальная гвардия,- тут власть решила не валять дурака и , пожалуй, правильно сделала.

На смену тупоголовым титушкам пришли порохоботы. Порохоботы - это довольно активные люди, у которых нет таланта, но есть способности, которые они продают власти для формирования нужного ей общественного мнения в социальных сетях.
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а та це нормально ! зараз Вам поцріоти озкажуть. кацапи вони як і пєтро.
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Че это у неё ноги так свело? Очко сжалось? Бывает. Ну да,ноги всегда раздвигать приходилось за должности.😄
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Вот будет у нас налоговая полиция и сразу проблема решится, (кто же их арестует?! На взятке $1 тысяча задержана и.о. главы ГФС Деснянского района столицы, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4724 )
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ставки треба занижувати, бо ті скоти ведуться і на 100 баксів
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Все порохоботы делятся на три группы:
1. Открыто продавшие душу дьяволу и готовые в случае чего вообще свалить из страны . Эти просто косят бабло и у них, как правило , самая высокая ставка . Так сказать за " позор" и за " риск".
2. Тонкие порохоботы, мягко критикующие власть на фоне ее "несравненных достижений , достигнутых в трудных условиях". Эти не готовы сжигать мосты, но и ставка у них поменьше.
3. Замаскированные порохоботы, фокусирующие усилия в основном на критике противников власти. При наличии таланта можно зарабатывать неплохое бабло и почти без всякого риска для репутации.
Явление "прохоботничества" не ново для современной Украины, зародилось оно еще во времена позднего Кучмы, но именно при нынешней власти оно приобрело такой масштаб и такие изощренные технологии , что народ присвоил этому явлению имя нарицательное.
Чем занимаются порохоботы? Довольно многим и труд их нелегок, но, если коротко, то они , в соответствии с установками власти (темниками), формируют в общественном сознании виртуальную реальность. И чем хуже настоящая реальность, тем активнее работают порохоботы, тем больше у них работы и тем больше их заработок.

Особенно энергично трудятся порохоботы, когда власть впадает в полосу невезения, например, когда взрываются склады боеприпасов, горит нефтебаза или другие какие случайные неприятности. В этом случае чаще всего порохобот использует массированный прием переключения внимания на другое событие или на индивидуальную критику оппонента
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Знову військова прокуратура, з Рубаном вже закінчили ?
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$1 тысяча

Це ж просто ужос!
Як ця негідниця могла так підставити свого очільника пана Насірова з його одіяльцем в клітинку??
Ну просто зажерлива нігадяйка в фрамі чеснот! На взятке $1 тысяча задержана и.о. главы ГФС Деснянского района столицы, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9301
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мыши плакали кололись но ели кактус
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке $1 тысяча задержана и.о. главы ГФС Деснянского района столицы, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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