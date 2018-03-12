 На взятке $1 тысяча задержана и.о. главы ГФС Деснянского района столицы, - ГПУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

В сообщении отмечается: "Задержание произошло при процессуальном руководстве военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины следователями Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с оперативными работниками этого же Управления в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновница получила от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 5 тыс. грн. и 1000 долларов США за изменение условий налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставление соответствующего извлечения, а также за выдачу представителю ФЛП справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов.

Сейчас готовятся сообщение ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

Справка: ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды", наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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