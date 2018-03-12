 На взятке $1 тысяча задержана и.о. главы ГФС Деснянского района столицы, - ГПУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
В сообщении отмечается: "Задержание произошло при процессуальном руководстве военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины следователями Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с оперативными работниками этого же Управления в порядке ст. 208 УПК Украины.
Чиновница получила от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 5 тыс. грн. и 1000 долларов США за изменение условий налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставление соответствующего извлечения, а также за выдачу представителю ФЛП справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов.
Сейчас готовятся сообщение ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.
Справка: ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды", наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Титушками называют людей, которые за деньги выполняют акции силового устрашения людей в пользу власти и при этом мимикрируют под независимых граждан, свободно выражающих свою гражданскую позицию.
Титушки - это примитив времен Януковича и сейчас власть их услугами почти не пользуется в силу их неэффективности. Последний раз титушек задействовали во время " прорыва Саакашвили", но выглядело это совсем комедийно. Функции титушек на себя забрала Национальная гвардия,- тут власть решила не валять дурака и , пожалуй, правильно сделала.
На смену тупоголовым титушкам пришли порохоботы. Порохоботы - это довольно активные люди, у которых нет таланта, но есть способности, которые они продают власти для формирования нужного ей общественного мнения в социальных сетях.
1. Открыто продавшие душу дьяволу и готовые в случае чего вообще свалить из страны . Эти просто косят бабло и у них, как правило , самая высокая ставка . Так сказать за " позор" и за " риск".
2. Тонкие порохоботы, мягко критикующие власть на фоне ее "несравненных достижений , достигнутых в трудных условиях". Эти не готовы сжигать мосты, но и ставка у них поменьше.
3. Замаскированные порохоботы, фокусирующие усилия в основном на критике противников власти. При наличии таланта можно зарабатывать неплохое бабло и почти без всякого риска для репутации.
Явление "прохоботничества" не ново для современной Украины, зародилось оно еще во времена позднего Кучмы, но именно при нынешней власти оно приобрело такой масштаб и такие изощренные технологии , что народ присвоил этому явлению имя нарицательное.
Чем занимаются порохоботы? Довольно многим и труд их нелегок, но, если коротко, то они , в соответствии с установками власти (темниками), формируют в общественном сознании виртуальную реальность. И чем хуже настоящая реальность, тем активнее работают порохоботы, тем больше у них работы и тем больше их заработок.
Особенно энергично трудятся порохоботы, когда власть впадает в полосу невезения, например, когда взрываются склады боеприпасов, горит нефтебаза или другие какие случайные неприятности. В этом случае чаще всего порохобот использует массированный прием переключения внимания на другое событие или на индивидуальную критику оппонента
Це ж просто ужос!
Як ця негідниця могла так підставити свого очільника пана Насірова з його одіяльцем в клітинку??
Ну просто зажерлива нігадяйка в фрамі чеснот!