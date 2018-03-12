EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Киевские новости
  2323  14
Все про:квартира (376) Киев (15516) ограбление (1102) правоохранительные органы (239)

 Столичные оперативники задержали группу квартирных воров. ФОТОрепортаж

Трое мужчин открыли квартиру киевлянина при помощи специальных отмычек. Общая сумма нанесенного ущерба составляет два миллиона гривен. За кражу с проникновением в жилище злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Читайте: Нацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Работники уголовного розыска Шевченковского управления получили оперативную информацию о совершении квартирной кражи и задержали с похищенным трех злоумышленников. Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Герман Приступа, злоумышленники хорошо подготовились к краже.

"За день до совершения преступления они проникли в подъезд и поставили возле входной двери нескольких квартир так называемые "маячки", чтобы отследить, когда владельцы возвращались домой. А уже на следующий день подъехали к дому автомобилем. Злоумышленники распределили между собой роли: один стоял у подъезда, еще двое проникли в квартиру путем повреждения замков входных дверей. В квартире они находились где-то полчаса: похитили 69 тысяч долларов США, 4 тысячи евро и золотые украшения из сейфа", - рассказал Приступа.

Столичные оперативники задержали группу квартирных воров 01
Столичные оперативники задержали группу квартирных воров 02
Столичные оперативники задержали группу квартирных воров 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Задержанными оказались двое 32-летних жителей Киевской области, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений. А их сообщник - 33-летний иностранец, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований за частью пятой статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил начальник управления полиции.

Источник: https://censor.net.ua/p3055104
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У судей, депутатов, прокуроров, министров - много "честно заработанного".
Украденное - видимо для "вечером за пивком сходить".
Основное заработанное - в офшорах. Столичные оперативники задержали группу квартирных воров - Цензор.НЕТ 6071
 показать весь комментарий
 
Не знаю как там в Киеве, но у нас банк в Мукачево бомбонули, с 38 ячеек взяли почти 4 ляма зелени, из них меньше 5-ти - чиновники и бывшие. Все остальные - комерсы и заработчани...
 показать весь комментарий
 
"так называемые "маячки", чтобы отследить, когда владельцы возвращались домой"
что за маячки? как это выглядит?

хорошо, что ушлепков поймали!
 показать весь комментарий
 
 
это может быть вставленная в дверь рекламка, или незаметно проклеенный кусок волоса или нитки на косяк. или вставленный кусок спички.
 показать весь комментарий
 
 
тогда им пришлось бы часто в подъезд забегать, что бы определить время
 показать весь комментарий
 
Що таке маячки? Що завгодно. Волосинка на пластиліні, сухе печиво під килимком, присухла сопля та багато іншого. А якщо додати електронні приблуди, то їх важко перелічити.
 показать весь комментарий
 
нова полиция - очьень важьно подрабатывает?
 показать весь комментарий
 
Грозит до 12 лет а отпустят с условным сроком как всегда. И ту будут дальше грабить чтобы отбить судебные издержки.
 показать весь комментарий
 
Из страны хачапури и бомжей - президентов?
 показать весь комментарий
 
Може то от НАБУ хлопцi.Сейчас все в масках бегают, хрен поймёшь кто наш, кто чужой. Владельца хотели проверить на декларацию по доходам
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтоличные оперативники задержали группу квартирных воров. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх