 Столичные оперативники задержали группу квартирных воров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.





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Работники уголовного розыска Шевченковского управления получили оперативную информацию о совершении квартирной кражи и задержали с похищенным трех злоумышленников. Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Герман Приступа, злоумышленники хорошо подготовились к краже.



"За день до совершения преступления они проникли в подъезд и поставили возле входной двери нескольких квартир так называемые "маячки", чтобы отследить, когда владельцы возвращались домой. А уже на следующий день подъехали к дому автомобилем. Злоумышленники распределили между собой роли: один стоял у подъезда, еще двое проникли в квартиру путем повреждения замков входных дверей. В квартире они находились где-то полчаса: похитили 69 тысяч долларов США, 4 тысячи евро и золотые украшения из сейфа", - рассказал Приступа.







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Задержанными оказались двое 32-летних жителей Киевской области, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений. А их сообщник - 33-летний иностранец, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований за частью пятой статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил начальник управления полиции.