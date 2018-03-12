 Собраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщила волонтер Оксана Лазебник (Ксюша Киевская).

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"Мир держится на неравнодушных, умеющих сочувствовать и сопереживать людям, которые всегда готовы помочь и оказать поддержку. На перечисленные вами деньги Наталья смогла купить плитку, ванную и унитаз в свое новое жилище", - отметила она.

Лазебник предоставла все выписки из банка о пожертвованных средствах и чеки купленного за эти деньги.



















Напомнми, ранее Лазебник просила всех неравнодушных присоединиться к сбору средств на ремонт квартиры для семьи воина 128-й бригады Василия Бондаря, погибшего в феврале 2015 года в боях за Дебальцево.