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 Общество
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 Собраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря. ДОКУМЕНТ

В помощь семье погибшего Героя Василия Бондаря, вдове Наталье, детям Ярославу и Ольге, собраны больше 30 тысяч гривен.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщила волонтер Оксана Лазебник (Ксюша Киевская).

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Собраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря 01

"Мир держится на неравнодушных, умеющих сочувствовать и сопереживать людям, которые всегда готовы помочь и оказать поддержку. На перечисленные вами деньги Наталья смогла купить плитку, ванную и унитаз в свое новое жилище", - отметила она.

Лазебник предоставла все выписки из банка о пожертвованных средствах и чеки купленного за эти деньги.

Собраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря 02
Собраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря 03
Собраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря 04
Собраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря 05
Собраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря 06
Собраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря 07
Собраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря 08
Собраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря 09

Напомнми, ранее Лазебник просила всех неравнодушных присоединиться к сбору средств на ремонт квартиры для семьи воина 128-й бригады Василия Бондаря, погибшего в феврале 2015 года в боях за Дебальцево.

Источник: https://censor.net.ua/p3054966
 
 
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Раз собирают деньги, значит у народа ещё есть что отдать. Значит каганат может ещё поднять тарифы на ЖКХ
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не ной нищеброд кацапский, украинцы не вы...
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Жиденятко, я не кацапський і не ніщєброд. І чого це ти патякаєш за українців? Який ти маєш стосунок до моєї нації?
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Не стыдно писать такие комменты? Человек погиб защищая Родину. Государство выпоняет свой долг перед павшим. Плохо или хорошо это другой вопрос. Неравнодушные люди помогли семье финансово. Что в этом плохого? Спасибо, что такие люди есть.Низкий им поклон.
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Зато какие огромные зарплаты и пенсии государство платит судьям, прокурорам, чинушам, военным и ментовским начальникам. А для семей погибших мизер.

Спасибо тем кто помог чем мог.
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ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ!!!! Ксюші Київській та усім небайдужим людям за допомогу та чуйність, за добро ВАШИХ сердець. Щиро дякую зазусилля і старання заради мене, за занепокоєння і розуміння. Бажаю Вам усього хорошого в житті, удачі і коханих людей поруч.
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ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ!!!! Ксюші Київській та усім небайдужим людям за допомогу та чуйність, за добро ВАШИХ сердець. Щиро дякую за зусилля і старання заради нас, за занепокоєння і розуміння. Бажаю Вам усього хорошого в житті, удачі і коханих людей поруч.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСобраны средства в помощь семье погибшего под Дебальцево Василия Бондаря. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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