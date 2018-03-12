EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Фоторепортаж
  1988  16
Материалы по теме:
Все про:взятка (3618) Одесса (4832) Нацполиция (7049) СБУ (12225)

 СБУ задержала на взятке в $15 тыс. следователя одесской полиции. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили следователя одного из райотделов полиции в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Смотрите также: 200 террористов уже сдались СБУ по программе "Тебя ждут дома". ВИДЕО

Оперативники спецслужбы установили, что следователь систематически получал от фигурантов дел деньги за смягчающую переквалификацию уголовных производств.

Правоохранители, в частности, задокументировали, что полицейский требовал от местного жителя 15 тысяч долларов США за переквалификацию уголовного производства, открытого по ст. 296 Уголовного кодекса Украины, на более мягкую часть статьи и возвращение конфискованного оружия.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Смотрите также: С начала года пограничникам предлагали взятки за пересечение украинской границы более 130 раз, - ГПСУ. ВИДЕО

СБУ задержала на взятке в $15 тыс. следователя одесской полиции 01
СБУ задержала на взятке в $15 тыс. следователя одесской полиции 02
СБУ задержала на взятке в $15 тыс. следователя одесской полиции 03
СБУ задержала на взятке в $15 тыс. следователя одесской полиции 04

Источник: https://censor.net.ua/p3054961
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Задержало а потом растворило СБУ затримала на хабарі в $ 15 тис. слідчого одеської поліції - Цензор.НЕТ 8646, а где обещанные посадки от судьи до виновного? СБУ затримала на хабарі в $ 15 тис. слідчого одеської поліції - Цензор.НЕТ 4820
 показать весь комментарий
 
 
про отрубанные руки очередной псеш порошенко,уже привычный,не нужно обращать внимание
 показать весь комментарий
 
15 штук по 1 доллару! Ржунемагу. Кравчучкой привез?!
 показать весь комментарий
 
Все "змінюється" все "реформується" і тільки хабарі залишаються стабільними!
 показать весь комментарий
 
 
Эка невидаль, показали бы чесного мента, вот это была бы сенсация, все переатестованы!
 показать весь комментарий
 
 
Не умеют работать. Через адвоката брать надо... Да и просить 15 килобаксов за 296-ю явный перебор
 показать весь комментарий
 
он хотел все сябе ,сябе,сябе не желел делиться с хитрыми адвокатами
 показать весь комментарий
 
А чё задержала? Недобора, вроде, нет...Солидная взятка...
 показать весь комментарий
 
 
Как же святой может брать деньги? Цензор лжёт собака, как всегда!
 показать весь комментарий
 
На данный момент в Украине около 555 тыс. военнослужащих на пенсии. Их средняя выплата без учета обещанного повышения составляет менее 3 тыс. грн в месяц. При этом средняя пенсия судьи - почти 25 тыс. грн. Такие выплаты получает более 3 тыс. человек.((((((((бедность(((
 показать весь комментарий
 
Это не взятка а плата благодарных людей за услуги,как в нашей платной бесплатной медицине,образовании и практически во всех инстанциях где услуги должны быть безплатными.
Как сказал Бендер чтоб не слышком проваливался провал.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортажСБУ задержала на взятке в $15 тыс. следователя одесской полиции. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх