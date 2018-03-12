 СБУ задержала на взятке в $15 тыс. следователя одесской полиции. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что следователь систематически получал от фигурантов дел деньги за смягчающую переквалификацию уголовных производств.
Правоохранители, в частности, задокументировали, что полицейский требовал от местного жителя 15 тысяч долларов США за переквалификацию уголовного производства, открытого по ст. 296 Уголовного кодекса Украины, на более мягкую часть статьи и возвращение конфискованного оружия.
Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Как сказал Бендер чтоб не слышком проваливался провал.