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Все про:автономия (98) Венгрия (562) митинг (2209) Румыния (499)

 Несколько тысяч этнических венгров вышли на митинг за автономию в Румынии. ФОТОрепортаж

Более трех тысяч человек – граждан венгерской национальности приняли участие в митинге в румынском городе Тыргу-Муреш: манифестанты требовали предоставления территориальной автономии уездам с компактным проживанием венгров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также читайте: "Дорогие соседи-венгры: неужели Вы забыли советские танки на улицах Будапешта в 1956 году?" - Гопко о заявлениях посла Венгрии по автономии на Закарпатье

Участники акции собрались возле памятника Секейских мучеников в городе Тыргу Муреш, развернули огромный секейский флаг (секеи – так в Румынии называют еще этнических венгров Трансильвании) и скандировали "Автономию".

Несколько тысяч этнических венгров вышли на митинг за автономию в Румынии 01

В митинге принимали участие депутат Европарламента от Демократической партии румынских венгров Лосло Текеш и представители басков из Испании.

Участники митинга приняли обращение к парламенту, правительству и президенту Румынии с требованием о предоставлении автономии.

"Хотим напомнить, что автономия Секейского края не затрагивает суверенитет и территориальную целостность Румынии и не ущемляет права румын и граждан других национальностей, которые проживают в этом крае. Автономия не противоречит также Конституции Румынии", - говорится в обращении.

Несколько тысяч этнических венгров вышли на митинг за автономию в Румынии 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В автономии ничего плохого нет, не надо в этом видеть сепаратизм, - посол Венгрии Кешкень

Места компактного проживания венгров в Румынии – уезды Харгита, Ковасна и Муреш.

Накануне сотрудники Пограничной полиции Румынии запретили въезд в страну представителю Национального Совета секеев Венгрии Атилле Дабишу. О причинах отказа на въезд в Румынию ничего не сообщается. Министерство иностранных дел Венгрии выразило сожаление в связи с действиями румынских пограничников.

Несколько тысяч этнических венгров вышли на митинг за автономию в Румынии 03

Ранее румынские венгры также требовали предоставления им автономии, однако официальный Бухарест игнорировал эти требования. 

Напомним, 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень прокомментировал выдачу венгерских паспортов этническим венграм - гражданам Украины, проживающим в Закарпатье. По его мнению, это является нормой. Также он заявил, что в автономии ничего плохого нет.

Источник: https://censor.net.ua/p3054918
 
 
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Кто-то хуйла по бабкам перебил... Кто же это мог быть?
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румыны быстро мадьярам сделают конский базар три раза в неделю по цыгански.
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Румыны уже были в Будапеште в 1918 году.
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Ті вихідці з Азії конеїди мадярони скоро будуть пиздж.ні як в Україні,так і в Румунії і всюди,де їх упіймають.Бо "насільствінаукраєньєзіриваниє" вони,як і кацапи.Бідолахи тупорилі з "русккай чєльюсьцю".
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Чекисты решили пошатать страну НАТО. Подлость этих бесов, не знает границ ...
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Добре москалі йобіків проплатили. Я думав, що воно тільки в Україні буде смердіти, а воно пускає метастази. І баски тут ,я к тут. Світ став небезпечний.
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Вот почему я шум поднимал в связи с "Законом об образовании"! Потому что кому то очень нужен хаос и раздрай в Европе! А разные Йобики по всей Европе только и ждали ПРЕДЛОГА чтобы начинать расшатывать Европу изнутри!
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А что они думали только Украину можно расшатывать ?
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Извини,но не понимаю вопрос.Причем этот вопрос к написанному мной...
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Я к тому что надо Испании при поддержке ЕС вести переговоры с президентом басков, а не недемократично поступать, как они это делают.
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Вроде мой комментарий совсем о другом...
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Перепрошую, але Іспанії не треба говорити із "президентом басків". У басків в Іспанії є своя автономна область, і вони не планують виходити зі складу Іспанії. Їм поки і так добре.
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хм?!....
так значит что бы не было "раздрая" в Европе, нужно всем у Йобиков спрашивать разрешения что делать?
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Ре-хе-рен-дум! Ре-хе-рен-дум! Хутин, ввиди!
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Вот то что и следовало доказать что делают ублюдки Венгры.Тоже самое хотят замутить и у нас.Валить нада на корню.Всю шушару убирать немедленно и зачищать весь край.
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Будь-ласка утримайтесь від мови ненависті.
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Ни хера себе. Шо этим венграм вкололи одномоментно?
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Тут ще жопні свічки з психотропним ефектом викрили.
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ничего не вкалывали.. мордва с мадярами одной крови
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И так ..., у нас резко появился союзник в лице Румынии.... Конечно и с ней есть кой какие проблемы..., но это потом - может и договоримся... Угорцы же явно не в адеквате, как и поляки... Вообщем западные и восточные фронты в ЕС все реальнее..... Вот вам и 21 век...
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И так ..., у нас резко появился союзник в лице Румынии....

справді ?
Процес «Румунія проти України» - Вікіпедія
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NNN - я же написал, что есть проблемы..., но пока для нас обоих они отошли на 2-й или даже 3-й план...
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проблєми завжди були є і будуть .... згоден , що в нас появився несподіваний "друг" проти мадярів - але наше МЗС , цим шансом ніколи не скористається - про це і написав з самого початку 11.03.2018 21:06
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Нашли себе союзников.
Разве Румыния не вместе с Венгрией воду мутила по закону об образовании.
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поляки погані ... румуни , мадяри - те ж погані ... про кацапів - годі й говорити
тобто - серед наших сусідів Україна не має ЖОДНОГО Кілька тисяч етнічних угорців вийшли на мітинг за автономію в Румунії - Цензор.НЕТ 235 союзника ?
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чтец ,Президент Румынии К. Йоханнис встретился с П. Порошенко,все спокойно обсудили и с Румынией никаких проблем не было.
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Лео Кот, румыны твердо привержены к тезису о нерушимости послевоенных границ в Европе! Провокация которая была в Черновцах от имени ""Ассоциации румын" была состряпана в Кремле.
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Эта ассоциация снимает какой то подвал, постоянно закрытый, их ребятки с ПС искали, не нашли.
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Это заболевание имеет название - йобикоз
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Муреш-Венгерская автономная область (МВАО)
(рум. Regiunea Mureş Autonomă Maghiară, венг. Maros-Magyar Autonóm Tartomány) - существовавшая в 1952-1968 национальная область в Румынии,
В настоящее время на территориях бывшей Венгерской АО продолжают компактно проживать венгры; По румынским законам о меньшинствах во всех административных единицах, где венгры составляют минимум 20 % населения, венгерский язык является официальным на местном уровне.
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Мудро и логично поступили румыны с венгерским языком.
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Что поэтому поводу думает граф Дракула?
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к сожалению кровь угро-финская.. иногда испорчена лишней хромосомой
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Это Румыния, а не Венгрия. Всегда есть возможность венграм переехать из Румынии в Венгрию.
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правительство евбаков будут выгребать, согласно своей глупой и не дальновидной политике.
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Хуйло введи войска в Венгрию а то эти цыгане забыли как кацапы как вшей давили их танками.
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после тех зверств, которые мадьяры учинили в донских степях их в плен не брали. вы можете услышать о пленных румынах, немцах, итальянцах и т.д., а пленных мадьяр как-бы и не было.
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Пакуйте их в автозаки и все !!!!!!!!!!!!!! Кілька тисяч етнічних угорців вийшли на мітинг за автономію в Румунії - Цензор.НЕТ 795
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Едем в Польшу, потом требуем автономию. ПольшаНаш
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1,5 мільйони українців у Польщі легко могли б "качати права" там ... але - не з нашою вдачею ... Кілька тисяч етнічних угорців вийшли на мітинг за автономію в Румунії - Цензор.НЕТ 1595
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а почему они в Украине права не качают?В Польше украинцы гости,за сутки отберут карты побыту и визы аннулируют и домой на реформированную родину
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Даже из-за моих пейсофф,всё равно торчат кремлеблядские уши...
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І так, що маємо? Мадяри : Живуть також як меншина в Румунії (1,25 млн), країнах колишньої Югославії (0,5 млн), Словаччині (0,4 млн), Україні (157 тис.) і інших країнах колишнього СРСР (4 тис.), Австрії (30 тис.) й інших країнах Західної Європи та Північної (США (0.6 млн)), Канада (0.1 млн) і Південної Америки (Аргентина (20 тис.)) й Австралії (30 тис.), разом 13,5 млн.
Бомжі з Приуралля будуть створювати автономії в Румунії(1.25млн), США (0,6млн), Югославія (0.5млн), Словаччина (0.4млн), Україна - 157тис, Австралії та Аргентині теж дістанеться ...
Чому в США мовчать? Та тому, що зразу на##й!!! Або зроблять резервацію автономію, по старій, добрій традиції десь в середині Айдахо. Кілька тисяч етнічних угорців вийшли на мітинг за автономію в Румунії - Цензор.НЕТ 5682
Скільки ж це пуйлу коксу треба по світу розвезти?!!!
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Фараонове плем'я (масоназва угорських циган) проти котлярів (самоназва румунських циган)?
Браво! Я аплодую! Хто наступний? Словенія?
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лично пойду мадяр хуярить если утнут шото подобное,мне тут совсем недалеко
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Не надо на чужой территории, пусть к нам зайдут. Греха меньше.
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Подозреваю что мусорва будет их охранять как сепарню охраняет, как охраняет гейпарады
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И мого ты кацапов ватных уже от___л? Они рядом и ездить никуда не нужно,
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это поголовье душевнобольных нужно было тщательно посчитать, а идейных пристальнее
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так чего ты тут скулишь? иди работай и переселенцам помогай, раз уж такую несправедливость ты там где то увидел
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Ладно свистеть . Мои родители сдают дом с участком земли, летней кухней, сараем с погребом, гаражом в городе сразу двум семьям беженцев с Востока . Поскольку и я и брат заработали на собственное жильё, то родители живут вдвоём в трёхкомнатной "чешке". А тут ещё дом достался в наследство.... Вот и сдают по божеской цене , - чтобы дом не разворовали.. Естессно - не первым встречным, посмотрели чтобы были нормальные семьи, с детьми и не люмпены пророссийские. Они приехали сюда - потому что не задушили кацапскую гидру в зародыше, позволили ублюдкам орать " Рацея, рацея...."... Если бы у нас в Доме Профсоюзов уродам жопы не подожгли - то возможно и в Одессе был бы такой-же бардак..
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Ещё одни кормящие всю Европу. На Даунбасе тоже таких хватает, типа кормящих, уже незнающих чем и жопу вытереть
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а миссию ОБСЕ в Румынию венгры еще не ввели? Кілька тисяч етнічних угорців вийшли на мітинг за автономію в Румунії - Цензор.НЕТ 8404
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Цыгане разбрелись по свету, теперь за деньги россии воду мутят со своей автономией.
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"Веселіше" й "веселіше" в Європі стає.
Певно, людям нудно жити. Або дуже добре. От і дуріють.
Нам одного =сусіда= більш, ніж досить, так ще й в інших, на другому боці, дах конкретно потік.
Хворі.
Господи, бережи Україну.
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не пойму. НАХЕРА АВТОНОМИЯ?
я понимаю когда есть народность и нет териториии тогда еще как то.....
но тут.. хотите хить отдельно ? ПИ С ДУЙТЕ в Венгрию и живите таким макаром как вам нравится.. колыхайте там свое правительство и требует от него чего то там...

какого ляда в чужой тсранекричать что ты особенный только на основе наионального признака ?
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Нужно жестко лишать украинских паспортов тех, у кого есть другой. Как-то избирательно действует Порошенко - лишил Саакашвили, хотя у него украинское гражданство было единственным
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Цікаво, що більше всіх у Європі пруться ті, хто має менше за всіх прав на землю, навіть на котрій проживають. Це в першу чергу татари, так звані албанці, мадяри, теж тюрки, на наших слов'янських землях живуть, гагаузи - ті ж самі татари з закаспійської Огузії, як і турки і татари улусів кочової Орди - Казанський, Астраханський, Касимовський, Таврійський(пізніше "Кримське ханство") і так далі - 14 улусів. Також т.з. румуни - половці, тюрки, латинізовані за 150 років перебування у Римській імперії як провінція, хоча це земля слов'ян-русів даків. Всі вони чужі на землях, котрі займають.
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Это йобики на сдачу от денег карлика, проплаченных за украинское Закарпатье, в Румынии бунт подняли. Теперь румыны меньше буду дергаться на Буковину. Хотя пора бы уже мадьяр обьявлять террористами и 5-колонной с поражениями в правах так как они исполняют указания мордора и расшатывают Европу.
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Цензор, на митинг за отставку Порошенко ты писал, что пришло от силы 2 тысячи человек, а тут венгров маленькая кучка - уже БОЛЕЕ ТРЁХ тысяч человек!! Кілька тисяч етнічних угорців вийшли на мітинг за автономію в Румунії - Цензор.НЕТ 1490 Вот бы ты так следил за событиями в Украине, как в Румынии. Бутусов просто на запчасти продался. Главный редактор просто запуган, а хуже всего что нам вешают лапшу! Это же твои читатели, постоянные посетители сайта!!
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Пусть в Европе на себе венгерские претензии ощутят.
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Видать поиздержался х@йло...
Не тянет уже масштабные акции...)))
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На кой хрен нужна автономия венгерскому меньшинству, если можно просто переехать в Венгрию? Они наверное думают о реализации "крымского сценария" - Хуйлу ж сошло с рук! - всей автономной территорией в состав Венгрии. "Дебыли, блядь!"
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замечательно.
Пускай еще к Словакии, Сербии претензии предъявят, там тоже мадьяр немало проживает.
чтоб наконец вся Европа могла убедиться. что со времен Аттилы эти разбойники-кочевники недалеко ушли. Европейцы они очень условные.
Цыгане больше.
Миссию ОБСЕ срочно.
и побольше галоперидола
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомНесколько тысяч этнических венгров вышли на митинг за автономию в Румынии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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