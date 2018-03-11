 Несколько тысяч этнических венгров вышли на митинг за автономию в Румынии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Участники акции собрались возле памятника Секейских мучеников в городе Тыргу Муреш, развернули огромный секейский флаг (секеи – так в Румынии называют еще этнических венгров Трансильвании) и скандировали "Автономию".





В митинге принимали участие депутат Европарламента от Демократической партии румынских венгров Лосло Текеш и представители басков из Испании.



Участники митинга приняли обращение к парламенту, правительству и президенту Румынии с требованием о предоставлении автономии.



"Хотим напомнить, что автономия Секейского края не затрагивает суверенитет и территориальную целостность Румынии и не ущемляет права румын и граждан других национальностей, которые проживают в этом крае. Автономия не противоречит также Конституции Румынии", - говорится в обращении.

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Места компактного проживания венгров в Румынии – уезды Харгита, Ковасна и Муреш.



Накануне сотрудники Пограничной полиции Румынии запретили въезд в страну представителю Национального Совета секеев Венгрии Атилле Дабишу. О причинах отказа на въезд в Румынию ничего не сообщается. Министерство иностранных дел Венгрии выразило сожаление в связи с действиями румынских пограничников.





Ранее румынские венгры также требовали предоставления им автономии, однако официальный Бухарест игнорировал эти требования.

Напомним, 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень прокомментировал выдачу венгерских паспортов этническим венграм - гражданам Украины, проживающим в Закарпатье. По его мнению, это является нормой. Также он заявил, что в автономии ничего плохого нет.