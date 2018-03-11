 Несколько тысяч этнических венгров вышли на митинг за автономию в Румынии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Участники акции собрались возле памятника Секейских мучеников в городе Тыргу Муреш, развернули огромный секейский флаг (секеи – так в Румынии называют еще этнических венгров Трансильвании) и скандировали "Автономию".
В митинге принимали участие депутат Европарламента от Демократической партии румынских венгров Лосло Текеш и представители басков из Испании.
Участники митинга приняли обращение к парламенту, правительству и президенту Румынии с требованием о предоставлении автономии.
"Хотим напомнить, что автономия Секейского края не затрагивает суверенитет и территориальную целостность Румынии и не ущемляет права румын и граждан других национальностей, которые проживают в этом крае. Автономия не противоречит также Конституции Румынии", - говорится в обращении.
Места компактного проживания венгров в Румынии – уезды Харгита, Ковасна и Муреш.
Накануне сотрудники Пограничной полиции Румынии запретили въезд в страну представителю Национального Совета секеев Венгрии Атилле Дабишу. О причинах отказа на въезд в Румынию ничего не сообщается. Министерство иностранных дел Венгрии выразило сожаление в связи с действиями румынских пограничников.
Ранее румынские венгры также требовали предоставления им автономии, однако официальный Бухарест игнорировал эти требования.
Напомним, 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень прокомментировал выдачу венгерских паспортов этническим венграм - гражданам Украины, проживающим в Закарпатье. По его мнению, это является нормой. Также он заявил, что в автономии ничего плохого нет.
так значит что бы не было "раздрая" в Европе, нужно всем у Йобиков спрашивать разрешения что делать?
справді ?
Процес «Румунія проти України» - Вікіпедія
Разве Румыния не вместе с Венгрией воду мутила по закону об образовании.
тобто - серед наших сусідів Україна не має ЖОДНОГО союзника ?
(рум. Regiunea Mureş Autonomă Maghiară, венг. Maros-Magyar Autonóm Tartomány) - существовавшая в 1952-1968 национальная область в Румынии,
В настоящее время на территориях бывшей Венгерской АО продолжают компактно проживать венгры; По румынским законам о меньшинствах во всех административных единицах, где венгры составляют минимум 20 % населения, венгерский язык является официальным на местном уровне.
Бомжі з Приуралля будуть створювати автономії в Румунії(1.25млн), США (0,6млн), Югославія (0.5млн), Словаччина (0.4млн), Україна - 157тис, Австралії та Аргентині теж дістанеться ...
Чому в США мовчать? Та тому, що зразу на##й!!! Або зроблять
резерваціюавтономію, по старій, добрій традиції десь в середині Айдахо.
Скільки ж це пуйлу коксу треба по світу розвезти?!!!
Браво! Я аплодую! Хто наступний? Словенія?
Певно, людям нудно жити. Або дуже добре. От і дуріють.
Нам одного =сусіда= більш, ніж досить, так ще й в інших, на другому боці, дах конкретно потік.
Хворі.
Господи, бережи Україну.
я понимаю когда есть народность и нет териториии тогда еще как то.....
но тут.. хотите хить отдельно ? ПИ С ДУЙТЕ в Венгрию и живите таким макаром как вам нравится.. колыхайте там свое правительство и требует от него чего то там...
какого ляда в чужой тсранекричать что ты особенный только на основе наионального признака ?
Не тянет уже масштабные акции...)))
Пускай еще к Словакии, Сербии претензии предъявят, там тоже мадьяр немало проживает.
чтоб наконец вся Европа могла убедиться. что со времен Аттилы эти разбойники-кочевники недалеко ушли. Европейцы они очень условные.
Цыгане больше.
Миссию ОБСЕ срочно.
и побольше галоперидола