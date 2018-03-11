 Партия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ "Новотроицкое". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Медикаменты выявили во время осмотра автомобиля Toyota Camry на КПВВ "Новотроицкое".
Установлено, что медицинские препараты 144 различных наименований, часть которых относится к категории психотропных, везли на временно неподконтрольную территорию, в Донецк.
По факту перевозки медицинских препаратов составлен протокол о совершении административного правонарушения по ч.1 ст.204-3 КУоАП.
Материалы по перевозке психотропных препаратов переданы в Национальную полицию для принятия правового решения.
треба їм кокса і драпа, підкинути!
А вате лучше подогнать дезоморфина и спайсов.
Это ж открытый генАцит нарота бамбасса !!!
перетрусите хлоркой и пусть везут...
ну и от себя что нибудь подкиньте.. стрихнина... хоть...
Ещё когда задержали года 3 назад элитный алкоголь, я предлагал заменить его на метиловый шмурдяк и отправить дальше. Лекарства можно заменить на просрочку или неликвид.
Но ведь там "наші люди".
що з цього гівна яке на фото - є психотропним?
цілком можливо, там є нейролептики, транквілізатори та антидепресанти.
Раньше месяцами ничего не находили...
И скоро выборы, а рейтинг презика стремится к 0.
Совпадение, не думаю...
И потому что это задержание на милю тянет показухой.
Ой, доктор такі хороші, такі хороші, засинаю навіть пальця не встиггаю витягти...