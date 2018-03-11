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 Партия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ "Новотроицкое". ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" совместно с пограничниками остановили автомобиль, который пытался доставить на оккупированные боевиками территории медицинские препараты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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Медикаменты выявили во время осмотра автомобиля Toyota Camry на КПВВ "Новотроицкое".

Установлено, что медицинские препараты 144 различных наименований, часть которых относится к категории психотропных, везли на временно неподконтрольную территорию, в Донецк.

По факту перевозки медицинских препаратов составлен протокол о совершении административного правонарушения по ч.1 ст.204-3 КУоАП.

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Материалы по перевозке психотропных препаратов переданы в Национальную полицию для принятия правового решения.

Партия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ Новотроицкое 01
Партия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ Новотроицкое 02
Партия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ Новотроицкое 03
Партия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ Новотроицкое 04

Источник: https://censor.net.ua/p3054908
 
 
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Захарченко остался невылеченным.
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конечно. как же без свечей теперь? насухую что ли?
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Вы ещё ящики с патронами в солдат позабирайте, ведь они тоже могут убивать сепаров.
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аптека! Партия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ "Новотроицкое" - Цензор.НЕТ 103
треба їм кокса і драпа, підкинути! Партия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ "Новотроицкое" - Цензор.НЕТ 2210
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Украинская налоговая всячески борется чтобы враг вел здоровый образ жизни и всегда был бдителен. А то вдруг все нариками станут, с кем же тогда воевать и торговать.
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Не, марихуана - это для психоделических удовольствий ЛЮДЕЙ.
А вате лучше подогнать дезоморфина и спайсов.
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ЗАЧЕМ и кому было везти в Донецк психотропы . .??? Партия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ "Новотроицкое" - Цензор.НЕТ 9284 . У банды пана отамана Захариана Донеческого и без препаратов мозги набекрень . !
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Ну фожизды ж?!
Это ж открытый генАцит нарота бамбасса !!!
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зачем остановили? чем быстрее передохнут тем лучше.
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Дамбасян уже от руцкаго мира не штырит? Партия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ "Новотроицкое" - Цензор.НЕТ 769
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и зачем остановили?
перетрусите хлоркой и пусть везут...
ну и от себя что нибудь подкиньте.. стрихнина... хоть...
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А когда эти у-ды о чем то думали? У нас же не война...
Ещё когда задержали года 3 назад элитный алкоголь, я предлагал заменить его на метиловый шмурдяк и отправить дальше. Лекарства можно заменить на просрочку или неликвид.
Но ведь там "наші люди".
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маячня...
що з цього гівна яке на фото - є психотропним?
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ти бачиш всі назви?
цілком можливо, там є нейролептики, транквілізатори та антидепресанти.
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Тіки кацапам не кажи, бо вони від цього торчать Партію психотропних препаратів, які намагалися доставити в Донецьк, виявили на КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 9990
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Шось зачастили. На прошлой неделе - террориста и партию оружия, на этой лекарства.
Раньше месяцами ничего не находили...
И скоро выборы, а рейтинг презика стремится к 0.
Совпадение, не думаю...
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Може не прагнути, бо нуль для нього недосяжна величина.
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в донецке, кстати, проблем с препаратами и с продуктами украинского производства, сейчас нет.... почему это?....
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Потому что у нас не война, там "наши люды"...
И потому что это задержание на милю тянет показухой.
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психотропные мази ??!!!! диклофенак?????? и свечи млять
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У кацапів все через жопу, навіть запліднення. Партію психотропних препаратів, які намагалися доставити в Донецьк, виявили на КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 123
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Про свічки. Доктор питає в пацієнтки: ну, як вам наші свічки для сну?
Ой, доктор такі хороші, такі хороші, засинаю навіть пальця не встиггаю витягти...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПартия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ "Новотроицкое". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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