 Партия психотропных препаратов, которые пытались доставить в Донецк, выявлена на КПВВ "Новотроицкое". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Смотрите: Полиция изъяла наркотики на полмиллиона гривен на Ривненщине. ФОТО

Медикаменты выявили во время осмотра автомобиля Toyota Camry на КПВВ "Новотроицкое".

Установлено, что медицинские препараты 144 различных наименований, часть которых относится к категории психотропных, везли на временно неподконтрольную территорию, в Донецк.

По факту перевозки медицинских препаратов составлен протокол о совершении административного правонарушения по ч.1 ст.204-3 КУоАП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Предки нарисовали нам карту - Харьков, Таврида. Бессарабия нам еще, наверное, нужна", - главарь "ДНР" Захарченко о новых планах завоеваний. ВИДЕО

Материалы по перевозке психотропных препаратов переданы в Национальную полицию для принятия правового решения.







