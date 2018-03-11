 "Погодные условия застали во время учений": на полигоне "Широкий лан" наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

"Сеть захватили фотографии с ужасными условиями на одном из учебных полигонов Николаевской области.

Личный состав нашей бригады, который находится на боевом слаживании на этом полигоне - сообщает:

да, условия действительно тяжелые, но не критичны. Этому способствуют погодные условия, которые застали нас во время учений. И военнослужащие самостоятельно навели порядок, сделав дорожки для прохода из щебня, душевые. Надлежащее пищевое обеспечение, запас дров, буржуйки в каждой палатке.

Такие условия напротив закаляют наших бойцов и сплачивают воинский коллектив", - сказано в сообщени.





















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Также под постом главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Лагерь украинских солдат на полигоне "Широкий лан" - и полевой лагерь инструкторов НАТО на полигоне "Яворов"" волонтер Ирина Абрамова опубликовала сегодняшние фотографии с полигона.

Публикуем их с ее комментариями.











Самая страшная палатка. Заехали 2 часа назад. Артиллерия.









Вот здесь да.. слабое место. Между ПХД и жилыми. Заезжали поближе.











Слабое место осталось межлу палатками и кухней. 3 перехода засыпали жерствой, еще 3 засыпали при нас. Реально, сами разъездили. Но убрать его там нереально. Пройти можно.

Я ходила по расположению 3 часа. Да, специально в грязь не лезла. Но если обойти, то есть где. А вот если бы еще не ждали, что снег сам испарится, а отгребали его, те, кто зашли раньше, то грязи было бы еще меньше.





Дрова есть. Купаются по очереди у себя в мобильных и по 300 чел в день в бане 235-го.





Машиной заехала в расположение.

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