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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Погодные условия застали во время учений": на полигоне "Широкий лан" наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер. ФОТОрепортаж

На учебном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области вследствие непогоды условия были действительно тяжелыми, но не критичными, а сейчас ситуация значительно улучшилась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

"Сеть захватили фотографии с ужасными условиями на одном из учебных полигонов Николаевской области.
Личный состав нашей бригады, который находится на боевом слаживании на этом полигоне - сообщает:
да, условия действительно тяжелые, но не критичны. Этому способствуют погодные условия, которые застали нас во время учений. И военнослужащие самостоятельно навели порядок, сделав дорожки для прохода из щебня, душевые. Надлежащее пищевое обеспечение, запас дров, буржуйки в каждой палатке.
Такие условия напротив закаляют наших бойцов и сплачивают воинский коллектив", - сказано в сообщени.

Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 01
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 02
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 03
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 04
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 05
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 06
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 07
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 08
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полевой лагерь для обучения бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Также под постом главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Лагерь украинских солдат на полигоне "Широкий лан" - и полевой лагерь инструкторов НАТО на полигоне "Яворов"" волонтер Ирина Абрамова опубликовала сегодняшние фотографии с полигона.

Публикуем их с ее комментариями.

Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 10
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 11
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 12
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 13
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 14

Самая страшная палатка. Заехали 2 часа назад. Артиллерия.


Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 15
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 16
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 17

Вот здесь да.. слабое место. Между ПХД и жилыми. Заезжали поближе.


Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 18
Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 19

Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 20

Слабое место осталось межлу палатками и кухней. 3 перехода засыпали жерствой, еще 3 засыпали при нас. Реально, сами разъездили. Но убрать его там нереально. Пройти можно.

Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 21

Я ходила по расположению 3 часа. Да, специально в грязь не лезла. Но если обойти, то есть где. А вот если бы еще не ждали, что снег сам испарится, а отгребали его, те, кто зашли раньше, то грязи было бы еще меньше.

Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 22

Дрова есть. Купаются по очереди у себя в мобильных и по 300 чел в день в бане 235-го.


Погодные условия застали во время учений: на полигоне Широкий лан наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер 23
Машиной заехала в расположение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В ближайшее время я проведу реорганизацию управления подразделениями Вооруженных Сил на востоке", - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/p3054907
 
 
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а ти жил зимой в совковой палатке, когда на улице - 20 ?
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4 года войны ,а все как в совке дремучем.
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а как по мне палаточные военные городки это позапрошлый век, все уже давно должно быть блочным!!
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Кому то сейшели з мальдівами а комусь і полігон в Шріланці.
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планомерное уничтожение ЗСУ
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Соцмережі обурив жахливий стан полігону ЗСУ під Черніговом: опубліковані фото і відео

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2018-01-31/socseti-vozmutilo-uzhasnoe-sostoyanie-poligona-vsu-pod-chernigovom-opublikovany-foto-i-video/120088
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Падлы воровитые лампасники толстопузые все разворовали
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Эти уроды будут быстрее пети и полторушки бежать.
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Нацгвардію б туди загнати підсрачниками для постійної дикслокації.)))
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Их нельзя воны жопу петину прикрывают))))
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Концтаборы для защитников Украины от Порошенко.4 года уже стараются.Путь в НАТО.
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Мрак....таких скотских условий в армии не было наверное со времён 2й мировой...4 года нам кричат что у нас самая боеспособная армия в Европе....щебень в грязь кинули и все условия...стыдно.
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Логистика ВСУ это главная коррупционная составляющая.... вот где бы пригласить амеров или бритов порядки навести, только совки заноют!
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Совок... не хотят твари меняться как Шура Балаганов НЕ ХОТЯТ!
но есть хорошая новость эти твари передохнут, рано или поздно!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Погодные условия застали во время учений": на полигоне "Широкий лан" наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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