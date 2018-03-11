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Все про:Сирия (2470) танк (575) ЧВК_"Вагнера" (17)

 В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер". ФОТО

В сети опубликованы координаты уничтоженного в результате авиаудара американских сил танка Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" близ города Дейр-эз-Зор в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает журналист "Информнапалма" Михаил Кузнецов, ссылаясь та Твиттер пользователя Samir.

 Смотрите также: "Они поехали как контрактники охранять нефтепровод Пригожина и "сакральные" нефтяные поля под Пальмирой", - атаман казачьего общества "Ховрино" Шабаев о разгроме ЧВК "Вагнера". ВИДЕО

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/p3054903
 
 
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штати мультиками не бавляться, там все по справжньому.
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неправильно задан вопрос - а игде Уолт Дисней...?)))
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Дохлая русня, всегда радует. Как чашка хорошего кофе, солнечным утром В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 1604
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Чувствуешь запах? Это русня, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так. Я люблю запах горелой ваты поутру. Это запах победы.



У мережі опубліковано координати знищеного в Сирії Т-72 танкової роти ПВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 4169

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А жареный фарш "рузьге мир" из танка выковыряли?
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Не... Этот фарш легче закрасить, чем выковырять... В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 9423
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А там надписи "На Лондон!" (Или "Смерть Украм!") нету? "Охранники", "мать их за ногу... Они-бы ещё на "Тополях" с "Ураганами" нефтяные поля подрядились "охранять"...
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зашкварено), ти гурман?! В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 816
написам - пісєць!!! В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 816 В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 816 В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 816
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Интересно, а как именно переводится надпись "Зашкварено!", на английский? (или у них свой жаргон имеется, англо-американский?)
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запитаю у носія мови), але відповідь дам не через 5 хвилин - вихідний! У мережі опубліковано координати знищеного в Сирії Т-72 танкової роти ПВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 9316
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Так это американский армейский сленг еще со Второй Мировой.Сkазал FUBAR
- и все понимают,без вопросов У мережі опубліковано координати знищеного в Сирії Т-72 танкової роти ПВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 6795
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stuck-up, я теж трохи в англ) петраю! У мережі опубліковано координати знищеного в Сирії Т-72 танкової роти ПВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 9099

носії мови))) поки мовчать))) вихідний! У мережі опубліковано координати знищеного в Сирії Т-72 танкової роти ПВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 1055
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Темно было, не тот был бы эффект. Это подойдёт? У мережі опубліковано координати знищеного в Сирії Т-72 танкової роти ПВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 1531
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Это не только координаты лаптеметаллолома, но и координаты, как минимум, 3-х тушек зашкваренных коцапов.
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Выстрелить расчет успел.Но это все ,что 3 кацапа , успели сделать в конце своей бесполезной и никчемной жизни.Походу весь смысл их жизней состоял в этом последнем выстреле в далекой Сирии. Там и хоронить нечего.
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и ядерная силовая установка уж не дымит и траектория езды стала предсказуемой... У мережі опубліковано координати знищеного в Сирії Т-72 танкової роти ПВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 3535
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Жареный бурят? Подогретый завтрак туриста заблудившегося навсегда? Ихтамнет в собствееном ублюдочном соку в броневой упаковке?
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Гиви и Моторыла после утилизации 600 ихтамнетов работают в Аду без перерыва, жбаны со смолой кипятят на бярёзовых дровах..
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Гиви и Моторолу там активно пользуют бывшие убитые сослуживцы, которых они дурили на деньги... В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 7969
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Я что то не понимаю ? Он же под санкциями ! Т.е невыездной .......Где нестыковка ? В Европе или на фото? У мережі опубліковано координати знищеного в Сирії Т-72 танкової роти ПВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 5569
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он под санкциями в США, а в Европу он мотается регулярно, поэтому и санкции не ввели.
А у соловья - наоборот, санкции в Европу, хотя дача в Майами и в США он мотается регулярно.
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В Гейропу он рванул к своему мужу. А вы думали ето все слухи?
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Ну... в виду ограниченных физиологических способностей организма товариСЧа секелёва ему вряд-ли те продукты удастся превратить в радиоактивный пепел, а вот в материал из которого секелёв лепит свои сюжетики вполне.
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Свежие это какие ? Кино ,,Падение Киева" по одноимённому роману Грицака в Голливуде ещё даже снимать не начинали . А так сценарий просто офигенный
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В углу заплачет мать-старушка, смахнет слезу старик-отец,
И молодая не узнает, какой у парня был конец...
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Зате вона знає який канєц у монобрового Таріка.)))
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довольно сухо отскорбели
собакомать и свинотец
а у аслана подлиннее
конец
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Это типа:если какую кацапскую свиню разорвало на куски,без опознания,то можете скорбеть именно по этих координатах...
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Ответка Союз-Мультфильма не заставит себя долго ждать!
Трепещи НАТО! Трепещи Флорида! В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 8273
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оригинал
https://www.dvidshub.net/6b69d27b-d040-497e-b2e4-c5a58bcc09dd

а смотрите как руские ублюдки старается отвести от оргинала к игровой версии

Yulia Mushketova ·

Works at Центральный Академический Театр pоссийской Армии

What???? It''s FAKE!!!!!! The original video calls "AC-130 Gunship Simulator - Convoy engagement" dated 25th of March 2015. Check on YouTube please

Like · Reply · Feb 16, 2018 10:41am
https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0и получаите игровой симулятор, до чего тупые руске, что даже слово симулятор им ничего не говорит.

да по силке от ценсора, просто кишит там от кацапов
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В танке жареный бурят-
Рад Кобзон и Путин рад!
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Да он и сам - ошибка природы.
А здесь просто рифмуется в данном случае проще.
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Новенький наверняка, только с военторга. С заводскими наклейками "Самый луТчий танк в мире!", "Мочность аграменная!", " Долбит Сераунд!", "Рузкое Инсайд!", "

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Это Артёмка Шейнин - российская телемурзилка, ненавидит НАТО и грозит всем показать свою ракету в эфирах

А вот кружевные трусики Артёмка очень любит. И приходится ему ездить за ними к этим самым ненавистным НАТОвцам в Италию.

В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 6859

В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 8129

В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 2406
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Но в бой не ринулся Гаврила,
боясь за морду и яйцо.
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Ні,ну якщо ще і оце чмо буде щось там казати,тоді все зрозуміло.Ви на його іпппліще подивіться спочатку....орда руліт,плятт...
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Русня должна страдать!!! Что вы делаете не на своей земле??
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Дак а фчем праблема то,бабы,ани,чай,ешшо нарожают...
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Трупьі уже несвежие-воняют!Но подмога подоспела вовремя-39-ть "ихтамнтов"восполнили недостаток свежатиньі "сруцькемира"https://www.theguardian.com/world/2018/mar/06/russian-military-plane-crash-in-syria-kills-39
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А КВ случайно не попадались в Сирии, вот чем можно напугать америкосов!
Ракеты, с непредсказуемой траекторией полёта, подводная хрень которая... ну короче, дорогие россияне, начинайте плести лапти, этого никто в мире не умеет!
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Красти нафтовий заводик, це всеодно, що вистрелити собі в танк.
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даже на донбасе они не украли и не обстреляли ни одного завода оппоблока.
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В России разработана беспилотная подводная лодка. Командир с экипажем там есть, но они в жопу пьяные и поэтому траектория подводной лодки непредсказуемая.
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Всё правильно - у них примета такая, что баба на корабле к несчастью, потому они и плавают "без пилотки" У мережі опубліковано координати знищеного в Сирії Т-72 танкової роти ПВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 9491
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Звернули увагу? Останній абзац "...министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии". Тобто, підступні "омериканці" напали та розх....рили мирну колону іхтамнемаївИсточник: https://censor.net.ua/p3054903
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Молодцы американцы. Дали просраться этой мрази. Жаль, что мы так на Донбассе не можем. 26 лет страну просирали, выводили все по оффшорам. Чего стоят только крылатые ракеты Х-55, которые при Кучме распилили. Надеюсь, через год этот олигархический шабаш закончится. Выберем себе приличного президента без оффшоров и начнем строить современную армию.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомВ сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер". ФОТО
 
 
 
 
 
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