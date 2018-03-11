 В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает журналист "Информнапалма" Михаил Кузнецов, ссылаясь та Твиттер пользователя Samir.

recent satellite image (15 Feb 2018) shows remains of a T-72 that was destroyed in an airstrike moments after it had fired its last round north of Khusham (Deir Ezzor) https://t.co/8JpA5TdraR https://t.co/eS4fW9A4DL pic.twitter.com/4DZX5Q3nOu — Samir (@obretix) 2 марта 2018 г.

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Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.