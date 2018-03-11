 В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает журналист "Информнапалма" Михаил Кузнецов, ссылаясь та Твиттер пользователя Samir.
recent satellite image (15 Feb 2018) shows remains of a T-72 that was destroyed in an airstrike moments after it had fired its last round north of Khusham (Deir Ezzor) https://t.co/8JpA5TdraR https://t.co/eS4fW9A4DL pic.twitter.com/4DZX5Q3nOu— Samir (@obretix) 2 марта 2018 г.
Смотрите также: "Они поехали как контрактники охранять нефтепровод Пригожина и "сакральные" нефтяные поля под Пальмирой", - атаман казачьего общества "Ховрино" Шабаев о разгроме ЧВК "Вагнера". ВИДЕО
Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.
Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
написам - пісєць!!!
- и все понимают,без вопросов
носії мови))) поки мовчать))) вихідний!
А у соловья - наоборот, санкции в Европу, хотя дача в Майами и в США он мотается регулярно.
И молодая не узнает, какой у парня был конец...
собакомать и свинотец
а у аслана подлиннее
конец
Трепещи НАТО! Трепещи Флорида!
https://www.dvidshub.net/6b69d27b-d040-497e-b2e4-c5a58bcc09dd
а смотрите как руские ублюдки старается отвести от оргинала к игровой версии
Yulia Mushketova ·
Works at Центральный Академический Театр pоссийской Армии
What???? It''s FAKE!!!!!! The original video calls "AC-130 Gunship Simulator - Convoy engagement" dated 25th of March 2015. Check on YouTube please
Like · Reply · Feb 16, 2018 10:41am
https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0и получаите игровой симулятор, до чего тупые руске, что даже слово симулятор им ничего не говорит.
да по силке от ценсора, просто кишит там от кацапов
Рад Кобзон и Путин рад!
А здесь просто рифмуется в данном случае проще.
А вот кружевные трусики Артёмка очень любит. И приходится ему ездить за ними к этим самым ненавистным НАТОвцам в Италию.
боясь за морду и яйцо.
Ракеты, с непредсказуемой траекторией полёта, подводная хрень которая... ну короче, дорогие россияне, начинайте плести лапти, этого никто в мире не умеет!