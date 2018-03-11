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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Ночью в Одессе "Тойота" сбила насмерть двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. ФОТО

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в 2 часа ночи в Одессе на Балковской улице, у сквера Книпович.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на патрульную полицию города.

Согласно информации полицейских, автомобиль "Тойота Камри", двигаясь со стороны автовокзала, совершил в районе дома №21 наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте. Сбив людей, машина продолжила движение и врезалась в столб.

Водитель получил травмы, пешеходы (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузовик мясокомбината и ВАЗ 2112 столкнулись на Днепропетровщине - трое погибших. ФОТО

Ночью в Одессе Тойота сбила насмерть двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте 01
Ночью в Одессе Тойота сбила насмерть двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте 02

Источник: https://censor.net.ua/p3054890
 
 
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Мені цікаво коли нарешті почнуть штрафувати велосипедистів, котрі в ожеледицю катаються по трасі і падають під колеса як перестиглі груші в вітряну погоду.
І нічних велосипедистів- у всьому чорному і без жодного катафота намагаються їхати посеред траси- нічого ж не видно, так вони по розмежувальній смузі орієнтуються.
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Там хоч діє природній відбір. А водятли, які рисачать без міри, нажаль, ризикують значно меньше...
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если сбивают людей, но есть ещё отбойники, столбы, деревья, грузовики и тд.
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А "отбойники, столбы, деревья, грузовики" грошей не коштують?
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а причём тут? "А водятли, які рисачать без міри, нажаль, ризикують значно меньше." чт
о если сбивают людей, то водитель меньше рискует, потому наверное и не притормаживают даже если могут вполне пропустить или затормозить, а когда врезаются в что-то по-крепче намного чем тело другого человека но не защищённого железом автомобиля, то тогда вероятность убиться у водителя резко возрастает, особенно при от 100 км/час скорости
и дерево даже не всегда ломается вспомните про "смерть в прямом эфире" когда две девушки погибли врезавшись в дерево на большой скорости
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Зростає, але не до 100%. Ото рисаків треба штрафувать конфіскацією паска та подушки беспеки - і хай рисачать...
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хм, и кому от того лучше, они и так ездят не пристёгнутые, и не всегда есть подушка безопасности, сроки надо серьёзные любителям быстрой езды и права не выдавать баранам всем подряд, жестче надо
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То гіпотетично. Сенс в тому, щоб барани усвідомили, що смерть близько... Альтернативний варіант - суди Лінча. Висячій на стовпі біля "зєбри" баран буде непоганим нагадуванням іншим баранам...
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Штрафы не помогут.Нужно несколько открытых и показательных судов с фото виновником на бигбордах после этого(что бы родственнички гордились дураком).Что бы народ осознал,что транспортное средство как и оружие.Может отнять чью то жизнь.Как дойдет то и штрафовать некого будет.Побольше социальной рекламы на эту тему.КАК ТО ТАК
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на это все равно никто не смотрит. если на вело - главнее пешехода, если на авто -главнее вело, если на авто с колбасой - главнее того кто на обычном авто, и т.д , и так по нарастающей. Уночі в Одесі "Тойота" збила на смерть двох пішоходів, які переходили дорогу в недозволеному місці - Цензор.НЕТ 4677
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на велосипедистов вообще никто не смотрит , это в крупных даже городах, шо уж там про села да пгт разные говорить
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Из всего сказанного вами складывается картинка человеческих отношений у нас.О какой Европе тут говорить?Пешеход,на велосипеде,в машине-все это человек.Человеческая жизнь превыше всего!Сегодня ты не уважаешь велосипедиста на дороге,а завтра (такие же)сбивают твоего близкого человека,и ты негодуешь!Как это по рузки.Разруха не в сортирах а в головах...
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Абсолютно согласен. У нас все решается за деньги - даже наличие трупа. И это вот , сегодня. ....это плохо, плохо когда милиция ( новая(!!) делает то что не делала при пожирателе детей януковоще, а плотно сталкивался и с теми и другими,скажем так по работе) не защищает обычного человека потому только что у него нету денег....а власть имущим в т.ч судьям прокурорам глубоко какать хочется (калом) ) на обычных людей, на миллионы этого "населения". Моим словам возражают , как правило те, кто при власти и\либо никогда не сталкивался с государственно машиной.....зато сколько пишут мне что пишу я по руцке)!!! , не перечесть! ) Хорошо что еще за руцьке фамилии ( ну те что с т.н. руцке окончаниями в конце) на улицах не убивают. За это спасибо.Ну это так к общей ситуации. )
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"Человеческая жизнь превыше всего!" "Пешеход,на велосипеде..."должны в первую очередь думать о своей жизни и не появляться там , где их никто не ждёт. При таком бардаке на дорогах должен срабатывать инстинкт самосохранения , поди не за столом хиляешь.
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Чому нічого немає про швидкість з якою рухалася поліцейська Тойота? Невже дозволених 50 км\год? Ночью в Одессе "Тойота" сбила насмерть двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте - Цензор.НЕТ 287
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Скорость была не маленькой, факт. А Тойота не полицейская. Я с начала тоже так прочитал )))
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Ну там ограничение может и больше. Например 80.
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Чи правда що дід , якого збив кортеж Офшоренка , вчора помер у лікарні ? Ночью в Одессе "Тойота" сбила насмерть двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте - Цензор.НЕТ 8523
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вы уже несколько дней его хороните...\закапываете, выкапываете, и вновь...\
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Покажiть менi судью чи прокурора, який рухаеться зi швидкiстю менше нiж зайцева ( 150км на годину ) по центру мiста, так що казати за iнших, вони ж нас судять, i сажають тiльки тих, у кого великi грошi кури не клюють
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Нє, ну коли прокурор під опіатами, то таке буває...
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В каком городе можно днем по центру хоть 100 проехать? Ночью да.
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Есть правила дорожного движения обязательные для всех.
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На Балковской и её продолжении (это недостроенная шестиполосная дорога юг-север Одессы) по ночам проводят гонки. Движки ревут всю ночь. Но это в ментовке мало кого интересует - элита развлекается.
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Забули вказати швидкість автівки.
Вона була чималенькою.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в Одессе "Тойота" сбила насмерть двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. ФОТО
 
 
 
 
 
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