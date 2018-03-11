 Ночью в Одессе "Тойота" сбила насмерть двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на патрульную полицию города.

Согласно информации полицейских, автомобиль "Тойота Камри", двигаясь со стороны автовокзала, совершил в районе дома №21 наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте. Сбив людей, машина продолжила движение и врезалась в столб.

Водитель получил травмы, пешеходы (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия.

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