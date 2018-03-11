 Ночью в Одессе "Тойота" сбила насмерть двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на патрульную полицию города.
Согласно информации полицейских, автомобиль "Тойота Камри", двигаясь со стороны автовокзала, совершил в районе дома №21 наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте. Сбив людей, машина продолжила движение и врезалась в столб.
Водитель получил травмы, пешеходы (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия.
І нічних велосипедистів- у всьому чорному і без жодного катафота намагаються їхати посеред траси- нічого ж не видно, так вони по розмежувальній смузі орієнтуються.
о если сбивают людей, то водитель меньше рискует, потому наверное и не притормаживают даже если могут вполне пропустить или затормозить, а когда врезаются в что-то по-крепче намного чем тело другого человека но не защищённого железом автомобиля, то тогда вероятность убиться у водителя резко возрастает, особенно при от 100 км/час скорости
и дерево даже не всегда ломается вспомните про "смерть в прямом эфире" когда две девушки погибли врезавшись в дерево на большой скорости
Вона була чималенькою.