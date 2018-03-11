 Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали на границе в Харьковской области. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации со СМИ администрации Госпогранслужбы Украины.
Сумбата Тбилисского удалось задержать в 50 метрах от государственной границы. Он, не имея при себе документов, пытался незаконно попасть на территорию России.
Задержанного ранее разыскивали за возможную причастность к противоправной деятельности на территории Украины. Сейчас гражданина Грузии передали представителям Нацполиции.
Сцылко есть, брехливый кацап?
Шо там у тебя с головой, меня не интересует.
Меня интересует доказательства твоих слов, что kostjaua5 топит за хуйла.
Но доказательств у тебя нет, с чем вас и поздравляю господин соврамши!
Счас остальная шокобла подтянется. 😂
Наверно уже год или 2.
Зато при агенте кремля педре липецком им раздолье в Украине. Как и кацапским агентам и лугандонским сепарам типа тебя.
А стосовно лугандонських сєпарів- то ти, вибачай, сам собі тицьнув пальцем в анус.
А зачем выковырянное по страницам цензора размазываешь, лугандонский сепар голосовавший за януковоща?
Пошурши методичками, отмажь рыгошоколадную калолицию провалившую закон о "Ворах в законе" и обвини во всем Саакашвили.
18.05.2016 23:48
Сергей Бережной
Попытка применить в Украине грузинский опыт борьбы с "ворами в законе" в очередной раз выявила отсутствие политической воли
Вчера "коалиция большинства" в Верховной Раде получила прекрасный шанс посрамить критиков и маловеров и доказать всем, что она способна гарантировать принятие ответственных законопроектов, по которым в Раде достигнут практический консенсус всех вменяемых политических групп.
17 мая Верховная Рада проводила голосование по примечательному законопроекту 1188/П. Законопроект этот был зарегистрирован в декабре 2014 года, в мае 2015 года обновлен, в июне того же года встал в очередь для голосования.
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления уголовной ответственности для "воров в законе" и усиления ответственности за преступления, совершенные преступными группировками)" и в обиходе назывался просто "Законом о ворах в законе". Это была законодательная инициатива, которая в общем и целом копировала показавший себя весьма успешным грузинский опыт борьбы с организованной преступностью.
Грузия, которая при Эдуарде Шеварднадзе оставалась настоящей вольницей бандитов, во времена Саакашвили сумела за два года полностью избавиться от "воров в законе". История этой эпопеи опубликована, все желающие могут найти ее в книге Ларисы Бураковой "Почему у Грузии получилось" (2011).
В 2004 году парламент Грузии принял закон "Об организованной преступности и рэкете" (Буракова называет его "уникальным в мировой юридической практике"). Этот закон вводил в национальную юриспруденцию понятия "вор в законе" и "воровской мир" и давал правоохранительным структурам основания предпринимать усилия по пресечению деятельности участников воровских сообществ не потому, что они впрямую замешаны в конкретных преступлениях, в просто по факту их принадлежности к воровскому миру.
Опыт Грузии по решительному снижению влияния криминальных авторитетов при правильной реализации вполне мог бы подорвать власть воров в законе и в Украине.
Хитрость этого подхода заключалась в том, что настоящий "вор в законе" не вправе нарушать традиции сообщества, одной из которых была воровская гордость. Если вор был "коронован", он не может отказаться от своего статуса "вора в законе", кто бы его о нем ни спросил. По прежним законам Грузии такого вора можно было судить только за участие в конкретных преступных эпизодах, доказать которое было практически невозможно. "Воры в законе" свои руки не пачкали, действовали чужими, а воровская круговая порука гарантировала, что попавшиеся на горячем их не сдадут. Новый закон поставил их перед выбором: или, как требовала бандитская гордость, признать свой статус под протокол и сесть на основании своего же признания, или отказаться от титула и стать презираемым изгоем в том "воровском мире", которым прежде руководил.
Грузинский закон предусматривал для "вора в законе" не только реальный тюремный срок (от 3 до 8 лет тюрьмы), но и полную конфискацию его имущества, имущества его семьи и связанных с ней лиц - за исключением "движимости" и недвижимости, законность приобретения которых можно было доказать.
Многие грузинские "авторитеты" после принятия этого закона ускоренно покинули территорию Грузии (они перебрались в основном в Россию, но некоторые и в Украину). Те, кто выбрали верность традициям и остались, рассчитывая "честно" отсидеть и затем вернуться в дело, получили новый неприятный сюрприз: сидеть им предстояло отдельно от преступников, осужденных по другим статьям. По традиции, заключенные, которым не повезло сидеть с "ворами в законе", попадали в положение их фактических рабов и данников. С новым законом вступило в действие требование, чтобы "воры в законе" содержались в отдельной специальной тюрьме. Когда стало ясно, что многие из "авторитетов" и из нее продолжают вести "бизнес", в спецтюрьме были введены дополнительные ограничения - отменены любые посещения (кроме адвокатов) и установлены глушилки для блокирования мобильной связи. Естественно, это вызвало протесты и недовольство, которое в 2006 году вылилось в тюремный бунт. Восстание было жестко (одиннадцать "воров в законе" были убиты) подавлено спецназом грузинского МВД.
Украинский проект закона в целом следовал тому же подходу - и явно нацеливался на такой же результат. Он добавлял в Уголовный кодекс понятие "злодій в законі", предусматривал использование не только понятий "преступной группы" и "преступной организации", но и вводил определение "преступного сообщества". Руководителей и создателей преступных сообществ предлагалось карать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением с конфискацией имущества. Рядовым участникам грозило от 7 до 12 лет с конфискацией.
Как показал опыт Грузии, при правильной реализации эти меры вполне могли бы подорвать власть криминальных авторитетов и в Украине.
К существенным недостаткам сопровождения этого проекта можно было отнести, видимо, чрезмерно скромную кампанию по его общественной поддержке. Упоминали в прессе о грядущем принятии закона явно недостаточно. Но такое случается довольно часто. И даже мощная общественная поддержка на голосовании в парламенте, как показал сложный опыт принятия законов визового пакета, благополучного прохождения закона не гарантирует. Окончательно все решают все равно голоса в зале.
После передачи в Верховную раду законопроект №1188/П дожидался постановки на голосование всего 11 месяцев (не так уж много по нашим временам) и 17 мая 2016 года был забаллотирован. Не набрал нужного числа депутатских голосов.
Депутат Антон Геращенко в фейсбуке возложил ответственность за провал голосования на депутатов Оппоблока, который не дал ни одного голоса "за" (как, впрочем, и депутатская группа "Воля народа", и фракция Радикальной партии Ляшко), но элементарный здравый смысл требует задать совершенно другой вопрос.
Иллюзий насчет отношения Оппоблока к организованной преступности ни у кого и так не было. Но куда в момент голосования за этот законопроект исчезла "коалиция большинства"?
Провал "Закона о "ворах в законе" показал, что нынешняя "коалиция большинства" способна работать только в режиме экстренной мобилизации
Да, возможно, одних только голосов БПП и Народного фронта для принятия законопроекта могло и не хватить, потому что стопроцентной депутатской явки в сессионном зале не бывает, а потому практическое большинство у этих фракций весьма условно. Но ведь об "одних только" голосах в нашем случае речь не идет. За проект добросовестно и вполне ответственно проголосовали и Самопомощь, и Батькивщина, и большая часть присутствовавших в зале внефракционных депутатов. Если добавить их голоса к "коалиционному большинству", никаких проблем с принятием закона возникнуть было не должно.
Тем не менее, закон был уверенно провален.
Ровно неделю назад было высказано предположение, что "коалиция не будет работать, раз уж она создавалась лишь как временная имитация парламентского согласия, под давлением западных партнеров и в смешной надежде обмануть их."
Наглядное подтверждение этого печального прогноза, к сожалению, не заставило себя ждать. Провал закона о "ворах в законе" еще раз показал, что нынешняя "коалиция большинства" способна эффективно работать только в режиме экстренной мобилизации, когда в сессионном зале остро пахнет доставленным с Банковой свежим скипидаром.
В прочих случаях "коалиция" чаще всего проявляет себя апатичной и совершенно не заинтересованной в итогах голосования. И как бы азартно лидеры крупнейших фракций ни убеждали публику в обратном, результаты и протоколы все равно говорят гораздо громче.
Остается только надеяться, что когда-нибудь маловеры будут посрамлены. Заклинания сработают, депутатское большинство внезапно станет ответственным и добросовестным, и тогда "ворам в законе" в Украине действительно придется несладко. А пока им тут, благодаря законодательному бессилию Верховной Рады, живется вполне комфортно. http://www.liga.net/opinion/282530_zakonodateli-v-zakone-parlament-provalil-znakovoe-golosovanie.htm
ВСЕ КТО НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЭТОТ ЗАКОН И ЕСТЬ ВОРЫ и украинское общество должно открыто это заявить
11.03.2018 14:12
и то какие-то одинокие и невзрачные...