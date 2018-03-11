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Все про:Госпогранслужба (2694) граница (2975) криминалитет (434) Харьковщина (1092)

 Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали на границе в Харьковской области. ФОТО

Сотрудники отдела пограничной службы "Казачья Лопань" совместно с представителями Управления уголовного розыска Нацполиции в Харьковской области сегодня ночью на границе задержали криминального авторитета по прозвищу Сумбат Тбилисский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации со СМИ администрации Госпогранслужбы Украины.

Сумбата Тбилисского удалось задержать в 50 метрах от государственной границы. Он, не имея при себе документов, пытался незаконно попасть на территорию России.

Задержанного ранее разыскивали за возможную причастность к противоправной деятельности на территории Украины. Сейчас гражданина Грузии передали представителям Нацполиции.

Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали на границе в Харьковской области 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вор в законе Полик задержан на Житомирщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3054878
 
 
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для чого затримали?! воно рухалося в кацапію? Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали на границе в Харьковской области - Цензор.НЕТ 7249 Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали на границе в Харьковской области - Цензор.НЕТ 7249 Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали на границе в Харьковской области - Цензор.НЕТ 7249
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У него плёнки, где он с Мишей за общак перетирает.
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Скажут, что УкроДРГ. Мельчают воры, уже на пузе через границу
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Грузинские воры в Законе и авторитеты - это, в основной массе, простые воры купившие себе титулы за мандарины. Сами грузины со своих "авторитетов" смеялись - в доме на двадцать квартир - живут три "вора в законе" и пять авторитетов
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Их в "воровской" среде "лаврушниками" именуют... У некоторых, в лучшем случае - по одной "ходке"... "Для понтов", у воров, за "грев" на зону", себе купили "законность"...
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Невже не можна одного з "законників" так тут обробити після затримання, щоб інші вже боялися , навіть, згадувати Україну? Впіймали, відпустили, знову впіймали, знову відпустили - навіть не спортивна риболовля - онанізм..
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Навіть немовлята знають що Саакашвілі пересаджав всіх грузинських злодіїв в законі.
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це при кучмі, таке було, а потім всі прези)) стали демократами!
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Но сначала кавказские ОПГ под себя чуть ли не все рынки Украины подмяли. Постоянные стрелки между чеченами и азерами за передел сфер влияния
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є таке, от тому і їх кількість не зменшується - свіжі сили приходять! Кримінального авторитета Сумбата Тбіліського затримали на кордоні в Харківській області - Цензор.НЕТ 7534
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Чергового грузина депортують з України...
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Правильно,после михо вам соевым грузины стали поперек горла.Чуть что грузины.Ну это логично.скоро ж шеф даст приказ с северными братьями брататься.
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Гадаєш, Сумблат Тбілісскій родом з Канади?
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Других воров и бандитов в Украине нету.Вам дали команду делать акцент на грузинах.Петя сильно обыдылось,хотя сам его пригрел.Теперь мсит гаденько ,хуже кацапов.Это еще раз подверждает ,что он дешевка ,воспитаная рыжим карликом.
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Ніяких команд не було. Я взагалі обожнюю грузинів і за те щоб всі депутати ВР і все начальство в Україні були грузинами. Тільки грузини врятують цю країну!
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Ну так нафига их обсирать.Нужно оставаться людьми,даже в драке.
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Україна має надати політичний притулок і умови для ведення бізнесу грузинським злодіям в законі!
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Вы хоть Украинцам сделайте,чтоб бизнес развивался,деятели.
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А грузинські бандюки з нашими бандюками у владі завжди добазаряться. Комфортно їм тут
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а як же петро мальдивский, его на израильской границе задерживать будут?
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Вам уже грузины поперек горла,скоро с хуйлом брататься будете Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали на границе в Харьковской области - Цензор.НЕТ 5232.Лишь бы не грузины))))
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Когда будешь за хуйла топить.Не забудь,что тут писал.
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я еще буду или не буду...а ты уже по полной топишь...
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"а ты уже по полной топишь... " (с)
Сцылко есть, брехливый кацап?
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У него другая задача.Их цель информационный шум.Вот и страраются за ворованые педром деньги.
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Я к тебе обращаюсь, брехливый кацап.
Шо там у тебя с головой, меня не интересует.
Меня интересует доказательства твоих слов, что kostjaua5 топит за хуйла.
Но доказательств у тебя нет, с чем вас и поздравляю господин соврамши! Кримінального авторитета Сумбата Тбіліського затримали на кордоні в Харківській області - Цензор.НЕТ 3995
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Ой, гыг проснулся...
Счас остальная шокобла подтянется. 😂
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Гиг а ти шоколад з арахісом любиш?
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Вы же читали, порох своим шокотроллям деньги не платит. А значит гыг шоколад не любит, но надо же что то кушать. 😖
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Криминальный авторитет... Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали на границе в Харьковской области - Цензор.НЕТ 8806 ну вы даете тут каждый второй себя считает таким.
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Хотелось бы спросить у коалиции и парубия - сколько уже времени в ВР лежит и пылится закон о криминальных авторитетах?
Наверно уже год или 2.
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Грузія славиться мандаринами, злодіями в законі і Саакашвілі.
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При Саакашвили, грузинские воры в законе либо сидели на нарах, либо сбежали из Грузии.
Зато при агенте кремля педре липецком им раздолье в Украине. Как и кацапским агентам и лугандонским сепарам типа тебя.
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Дивно. Коли читаєш кримінальні хроніки виникає враження що вони перебралися за ним в Україну.
А стосовно лугандонських сєпарів- то ти, вибачай, сам собі тицьнув пальцем в анус.
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Любишь ковырять пальцем в своем анусе? Кримінального авторитета Сумбата Тбіліського затримали на кордоні в Харківській області - Цензор.НЕТ 7660
А зачем выковырянное по страницам цензора размазываешь, лугандонский сепар голосовавший за януковоща?
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Слышь, сепар шоколадный.
Пошурши методичками, отмажь рыгошоколадную калолицию провалившую закон о "Ворах в законе" и обвини во всем Саакашвили.

18.05.2016 23:48
Сергей Бережной

Попытка применить в Украине грузинский опыт борьбы с "ворами в законе" в очередной раз выявила отсутствие политической воли
Вчера "коалиция большинства" в Верховной Раде получила прекрасный шанс посрамить критиков и маловеров и доказать всем, что она способна гарантировать принятие ответственных законопроектов, по которым в Раде достигнут практический консенсус всех вменяемых политических групп.
17 мая Верховная Рада проводила голосование по примечательному законопроекту 1188/П. Законопроект этот был зарегистрирован в декабре 2014 года, в мае 2015 года обновлен, в июне того же года встал в очередь для голосования.
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления уголовной ответственности для "воров в законе" и усиления ответственности за преступления, совершенные преступными группировками)" и в обиходе назывался просто "Законом о ворах в законе". Это была законодательная инициатива, которая в общем и целом копировала показавший себя весьма успешным грузинский опыт борьбы с организованной преступностью.
Грузия, которая при Эдуарде Шеварднадзе оставалась настоящей вольницей бандитов, во времена Саакашвили сумела за два года полностью избавиться от "воров в законе". История этой эпопеи опубликована, все желающие могут найти ее в книге Ларисы Бураковой "Почему у Грузии получилось" (2011).
В 2004 году парламент Грузии принял закон "Об организованной преступности и рэкете" (Буракова называет его "уникальным в мировой юридической практике"). Этот закон вводил в национальную юриспруденцию понятия "вор в законе" и "воровской мир" и давал правоохранительным структурам основания предпринимать усилия по пресечению деятельности участников воровских сообществ не потому, что они впрямую замешаны в конкретных преступлениях, в просто по факту их принадлежности к воровскому миру.
Опыт Грузии по решительному снижению влияния криминальных авторитетов при правильной реализации вполне мог бы подорвать власть воров в законе и в Украине.
Хитрость этого подхода заключалась в том, что настоящий "вор в законе" не вправе нарушать традиции сообщества, одной из которых была воровская гордость. Если вор был "коронован", он не может отказаться от своего статуса "вора в законе", кто бы его о нем ни спросил. По прежним законам Грузии такого вора можно было судить только за участие в конкретных преступных эпизодах, доказать которое было практически невозможно. "Воры в законе" свои руки не пачкали, действовали чужими, а воровская круговая порука гарантировала, что попавшиеся на горячем их не сдадут. Новый закон поставил их перед выбором: или, как требовала бандитская гордость, признать свой статус под протокол и сесть на основании своего же признания, или отказаться от титула и стать презираемым изгоем в том "воровском мире", которым прежде руководил.
Грузинский закон предусматривал для "вора в законе" не только реальный тюремный срок (от 3 до 8 лет тюрьмы), но и полную конфискацию его имущества, имущества его семьи и связанных с ней лиц - за исключением "движимости" и недвижимости, законность приобретения которых можно было доказать.
Многие грузинские "авторитеты" после принятия этого закона ускоренно покинули территорию Грузии (они перебрались в основном в Россию, но некоторые и в Украину). Те, кто выбрали верность традициям и остались, рассчитывая "честно" отсидеть и затем вернуться в дело, получили новый неприятный сюрприз: сидеть им предстояло отдельно от преступников, осужденных по другим статьям. По традиции, заключенные, которым не повезло сидеть с "ворами в законе", попадали в положение их фактических рабов и данников. С новым законом вступило в действие требование, чтобы "воры в законе" содержались в отдельной специальной тюрьме. Когда стало ясно, что многие из "авторитетов" и из нее продолжают вести "бизнес", в спецтюрьме были введены дополнительные ограничения - отменены любые посещения (кроме адвокатов) и установлены глушилки для блокирования мобильной связи. Естественно, это вызвало протесты и недовольство, которое в 2006 году вылилось в тюремный бунт. Восстание было жестко (одиннадцать "воров в законе" были убиты) подавлено спецназом грузинского МВД.
Украинский проект закона в целом следовал тому же подходу - и явно нацеливался на такой же результат. Он добавлял в Уголовный кодекс понятие "злодій в законі", предусматривал использование не только понятий "преступной группы" и "преступной организации", но и вводил определение "преступного сообщества". Руководителей и создателей преступных сообществ предлагалось карать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением с конфискацией имущества. Рядовым участникам грозило от 7 до 12 лет с конфискацией.
Как показал опыт Грузии, при правильной реализации эти меры вполне могли бы подорвать власть криминальных авторитетов и в Украине.
К существенным недостаткам сопровождения этого проекта можно было отнести, видимо, чрезмерно скромную кампанию по его общественной поддержке. Упоминали в прессе о грядущем принятии закона явно недостаточно. Но такое случается довольно часто. И даже мощная общественная поддержка на голосовании в парламенте, как показал сложный опыт принятия законов визового пакета, благополучного прохождения закона не гарантирует. Окончательно все решают все равно голоса в зале.
После передачи в Верховную раду законопроект №1188/П дожидался постановки на голосование всего 11 месяцев (не так уж много по нашим временам) и 17 мая 2016 года был забаллотирован. Не набрал нужного числа депутатских голосов.
Депутат Антон Геращенко в фейсбуке возложил ответственность за провал голосования на депутатов Оппоблока, который не дал ни одного голоса "за" (как, впрочем, и депутатская группа "Воля народа", и фракция Радикальной партии Ляшко), но элементарный здравый смысл требует задать совершенно другой вопрос.
Иллюзий насчет отношения Оппоблока к организованной преступности ни у кого и так не было. Но куда в момент голосования за этот законопроект исчезла "коалиция большинства"?
Провал "Закона о "ворах в законе" показал, что нынешняя "коалиция большинства" способна работать только в режиме экстренной мобилизации
Да, возможно, одних только голосов БПП и Народного фронта для принятия законопроекта могло и не хватить, потому что стопроцентной депутатской явки в сессионном зале не бывает, а потому практическое большинство у этих фракций весьма условно. Но ведь об "одних только" голосах в нашем случае речь не идет. За проект добросовестно и вполне ответственно проголосовали и Самопомощь, и Батькивщина, и большая часть присутствовавших в зале внефракционных депутатов. Если добавить их голоса к "коалиционному большинству", никаких проблем с принятием закона возникнуть было не должно.
Тем не менее, закон был уверенно провален.
Ровно неделю назад было высказано предположение, что "коалиция не будет работать, раз уж она создавалась лишь как временная имитация парламентского согласия, под давлением западных партнеров и в смешной надежде обмануть их."
Наглядное подтверждение этого печального прогноза, к сожалению, не заставило себя ждать. Провал закона о "ворах в законе" еще раз показал, что нынешняя "коалиция большинства" способна эффективно работать только в режиме экстренной мобилизации, когда в сессионном зале остро пахнет доставленным с Банковой свежим скипидаром.
В прочих случаях "коалиция" чаще всего проявляет себя апатичной и совершенно не заинтересованной в итогах голосования. И как бы азартно лидеры крупнейших фракций ни убеждали публику в обратном, результаты и протоколы все равно говорят гораздо громче.
Остается только надеяться, что когда-нибудь маловеры будут посрамлены. Заклинания сработают, депутатское большинство внезапно станет ответственным и добросовестным, и тогда "ворам в законе" в Украине действительно придется несладко. А пока им тут, благодаря законодательному бессилию Верховной Рады, живется вполне комфортно. http://www.liga.net/opinion/282530_zakonodateli-v-zakone-parlament-provalil-znakovoe-golosovanie.htm
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Клиф, ну как за воры проголосуют за закон против себя?
ВСЕ КТО НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЭТОТ ЗАКОН И ЕСТЬ ВОРЫ и украинское общество должно открыто это заявить
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То есть аргументов у тебя не осталось и и побежал стучать на СФ, что бы мои посты потерли?
11.03.2018 14:12

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Ни одного Руского Авторитета, одни Грузинские. За руских НИ СЛОВА, - Святой однако НАРОД Эти Руские.
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а Украине то же самое.... одного взорвали, другого не давно повязали , и то те были в " ответе " за не сильно "вкусные области" , так подстилки грузинские
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наверное, в одной Грузии остались "криминальные авторитеты"
и то какие-то одинокие и невзрачные...
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Депутаты делают вид что их это не касается? И президент делаетаид что его это не касается? Сплошные криминальные авторитеты прут в Украину- А ЭТИ ИДИОТЫ НЕ ХОТЯТ ВВОДИТЬ ВИЗЫ! . Может криминал властплатит?
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и как не удивительно ТОлько ГРУЗИНСКИЕ, руских бандитов НЕТ, там вообще авторитетов нет и тюрьм нет. Грузия вот она "ось Зла" для порошенковскойУкраины. А росия "не ось зла" - ПАРТНЁР.
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Да, ОПГ козломордых не трогают. ЗАГАДКА . А ведь в Украине они подмяли даже сигаретный бизнес
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Хотел бы посмотреть на количество криминальных авторитетов в Грузии, славянского происхождения..... Кримінального авторитета Сумбата Тбіліського затримали на кордоні в Харківській області - Цензор.НЕТ 8778 .уже б их собаки съели ,..
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да какой Он авторитет. Бомжа какого то взяли, осталось Плёнок НАКЛЕИТЬ и Луценко ОБОСРАЦА.
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Раскладываю "по полкам" - пока "великий ливаруционер и реформатор" в Одессе "щёки надувал", его бригада обсела все силовые структуры. Тут же туда, как "мухи на говно", попёрлись "лаврушники", потому что, хоть "рэформы Саакашвили" и "свэрнулы", но головы им в Грузии продолжили откручивать... Когда в Украине увидели, что Михо в Украине, вместо "образца европейского развития" делает из Одесской области "грузинский анклав", подконтрольный лично ему, "ливаруционеру" "дали под зад". В этом властям помог и одесский "криминалитет" - на хрена им "конкуренты"?!... Поэтому "лаврушники" и бегут, даже без документов... Криминальники документы не спрашивают, а "пером" и пистолетом "пишут...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКриминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали на границе в Харьковской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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