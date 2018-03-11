 Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали на границе в Харьковской области. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации со СМИ администрации Госпогранслужбы Украины.

Сумбата Тбилисского удалось задержать в 50 метрах от государственной границы. Он, не имея при себе документов, пытался незаконно попасть на территорию России.

Задержанного ранее разыскивали за возможную причастность к противоправной деятельности на территории Украины. Сейчас гражданина Грузии передали представителям Нацполиции.

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