 Украина открыла диппредставительство в г. Сантьяго-де-Чили. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.
"В г.Сантьяго-де-Чили состоялась торжественная церемония открытия отделения посольства Украины в Аргентинской Республике в Республике Чили – первого украинского дипломатического представительства в Чили", - отмечается в сообщении.
В церемонии открытия отделения приняли участие представитель МИД Чили Марио Луис Сильва, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, посол Украины в Республике Чили (по совместительству) Юрий Дюдин, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Сантьяго, и многочисленные представители украинской общины Чили, которые специально приехали на это мероприятие не только из Сантьяго, но и из других городов страны.
Заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на церемонии открытия выразил убеждение, что открытие украинского учреждения будет способствовать активизации сотрудничества между сторонами: "Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений - прежде всего, в торговой, инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества".
Само прилипло. И да, можешь каждого стоящего у корыта свина чмокнуть под хвост)))
Свободен.
То тогда можно предположить, что порох готовит пути отхода.
Янык в Харьков полетел, порох в Чили в коммандировку.
Риме,Абу-Даби,Гон-Конге,и даже в Нью-Йорке?
Земля плоская!!! Нас всех нае...ли.
Речь дедушки Аугусто и пулемётная очередь в наличии.
Представительство открыли только сейчас.
Ну не идиоты ли???