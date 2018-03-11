 Украина открыла диппредставительство в г. Сантьяго-де-Чили. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"В г.Сантьяго-де-Чили состоялась торжественная церемония открытия отделения посольства Украины в Аргентинской Республике в Республике Чили – первого украинского дипломатического представительства в Чили", - отмечается в сообщении.

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В церемонии открытия отделения приняли участие представитель МИД Чили Марио Луис Сильва, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, посол Украины в Республике Чили (по совместительству) Юрий Дюдин, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Сантьяго, и многочисленные представители украинской общины Чили, которые специально приехали на это мероприятие не только из Сантьяго, но и из других городов страны.

Заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на церемонии открытия выразил убеждение, что открытие украинского учреждения будет способствовать активизации сотрудничества между сторонами: "Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений - прежде всего, в торговой, инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества".



