EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Фоторепортаж, За рубежом
  1614  40
Все про:Аргентина (53) Чили (21) представительство (35) Кислица (11)

 Украина открыла диппредставительство в г. Сантьяго-де-Чили. ФОТО

В Сантьяго-де-Чили в субботу, 10 марта, открыли первое украинское дипломатическое представительство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"В г.Сантьяго-де-Чили состоялась торжественная церемония открытия отделения посольства Украины в Аргентинской Республике в Республике Чили – первого украинского дипломатического представительства в Чили", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Региональное представительство Консультативной миссии ЕС в Украине EUAM открылось в Одессе

В церемонии открытия отделения приняли участие представитель МИД Чили Марио Луис Сильва, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, посол Украины в Республике Чили (по совместительству) Юрий Дюдин, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Сантьяго, и многочисленные представители украинской общины Чили, которые специально приехали на это мероприятие не только из Сантьяго, но и из других городов страны.

Заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на церемонии открытия выразил убеждение, что открытие украинского учреждения будет способствовать активизации сотрудничества между сторонами: "Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений - прежде всего, в торговой, инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества".

Украина открыла диппредставительство в г. Сантьяго-де-Чили 01
Украина открыла диппредставительство в г. Сантьяго-де-Чили 02

Источник: https://censor.net.ua/p3054876
 
 
VEhrdlVXMTBRelF3V1VoUmRUbEROREJaWWxGelF6aDJNRXd2VW1kT1F6RXdURlJTWjJSSFF6Qk1SRkZ6ZEVNME1GbE1VWFJrUXpjd1dYcFNaMlJIUXpCTVRGRjJibnBSYTA1SFFUQk1VRkYwWkVNNU1GbE1VWFZPUXprd1RFSTRNRXRtVVhWT1F6Y3dUR2M5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Бюджет позволяет
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Судя по фото, неплохо трудоустроили человек 200.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль тебя не взяли.Но ты здесь нужней....борец с офшорным мальдивой
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это что, клонировали семен семенченко? не ну на лицо вообше то очень похож.
 показать весь комментарий
 
 
каков привет, таков ответ - kaa sauksi, taa atsauksies
 показать весь комментарий
 
 
та на... ты мне сдался "приветаться" с тобой)))
Само прилипло. И да, можешь каждого стоящего у корыта свина чмокнуть под хвост)))
Свободен.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я с тобой и не собиралса чмокатся, так что не пристовай
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да ещё, ведь при ответе то выдно что ты сам себя лаикуешь - любишь публично сам себе ....
 показать весь комментарий
 
 
Хфедька- пристраивайся и ты к корыту...
 показать весь комментарий
 
 
во, ещё отмытый руске мне будет говорить что делать, кстати корыто для тебе отмытый
 показать весь комментарий
 
 
Это для получения опыта по стадиону чилийскому..
 показать весь комментарий
 
 
Если б мне сказали - есть ли у нас с Чили договор об экстрадиции?
То тогда можно предположить, что порох готовит пути отхода.
Янык в Харьков полетел, порох в Чили в коммандировку.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Лолита уже несколько лет не может назначить послов во многих странах. А в Чили у нас просто критическая необходимость открывать посольство. Или там новые оффшоры рисуются ?????
 показать весь комментарий
 
 
Нету там офшоров...Пиночет как на стадиончике почистил офшорников и пр. нечисть до сих пор боятся в отличии от коррумпированых соседей-наркоторговцев
 показать весь комментарий
 
 
Не уверен. Эти хапуги просто так ничего не делают.....
 показать весь комментарий
 
Київська "хунта" переймає досвід хунти генерала Аугусто Піночета?
 показать весь комментарий
 
 
Десь у той час прочитав що СРСР продавав чилійській хунті Лади.
 показать весь комментарий
 
Авиарейс Сидней-Мельбурн с пересадкой,(представте )в
Риме,Абу-Даби,Гон-Конге,и даже в Нью-Йорке?
Земля плоская!!! Нас всех нае...ли.
 показать весь комментарий
 
 
Вызывавю дух дедушки Аугусто....дедушка Аугусто отведи наших чиновников на стадион!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Для усиления эффекта - композиция "Зрада" (La Traicion) чилийской группы Proyecto Crisis Україна відкрила диппредставництво в м. Сантьяго-де-Чилі - Цензор.НЕТ 5225
Речь дедушки Аугусто и пулемётная очередь в наличии.
 показать весь комментарий
 
А что это там все это кобло делать будет, просырать бюджетные деньги.
 показать весь комментарий
 
 
"отделение посольства"____________на 27 году независимости...такими темпами ПОЛНОЦЕННОЕ ПОСОЛЬСТВО откроют...лет через 100.
 показать весь комментарий
 
А почему бы и неоткрыть ?Ведь паскуды кацапы вывозят же наркоту из Южной Америки сотнями килограммов а украинская дипломатия недодумалась,и надо заполнить этот пробел.
 показать весь комментарий
 
открыли первое украинское дипломатическое представительство.. А что на очереди второе и третье?
 показать весь комментарий
 
Чили - первая по доходам на душу населения в Южной Америке.
Представительство открыли только сейчас.
Ну не идиоты ли???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина открыла диппредставительство в г. Сантьяго-де-Чили. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх