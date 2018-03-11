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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:дороги (1579) ДТП (4709) Киев (15513) повреждение (106)

 Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве. ФОТО

На Набережном шоссе в Киеве образовались большие ямы, после встречи с которыми водители вынуждены менять одно, а то и сразу два колеса.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Через три–пять лет украинские дороги будут в очень хорошем состоянии", - Гройсман. ВИДЕО

"Киев, Набережное шоссе, метрах в 200 до моста Метро стоит сразу 10 машин с пробитыми колесами, из них у 7 пробиты сразу по два колеса. Все из-за страшных, огромных ям на дороге", - говорится в сообщении.

Чуть позже появилась информация о том, что еще 5 машин пострадали от ям на Набережном шоссе.

Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве 01
Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве 02

Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве 03
Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве 04
Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве 05

Источник: https://censor.net.ua/p3054875
 
 
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Шатуны, не раскачивайте будку, у нас везде евродороги, вы фсе фрете.
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ЗачОтний тролінг. Не підтримати не в змозі!!!
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У Сени "Стана", У Гроси - "Автобаны" Щонайменше 15 машин постраждали через величезні ями біля мосту Метро в Києві - Цензор.НЕТ 6539. Каждому премьеру по кормушке
Щонайменше 15 машин постраждали через величезні ями біля мосту Метро в Києві - Цензор.НЕТ 8332
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А Педаля ж говорил - все на велосипеды!
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Да покажите наконец то эти ,,ОГРОМНЫЕ,,ямы.Вы еще насоящих ям невидели,фотки выложу завтра,а насловах могу сказать что на пути следования на работу в 5км ям типа открытого канализационного люка как минимум двести и это для нас оказывается нормой.
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С Кропивницкого на Николаев пускай поедут, они там вообще охренеют.
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Там еще местами просто плиты может не быть, на вполне нормальном участке пролетали такой сюрприз, так и не поняли как целые остались ))
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Там ще Кропивницький - Кишинів.. Бетонка, ділянка від межі Кіровоградської області в напрямку Кишинева.. Танкодром..
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Привет дружище! Я сам с Черкасс, как надо в Смелу ехать, как вспомню эти ямы, аж настроение падает.
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Привіт друже! Я також. Поїздка через Смілу -1скат зимової гуми,
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Из Смелы в Корсунь вроде нормальная была, там тоже пипец уже что ли.
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В самому Корсуні доріг не було ніколи .
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Хуже Корсуня может быть только Городище ! =)
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Та й у Каневі класні дороги. Особенно по дамбі.
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Я у 2014 мало не поїхав тією дорогою. Їду з Херсона на Київ, біля Миколаєва страшенний затор. Виявляється, Шапкокрад прилетів відкривати консервний завод. Трохи просуваюся по зустрічній, час від часу заїжджаю "перепендикулярно" між фурами, потім знову на кілька корпусів фур вперед. Дізнався що просто грунтом можна виїхати на шосе до Кропивницького, але пошкодував машину. Тут і менти почали пропускати легковики та кросовери і вдалося проскочити по асфальту.
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сколько помню, там вечно с дорогами полный анус ! Сейчас вьезжаешь и от КП начинается срака ! =)
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Некогда боксеру на такие мелочи отвлекаться. В первую очередь, нужно мафы громить и марадерить. А то хозяину негде шоколадные магазины строить ... да и титушне нужна работа.
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кличка с гросей посадить в телегу и возить целый день туда-сюда пока языки брехливые не пооткусывают
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Чому посередній актор зміг стати великим президентом великої країни, а великий боксер не зміг стати нормальним мером не самого найбільшого міста світу?
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відсутність мозку та кримінальне минуле, яке й досі тримає..
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Від початку мізки були, але їх відбили на тренуваннях та змаганнях.
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Може, тому що Р.У.Рейгану більшість суспільства допомагало в його меті зробити кращими спочатку штат в якому він був губернатором, а потім - Країну, Президентом якої він став в ненайкращі для неї часи. А у нас: 70% лежать на дивані і ниють на свою долю, чекаючи, що прийде "добрий дядя", повідбирає все у "гадів-багатіїв" і віддасть їм; 25% - активно протистоять будь-яким змінам; і тільки 5% намагаються допомагати в тім, щоб змінити життя своє, свого міста, своєї країни... (Нажаль, с кожним Майданом таких залишається менше і менше)
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Це не ви на подолі кофейні громили , Кличку допомагали ?
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щєкалад прийняв, маладца.
альтернативи Пєціку нема.
Ура!
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Зайди в магазин шефа своего за премией.Заработал.
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а може тому, що на заході політична еліта це вже давно не зграя криміналізованих скоробагатьок..?
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Ну ты не первое быдло, заявляющее, что Украине мешает хорошо жить собственный народ.
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І все це на швидкості, дозволеній для пересування містом?(Тобто - 50 км/год?) Ну-ну!
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При хаме - оаощном строилась именно эта дорога , вот и результат ! Может ольгинцы не знают , но киевляне помнят и знают всё !
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4 года кто мешал исправить последствия злочынной влады?
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Так дороги строять одні й ті самі люди що при янику що при петі .
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Только Педалику не говорите,пусть спокойно отдыхает в США,с семьей.
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А нехер на ультразвуке летать. Там 80 ограничение. А он минимум 100 топил. Хотя насчет ям правда. Меня вообще жестко укачивает в высокой тачке, если по Киеву ночью 100-120 гнать, даже по хорошей дороге. У нас уровень дороги не выдерживается, ты то вниз, то вверх, то опять вниз Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве - Цензор.НЕТ 4495
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Ригни за борт і кайф отримаєш.
Кортеж Пєціка 130 км/год літає по Києву.
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Ну у Пецика Мерс низкий, на низкой ничего. А как на Крузаке или особенно Инфинити просто жесть Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве - Цензор.НЕТ 3943
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Ага, пенсионера сбили, и по барабану, неприкосновенный блин.
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Ты видео видел? Там пенс сам под тачку бежал.
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А на кортеж пороха пдд не распространяется ?
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А в чем нарушение ПДД от кортежа было? Вместо светофора регулировщик, который показал зеленый кортежу и красный пенсу. Или на пенса ПДД не распространяются?
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А чего ві про скорость не пишите.Или это уже не нарушение пдд?
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Для кортежей есть свои правила скоростного режима, они 50 ехать не должны. Еще при Совке были эти правила.
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Ну так мы же в Европу идем.Закон один для всех.Дворник ты или президент,это не важно должно быть.
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Блин, что ты несешь. Это правила для всех кортежей. Они примерно схожие. 100-120 км по населенному пункту. Ты кортеж Президента США видел? А я вот видел. Он и в Киеве бывал. Там даже автоматчик в открытом багажнике лежал Щонайменше 15 машин постраждали через величезні ями біля мосту Метро в Києві - Цензор.НЕТ 1426
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Ну например вот. https://www.youtube.com/watch?v=N9OiJdfirQQ Или вот https://www.youtube.com/watch?v=IdfOBtvZPM0
И что?
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На втором видео обрати внимание, пропускают ли людей на зеленый для них или нет. Ну и скорость явно не 50 Щонайменше 15 машин постраждали через величезні ями біля мосту Метро в Києві - Цензор.НЕТ 9930
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Насколько я помню, там и на Проспекте Победы - 80.
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Это фсё фотошоп . Петрило и Гнойцман не однократно заявляли что дороги в Киеве в идеальном " как в "европе" состоянии. Кто в это не верит - тот ахент кремля на службе фсб.
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Вы все врети,продавец трусов из виницы все починил Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве - Цензор.НЕТ 1527.Вы зрадофилы и поклонники бабы юли Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве - Цензор.НЕТ 1527.Предлагаю гросе из кривого рога поехать на николаев.Там он ощутит всю силу потужных рехформ))))
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Поставил на балконную дверь и окно "металлопластик". В договоре гарантия - 5 лет... При смене температурного режима: "лето-зима", приходилось вызывать мастера, для перенастройки двери. Через два года надоело. Обратился в экспертное бюро, получил заключение - "нарушена технология установки конструкций". Обратился в суд. Заставил подрядчика за собственный счёт устранить "огрехи" и оплатить все издержки... Дверь работает до сих пор, уже восемь лет... У управления дорожного строительства зачем юристы сидят? За что им деньги платят? Если поставщик подал асфальтосмесь некачественную - заставить провести ремонт за его счёт. Если нарушена технология укладки асфальта - мастера "за хобот"... Пару раз "ударить по карману" - сразу "пошепчет"...
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Ты наверное удивишься , но ответ не сложный = всем по **й
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Что значит по...уй? А откуда у главы автодора дом в Майами? Щонайменше 15 машин постраждали через величезні ями біля мосту Метро в Києві - Цензор.НЕТ 3069
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Ну, в первую очередь, "по**й" водителям пострадавших автомобилей... Немец-бы, вызвал на место ДТП не только полицейского, но и эксперта, наверное. А когда экспертное заключение на руках - и в суде "бодаться" можно... Но у нас так - "про нас закон не писан!...". Кто-то превышает скорость, кто-то неправильно готовит асфальтную смесь, кто-то кладёт эту смесь, не очистив от грязи и влаги поверхность, кто-то её качественно не прикатывает... Получается система... Система "нехлюйства" и безалаберности... И все стоят и друг на друга пальцем тыкают... Как-то были на рыбалке. Недалеко ещё одна компания "рыбачила"... "Нарыбачились", один пошёл в кусты. Тут крик. Все туда... Мужик с "матами" выползает из кустов: "Какая-то сука бутылок набила, ногу порезал!". Загрузили его в машину, повезли в больницу. Валера смеётся: "Неделю назад я тут с сыном рыбачил. Так этот идиот своей "воздушкой" хвастался, по бутылкам "шмаляли". Я потом с Сашкой, сколько смог, стекло собрал, закопал... Остальное он сам и "собрал", ногами...".
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Да, по закону и по твоему требованию полицейский должен составить акт о некачественном участке дорог. Раньше кажется так было.
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Если знаете что плохие дороги то зачем ездите? -это не логично .
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- Владимир Владимирович, почему дороги такие плохие?
- Чтобы замедлить продвижение механизированных частей потенциального противника - войск НАТО.
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- Петро Олексiєвичу, чому яма на ямi?
- Путiн танками нападе, а вони там i ув'язнуть...
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Кличко не когда дороги ремонтировать, он МАФы сносит и на их место ставит лото забавы
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За чотири роки відремонтувати всі дороги в Україні , не реально і кожна здравомисляча людина це розуміє , так як і фінанси потрібні чималенькі !
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Якщо вкладати в автошляхи великої країни - України лише 1-2 мільярди доларів на рік, то чим довше це триваиме, тим гіршим буде їх загальний стан. Хто б пояснив це нашим урядовцям?
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ну і брехун же ж ти!

4! роки не достатньо для ремонту доріг?
а Скільки 450?
Де вас таких тупих порохоботів беруть?
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Кличко ремонтує дороги в Києві , особисто я задоволений його роботою на посаді мера !
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На дорогу уже никто не смотрит когда едет?
Как нужно нажраться что бы больших ям не увидеть?
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пусть дырки на дорогах заделывают те кто их сделал-в.кличко)
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пришла весна, первым растаял асфальт Щонайменше 15 машин постраждали через величезні ями біля мосту Метро в Києві - Цензор.НЕТ 2631
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После недавней поездки после дождя, в туман, по неизвестной дороге ночью, во сне вздрыгался, когда снилось, что я еду по той дороге.
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Разве это ямы? Отличная дорога! Вы ещё по трассе Казатин - Ружин не ездили)))
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вместе с снегом и льдом с дорог исчез асфальт, дальше должен пропасть Виталька и Гройся
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМинимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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