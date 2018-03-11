 Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

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"Киев, Набережное шоссе, метрах в 200 до моста Метро стоит сразу 10 машин с пробитыми колесами, из них у 7 пробиты сразу по два колеса. Все из-за страшных, огромных ям на дороге", - говорится в сообщении.

Чуть позже появилась информация о том, что еще 5 машин пострадали от ям на Набережном шоссе.











