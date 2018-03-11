 Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
"Киев, Набережное шоссе, метрах в 200 до моста Метро стоит сразу 10 машин с пробитыми колесами, из них у 7 пробиты сразу по два колеса. Все из-за страшных, огромных ям на дороге", - говорится в сообщении.
Чуть позже появилась информация о том, что еще 5 машин пострадали от ям на Набережном шоссе.
альтернативи Пєціку нема.
Ура!
Кортеж Пєціка 130 км/год літає по Києву.
И что?
- Чтобы замедлить продвижение механизированных частей потенциального противника - войск НАТО.
--------------------------
- Петро Олексiєвичу, чому яма на ямi?
- Путiн танками нападе, а вони там i ув'язнуть...
4! роки не достатньо для ремонту доріг?
а Скільки 450?
Де вас таких тупих порохоботів беруть?
Как нужно нажраться что бы больших ям не увидеть?