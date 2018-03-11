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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15513) погром (214) МАФы (115) титушки (429)

 Неизвестные громили кофейни и киоски на Подоле в Киеве: владельцы сообщают о краже товара. ФОТО

В Киеве на Контрактовой площади титушки разгромили киоски и кофейни, употребив и забрав с собой часть продуктов.

Об этом сообщил основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Он приводит слова самих предпринимателей, которые пострадали от неправомерных действий.

"Сегодня ночью на Контрактовой площади, вандальным образом громили МАФы, кофейни, которые с документами, а 2-3 МАФа и вовсе пропали", - рассказали владельцы киосков.

По их словам 30 человек в масках и на машинах без номеров напали на ларьки: срывали сигнализацию, ели товар и крали что могли. Полиция приехала посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, так как у них есть пункт в договоре, что массовки они не трогают.

Неизвестные громили кофейни и киоски на Подоле в Киеве: владельцы сообщают о краже товара 01
Неизвестные громили кофейни и киоски на Подоле в Киеве: владельцы сообщают о краже товара 02
Неизвестные громили кофейни и киоски на Подоле в Киеве: владельцы сообщают о краже товара 03
Неизвестные громили кофейни и киоски на Подоле в Киеве: владельцы сообщают о краже товара 04Неизвестные громили кофейни и киоски на Подоле в Киеве: владельцы сообщают о краже товара 05

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Неизвестные громили кофейни и киоски на Подоле в Киеве: владельцы сообщают о краже товара 06

Источник: https://censor.net.ua/p3054872
 
 
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мысль ясна..напоминает..но общество пока(?) не научилось адекватно реагировать и угроза растёт..
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Подол - практически центр столицы! Не буду спорить за охрану (не знаю, что там у них ха договор, и что они должны и не должны), но - полиция Невідомі громили кав'ярні та кіоски на Подолі в Києві: власники повідомляють про крадіжку товару - Цензор.НЕТ 1594 Невідомі громили кав'ярні та кіоски на Подолі в Києві: власники повідомляють про крадіжку товару - Цензор.НЕТ 2538
Не справиться (и не попытаться справиться) с 30-ю отморозками Невідомі громили кав'ярні та кіоски на Подолі в Києві: власники повідомляють про крадіжку товару - Цензор.НЕТ 5271

Прецедент создан. Теперь отморозки будут знать: надо собираться в компании числом 30+ и, по крайней мере, небольшие ларьки можно громить безнаказанно. С чем мы себя и поздравляем. Невідомі громили кав'ярні та кіоски на Подолі в Києві: власники повідомляють про крадіжку товару - Цензор.НЕТ 9669
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Правова краина.
Полиция завжды захыстыть!
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А как полиция захыстыть - то сразу визг - героев бют !!! На кого работаете путеноиды ?
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Я бы сказал иначе.Первые слова полиции после того как пострадавшего обпиздили и обобрали, а почем у вы не вызывали полицию и после этих слов пострадавший уже и сам жалеет что обратился в полицию.
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Новая полиция и титушня - одно целое.Авакян - предводитель!
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там кто предводитель еще большой вопрос.
там две банды на пагорбах не могут поделить, захваченную ими власть
а страдает все население страны.
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И не один предприниматель не встал на защиту своего имущества.И не одного придурка не завалили из дробовика.Это об многом говорит.
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В Харькове возле Сумского рынка множество машин припаркованы на трамвайных путях, при этом полиция отказывается реагировать на нарушение.
Об это написал на своей странице в Facebook местный житель Макс Ржевский.
"Позвонил 102 и попросил прислать наряд, бо днем уже наблюдал трамвай упершийся в урода без номеров. Через 30 мин мне позвонил полицай и спросил зачем я их вызвал, если трамвая, которому кто-то с моих слов мешает, нет?! Я уточнил, стоят ли машины на рельсах? Сказали да стоят.
Так они мешают проезду трамвая?
Ответ меня убил. "а мы не знаем, трамвая нет".
А парковка там запрещена?
Да!
А в ПДД есть пункт что нельзя парковаться и мешать проезду транспорта?
Есть.
А припаркованные машины мешают проезду трамвая?
Не знаем, трамвая нет!
Они запаркованы на трамвайных рельсах????
Да, но трамвая нет, мы не знаем, будут они ему мешать или нет.
И вообще, мы вам объясняем, а вы сами с собой разговариваете.
Говорю, правила парковки нарушены?
Выпишите им штраф хотя бы.
Ответ: мы не можем - трамвая нет!!!!!", - написал мужчина.(С)
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Ну так эти титушки не мешали власти и правлению Лолиты Мальдивской, поэтому никаких заявлений от лакеев в лице Авакова-Луценка вы не услышите!
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Поддержка малого бизнеса по-мальдивскому!! Щас мафы бомбят, недавно гаражи сносили!! Перед побегом Пети на Ростов надо по-максимуму наворовать!!

Но все должны сидеть тихо, а то Путин нападёт!!
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Побега Пети не будет,он спокойно уйдет из эшелоном наворованого,ведь наш народ уже окончательно деградировал.Януковичу этого и десятую долю непозволили бы что творит Петя и его команда а народ тупо молчит.
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Да и Янукович никак не в Ростове, а в элитном Подмосковье. Сменить Межигорье на Рублевку, и зажить спокойной жизнью пенсионера -миллиардера ,-это не самое страшное что может случится в жизни.
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"Ты можешь достичь добрым словом и пистолетом большего, чем просто добрым словом"
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Для тех, у кого были документы на МАФы была законная причина стрелять согласно статье 36 ККУ п5
"Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
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Цікава у порохоригів пішла мода нанімати бандюків для вирішення усіх "бізнес"-суперечок...
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Це путінорогі наймають і ти один із них !
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Когда на полицию льют помои и любители Вальцмана пишут, что в случае чего будете обращаться к этим же мусорам...
Ага... они в лучшем случае приедут когда преступление уже совершено, зафиксировать.
Да и то могут взять и развернуться обратно, если люди "правильные".

Зато Хряк гордится реформой полиции))
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Я с Вами согласен.Не знаю как в городах но у нас полиция прячется с выключеными огнями по переулкам и ждет кого бы поймать а не патрулирует из включеными маячками предупреждая нарушения.
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От буває так, що простому чоловіку праці каву теж бажається. А нема у простого чоловіка праці грошей, щоб каву попити у центрі Києва! А простий чоловік праці заслуговує теж на каву. На каву заслуговують не лише олігархи і мажори, які ні чого власноруч не виробляють, а тільки жирують за народні кошти.
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На дуже потрібні кав'ярні на колесах. А ще пельменні, вареничні... і так далі. Чим більш буде МАФів тим наші міста будуть красивішими.
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А яка тобі різниця, якщо люди мали офіційні дозволи на підприємницьку діяльність?
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Отож і воно що якась гидота дає дозвіл.
Завтра комусь дозволять бутік на базі Ікарусу...
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та, которую избрали киевляне. Или ты против демократически избраной власти? Невідомі громили кав'ярні та кіоски на Подолі в Києві: власники повідомляють про крадіжку товару - Цензор.НЕТ 4888
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Вот именно,та же власть могла бы небольшой ТЦ забацать и сдать людям в аренду.Размечтался...им проще все раскуярить и поставить один дорогущий ресторан.
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так власть и не против, даже полностью за. только вот квадратный метр в том ТЦ, например пренадлежащем сыну ... будет стоить столько, что вам и кофе перхочется. Та и на Западе полно примеров уличной торговли, которую никто не громит.
Невідомі громили кав'ярні та кіоски на Подолі в Києві: власники повідомляють про крадіжку товару - Цензор.НЕТ 2851Невідомі громили кав'ярні та кіоски на Подолі в Києві: власники повідомляють про крадіжку товару - Цензор.НЕТ 8988
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... нет смысла рассчитывать на защиту со стороны петроохранительных органов и власти. Самый эффективный способ - защищать свои интересы самостоятельно. ... (почти цитата)
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За петроохранительных миллион ++++ просто порвал. Невідомі громили кав'ярні та кіоски на Подолі в Києві: власники повідомляють про крадіжку товару - Цензор.НЕТ 7906
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для некоторых журналистов всё, что схоже с калашматом автоматически становится автоматом. Хотя и АК, это всего лишь "Автоматический Карабин модели...", а фермеры купили самозарядные охотничьи карабины (демилитаризованые АК)
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Нужно конституцию менять, чтобы одни и те же рожи, во властных кабинетах ,не засиживались...Для такой страны, как Украина, вполне достаточно,2-3 года , у власти находиться...Нет экономического роста- ВОН , нечего воровать и штаны 5 лет протирать...
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Неизвестные громили кофейни и киоски на Подоле в Киеве: владельцы сообщают о краже товара.

... А ви шо Рубана не знаєте ???
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То Юлька с Саакашвили вывели своих сторонников.
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Ничего не понял, чё за сюр? Такое вообще реально?
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это рекламная компания для привлечения инвесторов
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Порохоботы это такие животные, что найдут оправдание и такому беззаконию и бесправию.
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ото ж, опять Юлька с Саакашвили виноваты
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А как ещё в стране порядок навести? =только так . Но они дураки .В Конча - Заспе ,Козыне ,Лисныках и т .д. намного больше есть чем поживится .
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дай им немного потренироватся на быдле
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там такой крысятник был на Подоле. Давно их убрать надо было
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может пригласишь их к себе уборку делать?
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Він у стеця ще на таке прибирання не заробив. Але гроші, зароблені на брехні, все одно будуть йому поперек
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Патриоты и активисты присекли очередное спонсирование ,этих кабаков ,России.Слава патриотами и активистам!
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А как полиция захыстыть - то сразу визг - героев бют !!! На кого работаете путеноиды ?
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Что ты против активистов и патриотов имеешь стецьмен?
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Ну вас нах..р,сначала они активисты - праведники,потом неизвестные.
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В этой стране полиция защищает только Поросяку и правящее кодло.
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Київляни обрали собі віденьського змовника мером, а однотурове бидло обрало собі віденьського змовника президентом. Хтось сподівавсь, що Київ з країною буде не в дупі? Ню-ню...
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Що за маячня в країні діється, якісь люди можуть безкарно громити у центрі Києва і ніхто не може з цим щось зробити? А нехай попробують власний будиночок Авакова, Гройсмана або Порошенко розтрощити. І тоді це буде великий плюс...
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Небось нацдружинам жрать захотелось. Херово кормят патриотов.
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Проплачені боти і "працівникі" по методичках ФСБ--ви ж кричите, що самі наведете порядок з кіосками--то для чого вам поліція? Поліція забере в кайданках--воні на всю Україну, поліція не бере бандюків--іще більше соплів. Заарештовує дебілів--знову писк. То визначіться --кого пі-ти?.
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І скільки це ж глистів повилазило на вихідний день з шоколадно - какаобобової дупи....
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Соевые днём гадят на ЦН, а вечером громят кафешки в центре Киева и едят с лопаты, мля...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные громили кофейни и киоски на Подоле в Киеве: владельцы сообщают о краже товара. ФОТО
 
 
 
 
 
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