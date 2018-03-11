 Неизвестные громили кофейни и киоски на Подоле в Киеве: владельцы сообщают о краже товара. ФОТО

Об этом сообщил основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Он приводит слова самих предпринимателей, которые пострадали от неправомерных действий.

"Сегодня ночью на Контрактовой площади, вандальным образом громили МАФы, кофейни, которые с документами, а 2-3 МАФа и вовсе пропали", - рассказали владельцы киосков.



По их словам 30 человек в масках и на машинах без номеров напали на ларьки: срывали сигнализацию, ели товар и крали что могли. Полиция приехала посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, так как у них есть пункт в договоре, что массовки они не трогают.









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