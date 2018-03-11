 Неизвестные громили кофейни и киоски на Подоле в Киеве: владельцы сообщают о краже товара. ФОТО

Об этом сообщил основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Он приводит слова самих предпринимателей, которые пострадали от неправомерных действий.
"Сегодня ночью на Контрактовой площади, вандальным образом громили МАФы, кофейни, которые с документами, а 2-3 МАФа и вовсе пропали", - рассказали владельцы киосков.
По их словам 30 человек в масках и на машинах без номеров напали на ларьки: срывали сигнализацию, ели товар и крали что могли. Полиция приехала посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, так как у них есть пункт в договоре, что массовки они не трогают.
Не справиться (и не попытаться справиться) с 30-ю отморозками
Прецедент создан. Теперь отморозки будут знать: надо собираться в компании числом 30+ и, по крайней мере, небольшие ларьки можно громить безнаказанно. С чем мы себя и поздравляем.
Полиция завжды захыстыть!
там две банды на пагорбах не могут поделить, захваченную ими власть
а страдает все население страны.
Об это написал на своей странице в Facebook местный житель Макс Ржевский.
"Позвонил 102 и попросил прислать наряд, бо днем уже наблюдал трамвай упершийся в урода без номеров. Через 30 мин мне позвонил полицай и спросил зачем я их вызвал, если трамвая, которому кто-то с моих слов мешает, нет?! Я уточнил, стоят ли машины на рельсах? Сказали да стоят.
Так они мешают проезду трамвая?
Ответ меня убил. "а мы не знаем, трамвая нет".
А парковка там запрещена?
Да!
А в ПДД есть пункт что нельзя парковаться и мешать проезду транспорта?
Есть.
А припаркованные машины мешают проезду трамвая?
Не знаем, трамвая нет!
Они запаркованы на трамвайных рельсах????
Да, но трамвая нет, мы не знаем, будут они ему мешать или нет.
И вообще, мы вам объясняем, а вы сами с собой разговариваете.
Говорю, правила парковки нарушены?
Выпишите им штраф хотя бы.
Ответ: мы не можем - трамвая нет!!!!!", - написал мужчина.(С)
Но все должны сидеть тихо, а то Путин нападёт!!
"Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
Ага... они в лучшем случае приедут когда преступление уже совершено, зафиксировать.
Да и то могут взять и развернуться обратно, если люди "правильные".
Зато Хряк гордится реформой полиции))
Завтра комусь дозволять бутік на базі Ікарусу...
https://onyshchenko.in.ua/news/v-kirovogradskoy-oblasti-150-fermerov-odnovremenno-kupili-150-avtomatov.html
Говорят, пока применять не приходилось. Вот такое необычное свойство у автоматов, если их много.
... А ви шо Рубана не знаєте ???