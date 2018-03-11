 Кофейни и МАФы на Подоле демонтировали по предписанию КГГА, заявлений от владельцев не поступало, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщил основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Он приводит слова самих предпринимателей, которые пострадали от неправомерных действий.

"Сегодня ночью на Контрактовой площади, вандальным образом громили МАФы, кофейни, которые с документами, а 2-3 МАФа и вовсе пропали", - рассказали владельцы киосков.



По их словам 30 человек в масках и на машинах без номеров напали на ларьки: срывали сигнализацию, ели товар и крали что могли. Полиция приехала посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, так как у них есть пункт в договоре, что массовки они не трогают.









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В то же время, в Отделе коммуникации полиции Киева Цензор.НЕТ сообщили, что демонтаж МАФов на Подоле проводили сотрудники КП "Киевблагоустройство". Также отмечается, что заявлений о кражах имущества от предпринимателей в управление полиции не поступало.

"Вчера вечером в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные сносят малые архитектурные формы на Контрактовой площади. На место инцидента сразу прибыли экипажи патрульных. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.



Правоохранители выяснили, что МАФы демонтировали работники КП "Киевблагоустройство", согласно предписанию Киевской городской государственной администрации", - сообщили правоохранители.

