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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15513) погром (214) МАФы (115) титушки (430)

 Кофейни и МАФы на Подоле демонтировали по предписанию КГГА, заявлений от владельцев не поступало, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве на Контрактовой площади ночью демонтировали киоски и кофейни.

Об этом сообщил основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Он приводит слова самих предпринимателей, которые пострадали от неправомерных действий.

"Сегодня ночью на Контрактовой площади, вандальным образом громили МАФы, кофейни, которые с документами, а 2-3 МАФа и вовсе пропали", - рассказали владельцы киосков.

По их словам 30 человек в масках и на машинах без номеров напали на ларьки: срывали сигнализацию, ели товар и крали что могли. Полиция приехала посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, так как у них есть пункт в договоре, что массовки они не трогают.

Кофейни и МАФы на Подоле демонтировали по предписанию КГГА, заявлений от владельцев не поступало, - Нацполиция 01
Кофейни и МАФы на Подоле демонтировали по предписанию КГГА, заявлений от владельцев не поступало, - Нацполиция 02
Кофейни и МАФы на Подоле демонтировали по предписанию КГГА, заявлений от владельцев не поступало, - Нацполиция 03
Кофейни и МАФы на Подоле демонтировали по предписанию КГГА, заявлений от владельцев не поступало, - Нацполиция 04Кофейни и МАФы на Подоле демонтировали по предписанию КГГА, заявлений от владельцев не поступало, - Нацполиция 05

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Кофейни и МАФы на Подоле демонтировали по предписанию КГГА, заявлений от владельцев не поступало, - Нацполиция 06

В то же время, в Отделе коммуникации полиции Киева Цензор.НЕТ сообщили, что демонтаж МАФов на Подоле проводили сотрудники КП "Киевблагоустройство". Также отмечается, что заявлений о кражах имущества от предпринимателей в управление полиции не поступало.

"Вчера вечером в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные сносят малые архитектурные формы на Контрактовой площади. На место инцидента сразу прибыли экипажи патрульных. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

Правоохранители выяснили, что МАФы демонтировали работники КП "Киевблагоустройство", согласно предписанию Киевской городской государственной администрации", - сообщили правоохранители.

Источник: https://censor.net.ua/p3054872
 
 
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Смотри что под боком у Госдепа делается!

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Годі скиглити, шановні підприємці. Ви за кого голосували у Травні 2010го? Отож бо...
___________________
Тепер виходьте 18-го Березня, вимагайте негайну відставку Порошенку і дострокові президентські і там вже виправляйте свою помилку.
Кав'ярні та МАФи на Подолі демонтували за приписом КМДА, заяв від власників не надходило, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9770
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Цей режим можна твльки силою усунути. До жопи ті мітинги та фейквибори.
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Усунути силою цих, а кого в керівні органи висуните? Без самоорганізації і створення своїх партій у владі залишаться ці самі.
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Для таких мразей и вез оружие Рубан.
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а им шо, Сабаков не выдал? Нафига им везти оружие, когда мусора уже имеют дофига. Разве только, чтобы убивали из якобы сепарского оружия.
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пока не будет у каждого законного ствола, как в Техасе, будут нас иметь. я б на этих петухов бы посмотрел, если бы они могли получить законную пулю.
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Если бы еще дибильную кричащую рекламу с фасадов поубирали... /мечтательно/
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Рекламный бизнес, это удел благородных господ
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А когда на Оболони аналогичный мусор уберут? Или весь гадюшник с Подола переместят на Оболонь?
Полумеры, однако....
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Какие заявления, там все мафы незаконны
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Виходить що злочинці серед білого дня можуть робити що завгодно робити а поліція приїде, просто подивиться і поїде собі як нічого і не було.
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Підаліку треба тікать. Як і очільнику поліції, Рюкзакяну. Разом з київським філіалом тітушків.
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По моим подсчётам с 2015 года со сносом МАФов только в Киеве уничтожено более 80 тыс. рабочих мест и это во время войны. Вдумайтесь. Потом удивляемся почему толпа ринулась работать в Польшу. Власть в Украине полностью антинародная пора это видеть. После того как жидо-большевики провели голодомор, на освободившиеся земли они завезли кацапов. Сейчас жидо-бандеровцы освобождают украинскую землю от украинцев нищетой и безработицей. Кого они собрались сюда завозить?
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Бариги, ваші МАФи псують наш Київ. Вони потворні та заважають нормально пересуватися містом. Я проти Порошенка, Кличка та їх кагалу, але тут їх дії підтримую.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКофейни и МАФы на Подоле демонтировали по предписанию КГГА, заявлений от владельцев не поступало, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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