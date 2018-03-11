 Грузовик мясокомбината и ВАЗ 2112 столкнулись на Днепропетровщине - трое погибших. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.

Как отмечается, вызов по линии "101" поступил в воскресенье, 11 марта, в 06:57. ДТП произошло на 295 км трассы Киев-Луганск-Изварино, неподалеку от села Богуслав.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в результате столкновения грузовика Mercedes "Мясной комбинат" с автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. Обе машины были уничтожены огнем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У фуры на Львовщине на ходу отлетело колесо и убило женщину на остановке, - полиция

В результате ДТП погибло 3 человека, ещё 3 пострадали. На данный момент они госпитализированы в 4 центральную городскую больницу. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.



