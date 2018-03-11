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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Грузовик мясокомбината и ВАЗ 2112 столкнулись на Днепропетровщине - трое погибших. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Павлоградском районе Днепропетровской области сегодня утром погибло 3 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.

Как отмечается, вызов по линии "101" поступил в воскресенье, 11 марта, в 06:57. ДТП произошло на 295 км трассы Киев-Луганск-Изварино, неподалеку от села Богуслав.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в результате столкновения грузовика Mercedes "Мясной комбинат" с автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. Обе машины были уничтожены огнем.

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В результате ДТП погибло 3 человека, ещё 3 пострадали. На данный момент они госпитализированы в 4 центральную городскую больницу. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Грузовик мясокомбината и ВАЗ 2112 столкнулись на Днепропетровщине - трое погибших 01
Грузовик мясокомбината и ВАЗ 2112 столкнулись на Днепропетровщине - трое погибших 02

Источник: https://censor.net.ua/p3054867
 
 
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КАЛбаса пропала,людей жалко.
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Город Днепр, а область Днепропетровская ... Декомунизаторы хреновы ...
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Буде Січеславська скоро. Це ж окремо робиться. Кацапи встигли зробити Петербург, а область досі Лєнінградская.
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Назви областей закріплені в Конституції, то ж, щоб змінити треба набрати конституційну більшість, а там різні жопоблоки не дозволять.
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судя по фото, по этой трассе проезжает один автомобиль в сутки. Этож каким тупым ослом надо быть, чтобы на пустой трассе с кем-то спокойно не разъехаться.
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ПАцан с пАцАном дАрогу не пАделили, мля... Вантажівка м'ясокомбінату і ВАЗ 2112 зіткнулися на Дніпропетровщині - троє загиблих - Цензор.НЕТ 4465
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Нету элементарного уважения, к другим, и понятия того что машина -средство повышенной опасности. И это, не говоря уже про уважение к пешеходам, которые даже никакой дверкой из жести не прикрыты.... Вот поэтому каждый день такое видим. Это ужас.
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Водители строго соблюдайте рядность движения и скоростной режим.
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Мясо к мясу,хорошие видимо будут чебуреки.
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...ящики с КОЛБАСОЙ по всему полю валяются ((((( ахренеть СУДЬБА !!!
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Только после строительства по всей Украине дорог с односторонним движением статистика по таким авариям резко устремится к нулю. Но никакие штрафы и ограничения скорости не помогут избежать таких страшных последствий, как в этой аварии.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГрузовик мясокомбината и ВАЗ 2112 столкнулись на Днепропетровщине - трое погибших. ФОТО
 
 
 
 
 
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