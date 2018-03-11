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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15513) поджог (556) УПЦ (605) церковь (812)

 Церковь УПЦ МП горела в Киеве. ФОТО

В ночь на субботу, 10 марта, неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата, которая расположена в Оболонском районе Киева.

Об этом говорится на сайте Киевской митрополии УПЦ МП, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Во Львове горел храм УПЦ Московского патриархата. В церкви заявляют о поджоге. ФОТО (обновлено)

"Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм", – заявили в УПЦ МП.

Инцидент произошел в храме в честь Преображения Господнего, находящегося у Киевского городского противотуберкулезного диспансера №1 на улице Автозаводской, 68.

По факту поджога возбуждено уголовное производство.

Церковь УПЦ МП горела в Киеве 01
Церковь УПЦ МП горела в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/p3054866
 
 
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угу, видел я эту "церковь". Собачья будка просто. И то, норм хозяин, для своей собаки, получше сделает. А это, так, для, каких то, шавок-пустобрехов.
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Вот тут как раз тот случай , когда пожарным нужно бы сделать выговор ,, за оперативность . Зачем так быстро приехали . !!? .
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Цікаво,і кому ж заважає Церква ? Нехай вона навіть належить УПЦ-зрештою,тут це не важливо.є люди,які там моляться-вони мають на те право. Скільки священиків УПЦ було в ато? Отже,тут не може бути політики.То кому ж заважає Церква?
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тем, кому нужна настоящая гражданская война в Украине.
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Дело не в том что заважае или не заважае ,, Украина и паРаша по факту воюющие страны .. !! Украинская церковь МП ( филиал российской церкви ) ,, управляемая из мацквы , - столицы враждебной нам страны , это уже само по себе нонсенс . !
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===Церковь УПЦ МП горела в Киеве=== Горела - глагол несовершенного вида, какая-то недоделанность
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"Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли сарай"

Церква УПЦ МП горіла в Києві - Цензор.НЕТ 3250
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Поджоги церквей УПЦ - часть плана Шатун.
Об это предупреждали месяц назад, что это будет следующим шагом после дрязг с венграми.
Миллион комментариев кремлеботов это подтверждают как нельзя лучше.
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спочатку було слово - поканалах нтн, україна, інтер. тепер сталось діло.
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Клас! Давайте спалимо всі церкви УПЦ МП! Правильно! Ось так буде найбільш демократично. Але ж цікаво, а хто туди ходить? Невже до тих виключно кдбешних московських попів та й приїздять з московії такої ненависної справжні МОСКАЛІ??? Та ні ж бо, свої хохли! Ось воно де корінь! Карать тих хохлів! Палить та на вила! А ще вішати,блін, чуть не забула. Але скільки ж їх? А виявляється, де-факто це найбільша конфесія. Їх мільйони (фейковій статистиці не вірте). До речі, в КП майже ніхто не перейшов-ідейні.А чи будуть ті хохли захищати свою Церкву? Так, будуть.Навіть на смерть. Бо для них це не кдбешна путіньсько-гундяєвська церква,а ВІРА ХРИСТОВА і віра їх батьків,дідів та прадідів.То хто ж підпалив ту церкву і кому це вигідно?
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Ну чому лише московського паханата? Спалити треба усі церкви, і бажано разом з усім віруючим бидлом.
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Це маф незаконний, хіба це церква? Не розповсюджуйте дезу.
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Удобную религию придумали индусы,
что мы отдав концы-не умираем насовсем."
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ця шопа такий само храм, як міський туалет
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Церква УПЦ МП горіла в Києві - Цензор.НЕТ 3411 На фото виглядає як притулок бомжів...
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Сами и подпалили с целью построить каменную свечку с огромным домом фсбшника ...а то что сгорело это метка зверя 666, когда он пометил в Киеве территорию
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Это не церковь, а МАФ-самострой, и не хрен о ней жалеть!
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Какой обнадёживайщий заголовок: церковь УПЦ МП горела! А в итоге: подожгли деревянную часовню.
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Як підпалювать так нікому , а як грітися то все село біжить .
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Поджигателей найти и отправить на курсы по организации автономного сопротивления...
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Мне не нравится московский патриархат но, мне не травится и уподобление кацапстану. Если что и делать то, делать нужно правильно.
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Да ладно.
Это не "уподобление кацапстану", а достойное перенятие норвежского опыта Церква УПЦ МП горіла в Києві - Цензор.НЕТ 6659

Церква УПЦ МП горіла в Києві - Цензор.НЕТ 2746
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Ай-яй-яй...какая жалость...Но вот никак русские попЫ не научатся курить в специально отведённом месте..а после принития "Боярышника" вообще лучше не курить...или закурить в постели..)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЦерковь УПЦ МП горела в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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