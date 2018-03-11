 Церковь УПЦ МП горела в Киеве. ФОТО

Об этом говорится на сайте Киевской митрополии УПЦ МП, информирует Цензор.НЕТ.
"Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм", – заявили в УПЦ МП.
Инцидент произошел в храме в честь Преображения Господнего, находящегося у Киевского городского противотуберкулезного диспансера №1 на улице Автозаводской, 68.
По факту поджога возбуждено уголовное производство.
Об это предупреждали месяц назад, что это будет следующим шагом после дрязг с венграми.
Миллион комментариев кремлеботов это подтверждают как нельзя лучше.
что мы отдав концы-не умираем насовсем."
Это не "уподобление кацапстану", а достойное перенятие норвежского опыта