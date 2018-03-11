 Церковь УПЦ МП горела в Киеве. ФОТО

Об этом говорится на сайте Киевской митрополии УПЦ МП, информирует Цензор.НЕТ.

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"Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм", – заявили в УПЦ МП.

Инцидент произошел в храме в честь Преображения Господнего, находящегося у Киевского городского противотуберкулезного диспансера №1 на улице Автозаводской, 68.

По факту поджога возбуждено уголовное производство.



