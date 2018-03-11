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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:игорный бизнес (247) казино (87) Нацполиция (7048) Харьков (3779)

 Полиция накрыла сеть подпольных игорных заведений в Харькове. ФОТОрепортаж

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность сети игорных заведений в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

В частности, отмечается, что сотрудники Нацполиции изъяли 100 единиц игрового оборудования.

По информации правоохранителей, подпольные игорные заведения функционировали под видом интернет-клубов. По факту незаконной деятельности открыто уголовное производство. Всего, на основании постановления суда правоохранители провели санкционированные обыски в шести игорных заведениях и изъяли 100 единиц компьютерной техники, а также 191 тыс. гривен и "черновые" записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Хмельницком полиция ликвидировала подпольное казино: при обыске в потолке найдено более четверти миллиона гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция накрыла сеть подпольных игорных заведений в Харькове 01
Полиция накрыла сеть подпольных игорных заведений в Харькове 02
Полиция накрыла сеть подпольных игорных заведений в Харькове 03
Полиция накрыла сеть подпольных игорных заведений в Харькове 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2017 год Нацполиция разоблачила более 1300 игорных заведений по Украине

Источник: https://censor.net.ua/p3054864
 
 
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Передел собственности и сфер влияния. Такое обычно, когда меняется какой нибудь начальник УВД или СБУ.
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Это чисто мафиозные разборки за передел рынка.
В центрах украинских городов (от 20тыс) этих заведений полно. Даже неясно нахрена их столько.
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Сеть, ГДЕ ТУТ СЕТЬ. Это Звено сети а не сеть. Сеть то надо в Верховной раде накрывать
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согласен...
бледновато-бедновато для сети... так... авоська.. Поліція накрила мережу підпільних гральних закладів у Харкові - Цензор.НЕТ 4232
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Эка невидаль , таких заведений в каждом городе пруд пруди , платиш ментам и работаещ , а эти видимо таблицу деления забыли , это Украина детка , только взятки!
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Сейчас Торговое представительство Таджикистана будет требовать справедливости(((
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Проблему подпольных игорных заведений можно в стране решить за 3 часа...
Довести до всех номер телефона по которому можно сообщить адрес казино, через час обо всех до единого будет уже известно. Через два часа можно идти и закрывать.
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тем, кто должен их закрывать, адреса давно уже известны...
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они сами их по этим адресам и открывали................слава авакяну!
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Из життя. На одну даму был оформлено подобный зал. Зал накрыли. Даму долго судили. Ничего не присудили, потому как хозява "дело выкупили". Ч/з пару лет ей как "фахивцю" предложили опять возглавить зал.Приходит к новому хозяину, а там судья ее судивший...
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Чесно кажучи, не бачу проблеми... Легалізуйте і все... Чим, корінним чином, азартні ігри відрізняються від того ж куріння чи вживання алкоголю? І там, і там люди "п"ють на свої..." як казав Тарас Григорович (і курять - теж). І алкоголь з курінням приносить більше біди, ніж ігорні заклади - вони ще й людське здоров"я гублять, а не тільки сім"ї без грошей залишають... Щось я не чув, щоб після програшу в казино люди масово за сокиру чи ніж бралися... А алкоголіки і наркомани - так... Хай казино платять податки в державу та працюють... Он, в Швейцарії повії легально працюють, податки платять, і без регулярних медоглядів не мають права займатися "роботою" (кажуть, навіть "бізнес-плани" складають). В Голландії та частині штатів США марихуану легалізували... А оце "підпілля" надає додаткові переваги лише криміналу та корупціонерам...
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Их сложно контролировать. Даже в то время, когда они работали легально, в казну государства они приносили 0. "Ну програли ми. Програли. Еле сводим концы с концами. А клиенты всё выигрывают и выигрывают. Нам даже за коммуналку платить нечем."
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ДФС контролирует практически каждый РРО у мелких предпринимателей. Что мешает вставить такой контроллер в сам аппарат для он-лайн отслеживания? С пожизненным заключением за вмешательство извне в его работу...
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ответ на поверхности... его все знают...
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не шизди! была лицензия на игорный бизнес! в год 300 000 долларов. вот и не приносят!
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Да нет, как раз. Курение вредит, вредит только себе. Алкоголь в принципе невозможно 100% запретить ибо будут гнать самогон. Иное дело что алкоголь должен стоить ДОРОГО.
Игральные залы не только высасывают деньги из экономики (львиная доля прибыли окажется на счетах за бугром), они также убивают семьи, бизнесы и работу, толкают на криминал. Зависимость от игральных залов аналогична наркотической (от тяжелых наркотиков).
Ах да их невозможно "спрятать". Все басни про легализацию - бред. Таким макаром можна легализировать всю наркоту, торговлю органами, опыты над живыми людьми. Одним словом сделать чтоб Украина по образу и подобию была похожа на Сомали.
крышующие думают что их не оминет "чаша сия". Нет она их также каснеться.
Если уж признали что их закрыть невозможно, то хоть сделайте ТОЛЬКО в 4 местах Украины. Хотя это будет концентрированное зло.
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Так я ж не проти... У нас, он, у галантереї, квіткових, взуттєвих магазинах та багатьох магазинах продтоварів теж спиртне з цигарками не продають... Бери ліцензію і працюй... "Свиня захоче - бруд знайде...". Однак, легалізація також буде працювать і проти "криміналу" - ті, хто легальний, не будуть терпіть "торгашів" підпільних, бо вони їм конкуренцію створюють... "Стуконуть" відразу... (Думаєте, чого зараз "поліціянтам" завдання "нарізали" - ганять торговців молоком, та іншими продуктами домашнього виготовлення, на стихійних ринках? Борються з "сальмонелльозом", "коров"ячим сказом"? Ага, зараз... Що таке "риночок", мені відомо дуже гарно - у кожного продавця "свої" покупці - мало хто "навмання" купляє... Я за 20 років чотирьох змінив - хто корову продав, хто - "скурвився"(чи молоко розбавлять став, чи чужим, "зі сторони" приторговувать почав, чи просто - умови договору порушив). Таких "вичисляють" швидко і вони "сходять" з ринку... А поліція ганяє тому, що люди надають перевагу молоку натуральному, а не тій "білій водичці", якою (за ті самі гроші), пропонують у магазинах).
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Слово подпольные здесь не уместно
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РЖУНЕМОГКУ)))))))) приезжайте в Кривой Рог - тут НА КАЖДОМ УГЛУ "подпольные игорные заведения" РАБОТАЮТ ОТКРЫТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Так то они же не подпольные. А накрывают подпольные.
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Ну и что?Это просто уничтожение конкурентов а не борьба из игровым бизнесом.
Запретный плод всегда сладок,да не лучше офеншуить этот бизнес и получать государству прибыль чем запрещая его делать его привлекательнее и экстремальнее.Ведь даже,если вникнуть,национальная лотарея является игровым бизнесом не говоря уже об букмекерских конторах.
И ными словами,погибайте от официальной от водки но не курите запрещенную коноплю которая запрещена государством но от которой еще никто не погиб.
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Да на Дарницкой площади растут как грибы!
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Ментам надо подарить очки. В любом городе даже школьники знают где есть игорные заедения.
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не-не... менты тоже знают, но делают вид, что не в курсе...
и по-тихохоньку прижимают конкурентов...
(я так думаю)
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опять баблы не мои..лавээээээээээээээээээээээээээээээээ
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да, в целом конечно смешно, ведь такие заведения на каждом углу.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция накрыла сеть подпольных игорных заведений в Харькове. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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