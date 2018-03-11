 Полиция накрыла сеть подпольных игорных заведений в Харькове. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
В частности, отмечается, что сотрудники Нацполиции изъяли 100 единиц игрового оборудования.
По информации правоохранителей, подпольные игорные заведения функционировали под видом интернет-клубов. По факту незаконной деятельности открыто уголовное производство. Всего, на основании постановления суда правоохранители провели санкционированные обыски в шести игорных заведениях и изъяли 100 единиц компьютерной техники, а также 191 тыс. гривен и "черновые" записи.
В центрах украинских городов (от 20тыс) этих заведений полно. Даже неясно нахрена их столько.
бледновато-бедновато для сети... так... авоська..
Довести до всех номер телефона по которому можно сообщить адрес казино, через час обо всех до единого будет уже известно. Через два часа можно идти и закрывать.
Игральные залы не только высасывают деньги из экономики (львиная доля прибыли окажется на счетах за бугром), они также убивают семьи, бизнесы и работу, толкают на криминал. Зависимость от игральных залов аналогична наркотической (от тяжелых наркотиков).
Ах да их невозможно "спрятать". Все басни про легализацию - бред. Таким макаром можна легализировать всю наркоту, торговлю органами, опыты над живыми людьми. Одним словом сделать чтоб Украина по образу и подобию была похожа на Сомали.
крышующие думают что их не оминет "чаша сия". Нет она их также каснеться.
Если уж признали что их закрыть невозможно, то хоть сделайте ТОЛЬКО в 4 местах Украины. Хотя это будет концентрированное зло.
Запретный плод всегда сладок,да не лучше офеншуить этот бизнес и получать государству прибыль чем запрещая его делать его привлекательнее и экстремальнее.Ведь даже,если вникнуть,национальная лотарея является игровым бизнесом не говоря уже об букмекерских конторах.
И ными словами,погибайте от официальной от водки но не курите запрещенную коноплю которая запрещена государством но от которой еще никто не погиб.
и по-тихохоньку прижимают конкурентов...
(я так думаю)