 Полиция накрыла сеть подпольных игорных заведений в Харькове. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

В частности, отмечается, что сотрудники Нацполиции изъяли 100 единиц игрового оборудования.

По информации правоохранителей, подпольные игорные заведения функционировали под видом интернет-клубов. По факту незаконной деятельности открыто уголовное производство. Всего, на основании постановления суда правоохранители провели санкционированные обыски в шести игорных заведениях и изъяли 100 единиц компьютерной техники, а также 191 тыс. гривен и "черновые" записи.

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