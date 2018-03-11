 Контрабандисты хотели провезти в Польшу 17 тыс. пачек сигарет, спрятав их в руде, - ГПСУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередную партию курева обнаружили пограничники Львовского отряда сегодня утром в железнодорожном пункте пропуска "Владимир-Волынский" на Волыни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контрабандные сигареты пограничники обнаружили в трех вагонах с рудой поезда, который следовал в Республику Польша.
Всего изъято 34 ящика сигарет (17 тысяч пачек) без акцизных марок.
Изъятый товар будет передан работникам фискальной службы.
Организатор наказан? Производитель уплатил налоги с этих сигарет?
Так на этом все...
Сигареты, колбаса, женские прокладки - обмельчал контрабандист!