 Контрабандисты хотели провезти в Польшу 17 тыс. пачек сигарет, спрятав их в руде, - ГПСУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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"Очередную партию курева обнаружили пограничники Львовского отряда сегодня утром в железнодорожном пункте пропуска "Владимир-Волынский" на Волыни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрабандные сигареты пограничники обнаружили в трех вагонах с рудой поезда, который следовал в Республику Польша.

Всего изъято 34 ящика сигарет (17 тысяч пачек) без акцизных марок.

Изъятый товар будет передан работникам фискальной службы.

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