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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (2694) контрабанда (1445) Львовщина (1395) сигареты (491)

 Контрабандисты хотели провезти в Польшу 17 тыс. пачек сигарет, спрятав их в руде, - ГПСУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили незаконное перемещение через государственную границу контрафактных табачных изделий в субботу, 10 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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"Очередную партию курева обнаружили пограничники Львовского отряда сегодня утром в железнодорожном пункте пропуска "Владимир-Волынский" на Волыни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрабандные сигареты пограничники обнаружили в трех вагонах с рудой поезда, который следовал в Республику Польша.

Всего изъято 34 ящика сигарет (17 тысяч пачек) без акцизных марок.

Изъятый товар будет передан работникам фискальной службы.

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Контрабандисты хотели провезти в Польшу 17 тыс. пачек сигарет, спрятав их в руде, - ГПСУ 01
Контрабандисты хотели провезти в Польшу 17 тыс. пачек сигарет, спрятав их в руде, - ГПСУ 02
Контрабандисты хотели провезти в Польшу 17 тыс. пачек сигарет, спрятав их в руде, - ГПСУ 03
Контрабандисты хотели провезти в Польшу 17 тыс. пачек сигарет, спрятав их в руде, - ГПСУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3054856
 
 
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Ну обнаружили ишо?
Организатор наказан? Производитель уплатил налоги с этих сигарет?
Так на этом все...
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Вероятнее всего,нашли по наколке,интересно кто стуканул?
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Ну и хай бы себе переправили - нехай поляки курят.
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Вопрос на засыпку, как такое количество сигарет смогли утащить с Львовской табачки, здесь надо поглубже копать.
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Представляю, если бы рошенки контробасом, под слоем руды.
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ну а че, норм...пограничные капитаты марвелы, покуривая сигареты марвел, раздали комплименты фискалам) тока сигарет "аплодисменты" не хватает. Контрабандисти хотіли провезти до Польщі 17 тис. пачок сигарет, сховавши їх у руді, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7384
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Шкода хлопців,залетіли. Як колись в 90-ті , коли вагони до польщі розкручувались до рами і наповнювались сигаретами та спиртним. Мабуть, жоден порожняком не проходив.
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Какая раньше была контрабанда? Наркотики, оружие и художественные ценности.
Сигареты, колбаса, женские прокладки - обмельчал контрабандист! Контрабандисти хотіли провезти до Польщі 17 тис. пачок сигарет, сховавши їх у руді, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9091
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по наводке, никак иначе не обнаружить. 99 % проезжают спокойно.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонтрабандисты хотели провезти в Польшу 17 тыс. пачек сигарет, спрятав их в руде, - ГПСУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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