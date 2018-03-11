 Неизвестные разбили окно в офисе Украинского дома в Перемышле. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Простір".
Информация о разбитом окне поступила главе Перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше Марии Туцкой. Известно, что злоумышленники разбили окно, за которым висел плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.
Полицейские задокументировали факт нападения на офис объединения.
Напомним, в Польше недавно внесли изменения в закон об Институте национальной памяти, которые предусматривают введение уголовной ответственности, в том числе, за отрицание "преступлений украинских националистов" против польских граждан в 1925-1950 годах или за обвинения поляков в причастности к преступлениям нацизма времен Второй мировой войны. Эти изменения резко раскритиковали и требуют отменить не только в Украине, но и в США или Израиле.
Также в последнее время в Польше совершен снос местными властями некоторых памятников украинским жертвам, погибшим от рук поляков в годы Второй мировой войны, которые объясняют тем, что они не были должным образом легализованы, другие такие памятники на украинском захоронениях просто уничтожают неизвестные. Украина требует прекратить такую практику.
Так правильней
Я очень хорошо знаю что такое пропаганда, а также хорошо знаю какие последствия после пропаганды! Для некоторых людей с неустойчивой психикой а на планете таких 90% населения, пропаганда это как стимул к действию!
Унаслідок насильної репатріації до УРСР та злочинної операції «Вісла» у 1944-1947 рр. переважна більшість українського населення Перемишля та Надсяння була примусово вигнана.
https://www.youtube.com/watch?v=Tf8tiA5As-0
... Пшэмишль?
-- не объединения, а связи... ...висел... ...плакат -- и щас висит...*)