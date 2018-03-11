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Все про:Перемышль (28) Польша (4219) вандализм (356)

 Неизвестные разбили окно в офисе Украинского дома в Перемышле. ФОТО

Сегодня утром, 10 марта, в польском Перемышле неизвестные разбили окно в офисе Украинского народного дома, который находится в центре города недалеко от здания мэрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Простір".

Смотрите: Память украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше. ФОТОрепортаж

Информация о разбитом окне поступила главе Перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше Марии Туцкой. Известно, что злоумышленники разбили окно, за которым висел плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.

Полицейские задокументировали факт нападения на офис объединения.

Неизвестные разбили окно в офисе Украинского дома в Перемышле 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфронтация между поляками и украинцами приводит к общему поражению, - обращение интеллигенции Украины и Польши


Неизвестные разбили окно в офисе Украинского дома в Перемышле 02

Напомним, в Польше недавно внесли изменения в закон об Институте национальной памяти, которые предусматривают введение уголовной ответственности, в том числе, за отрицание "преступлений украинских националистов" против польских граждан в 1925-1950 годах или за обвинения поляков в причастности к преступлениям нацизма времен Второй мировой войны. Эти изменения резко раскритиковали и требуют отменить не только в Украине, но и в США или Израиле.

Также в последнее время в Польше совершен снос местными властями некоторых памятников украинским жертвам, погибшим от рук поляков в годы Второй мировой войны, которые объясняют тем, что они не были должным образом легализованы, другие такие памятники на украинском захоронениях просто уничтожают неизвестные. Украина требует прекратить такую ​​практику.

Источник: https://censor.net.ua/p3054846
 
 
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і в польщі путлєсосів неміряно, це факт...або схиблених...
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Неизвестные фсбешники разбили окно Украинского дома в Перемышле

Так правильней
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Антиукраинские законы принятые в польше тоже фсб? Антиукраиская пропаганда в газетах, на тв, на радио, в польше тоже фсб?
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але "іхтамнєт", фсб-ників...))) путлєр казав..
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Плоды Антиукраинкой пропаганда в польше! А убогие не могут это понять.
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Или антипольской в Украине...
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Одному стекольщику по-барабану - лишняя прибыль не помешает!
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igor555 ab2700df - пропаганда может лечь, только на подготовленный грунт.... Старые сенсы не умирают, а добавляются к новым... Были войны с поляками и еще будут...
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Лео Кот) ОШИБАЕТЕСЬ!!! Пропаганда действует не только на подготовленный грунт!

Я очень хорошо знаю что такое пропаганда, а также хорошо знаю какие последствия после пропаганды! Для некоторых людей с неустойчивой психикой а на планете таких 90% населения, пропаганда это как стимул к действию!
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igor555 ab2700df - каждый при своем.... - не долго ждать уже... Влияние пропаганды преувеличенно на самом деле... Вся вата, которая живет возле меня (Днепр), ватой и осталась после 4-х лет войны....
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Перемишль найстаріше й одне з найважливіших міст Галичини, колись столиця українського князівства, а згодом важливий осередок українського культурного й церковного життя, його бастіон на пограниччі з Польщею.
Унаслідок насильної репатріації до УРСР та злочинної операції «Вісла» у 1944-1947 рр. переважна більшість українського населення Перемишля та Надсяння була примусово вигнана.
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головне те, що ти не людина, ти- виродок! Бо людина любої нації про матір таке не напише!
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лєксікон істінно роSSійської баби...з ординськими матами, що були запозичені в татаро-монгольських шаманів, як прокльони ворогів...от матюки- це точно ваше!!! а язик ваш на 95% стирений в українців, з української мови! коли в Україні вже будувалися двоповерхові будинки, ваші кацапські пращури ще никалися по землянках, вбиваючи одне одного за кусень м"яса...і не мали навіть натяку на якусь там , хоч гидотненьку націю....Ви перетирили в інших народів мову, історію, всі скарби потім звозили до мацьковії...і так майже 900 років...а як були виродками,- так ними й залишилися...не допомогло ні вкрадене, ні награбоване, не вибрехане...орки!!
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Вони у землянках жили рідко - грунти болотисті у лісах мещерських не давали... У них національне житло - "избушка на курьих ножках". Думаєте, це "фантазія" російського фольклору? Аж ніяк... В лісовій зоні предки "москвитян" часто зрубували кілька дерев, що росли, більш-менш прямокутником, на висоті близько двох-трьох метрів. На пеньках розміщували поміст, а на ньому - хатинку. Всередину можна було потрапить тільки драбиною, що на ніч піднімалася... Так вони від звірини захищалися... Стовбури сосон - коричневі, коріння з землі на поверхню виступає - от вам і "избушка на курьих ножках"...
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И что? Ето теперь каждое разбитое окно будет топ новостью ? Неизвестные разбили окно в офисе Украинского дома в Перемышле - Цензор.НЕТ 3073 .
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Там побили украинца, тут разбили окно... зачем нужны подобные новости? Зачем эта искусственная истерия? Нам врагов мало?
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"...в польском Перемышле..."

... Пшэмишль?
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"... висел плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше"

-- не объединения, а связи... ...висел... ...плакат -- и щас висит...*)
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На польском Пшемышль , а на русском Перемышль , все верно на Цензоре написано !
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Украине пора требовать введения миссии ОБСЕ на территорию Польши.... А обоснованием использовать аналогичное заявление Петера Сийярто... "Почему венграм за разбитое стекло и сгоревшие несколько квадратных метров офиса можно требовать введения миссии, а Украине, за то же самое, а также продолжающиеся избиения граждан Украины по национальному признаку - нельзя?!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомНеизвестные разбили окно в офисе Украинского дома в Перемышле. ФОТО
 
 
 
 
 
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