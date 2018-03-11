 Неизвестные разбили окно в офисе Украинского дома в Перемышле. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Простір".

Смотрите: Память украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше. ФОТОрепортаж

Информация о разбитом окне поступила главе Перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше Марии Туцкой. Известно, что злоумышленники разбили окно, за которым висел плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.

Полицейские задокументировали факт нападения на офис объединения.

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Напомним, в Польше недавно внесли изменения в закон об Институте национальной памяти, которые предусматривают введение уголовной ответственности, в том числе, за отрицание "преступлений украинских националистов" против польских граждан в 1925-1950 годах или за обвинения поляков в причастности к преступлениям нацизма времен Второй мировой войны. Эти изменения резко раскритиковали и требуют отменить не только в Украине, но и в США или Израиле.

Также в последнее время в Польше совершен снос местными властями некоторых памятников украинским жертвам, погибшим от рук поляков в годы Второй мировой войны, которые объясняют тем, что они не были должным образом легализованы, другие такие памятники на украинском захоронениях просто уничтожают неизвестные. Украина требует прекратить такую ​​практику.