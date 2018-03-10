 Память украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в Польше.

"В поминальном мероприятии принял участие заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар, который зачитал участникам собрания письмо от Президента Украины Петр Порошенко. К памятному кресту в честь нескольких сотен невинно убиенных возложили цветы и почтили их память общей молитвой", - говорится в сообщении.









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Отметим, что 10 марта 1944 года в селе Сахрынь была проведена акция по уничтожению местного населения. В резне принимали участие Польская Армия Крайова, Батальоны Хлопские и I -й Крестьянский батальон. Оценка общего числа погибших колеблется от 200 до 1300 человек.