 Память украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в Польше.
"В поминальном мероприятии принял участие заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар, который зачитал участникам собрания письмо от Президента Украины Петр Порошенко. К памятному кресту в честь нескольких сотен невинно убиенных возложили цветы и почтили их память общей молитвой", - говорится в сообщении.
Отметим, что 10 марта 1944 года в селе Сахрынь была проведена акция по уничтожению местного населения. В резне принимали участие Польская Армия Крайова, Батальоны Хлопские и I -й Крестьянский батальон. Оценка общего числа погибших колеблется от 200 до 1300 человек.
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10 березня 1944 року у селі Сагринь (нині Польща) польські націоналісти з Армії Крайової і Батальйонів Хлопських вбили за різними даними від 800 до 1240 українців . 70% жертв становили жінки та діти. Більшість загиблих перед смертю зазнали знущань і тортур.
У Сагрині на той час не перебував жоден підрозділ УПА. Єдиною озброєною силою в селі був відділ Української допоміжної поліції (20 поліціянтів).
Фактичним завданням польських відділів було знищення українських мешканців села.
10 березня 1944 р. близько 800 добре озброєних вояків Армії Крайової тісним кільцем з усіх боків оточили Сагринь та обстріляли його запальними кулями.
Кілька сотень людей, особливо матерів з дітьми, кинулися до церкви. Але поляки підірвали храм гранатами і всіх, хто там сховався, перебили. Особливо жорстоко катували дружину священика Ярославу та її 6-річну доньку Сарафцю.
35 сагринців, що кинулися з дітьми до приміщення постерунку, спалили живцем.
У 2008 році на сагринському кладовищі спорудили пам'ятник, на котрому викарбували прізвища 660 українців, які вдалось встановити.
Вічна пам"ять безвинним жертвам геноциду, вчиненого польськими націоналістами.
«Згідно з висновками істориків, в результаті акції польського підпілля лише в березні 1944 року було знищено кілька десятків сіл»... http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/353220