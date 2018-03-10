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 Память украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше. ФОТОрепортаж

В селе Сахрынь в Польше почтили память мирного украинского населения, убитого подразделениями польского подполья 74 года назад. В мероприятии приняли участие украинцы и поляки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в Польше.

"В поминальном мероприятии принял участие заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар, который зачитал участникам собрания письмо от Президента Украины Петр Порошенко. К памятному кресту в честь нескольких сотен невинно убиенных возложили цветы и почтили их память общей молитвой", - говорится в сообщении.

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Память украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше 02
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Память украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские политики и институты замалчивают военные преступления против украинцев в 1944-45 годах, - Объединение украинцев в Польше

Память украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше 05
Память украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше 06

Отметим, что 10 марта 1944 года в селе Сахрынь была проведена акция по уничтожению местного населения. В резне принимали участие Польская Армия Крайова, Батальоны Хлопские и I -й Крестьянский батальон. Оценка общего числа погибших колеблется от 200 до 1300 человек.

Источник: https://censor.net.ua/p3054837
 
 
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А разве это не нарушение того самого закона о нацпамяти поляков? Они ж теперь вроде, как белые и пушистые и никаких преступлений в 20-м веке не совершали...
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Война - "По идее, есть план расколоть и развалить РФ на квази-государства в составе рыхлой конфедерации. Но выполнение этого плана решительно обеспечивают Кремль, Олигархия и МИД. Никто лучше них с этой задачей не справится.Сегодня идет интенсивный процесс освобождения северных территорий РФ от населения, которое переезжает на юг. Таким образом, весь Север вскоре можно будет безболезненно изъять. Сибирь и Дальний восток уже де-факто переходят Китаю. Урал тоже экономически и культурно примкнет к Азиатской части."
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Все будет Украина,как бы кацапы не психовали.Не захотели по хорошему,будет по плохому.
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Память украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше - Цензор.НЕТ 5868Дмитро Снєгирьов разом з Дмитром Корчинським та 42 іншими особами.
2 год ·

10 березня 1944 року у селі Сагринь (нині Польща) польські націоналісти з Армії Крайової і Батальйонів Хлопських вбили за різними даними від 800 до 1240 українців . 70% жертв становили жінки та діти. Більшість загиблих перед смертю зазнали знущань і тортур.
У Сагрині на той час не перебував жоден підрозділ УПА. Єдиною озброєною силою в селі був відділ Української допоміжної поліції (20 поліціянтів).
Фактичним завданням польських відділів було знищення українських мешканців села.

10 березня 1944 р. близько 800 добре озброєних вояків Армії Крайової тісним кільцем з усіх боків оточили Сагринь та обстріляли його запальними кулями.
Кілька сотень людей, особливо матерів з дітьми, кинулися до церкви. Але поляки підірвали храм гранатами і всіх, хто там сховався, перебили. Особливо жорстоко катували дружину священика Ярославу та її 6-річну доньку Сарафцю.
35 сагринців, що кинулися з дітьми до приміщення постерунку, спалили живцем.
У 2008 році на сагринському кладовищі спорудили пам'ятник, на котрому викарбували прізвища 660 українців, які вдалось встановити.
Вічна пам"ять безвинним жертвам геноциду, вчиненого польськими націоналістами.
Память украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше - Цензор.НЕТ 4284
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Так люди повинні це пам'ятати для того, щоб такі злочини не повторювались в майбутньому. Повинні пам'ятати про злочини жидо-більшовицького режиму. Пам'ятати, що при Советах було не все так погано. Потрібно пом'ятати все, щоб не повторювати помилок в майбутньому та не давати будь-кому використовувати історію для поділу людей для володарювання.
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Одне лише питання, все це в Польші ЗМІ якось висвітлюють?
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З ляхами ще складніше ніж з кацапами. Кацапи хоч самі про себе знають, що вони вбивці і цим вони гордяться, а ляхи ж себе вважають зверх цивілізованими жертвами обставин.
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Українці Польщі виступили з заявою з нагоди 74-ї річниці антиукраїнських акцій на Холмщині

«Згідно з висновками істориків, в результаті акції польського підпілля лише в березні 1944 року було знищено кілька десятків сіл»... http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/353220


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Зате, блядіна підаРасія того часу комуняк чЛєніна скрізь вживила й гребла жар чужими руками...як і зараз спить і бачить, щоб слов'яни замість паскуд кацапів, один-одному горлянки рвали.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПамять украинцев, погибших от рук Армии Крайовой, почтили в Польше. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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