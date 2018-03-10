 Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"

Об этом говорится в информационных слайдах, обнародованных Службой Безопасности Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Основой многих из них является скрин-шоты и документальные фото. Им было создано мощную ресурсоемкосную издательско-полиграфическую группу, куда вошли ООО "Издательство "Киевская Русь" (2004), ООО "Журнал "Радуга" (2004), ООО "Полиграфический центр "Киевская Русь" (2005), ООО "Рекламное агентство "Нестор", ООО "Открытый русский университет им. М,И. Костомарова" (2008), ООО "Редакция детского журнала "Соняшник" (2008).

Эти предприятия, отмечают в СБУ, существовали за счет российских грантов от правительства Москвы, россотрудничества, фондов им. Ельцина и Долгорукого, а соучредителем "русского университета" был директор московского центра "Президентский фонд Б.Н. Ельцина" Дроздов А.

Спонсорские средства Рубану, по информации ведомства, поступали от двух российских офицеров спецслужб - бывшего сотрудника МИД СССР, а впоследствии заместителя главы Россотрудничества Георгия Мурадова, который сейчас является "заместителем" в российском оккупационном правительстве в Крыму и уже упомянутого Александра Дроздова, который ранее официально работал во внешней разведке КГБ СССР.

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На российские средства Рубан издавал и распространял периодику, учебники и литературу о величии России и Путина. Также им было напечатано антиукраинскую псевдонаучную "монографию" Александра Каревина "Украинский язык", в которой утверждалось:

"Украинский язык создавался искусственно, по политическим соображениям. Чтобы разорвать былое единство Руси, оторвать Малороссию от Великороссии".

В 2013 году он стал работать в организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука, где занимался продвижением идей федерализации Украины, а также вступления в Таможенный союз и отказа от евроинтеграции. С началом Революции Достоинства осуждал Евромайдан.









































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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.