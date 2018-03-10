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 Политика Украины
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 Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"

С 2004 года глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан финансировал издание пророссийских книг и другой печатной продукции.

Об этом говорится в информационных слайдах, обнародованных Службой Безопасности Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Основой многих из них является скрин-шоты и документальные фото. Им было создано мощную ресурсоемкосную издательско-полиграфическую группу, куда вошли ООО "Издательство "Киевская Русь" (2004), ООО "Журнал "Радуга" (2004), ООО "Полиграфический центр "Киевская Русь" (2005), ООО "Рекламное агентство "Нестор", ООО "Открытый русский университет им. М,И. Костомарова" (2008), ООО "Редакция детского журнала "Соняшник" (2008).

Эти предприятия, отмечают в СБУ, существовали за счет российских грантов от правительства Москвы, россотрудничества, фондов им. Ельцина и Долгорукого, а соучредителем "русского университета" был директор московского центра "Президентский фонд Б.Н. Ельцина" Дроздов А.

Спонсорские средства Рубану, по информации ведомства, поступали от двух российских офицеров спецслужб - бывшего сотрудника МИД СССР, а впоследствии заместителя главы Россотрудничества Георгия Мурадова, который сейчас является "заместителем" в российском оккупационном правительстве в Крыму и уже упомянутого Александра Дроздова, который ранее официально работал во внешней разведке КГБ СССР.

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На российские средства Рубан издавал и распространял периодику, учебники и литературу о величии России и Путина. Также им было напечатано антиукраинскую псевдонаучную "монографию" Александра Каревина "Украинский язык", в которой утверждалось:

"Украинский язык создавался искусственно, по политическим соображениям. Чтобы разорвать былое единство Руси, оторвать Малороссию от Великороссии".

В 2013 году он стал работать в организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука, где занимался продвижением идей федерализации Украины, а также вступления в Таможенный союз и отказа от евроинтеграции. С началом Революции Достоинства осуждал Евромайдан.

Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 01
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 02
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 03
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 04
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 05
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 06
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 07
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 08
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 09
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 10
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 11
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 12
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 13
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 14
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 15
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 16
Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 17
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Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя Офицерского корпуса 20

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева. 

Источник: https://censor.net.ua/p3054832
 
 
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Знаю прекрасно ту падаль.
Така само парашно-гебешна мразь, як аваков, порошенко, луценко, грицак і вся ригоботна шваль.
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Я вот смотрю со стороны и понять не могу: если ты даже супер-дупер анти-президентски настроен и типа за Украину без коррупции. Допустим. Что произошло? Задержали какого то )(уя, который смердел кацапом давно,но типа там был при делах при освобождении заложников...так вот задержали его типа (!) с арсеналом оружия. Даже если это подстава украинских спецслужб и задержали "агента Лолиты" ( хорошо ведь!) и.т.д. Почему тогда у троллей кацапских такая вселенская истерика?! Второй ведь день пердаки рвёт?! Что произошло то?! Кроме хорошего конечно?
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Вопрос риторический и ответа не требует
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Все бобік здох - замість доказів по справжньому тероризму почались фокуси 5 канала,а ті,хто "планував"терористичні акти в Київі за цей час вже покінули Україну.Завтра будуть картинкі з рішучою Лолітою зі всіма її 146 реформами.І про прискіпливу роботу по упредженню зухвалого замаху на перші літса
Рубан - російський політичний проект: презентація СБУ про діяльність керівника "Офіцерського корпусу" - Цензор.НЕТ 1301
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Интересно, а что с тем оружием, которое Рубан привез первый раз и оставил в одной из воинских частей?
Получается, оно никому было не нужно, и до сих пор там лежит?и тот же Рубан привез его, бросил там, и оно его больше не интересовало?
Темная история.
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нужно было разоблачить всю операцию, сразу спалиться и забрать оружие из тайника да? браво!
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Взяли кацапскую мразь и консерву с поличным. Спасибо СБУ и Слава Украине. Следующий генерал КГБ, кум Хуйла - Мертветчук
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Короче СБУ лови прикол для следующего вброса.Инсайд от Задорного повiдомiв,що 18 марта с Печерських пагорбiв,стартанут 10 дельтапланеристов с гранатами,та почнуть бомбить Киев
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Ну судячи з того як ''свідки руського миру'' встали на захист цього Рубана, затримали його таки по ділу. Ну і днр-лнр мабуть скажуть, що припиняють обмін полоненими поки не звільнять цього сРубана.
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А еще меня смущает, что у наших СБУшников есть уже такие технические возможности, прямо "вау!", а вот взорванные склады с оружием они профукали. Как так?
Ведь эти склады для нас, с огромным количеством оружия на миллионы долларов, намного важнее, чем этот рубан.
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Очень тонкая топорная работа... То что рубана подставили нет никакого сомнения, но зачем так топорно все делать, не понятно. Если сбу хотели поднять панику и вскрыть консервы или тихарей, то как то уж слишком убого, никто даже пальцем не пошевелит, если же слепить компромат на медведчука, то кто знает кого рубан больше боится - путина или порошенка... Такое впечатление, что этот умопомрачительный сюжет сбушники у индийского сценариста одолжили... Генерал Рембо, мля, в одиночку собирался подорвать жилища боссов, но его вовремя остановили на самом интересном месте... Рубан - російський політичний проект: презентація СБУ про діяльність керівника "Офіцерського корпусу" - Цензор.НЕТ 8343
Имхо, это все похоже на предвыборную возню, цель немного приручить медведчука, больше в этом резона нет, пару крючков повесят на всякий случай, да и все, а рубану конец, пешки всегда идут в размен первыми...
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Зараз йде тільки четверта сторінка дискусії. Мало-помалу, все виясниться, не всі варіанти ще обговорюються. Ще треба днів зо два і сторінок з десять і буде реалістична картина.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"
 
 
 
 
 
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