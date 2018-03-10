 Украинец вез 60 тысяч долларов, 13 тысяч гривен и стоматпрепараты в ОРДЛО, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПС, все это обнаружили во время мероприятий контроля у гражданина Украины, который следовал на временно оккупированной территории через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское".
"В ходе проверки пограничный наряд в автомобиле украинца обнаружил 60 тысяч долларов США и 13 тысяч гривен. Также в транспортном средстве находились различные медицинские препараты, используемые в области стоматологии. Их сумма оценки составляет более 10 тысяч гривен. Гражданин и обнаруженные находки переданы работникам ГФС для принятия правового решения", - говорится в сообщении.
Ми знаємо, хто ти є.
...тока согласована контрабанда маэ право на життя
Читайте ЗАКОН-ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ, так что 60 тыщ дол. уже давно "сгорели"
есть там тела, которые ТАКОЕ повизгивают!...))
протезировать теперь желают?
По делу Рубана вспомнилась одна давняя история, которая случилась там же, под Горловкой. И, конечно же, при участии СБУ и Администрации президента. Без них такие вещи в нашей стране не делаются. Ни один славянский шкаф никуда не занесут.
Эту историю сегодня рассказал общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
В тему - Касьянов: Порошенко примеряет на себя мундирчик Сталина, а история с Рубаном - лажа
Итак, в ночь с 27 на 28 июня 2015 года военные (30 бригада), задержали под Горловкой сотрудников СБУ и два грузовика с деньгами в мешках из-под сахара - по 5 и 6 тонн в каждом.
На следующий день фуры ушли к сепарам по звонку «с самого верха». Военные отказались от огласки и расследования из-за сильного давления, которое на них оказывалось.
Ниже - оригинальный текст от военных без названия населенных пунктов. История реальная, почти обыденная. По крайней мере, не самая удивительная, и не самая подлая из тех, которые я знаю.
«…У нас пытались проехать на ту сторону две фуры. Их наши тормознули. В машинах мешки с сахаром, в мешках бабло, много. В конце-концов под сопровождением СБУ машины уходят туда…
26.06 эти две машины пытались пройти через ХХХ. Их там не пропустили. Они вернулись на NNN. Потом стояли в FFF до 6.00 27.06. К ним подъехал бус, люди в бусе сказали им ждать.
В 15.30 в сопровождении этого же буса они уехали прошли пункт пропуска NNN, и к 18.00 тропами подъехали к одному из опорников. С прибытием к опорнику, подполковник и майор СБУ головного управління м. Києва і Києвськоі обл задають питання військовим: якого ху ви тут робите і хто дав розпорядження тут стояти?.. Військові всіх затримують. Вимагають, і ті кладуть зброю на землю до з'ясування обставин.
Подпол і майор відмовляються спілкуватися до прибуття старшого. Прибуває старший. До військових претензій немає. Машини уходять знову на NNN. Передаються фіскалам до ранку. Фіскали відкривають груз. Виявлено мішки з цукром (по накладни - цукор). В мішку з цукром бабло, пакован гривень. Старший від фіскалів огляд припиняє до ранку. З ранку в супроводі я уже не знаю кого, машини все таки уходять на ту сторону. Знаю, що питання піднімалося на високий рівень. Підключили Адміністрацію през-та».
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В общем-то, ни для кого уже давно не секрет, какими реальными делишками занимается «славная» СБУ под руководством Грицака.
Об этом можно прочитать, например, в этих статьях:
- К схемам незаконного предоставления гражданства Украины могла быть причастна СБУ - САП
- За супер дорогой сжиженный газ украинцы должны благодарить СБУ и лично Порошенко - нардепы
- Служба беспредела Украины (СБУ) давит на бизнес ради личной выгоды - расследование