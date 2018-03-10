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 Украинец вез 60 тысяч долларов, 13 тысяч гривен и стоматпрепараты в ОРДЛО, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На линии разграничения в Донецкой области 10 марта военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили большую сумму денег и стоматологические препараты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПС, все это обнаружили во время мероприятий контроля у гражданина Украины, который следовал на временно оккупированной территории через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское".

"В ходе проверки пограничный наряд в автомобиле украинца обнаружил 60 тысяч долларов США и 13 тысяч гривен. Также в транспортном средстве находились различные медицинские препараты, используемые в области стоматологии. Их сумма оценки составляет более 10 тысяч гривен. Гражданин и обнаруженные находки переданы работникам ГФС для принятия правового решения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собчак узнает о пропуске в Крым при пересечении границы с Украиной, - Госпогранслужба

Украинец вез 60 тысяч долларов, 13 тысяч гривен и стоматпрепараты в ОРДЛО, - Госпогранслужба 01
Украинец вез 60 тысяч долларов, 13 тысяч гривен и стоматпрепараты в ОРДЛО, - Госпогранслужба 02
Украинец вез 60 тысяч долларов, 13 тысяч гривен и стоматпрепараты в ОРДЛО, - Госпогранслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/p3054822
 
 
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А шо,у пети сын тоже стоматолог ??? Украинец вез 60 тысяч долларов, 13 тысяч гривен и стоматпрепараты в ОРДЛО, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6821 Украинец вез 60 тысяч долларов, 13 тысяч гривен и стоматпрепараты в ОРДЛО, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6821 Украинец вез 60 тысяч долларов, 13 тысяч гривен и стоматпрепараты в ОРДЛО, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6821
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просто назвали его тут украинцем.. на самом деле это был тебе подобный кацапский ублюдок !
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к сожалению туда везут деньги и всё что оркам нужно , а от туда везут , что там за бутылку можно купить , а тут продать за огромные деньги .. то есть кацпское оружие ...
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Туда вообще ездить заборонено...бо Донбасс-це Украина...отак
...тока согласована контрабанда маэ право на життя
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Заборонено везти будь-які товари, вагою більше 50 кг., а також особливі категорії товарів. Про суму грошей я написав нижче.
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Перелік товарів і правила перетину лінії розмежування діють згідно рішень Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.
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Так, на окуповані території заборонено везти гроші сумою більше 10 тис. гривень.
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10 тис на человека или на авто ? за раз (сколько раз можно ездить туда сюда в день ?), в день, в месяц, в год ? И вообще где это написано ?
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На человека. Можно ездить хоть сто раз в день, но физически ты сможешь проехать только один раз (очередь большая). И кроме того, будешь часто ездить, окажешься в подвале боевиков, как украинский шпион.
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И что дальше, вот везу я 10100 грн, у меня отбирают все 10100 (как в этой статье), или говорят "Вы можете провезти только 10000, с остальными что хотите то и делайте, прийдете когда будет меньше 10001 " (как в аеропорту) ?
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При перевозке суммы вы должны заявить о ее количестве, и провезти максимально допустимую сумму. Попытка провезти большую сумму (без уведомления) - это нарушение правил пересечения со всеми вытекающими для вас и суммы последствиями.
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по закону,у вас могут конфисковать лишь сумму,превышающую предел допустимого ввоза-вывоза-в данном случае,10 тыс оставляют на руках,остальное изымается(до решения суда).
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Віддати конфісковані матеріали для ТриЗуб Дентал.
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Вы ещё скажите вместе с деньгами.
Читайте ЗАКОН-ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ, так что 60 тыщ дол. уже давно "сгорели"
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Да как он посмел, четвертовать супостата!
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Чувак, наверное, из Польши с заработков ехал и остановку проспал..
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Матеріалів там штук на 3-4 від сили, в основному для протезування беззубих жителів маладих рєспублік
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Хай протезуются виробами місцевих умільців. Тим паче там захераст не так давно розказував, яка офігенна медицина в дирляндії. А то, не дай Боже, вставлять якомусь дирляндцю-узкомирцю україноязичну щелепу замість узкоязикой.
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Можна і матеріалом якутського архітектора їх протезувати.
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кур'єр - гроші, як для стоматолога занадто охайно складені
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то не українець а громадянин України ватнік, давно вже пора створити паспорт "негромадянина" який не може голосувати.
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это те стомантолохи, которым карточек банковских не нужно, у них есть наличман!.... Українець віз 60 тисяч доларів, 13 тисяч гривень і стоматпрепарати в ОРДЛО, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6537
есть там тела, которые ТАКОЕ повизгивают!...))
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а што такое... на подвалах больше зубы не лечат?
протезировать теперь желают?
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жопозиція скинулась на вибори хуйлу.....чи мураєв знову попа-гонца погнав в срассію.........лишати громадянства і на срассію.............
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ну больше всего смутились погранцы от пачек с деньгами! а товар копеечный ....Возить наличку мона только на острова инкогнито!
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О деле Рубана: как СБУ перевезла в оккупированный Донбасс два грузовика денег - Касьянов Март 10, 2018Комментарии: 1Метки: дело Рубана, СБУ, Юрий Касьянов
Українець віз 60 тисяч доларів, 13 тисяч гривень і стоматпрепарати в ОРДЛО, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4058По делу Рубана вспомнилась одна давняя история, которая случилась там же, под Горловкой. И, конечно же, при участии СБУ и Администрации президента. Без них такие вещи в нашей стране не делаются. Ни один славянский шкаф никуда не занесут.
Эту историю сегодня рассказал общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
В тему - Касьянов: Порошенко примеряет на себя мундирчик Сталина, а история с Рубаном - лажа
Итак, в ночь с 27 на 28 июня 2015 года военные (30 бригада), задержали под Горловкой сотрудников СБУ и два грузовика с деньгами в мешках из-под сахара - по 5 и 6 тонн в каждом.
На следующий день фуры ушли к сепарам по звонку «с самого верха». Военные отказались от огласки и расследования из-за сильного давления, которое на них оказывалось.
Ниже - оригинальный текст от военных без названия населенных пунктов. История реальная, почти обыденная. По крайней мере, не самая удивительная, и не самая подлая из тех, которые я знаю.
«…У нас пытались проехать на ту сторону две фуры. Их наши тормознули. В машинах мешки с сахаром, в мешках бабло, много. В конце-концов под сопровождением СБУ машины уходят туда…
26.06 эти две машины пытались пройти через ХХХ. Их там не пропустили. Они вернулись на NNN. Потом стояли в FFF до 6.00 27.06. К ним подъехал бус, люди в бусе сказали им ждать.
В 15.30 в сопровождении этого же буса они уехали прошли пункт пропуска NNN, и к 18.00 тропами подъехали к одному из опорников. С прибытием к опорнику, подполковник и майор СБУ головного управління м. Києва і Києвськоі обл задають питання військовим: якого ху ви тут робите і хто дав розпорядження тут стояти?.. Військові всіх затримують. Вимагають, і ті кладуть зброю на землю до з'ясування обставин.
Подпол і майор відмовляються спілкуватися до прибуття старшого. Прибуває старший. До військових претензій немає. Машини уходять знову на NNN. Передаються фіскалам до ранку. Фіскали відкривають груз. Виявлено мішки з цукром (по накладни - цукор). В мішку з цукром бабло, пакован гривень. Старший від фіскалів огляд припиняє до ранку. З ранку в супроводі я уже не знаю кого, машини все таки уходять на ту сторону. Знаю, що питання піднімалося на високий рівень. Підключили Адміністрацію през-та».
***
В общем-то, ни для кого уже давно не секрет, какими реальными делишками занимается «славная» СБУ под руководством Грицака.
Об этом можно прочитать, например, в этих статьях:
- К схемам незаконного предоставления гражданства Украины могла быть причастна СБУ - САП
- За супер дорогой сжиженный газ украинцы должны благодарить СБУ и лично Порошенко - нардепы
- Служба беспредела Украины (СБУ) давит на бизнес ради личной выгоды - расследование
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пророка маловато, давай еще ссылок на шария и шабуню
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Юрій Касьянов - брехло і хворий макроцефал , який мріє потрапити в ВР через поливання брудом діючу владу !
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Какой он нах** украинец???!!! Обычная сепарская мразь! Для меня они не люди. Это чуждые сущности.
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Вони забули сказать, що він віз ще 20 літрів сперми, бо місцеві з кацапськімі іхтамнєтамі не спроможні Українець віз 60 тисяч доларів, 13 тисяч гривень і стоматпрепарати в ОРДЛО, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1287
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинец вез 60 тысяч долларов, 13 тысяч гривен и стоматпрепараты в ОРДЛО, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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