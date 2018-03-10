 Украинец вез 60 тысяч долларов, 13 тысяч гривен и стоматпрепараты в ОРДЛО, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПС, все это обнаружили во время мероприятий контроля у гражданина Украины, который следовал на временно оккупированной территории через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское".

"В ходе проверки пограничный наряд в автомобиле украинца обнаружил 60 тысяч долларов США и 13 тысяч гривен. Также в транспортном средстве находились различные медицинские препараты, используемые в области стоматологии. Их сумма оценки составляет более 10 тысяч гривен. Гражданин и обнаруженные находки переданы работникам ГФС для принятия правового решения", - говорится в сообщении.

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