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 Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз. ФОТОрепортаж

Сотрудники одесской полиции задержали группу так называемых "закладчиков" из пяти человек. Они размещали наркотики в тайниках по всему городу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Пять человек: трое парней и две девушки. Средний возраст подозреваемых - 24 года. Задержали "на горячем". При себе имели более 50 пакетов с разными наркотиками, шприцы с раствором. Это примерно 100 доз "фена", "солей", метадона и опия.

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100 доз - это 100 человеческих судеб. Возможно молодых, возможно ещё подростков. А может это 50 жизней "опытных" наркоманов. Одинаково страшно в каждом случае. Сегодня, задержав эту группку, нам удалось, возможно, спасти кого-то от первой дозы, от ошибки, которая стоит здоровья и жизни. Для обывателя "100 доз" не всегда понятный результат: это много или мало. А 100 спасённых жизней - это всегда как-то более четко ощущаешь на себе. Спасибо команде за работу", - написал он.

Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз 01
Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз 02
Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз 03
Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз 04
Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз 05
Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз 06
Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз 07
Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз 08
Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз 09
Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз 10
Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз 11

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Источник: https://censor.net.ua/p3054795
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
это они требовали ввести обсе в закарпатье?
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У нас вообще-то война... А законы военного времени не работают... Таких деятелей нужно в расход пускать без жалости и соплей, поверьте, после парочки случаев наказания, преступления подобного характера сократились бы в разы, если совсем не исчезли... Ибо народ у нас ссыкливый, а безнаказанность порождает весь этот бардак...
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Да я образно выразился, просто считаю, что наказание должно быть очень жестким и неотвратимым, тогда и преступлений будет меньше... Сейчас этих барыг потрясут, срубят с них бабосики и все вернется на круги своя...
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какие какие.. запихать им все в заднее отверстие и віложить в ютюб без замазівания рож
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Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/volontery-atoshniki-ternopolya-sdali-prezidentskie-1520674739.html
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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