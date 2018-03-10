 Одесские полицейские задержали группу из пяти наркоторговцев с сотней доз. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Пять человек: трое парней и две девушки. Средний возраст подозреваемых - 24 года. Задержали "на горячем". При себе имели более 50 пакетов с разными наркотиками, шприцы с раствором. Это примерно 100 доз "фена", "солей", метадона и опия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция изъяла наркотики на полмиллиона гривен на Ривненщине. ФОТО



100 доз - это 100 человеческих судеб. Возможно молодых, возможно ещё подростков. А может это 50 жизней "опытных" наркоманов. Одинаково страшно в каждом случае. Сегодня, задержав эту группку, нам удалось, возможно, спасти кого-то от первой дозы, от ошибки, которая стоит здоровья и жизни. Для обывателя "100 доз" не всегда понятный результат: это много или мало. А 100 спасённых жизней - это всегда как-то более четко ощущаешь на себе. Спасибо команде за работу", - написал он.























Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность нарколаборатории, изготовлявшей синтетические наркотики, пресечена в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж