 Пьяный водитель в Киеве протаранил машину полиции: трое людей в реанимации. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

В Hyundai ехала супружеская пара. Женщина призналась, что муж сел за рулем пьяным. Они ехали с поминок недавно умершего родственника. Как именно все произошло и откуда ехали — объяснить не смогла из-за шокового состояния. Оба от госпитализации отказались, хотя женщина жаловалась на боль в спине, а мужчине все время держался за живот.

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Сотрудники Полиции охраны пострадали намного серьезнее и были доставлены в реанимацию.

Как сообщил заместитель начальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в комментарии "112 Украина", полицейские получили тяжелые травмы: у одного из них - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.









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