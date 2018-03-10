 Пьяный водитель в Киеве протаранил машину полиции: трое людей в реанимации. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".
В Hyundai ехала супружеская пара. Женщина призналась, что муж сел за рулем пьяным. Они ехали с поминок недавно умершего родственника. Как именно все произошло и откуда ехали — объяснить не смогла из-за шокового состояния. Оба от госпитализации отказались, хотя женщина жаловалась на боль в спине, а мужчине все время держался за живот.
Сотрудники Полиции охраны пострадали намного серьезнее и были доставлены в реанимацию.
Как сообщил заместитель начальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в комментарии "112 Украина", полицейские получили тяжелые травмы: у одного из них - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
може ще святкують...
спробую ще на 12 дня по Киеву..
если ето все превращается в смерти - работайте лучше...
хто більш дратує:липецькі чи кремблевські?!вони ж таки троха різні..
идите петрову коню яйца надрайте шо ли....
или думаете пьяных за рулем станет меньше?
детский пример..нам поколениями талдічили "Берегите воду", как до пня! и только сейчас в семьях все стали включать воду тоооненькой струйкой..да потому что дорого!"
6 утра - метель ветер и снег,
рота едет на отстрел 10 патронов на харю.
сугробы по самисиньки... назовем ето "чуть ниже пояса"
женщины стоят в очереди под пивными ларьками (3 часа до открытия) - женщины, в етой "культурной столице"
я даже проснулся....
18 лет до етого в Киеве прожил - женщин за пивом никогда не видел.
та и не было у нас пивных ларьков.
наверное я был тогда наивняк, но с "культурной столицей" у меня все закончилось в ту же секунду.
ничему уже не удивлялся.
город воров и беспробудной поголовной пьяни.
слава яйцам недалеко было - всего то километр рысцой...
обидно шо не всегда доставалась та бутылка молока - со смены домой - жена плачет - молока сыну нет.
я ненавидел тогда и готов был убить весь белый свет.
синие птиці и давленная клубничка..ото ж життя було!
да мы жили в общаге напротив ГВФ.
и на нашей площадке еще такие же 3 семьи были с пацанами
чуть постарше моего, ну год може там.
Как уже мамаши их всех кормили - один господь знает.
Выкормили всех троих.
ваші вийдуть на зв*язок..*)
Вроде бы у амеров подуха рассчитана и на непристегнутое и на пристегнутое тело. Она больше и режим ее раскрытия другой.