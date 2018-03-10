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 Пьяный водитель в Киеве протаранил машину полиции: трое людей в реанимации. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

В Киеве около 5.45 на перекрестке улиц Жмаченко и Курнатовского Hyundai Getz влетел в Skoda Octavia, принадлежащий Полиции охраны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

В Hyundai ехала супружеская пара. Женщина призналась, что муж сел за рулем пьяным. Они ехали с поминок недавно умершего родственника. Как именно все произошло и откуда ехали — объяснить не смогла из-за шокового состояния. Оба от госпитализации отказались, хотя женщина жаловалась на боль в спине, а мужчине все время держался за живот.

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Сотрудники Полиции охраны пострадали намного серьезнее и были доставлены в реанимацию.

Как сообщил заместитель начальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в комментарии "112 Украина"полицейские получили тяжелые травмы: у одного из них - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Пьяный водитель в Киеве протаранил машину полиции: трое людей в реанимации 01
Пьяный водитель в Киеве протаранил машину полиции: трое людей в реанимации 02
Пьяный водитель в Киеве протаранил машину полиции: трое людей в реанимации 03
Пьяный водитель в Киеве протаранил машину полиции: трое людей в реанимации 04

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Пьяный водитель в Киеве протаранил машину полиции: трое людей в реанимации 05
Пьяный водитель в Киеве протаранил машину полиции: трое людей в реанимации 06
Пьяный водитель в Киеве протаранил машину полиции: трое людей в реанимации 07

Источник: https://censor.net.ua/p3054784
 
 
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Сегодня все новости как на подбор о том, что в Украине неадекватные законы, которые пишут и принимают нелюди в Раде. Из-за этих законов в стране каждый день гибнут мирные люди как на войне. Что это за наказание пьяному водителю -потенциальному убийце - штраф? Что это за сатанинский закон, который дает право алкашу конченому ездить на автомобиле до тех пор, пока он кого-то не переедет и не убьет на дороге или даже на тротуаре? Что это такое? Это только рогатые сатанисты могут принимать в Раде такие законы.
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А вдруг депутатский выродок за рулем будет. Его же нужно по этим законам отмазывать...
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Так в этом все и дело.Все украинские законы имеют множество уловок, через которые можно проскользнуть и уйти от ответственности, а судья с их помощью может заниматься коррупцией и ждать взятку. Поэтому я и говорю, законы пишутся сатанистами в ущерб народу.
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Реформа. Работает всё таки.. На уничтожение заработанных простыми украинцами денег и ценностей.. Супер! Аплодисменты черножопому хачу ! Пора в фейсбук!
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Не мешай. Зоркий глаз увидит зраду даже в первых подснежниках. А тут такое. Зрадище, можно сказать.
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с поминок да на похороні попасть решил..болван!.
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дочкe не могу дозвонится, никому в Киев не могу дозвонится как на вчера.
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дуже багато. Але вже другий день до 10 тепла, отже буде ставочок.
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некоторым 2 дня праздников + суббота и воскресенье - не до хера ли будет?
если ето все превращается в смерти - работайте лучше...
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Стрелять таких надо с контрольным в голову за такие дела
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Утопить в спирте и поставить в стеклянном сосуде возле дороги. В назидание.
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Что за поминки до пяти утра? Баяны хоть не порвали? Нашли чем отмазываться,идиоты.
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Будь Аваков Президент ,такого не было бы
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Липецкие в шоци
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аби не в сра*і, але шоцІ..через українське "і"
хто більш дратує:липецькі чи кремблевські?!вони ж таки троха різні..
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а был бы дворником , то и снег весь бы убрал .
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шо вам, бля не спится в ваши долбаные белые ночи? П'яний водій в Києві протаранив автомобіль поліції - двоє людей у реанімації - Цензор.НЕТ 3645
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занятку не найдете?
идите петрову коню яйца надрайте шо ли....
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Значит нужно еще для всех водителей снизить скорость до 20км/час. рехворматоры *баные
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все просто) огромній штраф и некорумпірованній суд- благотворно влияют на любіе мозги..
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думаете поможет тем людям шо в реанимации?
или думаете пьяных за рулем станет меньше?
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єто может помочь в будущем,тем,кто еще здоров и жив, слава Богу... и п*яніх станет меньше...
детский пример..нам поколениями талдічили "Берегите воду", как до пня! и только сейчас в семьях все стали включать воду тоооненькой струйкой..да потому что дорого!"
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воспоминания со службы.

6 утра - метель ветер и снег,
рота едет на отстрел 10 патронов на харю.

сугробы по самисиньки... назовем ето "чуть ниже пояса"
женщины стоят в очереди под пивными ларьками (3 часа до открытия) - женщины, в етой "культурной столице"
я даже проснулся....
18 лет до етого в Киеве прожил - женщин за пивом никогда не видел.
та и не было у нас пивных ларьков.
наверное я был тогда наивняк, но с "культурной столицей" у меня все закончилось в ту же секунду.
ничему уже не удивлялся.
город воров и беспробудной поголовной пьяни.
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в те времена киевские женщині стояли в разніх очередях: постарше за курями, взросліе - за сапожками, молоденькие - в Болгарскую розочку..но за пивом -нет...
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та то понятно, сам стоял с 3х утра и до 7ми за бутылкой молока для сына - потом жена сменяла, а я на работу.
слава яйцам недалеко было - всего то километр рысцой...
обидно шо не всегда доставалась та бутылка молока - со смены домой - жена плачет - молока сыну нет.
я ненавидел тогда и готов был убить весь белый свет.
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батя брался ящики продавщицам тягать,чтоб ему досталось, пока очередь подойдет..
синие птиці и давленная клубничка..ото ж життя було!
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спасла нас, как я сейчас понимаю - общага.

да мы жили в общаге напротив ГВФ.
и на нашей площадке еще такие же 3 семьи были с пацанами
чуть постарше моего, ну год може там.
Как уже мамаши их всех кормили - один господь знает.
Выкормили всех троих.
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тоже общага - на Подоле..вечная вонь пивзавода... П'яний водій в Києві протаранив автомобіль поліції - двоє людей у реанімації - Цензор.НЕТ 4761
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дуже дякую Вам за вечер - ночь воспоминаний...
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навзаєм,дякую за сонячний київський полудень,все тане...
ваші вийдуть на зв*язок..*)
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Странно-салон у Шкоды целый,кузов не сильно разбит.С чего оба копа в реанимации,да еще и в критическом состоянии?Кореец не меньше пострадал,но муж с женой даже не госпитализированы.
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Не пристегнуты, посмотри на стекло, там отпечаки голов.
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Обидва на правій стороні дороги.В обидвох розбита ліва сторона...І ще нам відомо,що саме кореєць вдарився в шкоду.Маємо розположення автівок після ДТП.Питання в задачці - а як все сталось?На мою думку,кореєць врізався в шкоду,яка їхала назустріч і в цей час або хотіла припаркуватись на лівій стороні,або звернути в провулок наліво...Винна,без сумніву,шкода,але винним зроблять хто після поминок...
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На том перекрестке,как я помню,если ехать от трамвайных путей-то дорога главная.Правильно будет "перекресток Алишера Навои и Курнатовского".Алишера главная,по отношению к Жмаченка
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С фиг ли вывод, что Шкода выехала на встречку, если она на правой стороне? Естественно, во всем виноваты менты - а то, шо мужик пьяный за рулем, так то потому шо беспредел в стране и при барыге страшно жить! Я правильно говорю?
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Если непристегнут, то при ударе тело нехило так летит вперед и тут в лицо получает удар подухой. Редко какая шея такое выдержит. Есть авто, где блокируется подуха, если тело не пристегнулось.
Вроде бы у амеров подуха рассчитана и на непристегнутое и на пристегнутое тело. Она больше и режим ее раскрытия другой.
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Не до такой же степени,чтобы в критическом состоянии.В Гедзе тоже подушка сработала и вряд ли были пристегнуты.Да и вряд ли там была большая скорость.
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Обратите внимание как висит ремень безопасности из Гетса. Похоже алкаш пристегивался. За свою жизнь переживает, сука
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Похоже,что пристегивался.Гедзь гораздо сильнее разкуроченный,чем Шкода.
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Без конфискации авто и реальных посадок в тюрьму за пьянку водятлов ничего не изменится.
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Тут не реальные посадки нужны - это очень долго. А вот по полгода-году исправработ и улицы мести с надписью на спине "Я пью за рулем" может и помогут. Причем быстро так - анализ взяли, подтвердилось и на другой день уже с метлой. А обжалование, адвокаты - это уже после.
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Ехал бы себе и ехал.Нет нужно было машину поперек дороги поставить.Теперь водиле штраф и возмещение убытков.А полицаи инвалиды поедут по родным селам хвосты коровам крутить.
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При ненаведенні порядку з пяницями за кермом, народ сам буде робити самосуд,що іноді і робиться. В суспільстві дужебагато неадекватів і відморозків, для яких закони ні діють
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Ніякого злого умислу тут немає. І судячи по пошкодженням, охоронці у реанімації для профілактики. Хоча можливі і ушкодження внутрішніх органів, що вимагають спостереження. Бо зовнішніх травм немає.
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А ментята шустренько номера с "мусоровоза" свинтили... палево однако...
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Невідомо, хто винен. Але алкоголь то є негативна обставина.
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Даже топором трудно сделать лучше. Полная уважуха водиле.
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Обиделся, кацапское отродье? Зря, на правду не обижаются!
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Герою тарана орден-псам аваковским венок...
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а ведь могли бы с чужих поминок приехать на свои...
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шото тут нечисто, зачем с мусорной машины номера поснимали? и вообще сколько ещё налогоплательщик будет ещё и мусорную охрану финансировать? которая и так бабло косит...
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Интересно что по этому поводу расскажет Тоша Жиртрест. Что то будет героическое, как полицаи ехали чуть ли не террористов ловить.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель в Киеве протаранил машину полиции: трое людей в реанимации. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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