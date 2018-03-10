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 Политика Украины, Общество
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 Блогер Трегубов рассказал о закрытой встрече с Порошенко: Гордится реформой полиции, обещает новые посадки, верит в победу на выборах

Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с украинскими блогерами.

Как передает Цензор.НЕТ, о своих впечатлениях от встречи на странице в Facebook написал журналист Виктор Трегубов. Приводим его текст полностью.

"Да, ходил. Да, говорил с президентом. Второй раз, первый был два года тому. Нет, не хочу писать очень длинную простыню рассказа об этом. Мои эмоции вам все равно будут интересны лишь в контексте "насколько подтвердят или опровергнут ваше уже сложившееся мнение", что приведет к бессмысленному флейму. Упоминать буду эпизодически и скорее в плане "поверил - не поверил говорящему". Верить или нет моему впечатлению - это уже ваше дело.

Давайте по фактажу пропрыгаю. Сумбурно, потому что вопросы задавались сумбурно. Если чего-то не запомнил - извините. Встреча, на самом деле, была недолгой.

Налог на выведенный капитал - да, поддерживает, продвигает, считает поводом порадоваться. Служба финансовых расследований - да. И еще ряд мер по упрощению жизни среднему бизнесу. Подробнее Дана Яровая, наверное, может рассказать. Записывающими устройствами мы не пользовались, а я в этой сфере не настолько борзо ориентируюсь. И да, президент явно опечален, что автоматическое возмещение НДС многие как бы и не заметили - хотя переможенька же.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко

PayPal - за. Видно, что искренне. Но явно не в приоритете.

Избирательная реформа (грубо говоря, отмена мажоритарки) - против с финальным переводом стрелок на Раду. Угу, помним-знаем, еще Арсен Борисыч этот прием любит. Мое главное "да ну ж...".

Новые громкие разработки, задержания и посадки - следите за руками. Обещает, что будет весело. И скоро. Того самого, который вам интересен - ответ был скорее в духе "да забейте, есть более интересные". То есть нет.

Миротворческую миссию собирается дожать. И это таки базовое видение решения восточного вопроса. Ну или президенту удалось создать у меня такое впечатление.

По сотрудничеству с МВФ - у меня сложилось впечатление, что ссориться не намерен (его все-таки зацитировали в медиа с явным перегибом в сторону ужесточения), но собирается активно торговаться.

По ситуации в медиасфере, плавно переходящую во враждебную пропаганду: мол, у нас демократия, поэтому брать за копчик совсем уж гадов можно лишь тогда, когда откровенно палятся на криминале, а по беспределу и за контент - не наш метод. Это вообще общая тактика подхода к совсем уж гадам - мол, к счастью, многих есть за что брать.

Печалится недостаточным продвижением позитива в медиа и вообще общим состоянием инфополя. Да, я не удержался от комментария насчет своевременности ложки ко сну.

Гордится реформой полиции, считая ее "и своей тоже" - мол, лучшие кадры из армии туда делегировали. Мой скепсис (я честно сказал "патрулька - ок, а так - нет") не разделил.

Гордится судебной реформой и новым составом Верховного суда. Скепсис большинства (по моему впечатлению) присутствовавших не разделил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о попытках доноров формировать суды: Это противоречит Конституции

Один из гостей спросил, не хочет ли упростить действующий институт регистрации. Тут президент реально задумался и начались обмены "за" и "против". Ссылался на кейс ректора налоговой академии Мельника, который к выборам зарегистрировал всех студентов в общаге. Как мне показалось - не против, но и не за, проблематику знает, не против поддержать адекватную модель решения, но, похоже, не считает приоритетом.

Рассказал, сколько отдавал на армию. Я не буду называть сумму, не имея возможности проверить, но с тем, что я знаю плюс-минус совпало. Снайперские и противоснайперские комплексы для ССО (здесь знаю, точно правда), аптечки (правда, Дана подтвердила), ПВО и еще ряд позиций (вот тут свечку не держал). Общая сумма - обойдемся термином классика, "дох...". В целом - склонен верить, совпадает с тем, что знаю от других людей.

Говорит, что верит в победу на следующих президентских. Ожидаемо, но осмелюсь предположить, что действительно уверен в себе и рассматривает этот вариант как наиболее вероятный, хотя и допускает возможность провала. Личное впечатление.

Если вкратце - несмотря на нехватку времени, было значительно интереснее, чем на пресс-конференции просто в силу того, что гости ставили целью расспросить, а не под...колоть. Из минусов - некоторые не успели задать вопрос, а другие, напротив, заняли непропорциональное время на не вполне полезные реплики. Бывает, впрочем, изнанка формата".

Блогер Трегубов рассказал о закрытой встрече с Порошенко: Гордится реформой полиции, обещает новые посадки, верит в победу на выборах 01
Блогер Трегубов рассказал о закрытой встрече с Порошенко: Гордится реформой полиции, обещает новые посадки, верит в победу на выборах 02

Отметим, ранее об этой встрече на странице в Facebook также сообщил блогер Мирослав Олешко.

"Только что прошла закрытая встреча Президента Украины с блогерами. Это была очень теплая беседа лидера страны с обычными людьми разных профессий. Обсудили насущные вопросы и путь к нашей общей победе", - написал он, опубликовав селфи с Порошенко.

Блогер Трегубов рассказал о закрытой встрече с Порошенко: Гордится реформой полиции, обещает новые посадки, верит в победу на выборах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки", - Порошенко о решении Стокгольмского арбитража

Источник: https://censor.net.ua/p3054781
 
 
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цікава річ блохери), це така спрощена подоба фейсбука в час інтернета?! Блогер Трегубов розповів про закриту зустріч із Порошенком: Пишається реформою поліції, обіцяє нові "посадки", вірить у перемогу на виборах - Цензор.НЕТ 8020
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Одна и та же пластинка - барыги соевые , лолита , абырвалг , мальдивы , ещё парочку , оффшоры , Роттердам +, москва - швея , торговля на крови , липецк , мы их душили - душили
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Блогер Трегубов розповів про закриту зустріч із Порошенком: Пишається реформою поліції, обіцяє нові "посадки", вірить у перемогу на виборах - Цензор.НЕТ 4671 Сделанный в СССР
и ни слова о новых тарифах на электрику, газ, коммуналку, латанные-перелатанные теплосети, инфляцию на 2,5% с начала года, оттоку раб. силы на запад, минусовый прирост населения, экологию, отсутствие автодорог, тотальной невменяемости водителей на тех же дорогах, короче встреча ниочём, блогеры решили тайно попиариться и пофоткаться с гидрантом...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А блогеров все это тоже не касается. У них все пучком и в шоколаде.Заработки в плюсах. Какие тарифы? Они даже не знают какие они на газ, воду и электроэнергию и т.д. Платят и не замечают. Копейки ... А если и замечают, то это для их бюджета не существенно.
А минусовой прирост населения? Он им пофиг как и гидранту. Поэтому и трепались они о том, что им ближе - ни о чем.А собрались блогеры с одной целью - попиариться. Это - неотъемлемая часть их работы.А гарант коррупции собрал блогеров как шаг подготовки к грядущим выборам. Поэтому и не звучала тема тарифов.
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Новые громкие разработки, задержания и посадки - следите за руками. Обещает, что будет весело. И скоро. Того самого, который вам интересен - ответ был скорее в духе "да забейте, есть более интересные". То есть нет.
=============
Тобто, Мєдвєдчук - нє інтєрєсєн, його не посадять.
Посадять Тимошенко, Садового, Соболєва і кого там ще... Ну глянуть у кого рейтинг вище плінтуса тих усіх і посадять перед виборами.
Ясно-понятно...
Источник: https://censor.net.ua/p3054781
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Садового не треба садити, він ходить рівно. "Сміттєве" щеплення йому на користь пішло. Соболєв поперед Садового пертись кандидатом не буде. Тімошенко посадити бажання є, але лячно. Засмучує, що час спливає, країна могла б розвиватись, а українці вчипились в це лайно рошен зубами і рота не відчинять. Скиглять тільки. Сумно
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Как же так , ни одного вопроса о хвабрике . ! Так цэ ж зрада .. Блогер Трегубов розповів про закриту зустріч із Порошенком: Пишається реформою поліції, обіцяє нові "посадки", вірить у перемогу на виборах - Цензор.НЕТ 4430.
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Не обріхуйте фашистів. Вони не обкрадали і не знищували свідомо свій народ, як це робить наш шпигун.
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рабсия проигрывает по всем фронтам, устроить внутренний переворот в Украине у псин не получается, у троляк от этой мысли дым валит из всех дыр!
Слава Украине!
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Сумасшедший дом тебе в подарок. Там таких понимают.
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у нас какая-то традиция: все президенты через полгода у власти совершенно теряют связь с реальностью....
надеюсь, этот гражданин будет первый, кого народный суд повесит за саботаж!!!
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Философ Зиновьев об методе КРЫСИННОГО КОРОЛЯ:
https://khazin.ru/articles/153-geopolitika/57496-rossiju-popytajutsja-razrushit-s-pomoshh-ju-strategii-krysinyy-korol
НИКОГО ИЛИ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ В УКРАНЕ СЕГОДНЯ?
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Чесно кажучи,ніколи не цікавився блогами цього...блогера.А тут побачив на фотці дві задоволені пики і зайшов на сайт Трегубова...Сім тисяч,дев"ять тисяч переглядів,найбільше двадцять шість тисяч,але це вже за рік...Ну це і зрозуміло,блогер не може бути порохоботом,він як одинокий вовк повинен рвати всіх підряд не дивлячись на посади,статки і регаліі...З українських такий тільки один,який за день може зібрати півмільйона переглядів...але його ніколи нікуди не запросять...Це - Шарій...
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Шарій - це не блогер. Шарій - відділ маніпуляцій громадською думкою, що налічує неабиякий штат політехнологів. Подивіться, одна людина не здатна охопити такий масив журналістських досліджень. Він лише "говоряща голова". Що вставили, те і випорожнює. Яка служба здатна робити такі речі? Питання риторичне
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при этом что его, что твоя задача - это обсирать власть в Украине. Хотя ты конечно мелочь, но думаю стоит тебе задуматься над этим.
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Стоп, стоп. Кажуть: критикуючі - пропонуй. Ти, "харков", кажеш, що лижиш дупу жирному шпигуну за безкоштовно. Ще й примудряєшся з язиком у його дупі кричати "Слава Україні". А я пропоную альтернативу твоїй пристрасті облизувати будь яку владу, навіть шпигунську. Різницю відчуваєш?
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ты обычный тимошонковский-сакашвилевский бот, какую ты можешь вообще альтернативу предложить? ты хочешь снова привести к власти популистов, которые сольют нашу страну агрессору, но тебе от этого все равно ничего не переломится, не надейся даже.
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Блогер еще тот. Говорить по человечески совсем перестал...
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с расшатыванием украины отлично справляется одна обосранная жидовская свинья и его сосущие холуи
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Барыгу на второй срок выбирать нельзя. Воровать будет как в последний раз, из наворованого на армию " отдаст " еще больше, реформ как не было так и не будет. Потому что такие как петя в европейских условиях обогащатся не могут. Им нужно только воровать и отжимать
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Це було добре зрозуміло ще в 2005му, після пресконференції Зінченка. Навіщо будо жерти це добре відоме лайно, щоб зрозуміти, що це лайно?
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Когда на экране корчишь из себя супермена,а в реальной жизни унылое,ссыкливое,гнилое и опущенное чмо.
Таких во дворах даже не били...просто гоняли на подсрачниках..
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Приятно жить в параллельной реальности. Только пеця ничего тебе сраному ублюдку не светит. Вернее светит но за решеткой
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я бы не фоткался с ПАПом
придётся тоже рвать когти, когда шоко-рыгов погонят со страны
т.к.порохоботов нужно сажать как пособников режима
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Зайшов на цензор посади на пляшку порохобота
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я так кожного ранку роблю...Але їх дуже багато і кидаються немов скажені мавпиБлогер Трегубов розповів про закриту зустріч із Порошенком: Пишається реформою поліції, обіцяє нові "посадки", вірить у перемогу на виборах - Цензор.НЕТ 3708
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КОРОЧЕ - СОСТОЯЛАСЬ ЗДЫБАНКА ПЕТЕБОТОВ И ПЕТЕШЛЮХ С ПАПОЙ.
Лучших награлили цукерками (правда - соевыми).
П.С.

Если серьезно - нужно запоминать таких Витьков-подстилок.
Жрать же оно хочет всегда - прогонят Барыгу - присосется к другому.
А место этому мальчику - максимум билетером в туалете на Крещатике.
Если будем забывать таким уродам - кагальная оккупация продолжится...
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Все пишите правильно, але в кінці обов'язково резюме: воду випили жиди. Навіть, якщо головними опонентами цих "пєтєшлюх" є Корбан з Коломойським.
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"закрытая встреча с блогерами" - это что? Если речь шла о государственной тайне, то почему с блогерами? Если гос.тайны не было, то почему закрытая?
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Когда-то у Эльдара Рязанова вырвалась фраза: "О чём этот фильм? Да ни о чём!"
По аналогии, так нафига Гарант Конституции собирал блогеров и тратил на них свое драгоценное, расписанное по минутам время (тут нарушения Конституции нет времени прокомментировать и пресечь), если не рассказал ничего нового или опроверг что нибудь из старого, и ничего не предложил или потребовал???
Неуж-то одиночество заело и поговорить не с кем?
Так вышел бы к народу. Столько знаменательных дат было, чтоб Президент мог не прячась по мальдивам похвастаться избравшему его народу (а это кажись 54% голосовавшего населения) своими достижениями. За одно мог бы вселить в граждан уверенность в неизменности взятого курса на рост счастья в среднем по стране.
Ну хотя по конхветке блогерам предложил?
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Політолог"-порохобот Палій накивав п'ятами. Кожне проплачене гівно повинно знати як його любить народ. https://m.antikor.com.ua/articles/208990-proplachenij_porohobot_oleksandr_palij_obizvav_geroja_ukrajini_hmaru_korisnim_idiotom …..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБлогер Трегубов рассказал о закрытой встрече с Порошенко: Гордится реформой полиции, обещает новые посадки, верит в победу на выборах
 
 
 
 
 
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