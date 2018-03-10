 Блогер Трегубов рассказал о закрытой встрече с Порошенко: Гордится реформой полиции, обещает новые посадки, верит в победу на выборах

Как передает Цензор.НЕТ, о своих впечатлениях от встречи на странице в Facebook написал журналист Виктор Трегубов. Приводим его текст полностью.
"Да, ходил. Да, говорил с президентом. Второй раз, первый был два года тому. Нет, не хочу писать очень длинную простыню рассказа об этом. Мои эмоции вам все равно будут интересны лишь в контексте "насколько подтвердят или опровергнут ваше уже сложившееся мнение", что приведет к бессмысленному флейму. Упоминать буду эпизодически и скорее в плане "поверил - не поверил говорящему". Верить или нет моему впечатлению - это уже ваше дело.
Давайте по фактажу пропрыгаю. Сумбурно, потому что вопросы задавались сумбурно. Если чего-то не запомнил - извините. Встреча, на самом деле, была недолгой.
Налог на выведенный капитал - да, поддерживает, продвигает, считает поводом порадоваться. Служба финансовых расследований - да. И еще ряд мер по упрощению жизни среднему бизнесу. Подробнее Дана Яровая, наверное, может рассказать. Записывающими устройствами мы не пользовались, а я в этой сфере не настолько борзо ориентируюсь. И да, президент явно опечален, что автоматическое возмещение НДС многие как бы и не заметили - хотя переможенька же.
PayPal - за. Видно, что искренне. Но явно не в приоритете.
Избирательная реформа (грубо говоря, отмена мажоритарки) - против с финальным переводом стрелок на Раду. Угу, помним-знаем, еще Арсен Борисыч этот прием любит. Мое главное "да ну ж...".
Новые громкие разработки, задержания и посадки - следите за руками. Обещает, что будет весело. И скоро. Того самого, который вам интересен - ответ был скорее в духе "да забейте, есть более интересные". То есть нет.
Миротворческую миссию собирается дожать. И это таки базовое видение решения восточного вопроса. Ну или президенту удалось создать у меня такое впечатление.
По сотрудничеству с МВФ - у меня сложилось впечатление, что ссориться не намерен (его все-таки зацитировали в медиа с явным перегибом в сторону ужесточения), но собирается активно торговаться.
По ситуации в медиасфере, плавно переходящую во враждебную пропаганду: мол, у нас демократия, поэтому брать за копчик совсем уж гадов можно лишь тогда, когда откровенно палятся на криминале, а по беспределу и за контент - не наш метод. Это вообще общая тактика подхода к совсем уж гадам - мол, к счастью, многих есть за что брать.
Печалится недостаточным продвижением позитива в медиа и вообще общим состоянием инфополя. Да, я не удержался от комментария насчет своевременности ложки ко сну.
Гордится реформой полиции, считая ее "и своей тоже" - мол, лучшие кадры из армии туда делегировали. Мой скепсис (я честно сказал "патрулька - ок, а так - нет") не разделил.
Гордится судебной реформой и новым составом Верховного суда. Скепсис большинства (по моему впечатлению) присутствовавших не разделил.
Один из гостей спросил, не хочет ли упростить действующий институт регистрации. Тут президент реально задумался и начались обмены "за" и "против". Ссылался на кейс ректора налоговой академии Мельника, который к выборам зарегистрировал всех студентов в общаге. Как мне показалось - не против, но и не за, проблематику знает, не против поддержать адекватную модель решения, но, похоже, не считает приоритетом.
Рассказал, сколько отдавал на армию. Я не буду называть сумму, не имея возможности проверить, но с тем, что я знаю плюс-минус совпало. Снайперские и противоснайперские комплексы для ССО (здесь знаю, точно правда), аптечки (правда, Дана подтвердила), ПВО и еще ряд позиций (вот тут свечку не держал). Общая сумма - обойдемся термином классика, "дох...". В целом - склонен верить, совпадает с тем, что знаю от других людей.
Говорит, что верит в победу на следующих президентских. Ожидаемо, но осмелюсь предположить, что действительно уверен в себе и рассматривает этот вариант как наиболее вероятный, хотя и допускает возможность провала. Личное впечатление.
Если вкратце - несмотря на нехватку времени, было значительно интереснее, чем на пресс-конференции просто в силу того, что гости ставили целью расспросить, а не под...колоть. Из минусов - некоторые не успели задать вопрос, а другие, напротив, заняли непропорциональное время на не вполне полезные реплики. Бывает, впрочем, изнанка формата".
Отметим, ранее об этой встрече на странице в Facebook также сообщил блогер Мирослав Олешко.
"Только что прошла закрытая встреча Президента Украины с блогерами. Это была очень теплая беседа лидера страны с обычными людьми разных профессий. Обсудили насущные вопросы и путь к нашей общей победе", - написал он, опубликовав селфи с Порошенко.
и ни слова о новых тарифах на электрику, газ, коммуналку, латанные-перелатанные теплосети, инфляцию на 2,5% с начала года, оттоку раб. силы на запад, минусовый прирост населения, экологию, отсутствие автодорог, тотальной невменяемости водителей на тех же дорогах, короче встреча ниочём, блогеры решили тайно попиариться и пофоткаться с гидрантом...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А блогеров все это тоже не касается. У них все пучком и в шоколаде.Заработки в плюсах. Какие тарифы? Они даже не знают какие они на газ, воду и электроэнергию и т.д. Платят и не замечают. Копейки ... А если и замечают, то это для их бюджета не существенно.
А минусовой прирост населения? Он им пофиг как и гидранту. Поэтому и трепались они о том, что им ближе - ни о чем.А собрались блогеры с одной целью - попиариться. Это - неотъемлемая часть их работы.А гарант коррупции собрал блогеров как шаг подготовки к грядущим выборам. Поэтому и не звучала тема тарифов.
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Тобто, Мєдвєдчук - нє інтєрєсєн, його не посадять.
Посадять Тимошенко, Садового, Соболєва і кого там ще... Ну глянуть у кого рейтинг вище плінтуса тих усіх і посадять перед виборами.
Ясно-понятно...
Источник: https://censor.net.ua/p3054781
Слава Украине!
надеюсь, этот гражданин будет первый, кого народный суд повесит за саботаж!!!
https://khazin.ru/articles/153-geopolitika/57496-rossiju-popytajutsja-razrushit-s-pomoshh-ju-strategii-krysinyy-korol
НИКОГО ИЛИ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ В УКРАНЕ СЕГОДНЯ?
Таких во дворах даже не били...просто гоняли на подсрачниках..
придётся тоже рвать когти, когда шоко-рыгов погонят со страны
т.к.порохоботов нужно сажать как пособников режима
Лучших награлили цукерками (правда - соевыми).
П.С.
Если серьезно - нужно запоминать таких Витьков-подстилок.
Жрать же оно хочет всегда - прогонят Барыгу - присосется к другому.
А место этому мальчику - максимум билетером в туалете на Крещатике.
Если будем забывать таким уродам - кагальная оккупация продолжится...
По аналогии, так нафига Гарант Конституции собирал блогеров и тратил на них свое драгоценное, расписанное по минутам время (тут нарушения Конституции нет времени прокомментировать и пресечь), если не рассказал ничего нового или опроверг что нибудь из старого, и ничего не предложил или потребовал???
Неуж-то одиночество заело и поговорить не с кем?
Так вышел бы к народу. Столько знаменательных дат было, чтоб Президент мог не прячась по мальдивам похвастаться избравшему его народу (а это кажись 54% голосовавшего населения) своими достижениями. За одно мог бы вселить в граждан уверенность в неизменности взятого курса на рост счастья в среднем по стране.
Ну хотя по конхветке блогерам предложил?