 Блогер Трегубов рассказал о закрытой встрече с Порошенко: Гордится реформой полиции, обещает новые посадки, верит в победу на выборах

Как передает Цензор.НЕТ, о своих впечатлениях от встречи на странице в Facebook написал журналист Виктор Трегубов. Приводим его текст полностью.

"Да, ходил. Да, говорил с президентом. Второй раз, первый был два года тому. Нет, не хочу писать очень длинную простыню рассказа об этом. Мои эмоции вам все равно будут интересны лишь в контексте "насколько подтвердят или опровергнут ваше уже сложившееся мнение", что приведет к бессмысленному флейму. Упоминать буду эпизодически и скорее в плане "поверил - не поверил говорящему". Верить или нет моему впечатлению - это уже ваше дело.

Давайте по фактажу пропрыгаю. Сумбурно, потому что вопросы задавались сумбурно. Если чего-то не запомнил - извините. Встреча, на самом деле, была недолгой.

Налог на выведенный капитал - да, поддерживает, продвигает, считает поводом порадоваться. Служба финансовых расследований - да. И еще ряд мер по упрощению жизни среднему бизнесу. Подробнее Дана Яровая, наверное, может рассказать. Записывающими устройствами мы не пользовались, а я в этой сфере не настолько борзо ориентируюсь. И да, президент явно опечален, что автоматическое возмещение НДС многие как бы и не заметили - хотя переможенька же.

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PayPal - за. Видно, что искренне. Но явно не в приоритете.

Избирательная реформа (грубо говоря, отмена мажоритарки) - против с финальным переводом стрелок на Раду. Угу, помним-знаем, еще Арсен Борисыч этот прием любит. Мое главное "да ну ж...".

Новые громкие разработки, задержания и посадки - следите за руками. Обещает, что будет весело. И скоро. Того самого, который вам интересен - ответ был скорее в духе "да забейте, есть более интересные". То есть нет.

Миротворческую миссию собирается дожать. И это таки базовое видение решения восточного вопроса. Ну или президенту удалось создать у меня такое впечатление.

По сотрудничеству с МВФ - у меня сложилось впечатление, что ссориться не намерен (его все-таки зацитировали в медиа с явным перегибом в сторону ужесточения), но собирается активно торговаться.

По ситуации в медиасфере, плавно переходящую во враждебную пропаганду: мол, у нас демократия, поэтому брать за копчик совсем уж гадов можно лишь тогда, когда откровенно палятся на криминале, а по беспределу и за контент - не наш метод. Это вообще общая тактика подхода к совсем уж гадам - мол, к счастью, многих есть за что брать.

Печалится недостаточным продвижением позитива в медиа и вообще общим состоянием инфополя. Да, я не удержался от комментария насчет своевременности ложки ко сну.

Гордится реформой полиции, считая ее "и своей тоже" - мол, лучшие кадры из армии туда делегировали. Мой скепсис (я честно сказал "патрулька - ок, а так - нет") не разделил.

Гордится судебной реформой и новым составом Верховного суда. Скепсис большинства (по моему впечатлению) присутствовавших не разделил.

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Один из гостей спросил, не хочет ли упростить действующий институт регистрации. Тут президент реально задумался и начались обмены "за" и "против". Ссылался на кейс ректора налоговой академии Мельника, который к выборам зарегистрировал всех студентов в общаге. Как мне показалось - не против, но и не за, проблематику знает, не против поддержать адекватную модель решения, но, похоже, не считает приоритетом.

Рассказал, сколько отдавал на армию. Я не буду называть сумму, не имея возможности проверить, но с тем, что я знаю плюс-минус совпало. Снайперские и противоснайперские комплексы для ССО (здесь знаю, точно правда), аптечки (правда, Дана подтвердила), ПВО и еще ряд позиций (вот тут свечку не держал). Общая сумма - обойдемся термином классика, "дох...". В целом - склонен верить, совпадает с тем, что знаю от других людей.

Говорит, что верит в победу на следующих президентских. Ожидаемо, но осмелюсь предположить, что действительно уверен в себе и рассматривает этот вариант как наиболее вероятный, хотя и допускает возможность провала. Личное впечатление.

Если вкратце - несмотря на нехватку времени, было значительно интереснее, чем на пресс-конференции просто в силу того, что гости ставили целью расспросить, а не под...колоть. Из минусов - некоторые не успели задать вопрос, а другие, напротив, заняли непропорциональное время на не вполне полезные реплики. Бывает, впрочем, изнанка формата".





Отметим, ранее об этой встрече на странице в Facebook также сообщил блогер Мирослав Олешко.

"Только что прошла закрытая встреча Президента Украины с блогерами. Это была очень теплая беседа лидера страны с обычными людьми разных профессий. Обсудили насущные вопросы и путь к нашей общей победе", - написал он, опубликовав селфи с Порошенко.

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