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 Политика Украины
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Все про:вокзал (149) Керчь (296) Крым (19617) оккупация (6501) перевозки (228) Симферополь (559)

 "Антитеррористическая защищенность объектов": оккупанты ограждают заборами автовокзалы в Крыму. ФОТО

В Симферополе и Керчи установили заборы на территории автовокзалов. В Симферополе ограждение установили в краткие сроки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Оккупационные власти Крыма отдали 70 земельных участков под подходы к Керченскому мосту

Забор установлен вокруг платформы, на которой проходит посадка в автобусы. По словам местных жителей, это создает неудобства при перемещении по территории автовокзала.

Антитеррористическая защищенность объектов: оккупанты ограждают заборами автовокзалы в Крыму 01
Антитеррористическая защищенность объектов: оккупанты ограждают заборами автовокзалы в Крыму 02

В Керчи также устанавливают ограждения на платформе автовокзала, в пресс-службе предприятия "Крымавтотранс" утверждают, что работы проводят по распоряжению антитеррористической комиссии при российском оккупационном "правительстве" Крыма, после их окончания на автовокзале введут пропускной режим, попасть на платформы смогут только обладатели билетов на автобусы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты оштрафовали за сохраненную в соцсети песню задержанного крымскотатарского активиста Кемала Сеитьяева. ВИДЕО+ФОТО

Накануне пресс-служба предприятия "Крымавтотранс" сообщала, что до конца апреля установят ограждения на 15 крупных автовокзалах и автостанциях Крыма "в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасностии антитеррористической защищенности объектов".

Источник: https://censor.net.ua/p3054772
 
 
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Одни стандарты. Возможно, даже один производитель....
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красота! для полной картины не хватает овчарок и вышек с прожекторами.
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За вышки не знаю, а вон тех бетонных фиговин что возле забора - мало. Должны стоять через метр - полтора, чтоб забор нельзя было протаранить.
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Привчають до ordnung-у! Порадіємо за них!)
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Там справа классная кафешка была....
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да так, обычная забегаловка, вот на втором этаже получше
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На фото через железную дорогу видите 9-ти этажку. Вот там во дворе я пацаном гонял.
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Ещё лет пять назад у нас не было заборов вокруг ЦВК, ментовок, на Банковой, ещё не ставили вот такие вот сетки и рамки гидности на Майдане. И откуда спрашивается оккупанты этого набрались?
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Один менталитет.
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не пизди были, они и дажа при Кучме были, их то сносили, то вновь ставии
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Козлорылище, ты свой мордовский лексикон придержи для дружков из Горловки. Это во-первых. Во-вторых, на Банковой при Кучме был всего лишь шлагбаум, а при Кравчуке и того не было, висел знак проезд запрещен. Вокруг ЦВК забору всего пару лет. Вокруг ментовок тоже. Что ты ещё хочешь промямлить?
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Бред.Сам то ты откуда,что под прокси заходишь?Просвещайся,прежде чем на кого то бочку гнать.----Понеділок, 25 жовтня 2004, 16:33 0 0 00 0 З вечора неділі навколо будинку на площі Лесі Українки, 1, де, зокрема, розташовані ЦВК і Київська обладміністрація, зводився залізний паркан. Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", будівельні роботи веде організація ЗАТ "Планета-буд". Саме такий напис на уніформі робітників, що будують паркан, які відмовляються відповідати на питання. Паркан складається з розташованих через проміжки секцій. Кожна секція має залізні жердки із загостреними кінцями, висотою близько двох метрів, приблизно такої ж ширини. Секції встановлені через двометрові проміжки. Вже зведений паркан перед фасадом будинку, частково ліворуч - з боку вулиці Кутузова, а також частково праворуч. У суботу біля ЦВК пройшла масова акція опозиції, під час якої відбулося кілька інцидентів. Опозиція обіцяла в ніч після виборів організувати під ЦВК мітинг чисельністю півмільйона громадян. Наразі ніяких акцій протесту навколо Центвиборчкому не спостерігається. Як відомо, Київську обладміністрацію очолює давній друг родини Кучм Анатолій Засуха.
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Для дебило-кацапов------

14.03.14 12:41

"Антитеррористическая защищенность объектов": оккупанты ограждают заборами автовокзалы в Крыму - Цензор.НЕТ 2735



Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов поручил демонтировать металлическое ограждение возле Администрации президента по ул. Банковой в Киеве, подписав распоряжение № 130/2014-рп от 14 марта 2014 г.

В распоряжении, в частности, говорится: «С целью обеспечения свободного прохода граждан по улице Банковой в Киеве, согласно статье 112 Конституции Украины: Киевской городской государственной администрации и Государственному управлению делами принять в установленном порядке меры по демонтажу возле здания Администрации Президента Украины металлического ограждения, которое ограничивает свободный проход граждан по улице Банковой в Киеве».
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Потс, купи билет на поезд Задрыщенск - Киев. С вокзала 24-й автобус до зупынкы вул. Садова или метро Хрещатык, спытай верхний выход на Институтскую. Пойди и потрогай забор, ограждающий Будку, если ноцгвардейцы тебе дадут подойти канешна. Можешь даже лизнуть - морозив нема. Потом обойди ее по Шелковичной или Заньковецкой и повтори тот же опыт со стороны Лютеранской. Дебилы, мля
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Придурок-его в 2015 назад восстановили,после избрания однотурового Барыги,который сстыся от малейшего шороха.У меня офис в 500 метрах от Банковой,уже 18 лет.Я все эти перипетии с забором воочию наблюдая,в отличие от тебя,лоха задрищенского.Который это все только на картинках видит.Нацгвардейцы дают пройти и мало того,даже экскурсии регулярно проходят по АП.Но тебе это забыли рассказать ,в твоем Задрищенске?Что ты там на свое ферме лижешь,и у кого-даже представить боюсь.Именно что дебилы,не знаешь даже самого элементарного,но все туда же-анекдоты сочинять.
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Чертило зеленое, а теперь еще раз прочти что я написал - "Ещё лет пять назад у нас не было заборов вокруг ЦВК, ментовок, на Банковой, ещё не ставили вот такие вот сетки и рамки гидности на Майдане. И откуда спрашивается оккупанты этого набрались?" Теперь возьми калькулятор и посчитай 2018 минус 2015. Получится менее 5-ти лет! Так с чем ты споришь, нещастя? Вначале гавкает, что мол забора нет, а теперь он у него появился. И кому ты в таком случае свои портки про Турчинова вывешиваешь? Офис у него....Это та будка сапожника во дворах шоле? Или загородка для клоуна возле ТЮЗа?
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Бредишь насчет заборов-были они везде,еще при Кучме и раннем Юще их понаставляли,эти заборы.Гавкают только какцапы под прокси,которые не знают,что и как реально было и когда.Так что-давайдосвиданья,когда будешь в Киеве-поинтересуйся историей заборов.Тебе расскажут.А те кто постоянно тут живут,отлдично их видят,эти заборы вокруг АП,ЦВК,ментовок и прочих злачных мест.и видят не один десяток лет.А вот с твоего Задрищенска это все не видно.Для тебя в рашапропаганде заборы появились после Майдана.Специально для ватных дебилов-забор вокруг АП был установлен еще в начале 2000,в 2,01 его ЧАСТИЧНО убрали и в 2015 восстановили полностью.Если вате это тяжело осилить-ничем помочь не могу.У ваты во всем Майдан виноват,даже в том что на Рашке жить хуже стало и йух перестал вставать,от пьянства.По дворам-только тупая вата ищет во дворах Банковой будку сапожников,киевляне знают-её там нет и никогда не было.В тех дворах другие будки,гораздо интереснее.Тебе еще рано это знать.В загородке тебя показывают?Прикольно.Надо прогуляться,глянуть,шо ты такое.Правда,далековато от Банковой,метров 600 пешком по такой погоде,но то такое.Прогуляюсь в обед,посмотрю.Ты будешь там?
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Ну о чем спорить с маразматиком. Вначале он выставляет роги и вывешивает портянки мол нет никаких заборов на мой комментарий, что заборы появились лет пять назад. Потом, забыв об этом верещит, что были. Потом оказуецца уже с 2000 года! С начала к тому же!Рассказываю славному крыжопольцу. Ровно 18 лет и один день назад 9 марта 2000 года началась акция Украина без Кучмы. Началась побоищем возле АП. Демонстранты выхватывали перед мусорами заборчики (помнишь такие низенькие, на ножках-пятках?) и кидали их в мусорню. Никаких других оград тогда не было! Поэтому не надо лепить тут из себя знатока, если конечно начало 2000-го у него не в квитни. А ограду ссыканувший Кучма поставил уже во время Майдана, что впрочем не говорит о том, что Майдан виноват, несмотря на твою ущербную логику. И остальные кучмины дети от Дрыща, овоща и до Кренделя эту ограду только усиливали. Я же писал не только об этом конкретном заборе, но о тенденции. После АП появились заборы у ЦИК, некоторых администраций, ментовок. Мля, удивляет тупость некоторых крокодилов. О чем, млеать, спор?
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Именно-Не о чем спорить с маразматиком.Который не знает Киев,нге знает ничего о Киеве и сидит в каком то рашкаванском Мухосранске,заходя на сайт под прокси.На фото выше стоит год-2003,забор уже есть.Но ты можешь не смотреть,сочиняй и дальше свои анекдоты для лохов.Тупость таки да-удивляет.Ты писал,что это все появилось после Майдана,до этого не было.Это """""Ещё лет пять назад у нас не было заборов вокруг ЦВК, ментовок, на Банковой,""""" ---какой дебил накорябал?Напомни.Или у какцапов память ни в пень,только от боярки и до боярки хватает?И таки да-тупость прокси-тупарей удивляет.Спор таки ни о чем-спорить с какцапом под прокси-себя не уважать.Иди на сРусьвосну,там тебя ждут такие же как ты знатоки Киева-из Рашапропаганды и киселевщины.Они тебя оценят и поддержат.
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Прикольно, когда какое-то макеевское чучело, дрыснувшее в Киев, рассказывает о Киеве. Мне для понимания долбасюрой, вероятно надо было написать с датами. Вокруг ЦВК с такого-то, Голосеевского управления НКВД с 2013, вокруг будки на Банковой с 2015 (и ссылку макиевоянина про Турчинов а рядом прилепить, с чего он и начал рохкать собственно). Тогда б оно не хоботилось и не прикалупывалось бы к словам. Так что там с блеянием про ограду на Банковой, "появившейся с начала 2000"? Язык уже в жопе? П.С. Я ничего не писал про Майдан, макиевлянин. И не мог! Потому что 5 лет назад одного Майдана ещё не было, а предыдущего уже давно не было. С таким же успехом, мешок зубатый, ты мог мне приплести оскорбление Олимпиады-80.
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На Банковой забор стоит еще с Кучмовских времен,когда Медведчук АП руководил.На фото есть года
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Там ще спецназ чергує.
Чекають на прибуття диверсантів у синіх шльоках, тобто туристів ?
Сезон все таки...
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Если доводить до стандартов юга России - то они введут такие меры: Проход на вокзал - только через пункт досмотра. Тебя через металлоискатель, багаж на рентген, возле стоит собака и ищет что то. Билет на междугородние поездки - только по паспорту (с внесением твоего местонахождения в реестр).
Кубань так уже лет 5 - 10 живёт.
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И вообще, любое место скопления людей всегда огорожено забором и блоками чтоб не проехал грузовик.
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Цікаво живете,а в нас цього нема і не було, доки ви не приперлись.
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Уявляєш Сашко, я з 1991 року майже кожен день в місті і жодного разу не брав з собою паспорт, тільки коли за кордон їду і то закордоний.
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Так, там інша дійсність і власні правила, які ми не можемо зрозуміти.
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В мацквабаде любой мент при проверке документов, даже у масквачей может задать вопрос, "с какой целью гражданин находится в данном округе города?" "Антитеррористическая защищенность объектов": оккупанты ограждают заборами автовокзалы в Крыму - Цензор.НЕТ 146 Такого дебилизма нет больше ни в одной столице
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За то почти прекратились теракты. Думаю в Израиле меры безопасности не меньше.

У меня в 96 в Чечне погиб дальний родственник, он был командиром разведки одного из подразделений. Так вот на его похороны решили приехать его сослуживцы. Договорились с командиром, он типа послал на боевое задание человек 20, на Камазе. А они вместо задания в полном вооружении попёрли из Чечни на Кубань. Поехали, простились с командиром, уехали обратно. Почти трое суток Камаз с вооружённой группой ездил по России. И никто не обратил внимания, и никто не хватился. Только когда вернулись - как то узнали и были неприятности. Такой бардак был. А сейчас бы они и через границу Чечни не переехали.
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При чем тут грузовик?Эта сетка его не удержит,а вот вату-запросто.Чтобы не расползалась
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Если доводить до стандартов юга России - то они введут такие меры: По мешку "сахара" ночью в подвал перед "выборами" Путлера.
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Такі нікчемні парканчики не стануть на заваді нашому братові Фео в його святій місії по знищенню окупантів і колаборантів в Криму..
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він працює на керченській протоці.
розводить міст по ночах, підкопи робить.
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Такі як Фео вміють лише язиком молотити. Під час тієї чи іншої "місії" він може лише кричати через мегафон з якогось укриння "Впейод! Ойльі! Йодіна в опасності!"
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Світ всюди відгороджується від мавп зовні.
У Орді їх загоняють у вольєри.
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те шо вони іноді ідять з тарілок - не робить з них людей,
та і зручніше ім з лопат.
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Такое здесь писать нельзя. Свобода слова не позволяет.
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Невже Ізраіль? Якщо це натяк на Україну, то не по всьому кордону, а лише кордону з вбивцями.
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Гитлер напал внезапно и уничтожил СССР за 3 месяца.
РАБссиянский писатель Андрей Купцов.Ютуб.
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та вже наш непредсказуемый насквозь - где то до мая будет с ыном целоваться..
не удивлюсь если ети два придурка друг другу понравятся.
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ГУЛАГа в ссср не было.Это поклёп Солженицына и Госдепа США.
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Їхнім дебілам лячно від Ї, а нашим - від Ё.
Хто кращій?
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Туалет за противотанковым рвом ещё лучше смотрится:
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Если пердаки рвонут - ни один танк не пострадает...
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Какое шикарное сборище козломордых репоедов
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на РАБссии борятся с терроизмом,в Украине с коррупцией.Борцуны это не только элита обчиства...
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Смотрел астанКИНО, там уже в открытую как в старину при адике рассказывают легенды о
ОРУЖИИ ВОЗМЕЗДИЯ, маразм крепчает
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Цей кінотеатр з ракетами вони перехопили у Ына.
Той теж лякає Америку мультиками.
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вибачаюсь, що не по темі, аале зачепило до кольок
"Антитеррористическая защищенность объектов": оккупанты ограждают заборами автовокзалы в Крыму - Цензор.НЕТ 7766
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вы думаете трижды победить Сирию и ИГил было просто с 2015 года?два раза Чечню тоже было нелегко...
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а оце по темі


Одесса, центр. Незабаром приїде президент Порошенко.
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Пусть лучше жопу Путина забором оградят. Придет к власти Тимошенко, она Путину ведерную клизму с патефонными иголками поставит за Крым.
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Юлю не трогайте - у нее траур , газпром обидели... Вы ж "ведерной клизмой" рассее от Тимошенко на ее "опускания" кремля путем подписания отех контрактов намекаете?
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Юля придет к власти и всех гнид посадит. А мы ей поможем, голосовать будем только за Тимошенко. Прикрути аппетиты Порошенко, голосуй за Тимошенко, вот наш девиз. "Антитеррористическая защищенность объектов": оккупанты ограждают заборами автовокзалы в Крыму - Цензор.НЕТ 2883
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якийсь порохобот тре всі мої комертарі .....
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Террорист боится террора, так и должно быть. паРашку огородить колючей проволокой: не за горами..
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А колючую проволоку с током по забору тоже протянут?
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Обязательно.Чтобы вата не расползалась из резервации
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Фигней занимаются,вместо того чтобы установить забор по периметру Крыма и перерекрыть вате возможность слинять из скрепной резервации
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Яценюк!Астанавитесь!!!Проэкт "стена намахача".
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работы проводят по распоряжению антитеррористической комиссии при российском террористическом "правительстве" Крыма.
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Яйценюх тоже такую построил и подзаработал.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Антитеррористическая защищенность объектов": оккупанты ограждают заборами автовокзалы в Крыму. ФОТО
 
 
 
 
 
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