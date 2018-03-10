 "Антитеррористическая защищенность объектов": оккупанты ограждают заборами автовокзалы в Крыму. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Забор установлен вокруг платформы, на которой проходит посадка в автобусы. По словам местных жителей, это создает неудобства при перемещении по территории автовокзала.





В Керчи также устанавливают ограждения на платформе автовокзала, в пресс-службе предприятия "Крымавтотранс" утверждают, что работы проводят по распоряжению антитеррористической комиссии при российском оккупационном "правительстве" Крыма, после их окончания на автовокзале введут пропускной режим, попасть на платформы смогут только обладатели билетов на автобусы.

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Накануне пресс-служба предприятия "Крымавтотранс" сообщала, что до конца апреля установят ограждения на 15 крупных автовокзалах и автостанциях Крыма "в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасностии антитеррористической защищенности объектов".