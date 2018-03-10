 "Антитеррористическая защищенность объектов": оккупанты ограждают заборами автовокзалы в Крыму. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Забор установлен вокруг платформы, на которой проходит посадка в автобусы. По словам местных жителей, это создает неудобства при перемещении по территории автовокзала.
В Керчи также устанавливают ограждения на платформе автовокзала, в пресс-службе предприятия "Крымавтотранс" утверждают, что работы проводят по распоряжению антитеррористической комиссии при российском оккупационном "правительстве" Крыма, после их окончания на автовокзале введут пропускной режим, попасть на платформы смогут только обладатели билетов на автобусы.
Накануне пресс-служба предприятия "Крымавтотранс" сообщала, что до конца апреля установят ограждения на 15 крупных автовокзалах и автостанциях Крыма "в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасностии антитеррористической защищенности объектов".
14.03.14 12:41
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов поручил демонтировать металлическое ограждение возле Администрации президента по ул. Банковой в Киеве, подписав распоряжение № 130/2014-рп от 14 марта 2014 г.
В распоряжении, в частности, говорится: «С целью обеспечения свободного прохода граждан по улице Банковой в Киеве, согласно статье 112 Конституции Украины: Киевской городской государственной администрации и Государственному управлению делами принять в установленном порядке меры по демонтажу возле здания Администрации Президента Украины металлического ограждения, которое ограничивает свободный проход граждан по улице Банковой в Киеве».
Чекають на прибуття диверсантів у синіх шльоках, тобто туристів ?
Сезон все таки...
Кубань так уже лет 5 - 10 живёт.
У меня в 96 в Чечне погиб дальний родственник, он был командиром разведки одного из подразделений. Так вот на его похороны решили приехать его сослуживцы. Договорились с командиром, он типа послал на боевое задание человек 20, на Камазе. А они вместо задания в полном вооружении попёрли из Чечни на Кубань. Поехали, простились с командиром, уехали обратно. Почти трое суток Камаз с вооружённой группой ездил по России. И никто не обратил внимания, и никто не хватился. Только когда вернулись - как то узнали и были неприятности. Такой бардак был. А сейчас бы они и через границу Чечни не переехали.
розводить міст по ночах, підкопи робить.
У Орді їх загоняють у вольєри.
та і зручніше ім з лопат.
РАБссиянский писатель Андрей Купцов.Ютуб.
не удивлюсь если ети два придурка друг другу понравятся.
Хто кращій?
ОРУЖИИ ВОЗМЕЗДИЯ, маразм крепчает
Той теж лякає Америку мультиками.
Одесса, центр. Незабаром приїде президент Порошенко.
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