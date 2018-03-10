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Все про:журналистика (2184) Словакия (362) убийство (4786)

 Тысячи словаков вышли на антиправительственные акции протеста, требуя расследовать убийство журналиста Куцяка. ФОТОрепортаж

Десятки тысяч словаков вечером в пятницу, 9 марта, вышли на антиправительственные акции протеста в Братиславе и других городах страны.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, демонстранты несли плакаты вроде "Словакия должна стать государством без мафии", передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Президент Словакии Киска требует досрочных парламентских выборов из-за убийства журналиста

Также они требовали отставки премьер-министра страны Роберта Фицо из-за возможной причастности его правительства к коррупционным схемам.

Организаторы акции в Братиславе заявили о крупнейшей демонстрации в Словакии со времен "Бархатной революции" 1989 года.

Тысячи словаков вышли на антиправительственные акции протеста, требуя расследовать убийство журналиста Куцяка 01

Тысячи словаков вышли на антиправительственные акции протеста, требуя расследовать убийство журналиста Куцяка 02
Тысячи словаков вышли на антиправительственные акции протеста, требуя расследовать убийство журналиста Куцяка 03

Журналист Ян Куцяк был застрелен вместе со своей невестой, по данным правоохранителей, в период с 22 по 25 февраля. Тело 27-летнего репортера и его подруги-сверстницы нашли в их доме в населенном пункте Велька Мача недалеко от города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста, который расследовал деятельность итальянской мафии на востоке Словакии и ее возможные связи с близким окружением премьер-министра Роберта Фицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент будет расследовать убийство журналиста Кучака в Словакии

Итальянская сторона заявила, что к убийству может быть причастна крупная организованная преступная группировка "Ндрангета", базирующаяся на юге Италии. Журналиста похоронили 3 марта, его невесту - днем раньше. Полиция 3 марта сообщила, что отпустила всех семерых задержанных итальянцев в связи с расследованием убийства, среди которых были люди с фамилиями и инициалами лиц, некоторые из которых схожи с именами итальянских бизнесменов - фигурантов последнего расследования Куцяка.

Источник: https://censor.net.ua/p3054771
 
 
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Они то чего? У них же коорупции нету. Вся коррупция в Украине. Ну, Шредер еще чут-чуть...
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Нельзя протестовать!
Нетопутинападёт!
А кто не знает - пусть спросит у Липецкого!
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надо учиться у хряка2 он бы мусоров с рамками нагнал,
а СБУ журналиста отметелило, чтоб не писал лишнего
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Странные вы кацапы какие-то, говорите что он еще не напал, а дохлых кацапов кучами на расию уже с Украины везут Тысячи словаков вышли на антиправительственные акции протеста, требуя расследовать убийство журналиста Куцяка - Цензор.НЕТ 9318
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Словаччина - країна з австрійськими цінами. Сервіс туристичний до українського не дотягує. Митниця - повне лайно, всі нервові та недружні.
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Серед наших сусідів, тобто, серед країн, з якими маємо спільний кордон... саме Словаччина, у комплексі факторів, - найбільш дружня до України держава. З першого дня нашої незалежності.
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в каком году она появилась, з першогодня ?
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Словаччина мирно розійшлась з Чехією у 1993 році, так зване "оксамитове розлучення". Але суть мого посту була не в хронології, а про взаємовідносини та стосунки з географічними сусідами.-)
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РАбсия тоже опротестует массовые убийства Немцова или Политковской со Щекочихинви,и даже Листьева с Тальковым и Цоем
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Давно в нас стільки народу не збиралось...
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Сподіваюсь, що не розібрався хто стоїть за постом..
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Навіть не хоче розбиратись.
Кацап тролі граються на почуттях українців, а вони не звертають уваги.
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До речі - той нік ще активний.. Перевірив 10 хвилин тому.. Ще побачимо і його тут..
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Так, там лише бан.
Немає сенсу деактивовувати, якщо впертюх все одно повертається.
Бани більш дієві.
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Я подробно объяснила про лайки под статьями о погибших... Свой комментарий к нему удалила где-то через час, убедившись, что бесполезно, когда увидела благодарность за объективность. Т.е. данный форумчанин прочел мое обращение к нему и уже после этого побежал благодарить...Конечно, если он усмотрел объективность в отдельно взятом комментарии, а остальное - неважно, то вопросов нет...
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Без лорика было бы скучно жить на етом свете.
у кацев есть "домовой",
в каком то ихнем кине про коней и снег был еще "вагонный",
а ето "форрумный"...
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братья стругацкие - ето сила и предьвиденение...
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великий народ. в отличие от быдла
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Вот это европейской общество: подняли налого на 2 процента - тысячи людей на баррикады, отмазали прокурорские крысы сынка-мажора - сотни разбитых витрин и перевернутых машин, необоснованно подняли тарифы - блокировка госорганов на несколько дней, визиты к маеткам небожителей.... Именно таким образом европейцы завоевали свои свободы и настоящую демократию! У них общество, а у нас - стадо баранов.
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То то я бачу, що суцільне бекання а розумного нічого написати не можеш. Баран...
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Словаки трохи "дали слабину"...
щодо захисту власних національних інтересів..
тепер ще й "італійська мафія"..

а ще треба пригадати,про діючий контракт з Газпромом до 2031 року
є обгрунтована підозра ,що антиурядові виступи "розганяє " росія.. (як без неї).
"замовивши" журналіста італійській мафії ,або ще скоріше "підставивши".. її

замінити "неугодний" уряд :

Словакия назвала предательством сделку Газпрома с ЕС о ...

https://inosmi.ru/world/20150911/230222414.html


10 сент. 2015 г. - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг назвал предательством соглашение Газпрома с европейскими партнерами о расширении газопровода «Северный поток». По его словам, Словакия и Украина потеряют от этого миллиарды евро в виде платежей за транзит газа.
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Вот свободные граждане. А у нас на 42 миллионную страну собирается в разы меньше. Вот и все достоинство по факту. Заслуживаем так жить.
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Правильно сделали. Поэтому они и живут хорошо, что выходят. А украинцы скоро в ладоши будут хлопать, как в Белоруссии.
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Вологі мрії москалів і місцевих безмозклих борцунів про протест.
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Надо наших рехформированых беркутов туда и липецкого с рамками заслать Тысячи словаков вышли на антиправительственные акции протеста, требуя расследовать убийство журналиста Куцяка - Цензор.НЕТ 1095
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потому что в отличии от некоторих они не бидло
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А когда люди устраивали митинги за отставку Пети Мальдивского в Украине, Цензор это осветил уже после самого события, сказав что было пару сотен человек! Трусливые журнашлюшки! Бутусов жополиз!!!!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомТысячи словаков вышли на антиправительственные акции протеста, требуя расследовать убийство журналиста Куцяка. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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