 Тысячи словаков вышли на антиправительственные акции протеста, требуя расследовать убийство журналиста Куцяка. ФОТОрепортаж

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, демонстранты несли плакаты вроде "Словакия должна стать государством без мафии", передает Цензор.НЕТ.

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Также они требовали отставки премьер-министра страны Роберта Фицо из-за возможной причастности его правительства к коррупционным схемам.



Организаторы акции в Братиславе заявили о крупнейшей демонстрации в Словакии со времен "Бархатной революции" 1989 года.







Журналист Ян Куцяк был застрелен вместе со своей невестой, по данным правоохранителей, в период с 22 по 25 февраля. Тело 27-летнего репортера и его подруги-сверстницы нашли в их доме в населенном пункте Велька Мача недалеко от города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста, который расследовал деятельность итальянской мафии на востоке Словакии и ее возможные связи с близким окружением премьер-министра Роберта Фицо.

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Итальянская сторона заявила, что к убийству может быть причастна крупная организованная преступная группировка "Ндрангета", базирующаяся на юге Италии. Журналиста похоронили 3 марта, его невесту - днем раньше. Полиция 3 марта сообщила, что отпустила всех семерых задержанных итальянцев в связи с расследованием убийства, среди которых были люди с фамилиями и инициалами лиц, некоторые из которых схожи с именами итальянских бизнесменов - фигурантов последнего расследования Куцяка.