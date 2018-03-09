 Нардепа Левченко избили в Киеве, - депутат Киевсовета Кутняк. ФОТО

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

В инциденте он обвиняет "наемников Кличко". По словам Кутняка, они вместе с общиной на улице Половецкой защищали имущество местных жителей и пытались не допустить незаконную застройку.

"Наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и в упор несколько раз в глаза баллоном набрызгали так, что у него теперь подозрение на ожог). Только что отвез его в больницу", - говорится в сообщении депутата Киевсовета.

Ранее экологи и общественные активисты призвали киевскую власть не допустить уничтожения экосистемы Совских прудов путем застройки этой местности.