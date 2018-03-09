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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:избиение (9145) Киев (15505) Кличко (2514) Левченко Юрий (13)

 Нардепа Левченко избили в Киеве, - депутат Киевсовета Кутняк. ФОТО

В столице на улице Половецкой на Татарке избили народного депутата Юрия Левченко (ВО "Свобода").

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Нардепа Левченко избили в Киеве, - депутат Киевсовета Кутняк 01

В инциденте он обвиняет "наемников Кличко". По словам Кутняка, они вместе с общиной на улице Половецкой защищали имущество местных жителей и пытались не допустить незаконную застройку.

"Наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и в упор несколько раз в глаза баллоном набрызгали так, что у него теперь подозрение на ожог). Только что отвез его в больницу", - говорится в сообщении депутата Киевсовета. 

Ранее экологи и общественные активисты призвали киевскую власть не допустить уничтожения экосистемы Совских прудов путем застройки этой местности.

Нардепа Левченко избили в Киеве, - депутат Киевсовета Кутняк 02

Источник: https://censor.net.ua/p3054669
 
 
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И хоть бы кого-то с оппоблока или бпп. Бо свои!
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Тобто? А набита мармиза Шуфрича вже забулася?
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Коли то було? Зараз ця мерзота в шані і повазі. Все як хтіло петрове кубло.
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По твоїй логіці тепер і Левченко в тому "кублі" буде...)))
"БитиЁ определяет сознание!". (С)
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не правда,не в пошани и не в повази...
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бл*, дура помолова, твоя роль тут ясна - орать о свержении всех. пошла нах*р
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"Каждого из киевлян я прошу с пониманием ставится до... к этой проблеме, иииааа... просил бы также всех киевлян.... точно также... с особым... иииааа... с особым... мммаа... составляющей... обратиться к проблеме... теплосбережения... подготовки к земле" (Виталик, боксёр) Нардепа Левченка побили в Києві - Цензор.НЕТ 7496
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Ой, чи й не відп...ли. Шнобель перебитий, звичайна справа.
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Мало дали, всех депутатов ВР необходимо бить два раза в день.
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Да ? И парубия и бурбака и геращенко обоих ??? Или про них методичка пока умалчивает ??? Нардепа Левченка побили в Києві - Цензор.НЕТ 4459
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Всех ватный дурачёк, и твою ботоксную йулю!!!
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Да ? Ну может тогда и пете мальдивскому за компанию выписать ???
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Чого ми такі дурні? -- Бо бідні. А чого бідні? -- Бо дурні !
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а ты думал виталик снег будет убирать?????????? на нем не заработаешь а на стройке можно((((((((((
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Как раз на уборке снега можно списать кучу денег !
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небачу я там побоїв
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я як людина яка виросла в 90ті на фільмах про карате і безкінечних війнах між селами знаю що таке побої ! це коли очі запухші гематоми губа до шиї висить !а тут тицінули по ноі кров розмазав жодної гематоми !
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Это один из немногих нормальных людей в зРаде,конечно их будут бить а очень скоро похоже начнут убивать !!!
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Страдалєц ! Розмастив юшку по мармизі.
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"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать" Нардепа Левченко избили в Киеве - Цензор.НЕТ 6537
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РОЗБАНИЛИИИ !!
3 ДНІ!
МАЛО-ЯК ЗРОБИТИ ЩОБ НА 10 ДНІВ ЗАБАНИЛИ?
(3 дні-обізвав модератора)
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когда уже повесят, жирную кучерявую свинью...???
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Тобто "недоторканість" депутатів це таки фікція...
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Они к нему не прикасались руками, а просто били Нардепа Левченка побили в Києві - Цензор.НЕТ 7744
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Дарма ти над цим смієшся.
ЛЮДЕЙ БИТИ НЕ МОЖНА!!!
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Людей не можна, а покидьків, які пограбували Україну, та призвели до війні потрібно бити!!!
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Ні. Міру покарання має визначати суд, а не самосуд.
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Поки не має адекватних судів, такі побиття будуть .
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Вони будь-коли будуть, навіть при адекватним судах. Поки одні будуть відчувати себе "рівнішими" за інших.
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насправді, як тільки суспільство побачить адекватне судочинство, то побиття не матиме сенсу.
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Суспільство вже відчуло смак крові. Це надовго тепер.
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мертвечука, януковоща, вальцмана, ггойсмана, ТЕБЕ...? та ми ж не проти....
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Б'ють - значить люблять!
Бий депутата молотом - буде він тобі золотом.
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Нос, по-моему, сломали. Дикость полная... Ублюдочная страна, ублюдочные нравы...
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побили мабуть за рос паспорт і вартирку в москві ! яку він так скривав ! родився в москві приїхав в київ бути націоналістом все що треба знати ! про цього діяча
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все що треба знати це те що він робить і не слухати таких ніхто пиздунів як ти.
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Тебе навіть собакою назвати не повертається язик бо така тварина як ти цього не достойна.Таких як ти худоба треба виводити політанью.а краще охолощувати батьків щоб таких не народжували.Ти хурункул який треба видаляти хіррургом.
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а український націонал не може народитися в Москві?
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Всього лиш рило в кетчупі, а наші бійці через кнопкодавів гинуть на фронті. Занадто багато галасу через розбитий ніс депутата. Мабуть ще довелося 7 бригад швидкої допомоги задіяти на порятунок недоторканого.
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а почему тягнибока не протестует или мирошниченко? Им спокойнее в эмиграции на Елисейских полях.
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Невооруженных граждан легко обидеть....
Сложно делать добро безоружному.

"Ты можешь достичь добрым словом и пистолетом большего, чем просто добрым словом"
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Беларусь сейчас.. тянут к границе с намиНардепа Левченка побили в Києві, - депутат Київради Кутняк - Цензор.НЕТ 3165
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Цель рашки - посеять вражду , смуту , расшатать мир , спровоцировать внутренний конфликт и ввести войска в Украину, Кремлевские тролли активно пытаются подогреть во всех СМИ этот вопрос ! Кремлевские провокаторы готовят повод для развязывания войны рашкой под предлогом ущемления прав русскоговорящих ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ и не поддавайтесь на высеры кремлевских троллей - провокаторов!
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Ан не че! Через плечё! Откуда у вас такие обороты речи??? Палитесь, любезный!
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Менти звичайно нікого не знайдуть і не покарають, бо Кличко (Удар) входить в БПП...
От якби побили якогось сєпара, рига чи бепепешника, то ментяри вже би затримали, побили, заарештували б, усіх активістів чи добровольців...
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Не найдут это когда ищут, тут всё будет проще - НИКТО и искать не будет. (новая полиция-РеФОрма, перестройка)
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Де ж поліція комунікації. нехай поспілкується з людми розкаше правду.
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Когда полиция нужна ее нет -- шеколаднорыговских защищает некогда им !!!
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Кличко киевский БРИГАДИР. Кто против кличко - порошенко - ГОТОВЬТЕСЯ, Тягнибок - ПРЕДАТЕЛЬ сдавший Крым (как вариант сотрудник ФСБ) и вся эта "Свобода" отряд ФСБешников (вольно или невольно)
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То что Кличко-Порошенко нас обкрадывают не отменяют того, что "Свобода" - проект России.
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Он книжку читал, а его побили за это.
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Який міністр - така і поліція!
Який реформатор - такі і реформи!

Нардепа Левченка побили в Києві, - депутат Київради Кутняк - Цензор.НЕТ 8798
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Реально, рассечение только на носу, остальное - просто размазал кровь по лицу.
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Кагальная кровь в Педалике сказывается:
Ненавидит все украинское,шестерит на Фирташа и Барыгу.
Поэтому расправился с представителем Свободы.
Вывод - убираем кагал из власти.
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мало дали,он же шызик...,постоянно бред несёт...
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Коротко напомню биографию этого Левченко: родился в Москве, отец работал в управлении внешних связей Министерства морского флота в Москве., детство прошло на Кипре (1992 - 2002) - ходил там в школу, потом образование в Англии. Ну а дальше он оказался украинским патриотом и в течении нескольких месяцев после приезда в Украину он находится на верхушке "Свободы". Имеет недвижимость в Москве.
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Юрій Володимирович Левченко (нар.1 жовтня 1984, місто Вінниця)
в спам, кац брехливий
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О, сколько вылезло порохососов, кличкососов и прочего 54% дерьма!!!! Да скоро у вас не будет работы и пиздеть будут вас так же как избили Левченко. Всех уродов работающих в качестве пропагандистов этой власти на заметку!
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А яке майно захищали? Що там- гаражі, мафи?
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Віталік ще і злодій.

Згадав молоді роки, як з Рибкою шухерив.
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.....все СОБЫТИЯ предворяют большую ЖОПУ стране ((((( !!!
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Рашка прилагает максимальные усилия для внесения раздора в украинское общество. Памятуя уроки украинской истории, следует осознавать, что склоки и конфликты, безудержная критика и вера в собственную непогрешимость уже не раз лишали украинцев собственного государства, и тут уж лучше закрыть глаза на несовершенство власти, чем потерять державу, как это уже не раз бывало в украинской истории.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНардепа Левченко избили в Киеве, - депутат Киевсовета Кутняк. ФОТО
 
 
 
 
 
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