 Нардепа Левченко избили в Киеве, - депутат Киевсовета Кутняк. ФОТО

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.
В инциденте он обвиняет "наемников Кличко". По словам Кутняка, они вместе с общиной на улице Половецкой защищали имущество местных жителей и пытались не допустить незаконную застройку.
"Наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и в упор несколько раз в глаза баллоном набрызгали так, что у него теперь подозрение на ожог). Только что отвез его в больницу", - говорится в сообщении депутата Киевсовета.
Ранее экологи и общественные активисты призвали киевскую власть не допустить уничтожения экосистемы Совских прудов путем застройки этой местности.
"БитиЁ определяет сознание!". (С)
3 ДНІ!
МАЛО-ЯК ЗРОБИТИ ЩОБ НА 10 ДНІВ ЗАБАНИЛИ?
(3 дні-обізвав модератора)
ЛЮДЕЙ БИТИ НЕ МОЖНА!!!
Бий депутата молотом - буде він тобі золотом.
Сложно делать добро безоружному.
"Ты можешь достичь добрым словом и пистолетом большего, чем просто добрым словом"
От якби побили якогось сєпара, рига чи бепепешника, то ментяри вже би затримали, побили, заарештували б, усіх активістів чи добровольців...
Який реформатор - такі і реформи!
Ненавидит все украинское,шестерит на Фирташа и Барыгу.
Поэтому расправился с представителем Свободы.
Вывод - убираем кагал из власти.
в спам, кац брехливий
Згадав молоді роки, як з Рибкою шухерив.