 "Поддержим украинскую сборную на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане", - Гройсман. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке.

"Поддержим украинскую сборную! Сегодня начинаются XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане. В составе нашей команды 30 спортсменов, 10 из которых - спортсмены-лидеры или гайды. 19 спортсменов будут представлять Украину в лыжных гонках и биатлоне, а один - в сноуборде. Наши паралимпийцы вполне оправдано рассчитывают на медали", - пишет он.

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