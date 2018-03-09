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 Политика Украины, Спорт
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 "Поддержим украинскую сборную на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане", - Гройсман. ФОТО

Премьер призвал украинцев болеть за наших спортсменов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке.

"Поддержим украинскую сборную! Сегодня начинаются XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане. В составе нашей команды 30 спортсменов, 10 из которых - спортсмены-лидеры или гайды. 19 спортсменов будут представлять Украину в лыжных гонках и биатлоне, а один - в сноуборде. Наши паралимпийцы вполне оправдано рассчитывают на медали", - пишет он.

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Поддержим украинскую сборную на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, - Гройсман 01
Поддержим украинскую сборную на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, - Гройсман 02

Источник: https://censor.net.ua/p3054668
 
 
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Пусть лучше расскажет почему украинские биатлонисты не отказались ехать в Тюмень по примеру США и Чехии.
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Потому что мы можем потерять квоту в 6 спортсменок для следующего биатлонного сезона. Поэтому, как бы надо ехать в страну агрессора. На следующей сезон биатлон в Тюмени проводится больше не будет. А в США и Чехии железно бетонные места для квот и им ничего не грозит.
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паралимпийцы заседают в верховной зраде, а это спортсмены-олимпийцы-герои!!!
успехов, вам - от всего сердца!!!!
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Как было бы хорошо что-бы гнойсман сам бы участвовал в этих соревнованиях со своим кабмином!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Поддержим украинскую сборную на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане", - Гройсман. ФОТО
 
 
 
 
 
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