 "ДНРовцы" уже вступились за "самого честного офицера" Рубана, - Казанский. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"У ДНРовцев уже закипело. Безлер и Кофман вступились за "самого честного офицера". Значит, точно за дело взяли", - написал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию с арсеналом оружия.
А уявіть скількох наших можна обміняти, якщо заарештувати Мертветчука...
Суровы и беспощадны бабы Домбабвэ...
Про хвостовики знает, а как создать аккаунт на фейсбуке без дупля.
Спамят аж гай гуде...))
Сразу видно любителей сталинского правосудия.
Правды нет в обоих случаях.
"Мухи отдельно, а котлеты - отдельно".
Или офицер, или мошенник.
Всему есть время и место. А ты обычная зрадоёбка-провокаторша.
Ну, или про "мой паспорт в кабинете Порошенко".
Народ замученний мовчіть.
А на апостольськім пристолі
Кабан вгодованний сидить.
Вспомните Иловайск.
Все они одинаковые бесславные ублюдки, вот и симпатизируют друг другу.
Цена их чести такая же, как и их липовому сатанинскому православию.
Безлер ищет нескладушки в оружии. Мины и миномет вообще не нужно было подбрасывать. Хватило бы и стрелкотни. А если он ранее переправил 120 миномет, а теперь к нему мины везет, то совпадает.