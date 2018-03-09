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 "ДНРовцы" уже вступились за "самого честного офицера" Рубана, - Казанский. ФОТО

Свое недовольство задержанием руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана высказывают представители террористической организации "ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

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"У ДНРовцев уже закипело. Безлер и Кофман вступились за "самого честного офицера". Значит, точно за дело взяли", - написал он.

ДНРовцы уже вступились за самого честного офицера Рубана, - Казанский 01
ДНРовцы уже вступились за самого честного офицера Рубана, - Казанский 02

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию с арсеналом оружия.

ДНРовцы уже вступились за самого честного офицера Рубана, - Казанский 03

Источник: https://censor.net.ua/p3054664
 
 
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тупорылый кацап выкладывает свое виденье мира... и что? Они там почти все ублюдки, зачем обращать внимание на этого?
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Трогай вату... не трогай все равно запах!
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Представляете,как они вступятся если мальдивского арестовать ,на весь Мир будут вопить КАРАУЛ,вместе с ху*лом !!!
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А Мочанов з Кутєповим чого задніх пасуть?
"ДНРовцы" уже вступились за "самого честного офицера" Рубана, - Казанский - Цензор.НЕТ 4632
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Моча уже в табло получил, - угомонился.
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Довипєндрувався гандон штопаний мля( я про Рубана). Враховуючи його близкість до Медведчука і відповідно до хуйла, цього Рубана можна обміняти на Сєнцова.
А уявіть скількох наших можна обміняти, якщо заарештувати Мертветчука...
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Анжелка Безлер такая грамотная, все знает и про переменные заряды, и про хвостовики.
Суровы и беспощадны бабы Домбабвэ...
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ее муженек настолько суров, что пишет с жениного аккаунта.
Про хвостовики знает, а как создать аккаунт на фейсбуке без дупля.
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Кому-то очень не нравятся наши оценки лугандонцев.
Спамят аж гай гуде...))

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Чому дивуєтесь? І у нас тут на форумі один легендарний солодкоголосий користувач колись писав тут під ніном своєї дружини.. "ДНРовцы" уже вступились за "самого честного офицера" Рубана, - Казанский - Цензор.НЕТ 5210 Всяке в житті буває..
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и петя тоже..
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а причем тут юля к петиным грязным кальсонам,???
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Во как , даже уже Шуфрич , по мнению Безлера это - лицо с низкой социальной ответственностью . "ДНРовцы" уже вступились за "самого честного офицера" Рубана, - Казанский - Цензор.НЕТ 6333 . А причём он тут вообще . ? Непонятно .
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Я б сказав трохи інакше - Шуфрич навіть на думку безлера є "лицо с низкой социальной ответственностью".
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«Никаких освобождений не будет. И это не случайное задержание», - заявил Луценко.
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а если не освободят..то суд будет лет 20 длиться..как с гепой или ефремовім..
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"ожидание смерти хуже самой смерти"(с)
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А сколько суд должен идти? Два дня?
Сразу видно любителей сталинского правосудия.
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Порошенко верят ЛОХИ. лднр-верят лохи в квадрате.
Правды нет в обоих случаях.
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Если вступились значит Барыга выпустит. Будем посмотреть.
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И тут я с сепарами согласен. Рубан - настоящий достойный офицер. А такие клану пороха не угодны.
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Кацапская прокладка, ты уже даже не скрываешь свою ориентацию
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кто на свєтє всєх мілєє? всєх красівєй і умнєє? канєчно пєтя лайлалалай! все твоя поведінка в цьому питанні.
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Еще один мертвечуковский клоун нарисовался "ДНРівці" вже заступилися за "найчеснішого офіцера" Рубана, - Казанський - Цензор.НЕТ 9027
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слабенький ти в колінках рошенівець.
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Настолько достойный, что даже сам себе звания присваивает.
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Он не один такой, есть еще Семен Лушпайкович Гришин
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Та их там, этих гарбузюков-гришиных-зиминых, вагон и маленькая тележка. Они не только от своего народа, но и от своего рода отказались.
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Самодельных офицеров-мошенников, присвоивших себе звание не так много "ДНРівці" вже заступилися за "найчеснішого офіцера" Рубана, - Казанський - Цензор.НЕТ 7418
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Э нет, отче.
"Мухи отдельно, а котлеты - отдельно".
Или офицер, или мошенник.
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Лушпайке гришину удалось объединить эти понятия "ДНРівці" вже заступилися за "найчеснішого офіцера" Рубана, - Казанський - Цензор.НЕТ 9955
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Если бы удалось, то не было бы этого разговора.
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паши землю и не лезь в разговор
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раз он так бесценен дыре....так давайте его выменяем на 100 наших пленных...
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Гадя вже зробила заяву, що візьме Рубана на поруки ?
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иди напутин, болван
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А сучара безлер еще живое? Закопался,как клоп в ковре и воняет. Чмошник.
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Даня,здоровья тебе,маме,брату и сестренке(С) - походу,семьями дружили..так скатть ...домами
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С 8 марта тебя, Анжелика.. Хорошего тебе пистона с утреца..😁
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Рубан честный человек, подстава какая-то.
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Ого!!! Вот это "коленкор"! "Свой своя признаша..."!!!
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Танюша, коли на плакаті розміщують портрет відомої людини і поряд - якийсь вислів, то це говорить про те, що саме ця людина їх сказала... Однак, у Тараса нема того, що ви опублікували... "Горлиця" - не Шевченко...
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Взвыло стадо 3\14дарасов - значит за правильное место их ухватили...
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Дивний коментар в цій новині "ДНРовцы" уже вступились за "самого честного офицера" Рубана,"...
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Ага, подопечного твоего лучшего менеджера медведчука. И правда странно в день Шевченко вспоминать его и его творчество. Ты вместе с совестью и мозги заложил под%?
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Ты и в туалете, когда срёшь, стихи Шевченко читаешь?

Всему есть время и место. А ты обычная зрадоёбка-провокаторша.
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Ч и ви подуріли вже геть спамити Шевченко? Тварюки-запроданці з глузду вже з*їхали.
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ДЫнРОВЦЫ своих не бросают. Будут с боем освобождать если не договорятся забрать этого козла за нную суму. "ДНРівці" вже заступилися за "найчеснішого офіцера" Рубана, - Казанський - Цензор.НЕТ 3977
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Хе-хе. Тупі дамбаси навіть не зрозуміли що спалили його.
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странно, что до сих пор нет заявления про "подбросили"...
Ну, или про "мой паспорт в кабинете Порошенко".
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а сколько оружия торговые партнеры перевозили в вагонах под углем и лесом в обе стороны...........до блокады, можно только догадываться.
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Ну это давно известная тварь и такой же военный, полковник как кабздон - Папа Римский. И то что эту падаль задержали это еще пол работы, а вот как дальше будут развиваться события в суде и в прокуратуре и какие они получат указания от вальцмана - вот это интересно. Ведь медведчук будет защищать его - 100% и что предпримет вальцман, ведь у медведчука как ни у кого , достаточно компромата на лолиту.
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Щось дивно, нащо їм так його підставляти, вони мали би розуміти що їх захист спрацює навпаки.
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А там есть чем думать? Что нужно иметь в черепной коробке, чтобы публично заявлять о планах захвата Лондона и Бессарабии "армией" лугандонцев?
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Кругом неправда і неволя,
Народ замученний мовчіть.
А на апостольськім пристолі
Кабан вгодованний сидить.
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Кацап, тебе легче скопировать с Интернета, чем переписывать Шевченко... На четыре строчки - четыре ошибки...
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У зрадоёба полыхает пердак. Задержали кремлядского агента и прокладку их любимого Мертвечука.
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У них очень интересное понятие об офицерской чести.
Вспомните Иловайск.
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Поэтому для них "офицер" Рубан и кажется нормальным мужиком.
Все они одинаковые бесславные ублюдки, вот и симпатизируют друг другу.
Цена их чести такая же, как и их липовому сатанинскому православию.
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Немного неправильно оценивают деятельность этой крысы. Он способсвовал не обмену наших пленных на кацапов и пособников, а, наоборот, способствовал освобождению врагов с обменом их на наших. Просто жил он здесь, а-не в ДНР.
Безлер ищет нескладушки в оружии. Мины и миномет вообще не нужно было подбрасывать. Хватило бы и стрелкотни. А если он ранее переправил 120 миномет, а теперь к нему мины везет, то совпадает.
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))) Як цікаво. Усі хто на пороха тут з ранку до ночі поносять та блюють сАвєршенно раптово за Рубана мазу тягнуть. Страйк аднака.
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У ватноголовых с одной стороны и зрадоёбов с другой стороны полыхает.
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шнырь Медведчука попал на бизнесе . интересно сдаст Мочанова ! Сразу было понятно . что это рашистские подстилки . Волонтеры - 3 в карман 1 солдату
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"ДНРовцы" уже вступились за "самого честного офицера" Рубана, - Казанский. ФОТО
 
 
 
 
 
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