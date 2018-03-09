 "ДНРовцы" уже вступились за "самого честного офицера" Рубана, - Казанский. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Рубана доставили в СИЗО Мариуполя, - СБУ

"У ДНРовцев уже закипело. Безлер и Кофман вступились за "самого честного офицера". Значит, точно за дело взяли", - написал он.





Читайте также: Задержанный Рубан вез оружие в Киев, - Арьев

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию с арсеналом оружия.